Dünya RX şampiyonası, 2020 Portekiz yarışını da erteledi

Dünya Rallikros Şampiyonası normalde Katalonya'da başlayacaktı, fakat Coronavirüs nedeniyle sezonun Portekiz'de başlamasına karar verildi. Ancak 2-3 Mayıs'ta Montalegre'deki yarış da yine aynı sebepten ötürü ertelendi.

Şampiyonanın bildirisinde şöyle denildi: “Portekiz hükümeti olağanüstü hal ilan ettiğinden ve COVID-19 (koronavirüs) ile ilgili küresel sağlık endişelerinden ötürü, Portekiz'deki tüm spor etkinlikleri askıya alındı ve bu yıl 2-3 Mayıs'ta yapılması planlanan Portekiz Dünya RX ayağı da ertelendi."

“Bu karar FIA, Portekiz ASN ve yerel etkinlik organizatörü ile dikkatli bir şekilde düşünüldükten ve istişareden sonra alındı. Çünkü ilgili herkesin sağlığı ve güvenliği birinci öncelik olmaya devam ediyor. Yerel etkinlik organizatörü ile birlikte etkinlik için uygun bir alternatif tarih bulmaya çalışıyoruz. Bunu belirler belirlemez daha fazla güncelleme sağlayacağız. ”

İki hafta sonra (16-17 Mayıs) Spa-Francorchamps'ta gerçekleşecek Belçika yarışı hakkında ise bir açıklama yapılmadı, ancak Belçika hükümetinin aldığı tedbirler ve artan Coronavirüs vakaları nedeniyle yarışın gerçekleşmesi beklenmiyor.