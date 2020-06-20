Dünya Rallikros Şampiyonası'nın 2020 takvimi ortaya çıktı

Dünya RX şampiyonası, 2020 sezonunu normalde Mayıs ayı başında yapılması planlanan İsveç'te başlatmayı planlıyor. Yarış Ağustos ayının sonlarında yani 22-23 Ağustos'ta yapılacak. Finlandiya takvime eklenirken, Kouvola'daki etkinlik 29-30 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Helsinki'nin Kuzey Doğu bölgesinde yer alan Kouvola, ilk kez 2010 yılında İngiltere Rallikros Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış ve İngiliz sürücü Liam Doran Citroen C4'le zafere ulaşmıştı.

2014 yılında Dünya RX kurulana kadar Avrupa Ralliros takviminde yer aldı ve ülkedeki ilk Dünya RX etkinliği, Marklund Motorsport tarafından yönetilen Volkswagen Polo'yu kullanan Tanner Foust tarafından kazanıldı. Finlandiya o zamandan beri bir Dünya RX etkinliği düzenlemedi.

Sezon 19-20 Eylül'de Letonya'daki ralli ile devam edecek ve ardından 2-4 Ekim'de Belçika, 9-11 Ekim'de Portekiz ve 16-18 Ekim'de İspanya etkinlikleri düzenlenecek.

30-31 Ekim'de Abu Dhabi etkinliği yapılacak ve sezon 11-13 Kasım'daki Almanya ile son bulacak.

2020 Dünya RX takvimi: