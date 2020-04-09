Dünya Rallikros Şampiyonası, Norveç ayağını erteledi

Temmuz başında gerçekleşecek olan Holjes'teki İsveç ayağı da şimdi gözden geçiriliyor ve yılın ilerleyen zamanlarında gerçekleştirilebilir.

Dünya Rallikros tarafından yapılan açıklamada, “Norveç Spor ve Kültür Bakanı'nın COVID-19 hakkındaki küresel sağlık endişeleri ve 15 Haziran'a kadar tüm spor etkinliklerini askıya alma kararı sonrası, bu yıl 13-14 Haziran'da yapılması planlanan Norveç Dünya Rallikros yarışı ertelendi."

“Yerel etkinlik organizatörü ile birlikte etkinlik için uygun bir alternatif tarih bakıyoruz." dedi.

Holjes patronu Morgan Ostlund, yerel Varmland medyasına verdiği demeçte İsveç yarışının tamamen iptal etmenin bir seçenek olmadığını ve etkinliğin seyircisiz olarak da gerçekleşmeyeceğini söyledi.

“Aklımızda, yarışı iptal etmekle ilgili bir soru yok, en kötü durumda onu Temmuz ayının sonuna veya Ağustos'a ya da en en kötü durumda Eylül'e taşımak zorundayız.”

Şimdiye kadar, Dünya Rallikros Şampiyonası'nın ilk dört ayağı ertelendi. Fakat sadece Spa'daki Belçika ayağına resmi bir tarih verildi.