Dünya RX, Abu Dhabi ayağını iptal etti

BAE pisti, revize 2020 Dünya RX takviminin 10. ayağı haline gelmişti ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle etkinlik iptal edildi.

Açıklamada, 30-31 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan Abu Dhabi Dünya Rallikros etkinliğinin COVID-19 salgınından kaynaklı endişeler nedeniyle gerçekleştirilmeyeceğine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, “Eşi benzeri görülmemiş bu koşullar altında ilerlemeye devam ederken, etkinliğe dahil olan herkesin sağlığı ve güvenliği öncelik olmaya devam ediyor. 2021'de bu birinci sınıf etkinlik için sürücüleri, ekipleri ve taraftarları Yas Marina Pisti'nde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.

Bu açıklamayla İspanya ile Almanya'daki final etkinliği arasında yaklaşık iki aylık bir ara olacak.