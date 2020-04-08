Dünya Rallikros Şampiyonası, Spa ayağını Ekim'e erteledi

Geçen yıl Dünya Rallikros takvimine katılan Spa pisti, bu yıl 16-17 Mayıs tarihleri arasında 2020 sezonunun üçüncü ayağına ev sahipliği yapacaktı.

Ancak, devam eden Coronavirus pandemisi nedeniyle İspanya ve Portekiz yarışlarının ertelenmesiyle birlikte ilk yarış haline gelmişti. Ancak bir süredir etkinliğin zamanında yapılmasının pek olası olmadığı konuşuluyordu.

Belçika, dün itibariyle Letonya ile Abu Dhabi'deki etkinlikler arasındaki boşluğa taşındı. Böylelikle yarış 3-4 Ekim'de yapılacak.

Dünya Rallikros'tan yapılan açıklamada, “Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, COVID-19 (koronavirüs) ile ilgili küresel sağlık endişeleri nedeniyle, ülkedeki tüm açık hava etkinliklerinin askıya alınmasına yönelik direktiflerinden ötürü, Spa-Francorchamps'daki Benelux Dünya RX'i yeniden planlamaya karar verdik."

“Bu karar FIA, Belçika ASN ve yerel etkinlik organizatörü ile dikkatli bir şekilde düşünüldükten ve görüşmeler yapıldıktan sonra alındı. Sonuçta ilgili herkesin sağlığı ve güvenliği birincil önceliğimiz.” dedi.

Serinin açılış ayağı şimdi Haziran ayındaki Norveç oldu. Ancak Norveç Hükümeti, Salı günü Lankebanen'deki Dünya Rallikros etkinliğinin ertesi gününe denk gelen 15 Haziran'a kadar hiçbir spor veya kültürel etkinliğin yapılamayacağını duyurdu.

Programdaki bir sonraki ralli, Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi planlan İsveç. Ancak organizatör Morgan Ostlund Pazartesi günü yaptığı açıklamada, şampiyona patronlarıyla yarışı ileri bir tarihe almayı gözden geçirdiklerini belirtti.