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Yeni jenerasyon LMP2 kuralları, 2024'e kadar ertelendi

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Yeni jenerasyon LMP2 kurallarının yürürlüğe girmesi, 2024'ün başına kadar ertelendi.

Yeni jenerasyon LMP2 kuralları, 2024'e kadar ertelendi

Perşembe günü toplanan Dünya Motor Sporları Konseyi'nde LMP2 araçlarının 2017'de yürürlüğe giren mevcut regülasyonlarının 2023 senesinde de kullanılmasına karar verildi. 

4 üreticinin araç yapma lisansı alabildiği 2017 kurallarının, 2020 senesinin sonuna kadar 4 senelik bir periyotta kullanılması planlanıyordu. 

Ancak bu süre, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın 2018/19'daki "süper sezonuyla" beraber bir kış serisi formatına geçmesinin ardından bir yıl daha uzatılmıştı ki ardından ardından 2019 senesinde de bir yıl daha uzatılmıştı. 

Bu, mevcut LMP2 araçlarının 2021/22 sezonunun sonuna kadar aynı kurallarla yarışacağı anlamına geliyordu. 

Bu son karar, WEC ve IMSA'yı ayıracak LMDh prototipleriyle LMP2 kurallarının yürürlüğe girmesi arasındaki 1 yıllık farkın korunmasını sağladı. 

LMDh sınıfı, geçtiğimiz senenin Daytona'daki Rolex 24 saat yarışı öncesinde açıklanmıştı ancak IMSA, bu açıklamadan 8 ay sonra, Eylül'de, bu yeni kategorinin 2023'e kadar DPi sınıfının yerini almayacağını açıklamıştı.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın organizatörü Automobile Club de l'Ouest, LMDh kurallarıyla aracını tasarlayan bir üreticinin 2022'de hiper araç kategorisine katılabileceğini belirtmişti ancak şu ana kadar bu yeni kategoriye katılabilecek tüm markalar, hedeflerinin 2023'te yarışmak olduğunu belirtti. 

Porsche ve Audi 2023'te hem WEC hem de IMSA'ya katılmak istiyor; BMW ve Honda'nın markası Acura ise Kuzey Amerika serilerine odaklı programlar yürüteceklerini açıklamışı. 

2020 Ocak ayında yapılan LMDh açıklamasında Oreca, Ligier, Multimatic ve Dallara'nın P2 lisanlarının yeni kuralları kapsayacağı ifade edilmişti. 

Perşembe günü paylaşılan bültende de LMH ve LMDh kuralları arasındaki benzerlikten bahsedildi. 

Bültende, "Dünya Motor Sporları Konseyi, LMH ve LMDh arasında performans benzerliklerine ulaşılabileceğine dair teknik regülasyon değişikliğini kabul etti." ifadesine yer verildi.

Bu hafta başında 2021 WEC takviminde yapılan değişiklikler de Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı. Böylelikle Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan Fuji ayağı yerine Bahreyn'de ikinci bir yarış gerçekleştirilecek.

Bahreyn 6 Saat yarışı, halihazırda planlanmış olan mevcut Bahreyn 8 Saat yarışından önce gerçekleştirilecek. İlk yarış Ekim'in son haftasında, ikinci yarış ise Kasım'ın ilk haftasında gerçekleştirilecek.

FIA ayrıca Macau'da gerçekleştirilen GT Dünya Kupası'nı COVID-19 salgını nedeniyle verilen 1 yıllık aranın ardından yeniden canlandırmak istediğini de açıkladı.

2015'de başlayan bu etkinlik, Macau'daki karantina kısıtlamaları Kasım ayına kadar hafifletildiği takdirde gerçekleştirilebilir. 

Dünya Motor Sporları Konseyi'nin bülteninde Macaulu sportif otoritelerle son kararın verileceği bir tarih üzerinde anlaşıldığı belirtilse de bu tarih açıklamadı. 

 

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