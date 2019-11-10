Güney Afrika Dünya RX: Timmy Hansen şampiyon oldu

Dünya RX'te sezon finali bu hafta sonu Güney Afrika'da gerçekleştirildi ve final mücadelesinde Niclas Grönholm, Andreas Bakkerud, Timur Timerzyanov, Timmy Hansen, Kevin Hansen ve Timo Scheider yer aldı.

Bununla birlikte ilk saniyelerde Andreas Bakkerud'la Timmy Hansen arasında heyecanlı bir savaş vardı.

Ancak Hansen'in hamlesiyle ikili temas yaşadı ve Bakkerud çabucak geri dönmeyi başarsa da Hansen bariyerlere çarptı ve çok fazla vakit kaybetti.

Bu iki sürücü temas yaşayınca Grönholm liderliğe yükseldi. Bakkerud ikinci, Timerzyanov üçüncü, Scheider dördüncü ve Hansen beşinci sıradaydı.

İlk turdaki olaya karışan isimlerden biri olan Kevin Hansen ise son sırada yer aldı.

Mücadelenin böyle bitmesi halinde Bakkerud şampiyon olacaktı ancak Scheider sorun yaşadı ve Hansen bir sıra yükseldi.

Grönholm sonuç olarak mücadeleyi kazanırken, Bakkerud ikinci ve Timerzyanov üçüncü oldu.

Hansen dördüncü sırada damalı bayrağı görmesinin ardından Bakkerud'la aynı puana yükseldi ve zafer fazlasıyla 2019 Dünya Rallikros şampiyonu oldu.

Yarış sonucu: