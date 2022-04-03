Yeni ByKolles-Vanvall aracı ilk kez görücüye çıktı

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1993 Le Mans 24 saat galibi ve yarı zamanlı ByKolles sürücüsü Christophe Bouhut, 31 Mart günü, Almanya'da konumu bilinmeyen bir havalimanında Vanvall Vandervell LMH ile sürüş yaptı. Sürüş, Colin Kolles tarafından yönetilen takımın aracın ilk fotoğraflarını paylaşmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Aracın pist üstü testlerine Nisan ayında, Çekya'daki Most pistinde başlanması bekleniyor. Direksiyonda ise ByKolles test sürücüleri Tom Dillmann ve Esteban Guerrieri bulunacak.

ByKolles 2022'de WEC'e geri dönmeyi düşünüyordu, fakat tek araçla seriye katılım başvuruları Ocak ayında komite tarafından reddedilmişti.

ByKolles, reddin ardından herhangi bir açıklamada bulunmamış, sadece takım patronu Kolles "sıcak karşılanmaları durumunda yarışmaya hazır olduklarını" belirtmişti.

Eğer takım, 2022 sezonuna giriş yapmalarına izin verilseydi, Sebring'deki ilk mücadelede değil, Spa'da ilk yarışına çıkacaktı.

ByKolles Vanwall LMH Hypercar Photo by: ByKOLLES Racing

ByKolles, serinin 2012'de yeniden doğuşundan bu yana WEC'in ana takımlarından birisiydi. Başlangıçta LMP2 sınıfında yarışan takım, sonrasında CLM P1/01 ile amiral gemisi LMP1 sınıfına yükseldi.

Ancak takımın LMP1 macerası istedikleri gibi gitmedi. Birçok güncelleme ve motor değişikliğine rağmen, araç çoğunlukla düşük performans gösterdi ve Le Mans 24 Saat'te bir kez dahi yarışı tamamlayamadı. Takım, Hypercar kurallarının açıklanmasıyla birlikte seriden ayrılmak zorunda kaldı.

ByKolles, gelecek yıl 1954-60 yılları arasında Formula 1'de yarışan Vanwall takımının isim haklarını alarak seriye geri dönmeyi umuyor. Vanvall, 1958'de Formula 1 tarihinin ilk takımlar şampiyonu olmuştu.

Takımın yeni aracı, Vanvall'ın sahibi Tony Vandervell'e ait olan Almanya'daki Vanvall genel merkezinde tasarlandı.

ByKolles'ın seriye dönmesi halinde, önümüzdeki yıl Porsche, Cadillac ve Ferrari'nin de seriye girmesiyle birlikte Hypercar sınıfı daha da genişleyecek.

Acura ve BMW'nin de 2023'te Hypercar araçları üretme konusunda kesin planları var, bu üreticilerin IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonasına öncelik vermesi ve yalnızca Le Mans'a katılım göstermeleri bekleniyor.

ByKolles Vanwall LMH Hypercar Photo by: ByKOLLES Racing