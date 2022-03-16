Yeni sınırlamalar, Toyota'ya büyük bir darbe vurmuş

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Toyota, Sebring'de düzenlenen iki günlük testlerde pek iyi bir izlenim vermedi. GR010 Hybrid, genel zaman tablosunda 9 ve 15. sıralarda yer aldı.

En hızlı Toyota, Hypercar sınıfında lider olan Alpine A480'in 0.600 saniye gerisindeydi ve en iyi zamanı elde eden LMP2 aracından sadece bir saniye daha hızlıydı.

Toyota'nın Hypercar aracının kuru zeminde dört tekerlekten çekiş modunda kullanılabildiği hız, 2022 için Performans Dengesi Düzenlemesi (BoP) kapsamında, saate 120 kilometreden, saatte 190 kilometreye çıkarıldı. Bu kural, '120 kuralı' olarak adlandırılıyor.

Toyota motorsporları patronu Motorsport.com'a konuşan Vasselon, "Yüksek hızlarda kullanıldığında, dört tekerden de çekiş sağlamak faydadan çok zarar getiriyor. Bu sınırlama bizim için performans anlamında büyük bir darbe oldu." dedi.

Vasselon, GR010'un artık hibrit gücünü ön aks üzerinden dağıttığı virajların hızlı 1. ve 17. virajlar olduğunu belirtirken, sınırlamaların Toyota'ya ne kadar zaman kaybettirdiğini söylemedi.

Toyota takım patronu ayrıca, testlerde açıklanan kısıtlamaların yarış için değişip değişmeyeceği sorulduğunda da benzer bir yanıt verdi.

Vasselon, "Ne kadar zaman kaybettiğimizden bahsetmeye başlarsam, kaçınmak istediğim kısıtlamalar hakkında yorum yapmak durumunda kalacağım. Mevcut kısıtlama sistemi lobi yapmayı anlamsız kılıyor çünkü tarafsız. Bunun hakkında konuşmanın da bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Araçlar yoğun şekilde donatılmış durumda, her şey görünür ve mevcut. Bu verilerin nasıl kullanıldığı hakkında yorum yapacak kişi ben değilim.” dedi.

Geçtiğimiz hafta açıklanan kısıtlamalar, testlere atıfta bulunmak yerine "Sebring yarışı için Hypercar kategorisinin performans dengesi" başlığını taşıyordu.

Toyota, daha önce saatte 150 kilometre olan hibrit dağıtım hızının hem kuru zeminde hem de ıslak zeminde saatte 190 kilometreye çıkarılması kısıtlamasına ek olarak iki kısıtlamaya daha sahip olacak.

GR010'un minimum ağırlığı 1070 kg'a yükseltildi: bu, geçen Ağustos ayında Glickenhaus LMH'nin mevcut olduğu Le Mans 24 Saat yarışından 4 kg, mevcut olmadığı Bahreyn'den ise 30 kg daha fazla.

Toyota'lara verilen güç de devir aralığı boyunca düşürüldü.

Vasselon, en son kısıtlamalar sonrası GR010'ların en yüksek hızdaki performansının gerilemiş olmasından korktuğunu itiraf ederken, beygir gücünde ve aerodinamik revizyonlarda küçük bir azalma ile yavaşlatılmalarının ardından araçlarının ne kadar zaman kaybettiğini de bildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen testlerin en hızlı zamanlarına Oreca 07 LMP2'ler imza attılar.

Ferdinand Habsburg, takım arkadaşı Rene Rast'ın hemen önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Nicolas Lapierre, Alpine ile dördüncü en hızlı isim olurken en hızlı Toyota sürücüsü 9. sıradaki Brendon Hartley oldu. Diğer araçtaki Kamui Kobayashi ise testleri 15. sırada tamamladı.