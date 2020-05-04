Dünya RX yeni 2020 takvimini yayınladı

Güncellenen takvimin pazartesi günü yayınlanmasından önce İspanya, Portekiz, Belçika ve Norveç'in devam eden koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği duyurulmuştu.

Bugün yapılan açıklamaya göre yeni takvimde dokuz ralli olacak ve sezonun 20-23 Ağustos'ta İsveç'te başlaması planlanıyor.

Sezonun ikinci ayağı 4-6 Eylül'de Fransa'da yapılacak. Üçüncü ayak 18-20 Eylül'de Litvanya'da yapılırken, 2-4 Ekim'de Belçika, 9-11 Ekim'de Portekiz ve 16-18 Ekim'de Barcelona ayağı gerçekleştirilecek.

Sezonun yedinci ve sekizinci ayağı 29-31 Ekim'de Abu Dhabi'de yapılacak. Sezon 11-13 Kasım'da Almanya'nın Nurburgring pistinde sona erecek.

Yenilenen takvimde Norveç ve Güney Afrika ayakları yer almıyor.

Güney Afrika'nın iptal edilmesindeki temel sebep lojistik ve hava şartları olduğuna inanılıyor.

Koronavirüs krizinden önce Rusya'nın da 2020 takviminden çıkarıldığı açıklanmıştı.

Seriden yapılan açıklamada takvimin geçici olduğu ve değişebileceğine yer verildi.