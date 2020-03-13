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World Rallycross / Barcelona / Son dakika

Dünya Rallikros Şampiyonası, Barcelona yarışını erteledi

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Dünya Rallikros Şampiyonası, Barcelona yarışını erteledi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Mar 2020 16:59

18-19 Nisan'da Barcelona-Katalonya pistinde düzenlenecek olan Dünya Ralli-Kros Şampiyonası'nın açılış yarışı, devam eden küresel Coronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Katalan yetkililer geçtiğimiz hafta İspanya bölgesinde artış gösteren COVID-19 salgını ile mücadelede tedbirleri arttırırken, İspanyol hükümeti Coronavirüs vakalarının hızlı büyümesinin ardından 14 Mart Cumartesi günü ülkede ciddi tedbirler alınacağını duyurdu.

Bundan ötürü de Barcelona'da yapılması planlanan Dünya RX Şampiyonası yarışı ertelendi.

World RX destekçisi IMG tarafından yayınlanan açıklamada, “Catalunya’nın artan COVID-19 (Coronavirüs) vakalarına yanıt olarak tüm spor etkinliklerini askıya alma kararının ardından, bu yıl 18-19 Nisan tarihlerinde Catalunya-Barcelona'da yapılması planlanan Dünya RX yarışı ertelendi."

"Bu karar FIA, İspanyol ASN ve yerel etkinlik organizatörü ile dikkatlice değerlendirildikten ve istişare edildikten sonra alındı. Bu etkinliğe dahil olan herkesin sağlığı ve güvenliği bizim için büyük bir öncelik olmaya devam ediyor. Yerel organizatör ile birlikte etkinlik için alternatif bir tarih arıyoruz." denildi.

2-3 Mayıs'ta Portekiz'in Montalegre kentinde gerçekleşecek olan Dünya RX'in ikinci ayağı içinse hiçbir açıklama yapılmadı.

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Bu Haber Hakkında

Seri World Rallycross
Etkinlik Barcelona
Editör Hal Ridge

World Rallycross Sıradaki seans

Montalegre

Montalegre

1 May - 3 May

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