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World Rallycross / Son dakika

Bakkerud ve Doran GC Kompetition ile anlaştı

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Bakkerud ve Doran GC Kompetition ile anlaştı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
15 Mar 2020 09:50

Dünya Rallikros şampiyonu Andreas Bakkerud ve RX Cartel'deki takım arkadaşı 2020'den itibaren GC Kompetition'un Renault Megane'ları ile yarışacaklar.

İkili geçen sene Dünya RX Şampiyonası'nda Audi S1'ler ile yarışmıştı ancak bu sene Monster Energu GCK RX Cartel adı altında GCK Megane RS RX'ler ile yarışacaklar. 

X Games'de altın madalya kazanan Doran daha önce hem 2018 Dünya RX Şampiyonası'nda hem de Amerika Rallikros Şampiyonası'nda Megane ile yarışmıştı. Bakkerud ise GCK ile aynı sezonun sonunda Güney Afrika'da test sürüşüne çıkmıştı. 

İkili Bakkerud'un Supercar'da geçirdiği ilk sene olan 2013'te takım arkadaşlığı yapmışlardı ve geçen seneki Dünya RX Şampiyonası'nda da aynı takımda yer aldılar. Bakkerud 2019 sezonunu İsveçli Timmy Hansen ile aynı puanda bitirmişti ancak Hansen daha çok yarış galibiyeti aldığı için şampiyonayı ilk sırada bitirmişti. 

Bakkerud şunları söyledi: "Öncelikle Rallikros'taki üst üste 8.sezonuma çıkacağım için çok mutlu olduğumu söylemeliyim.

"GCK ile 2020'de piste çıkacağım için çok mutluyum, bununla beraber Monster Energy RX Cartel hikayemize de devam ediyoruz. GCK Dünya RX Şampiyonası'na katıldığından beri yeniliklerin kaynağı olarak göze çarptı, aracın ve takımın potansiyelinin farkındayım."

Geçen sene Anton Marklund ve Guerlain Chicherit'in yarıştığı Megane'lar Prodrive tarafından tasarlanmıştı ve bir araya getirilmişti ancak French Fors Performance takımı tarafından GCK için yönetiliyorlardı.

Bakkerud açıklamasına şu şekilde devam etti: "GCK Megane R.S. RX'i 2018'de yapılan Cape Town yarışından sonra test etmiştim ve bu testten beri GCK ile iletişim halindeydim, beraber çalışacak olmak çok güzel bir duygu. 

"Bununla beraber en son bir Renault sürdüğüm zaman Avrupa Şampiyonu olmuştum, neden şampiyonluğu tekrardan beraber kazanmayalım ki?

"İşimi çok ciddiye alıyorum, biliyorum ki burada yarış kazanmak için bulunuyorum ve umarım klasmanlarda da iyi bir performans gösteririm. Ancak bu şampiyonanın daha çok güçlenmesine saygı duyuyorum ve bu iş kolay olmayacak. Umarım çok eğlenceli olur!"

Avrupa Rallikros yarış galibi Doran ise bu sezon herhangi bir mazeretinin kalmadığını söyledi:

"Bu sene yarışmaya devam edeceğim için aşırı motiveyim. Geçen sene Andreas ile benim için inişli çıkışlı bir yıldı. Bir yarış galibiyeti almayı çok istedim ama bir türlü olmadı. 

"Bu sene ise herhangi bir mazeretim olmayacak. Geçen seneyi Andreas'ın şampiyonayı kaybetmesi ile beraber kötü bitirdik. Ancak genele bakarsak 2019 bizim için büyük bir başarı hikayesiydi ve eminim ki bu momentumu GCK ile 2020'ye de taşıyabiliriz."

Doran'a göre içerlek fren düzenine, boydan boya uzanan motora ve çift salıncaklı süspansiyona sahip Megane, daha klasik düzendeki motor düzenlemesine ve McPherson süspansiyonuna sahip EKS Audi'ye göre onun sürüş stiline daha uygun olacak. 

Doran açıklamasına şu şekilde devam etti: "Megane R.S. RX'i 2018'de kullandım ve birbirimize çok uygunduk. Bu yüzden aracın başına geçmek için sabırsızlanıyorum. 

"Geçen sene aracın yol tutuşu ile sıkıntılar yaşadık, bu yüzden tanıdığım bir aracın başına geçmek güzel olacak. Bununla beraber son sürdüğümden beri araca getirilen güncellemeleri göz önüne aldığımızda, araç hakkındaki beklentilerim çok yüksek."

GCK bu sene Dünya RX Şampiyonası'na altı araç ile katılacak. Takım sahipleri olan Chicherit ve Rokas Baciuska iki Renault Clio ile şampiyonaya katılırken takım, üç tane Megane'ın ikisinde RX Cartel ikilisiyle yarışırken diğer Megane'ın koltuğunda bireysel giriş yapan Anton Marklund olacak. Son araç ise beş yarışlık Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak olan, Kevin Abbring yönetimindeki Renault Clio olacak. 

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Bu Haber Hakkında

Seri World Rallycross
Pilotlar Andreas Bakkerud , Liam Doran
Editör Hal Ridge

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