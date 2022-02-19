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WEC Haberler

Yeni Porsche LMDh, ilk testte 2000 km tamamladı

Porsche'nin yeni LMDh prototipi, Barselona'nın uygun bir yarış pistindeki ilk testinde 2000 km'den fazla mesafe katetti.

Yeni Porsche LMDh, ilk testte 2000 km tamamladı
Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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Porsche'nin yeni isimleri Felipe Nasr ve Dane Cameron, gelecek yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA SportsCar Şampiyonası'nda yarışacak aracın direksiyonuna geçen sürücüler arasında yer aldılar.

İspanya'daki test ile birlikte, geçen ay Porsche'nin Weissach test tesisinde çalışmaya başlayan LMDh hibritin kilometre sayısı iki katına çıktı.

Porsche, Barselona testinde Nasr ve Cameron'a eşlik eden diğer sürücüleri açıklamadı.

Aracı Weissach'ta da süren Cameron, Porsche'nin Barselona testi boyunca "sürekli ilerleme" kaydettiğini açıkladı.

Cameron," Her gün daha fazla mesafe katettik ve performans fark edilir seviyede arttı."

"Elbette böyle erken bir aşamada amaç sınırları zorlamak değil. Yaklaşımımız oldukça tutucu."

"Buna bakarak, son derece olumlu bir izlenim edindim çünkü yeni aracımızı daha da geliştirmek için hâlâ inanılmaz miktarda potansiyel var." dedi.

Aracı ilk kez İspanya'da deneyen Nasr, şunları ekledi: "Araç yeni olmasına rağmen, çok fazla kilometre katetmeyi başardık."

"Bu harika oldu ve küçümsenmemeli."

Porsche LMDh

Porsche LMDh

Photo by: Porsche Motorsport

Porsche'nin LMDh projesinin direktörü Urs Kuratle, Barselona testinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve üreticinin, test programının başlangıcındaki gecikme nedeniyle kaybedilen zamanı telafi ettiğini söyledi.

Kuratle, İspanya'da tamamlanan mesafenin "iptal edilen testlerden sonraki zamanı çok iyi kullandıklarını gösterdiğini" belirtti.

Aracı hem WEC hem de IMSA'da yarıştıracak Porsche Penske Motorsport ekibinin genel müdürü Jonathan Diuguid, aracın Barselona'da "günden güne büyük ilerleme" kaydettiğini de sözlerine ekledi.

Porsche Motorsport patronu Thomas Laudenbach, yapılan son testi, "son derece önemli bir adım" olarak tanımladı.

"Weissach'taki ilk turlarında, LMDh prototipinin temel fonksiyonlarının çalıştığından emin olmak çok önemliydi."

"İspanya'da, yapılabilecek gelişimlerin tamamını gördük: dayanıklılık sürüşleri, ayar çalışmaları ve en önemlisi bu projede yer alan tüm ortaklarla aramızdaki etkileşimin optimizasyonu."

Laudenbach, Porsche, Penske ve Multimatic ve Michelin'den 70'den fazla personelin katıldığı bir testte, projedeki önemli isimlerin birlikte çalışmalarını "çok etkileyici" bulduğunu söyledi.

Porsche, Barselona'da kamuflajla teste çıkan LMDh'nin daha fazla fotoğrafını yayınladı ve aracın gelişimi, Avrupa ve Kuzey Amerika'da devam edecek.

LMDh'nin, bir sonraki Ocak ayında gerçekleşecek Daytona 24 Saat IMSA'daki ilk yarışından önceki sonbaharda homologe edileceği açıklandı.

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