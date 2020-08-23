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World Rallycross / Holjesbanan / Yarış raporu

İsveç WRX: İlk yarışı Kristofersson, ikinci yarışı Ekström kazandı

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İsveç WRX: İlk yarışı Kristofersson, ikinci yarışı Ekström kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2020 Dünya Rallikros Şampiyonas'nın ilk ayağını Johan Kristofersson kazanırken, ikinci ayağında zafer Mattias Ekström'ün oldu.

2020 Dünya Rallikros Şampiyonası, İsveç'te başladı. Dün gerçekleştirilen ilk yarışta, final bölümüne Niclas Grönholm, Mattias Ekström, Timmy Hansen, johan Kristofersson, Anton Marklund ve Timo Scheider kaldı.

Grönholm, final bölümünde startta kalkış yapamadığı için başlangıçta çok fazla vakit kaybetti.

Hansen de yaşanan temasın ardından spin attı ve geriye düştü.

Marklund, Scheider, Hansen ve Grönholm, henüz ilk turda Joker bölümüne girdiler.

Bu bölümü en son Kristofersson kullandı ve harika bir sürüş çıkararak galibiyete uzanan isim oldu.

Böylelikle Kristofersson, bir yıllık aradan sonra katıldığı ilk WRX yarışında zafere ulaşmış oldu.

Ekström ikinci olurken, podyumu Marklund tamamladı. Scheider dördüncü, Grönholm beşinci ve Hansen altıncı oldu.

Race winner Johan Kristoffersson, Kristoffersson Motorsport

Race winner Johan Kristoffersson, Kristoffersson Motorsport

Fotoğraf: FIA World Rallycross

İkinci ayak

İsveç'teki ikinci ayakta final bölümüne Johan Kristofersson, Robin Larsson, Mattias Ekström, Kevin Hansen, Andreas Bakkerud ve Timo Scheider kaldı.

Startla birlikte Larsson ve Kristofersson ikilisi temas yaşadılar. Ancak iki sürücü de ön bölümde yerini korudu.

Ayrıca Ekström ve Hansen henüz ilk turda joker bölümünü kullandılar. İkinci turda Scheider, Larsson ve Bakkerud üçlüsü bu bölümü kullandılar.

Lider Kristofersson ise bu bölümü yine son turda kullanmayı seçti. İlk yarışta zafere ulaşan Kristofersson, son turda Joker bölümünü kullandı ve yarışa Ekström'ün hemen gerisinde döndü.

İkili son metrelerde heyecan verici bir mücadeleye giriştiler.

Ancak Ekström yerini korumayı başardı ve zafere ulaşan isim oldu. Ekström, bir yıllık aradan sonra katıldığı ikinci rallide galibiyete ulaşmış oldu. Ayrıca 2017'den sonra da ilk galibiyetiydi.

Kristofersson hemen gerisinde ikinci olurken, Hansen üçüncü ve Scheider dördüncü oldu.

Larsson ve Bakkerud da son iki basamakta yer aldılar.

Mattias Ekström, KYB Team JC

Mattias Ekström, KYB Team JC

Fotoğraf: FIA World Rallycross

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Seri World Rallycross
Etkinlik Holjesbanan
Editör Hal Ridge

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