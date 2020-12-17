2021 Dünya Rallikros takvimi açıklandı

Bu yıl koronavirüsün etkilediği serilerden bir tanesi olan Dünya Rallikros Şampiyonası, 2021'in Mayıs ayında başlayacak.

İlk ralli 22-23 Mayıs tarihlerinde, Belçika'nın Spa Francorchamps pistinde yapılacak. Ardından İskandinav bölümü başlayacak ve takımlar, 12-13 Haziran tarihlerinde Norveç'e gidecekler.

19-20 Haziran'da Finlandiya etkinliği yapılacak ve sezon 3-4 Temmuz'daki İsveç etkinliğiyle devam edecek.

Finlandiya, koronavirüs nedeniyle değişen 2020 takviminin bir parçası olmuştu. Fakat etkinlik oldukça başarılı geçti ve 2021 yılında bir kez daha yapılacak.

Barcelona pistinde yapılacak ilk WRX etkinliği 24-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Daha sonra takımlar 31 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde Nürburgring'e gidecekler.

Seri, 4-5 Eylül'de Fransa'ya gitmeden önce 22-22 Ağustos'ta henüz açıklanmayan bir ülkeye gidecek. Bu ülke hakkında bilgi verilmedi ancak Avrupa'dan bir ülke olacak.

Fransa'nın ardından heyecan, 15-16 Ekim'de Orta Doğu veya Asya'da henüz açıklanmayan bir ülkede yapılacak ralli ile devam edecek.

Sezon, 27-28 Kasım'da Güney Afrika'daki Killarney Pisti'nde yapılacak etkinlik son bulacak.

2021 Dünya Rallikros takvimi: