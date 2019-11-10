Güney Afrika Dünya RX: Timmy Hansen şampiyon oldu
Güney Afrika'da gerçekleştirilen Dünya Rallikros Şampiyonası mücadelesinin ardından Timmy Hansen şampiyonluğa ulaştı.
Dünya RX'te sezon finali bu hafta sonu Güney Afrika'da gerçekleştirildi ve final mücadelesinde Niclas Grönholm, Andreas Bakkerud, Timur Timerzyanov, Timmy Hansen, Kevin Hansen ve Timo Scheider yer aldı.
Bununla birlikte ilk saniyelerde Andreas Bakkerud'la Timmy Hansen arasında heyecanlı bir savaş vardı.
Ancak Hansen'in hamlesiyle ikili temas yaşadı ve Bakkerud çabucak geri dönmeyi başarsa da Hansen bariyerlere çarptı ve çok fazla vakit kaybetti.
Bu iki sürücü temas yaşayınca Grönholm liderliğe yükseldi. Bakkerud ikinci, Timerzyanov üçüncü, Scheider dördüncü ve Hansen beşinci sıradaydı.
İlk turdaki olaya karışan isimlerden biri olan Kevin Hansen ise son sırada yer aldı.
Mücadelenin böyle bitmesi halinde Bakkerud şampiyon olacaktı ancak Scheider sorun yaşadı ve Hansen bir sıra yükseldi.
Grönholm sonuç olarak mücadeleyi kazanırken, Bakkerud ikinci ve Timerzyanov üçüncü oldu.
Hansen dördüncü sırada damalı bayrağı görmesinin ardından Bakkerud'la aynı puana yükseldi ve zafer fazlasıyla 2019 Dünya Rallikros şampiyonu oldu.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Zaman
|1
|Niclas Gronholm
|Hyundai i20
|4'13.323
|2
|Andreas Bakkerud
|Audi S1
|4'15.631
|3
|Timur Timerzyanov
|Hyundai i20
|4'16.306
|4
|Timmy Hansen
|Peugeot 208
|4'19.901
|5
|Kevin Hansen
|Peugeot 208
|4'25.169
|6
|Timo Scheider
|Seat Ibiza
|2'32.251
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Timmy Hansen, Team Hansen MJP
Photo by: FIA World Rallycross
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|Hal Ridge
Güney Afrika Dünya RX: Timmy Hansen şampiyon oldu
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