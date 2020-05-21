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World Rallycross / Loheac / Son dakika

Dünya RX, 2020 Fransa ayağını iptal etti

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Dünya RX, 2020 Fransa ayağını iptal etti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 May 2020 11:00

Dünya Rallikros Şampiyonası, Loheac'teki Fransa ayağının 2020 takviminden çıkarıldığını açıkladı.

Loheac ayağı, 2020 Dünya Rallikros Şampiyonası'nın güncellenmiş takviminin ikinci ayağı konumunda yer alıyordu ancak Loheac patronu Patrick Germain, bu ayın başlarında etkinliğin gerçekleşmesinin kesin olmadığını ve bazı şüpheleri bulunduğunu söyledi.

Fransa ayağı şimdi, koronavirüs sonrasındaki kısıtlamalar ile yarış hafta sonunda ve öncesinde, sosyal mesafeyi sürdürmedeki zorluklar nedeniyle iptal edildi.

Organizatörlerden yapılan açıklamada şöyle denildi:  “Bu karar, FIA, şampiyonanın organizatörü (IMG), Fransız ASN (FFSA) ve Loheac Rallycross Sports Association ile dikkatli bir şekilde düşünüldükten ve tartışıldıktan sonra alınmıştır.”

"Önceliğimiz etkinliğe dahil olan herkesin sağlığı ve güvenliğidir. Etkinliğin devam etmesini sağlamak için bir dizi seçenek araştırıldı, ancak maalesef gerekli olan sosyal mesafe tedbirlerini uygulamak lojistik anlamda mümkün değildi ve maalesef uygun olan başka tarih de yoktu. 2021'de daha güçlü şekilde döneceğiz."

Loheac, 2014 yılında Dünya Rallikros Şampiyonası'nın kurulmasından bu yana Dünya RX programındaki yerini koruyan iki yarıştan bir tanesi.

İptalin, güncellenmiş 2020 takvimini nasıl etkileyeceği konusunda henüz açıklama bulunmuyor. Ancak sezonun Ağustos ayı sonunda, İsveç'teki Holjes'de başlaması planlanıyor.

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Seri World Rallycross
Etkinlik Loheac
Editör Hal Ridge

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