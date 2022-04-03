Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / WEC Sebring: Kırmızı bayrakların damga vurduğu mücadelede kazanan taraf Alpine
WEC Haberler

Yeni ByKolles-Vanvall aracı ilk kez görücüye çıktı

2023'te WEC'e geri dönmeye hazırlanan ByKolles, Vanvall aracıyla ilk sürüşünü başarıyla tamamladı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Yeni ByKolles-Vanvall aracı ilk kez görücüye çıktı
Haberi dinle

1993 Le Mans 24 saat galibi ve yarı zamanlı ByKolles sürücüsü Christophe Bouhut, 31 Mart günü, Almanya'da konumu bilinmeyen bir havalimanında Vanvall Vandervell LMH ile sürüş yaptı. Sürüş, Colin Kolles tarafından yönetilen takımın aracın ilk fotoğraflarını paylaşmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Aracın pist üstü testlerine Nisan ayında, Çekya'daki Most pistinde başlanması bekleniyor. Direksiyonda ise ByKolles test sürücüleri Tom Dillmann ve Esteban Guerrieri bulunacak.

ByKolles 2022'de WEC'e geri dönmeyi düşünüyordu, fakat tek araçla seriye katılım başvuruları Ocak ayında komite tarafından reddedilmişti.

ByKolles, reddin ardından herhangi bir açıklamada bulunmamış, sadece takım patronu Kolles "sıcak karşılanmaları durumunda yarışmaya hazır olduklarını" belirtmişti.

Eğer takım, 2022 sezonuna giriş yapmalarına izin verilseydi, Sebring'deki ilk mücadelede değil, Spa'da ilk yarışına çıkacaktı.

ByKolles Vanwall LMH Hypercar

ByKolles Vanwall LMH Hypercar

Photo by: ByKOLLES Racing

ByKolles, serinin 2012'de yeniden doğuşundan bu yana WEC'in ana takımlarından birisiydi. Başlangıçta LMP2 sınıfında yarışan takım, sonrasında CLM P1/01 ile amiral gemisi LMP1 sınıfına yükseldi.

Ancak takımın LMP1 macerası istedikleri gibi gitmedi. Birçok güncelleme ve motor değişikliğine rağmen, araç çoğunlukla düşük performans gösterdi ve Le Mans 24 Saat'te bir kez dahi yarışı tamamlayamadı. Takım, Hypercar kurallarının açıklanmasıyla birlikte seriden ayrılmak zorunda kaldı.

ByKolles, gelecek yıl 1954-60 yılları arasında Formula 1'de yarışan Vanwall takımının isim haklarını alarak seriye geri dönmeyi umuyor. Vanvall, 1958'de Formula 1 tarihinin ilk takımlar şampiyonu olmuştu.

Takımın yeni aracı, Vanvall'ın sahibi Tony Vandervell'e ait olan Almanya'daki Vanvall genel merkezinde tasarlandı.

ByKolles'ın seriye dönmesi halinde, önümüzdeki yıl Porsche, Cadillac ve Ferrari'nin de seriye girmesiyle birlikte Hypercar sınıfı daha da genişleyecek. 

Acura ve BMW'nin de 2023'te Hypercar araçları üretme konusunda kesin planları var, bu üreticilerin IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonasına öncelik vermesi ve yalnızca Le Mans'a katılım göstermeleri bekleniyor.

 

ByKolles Vanwall LMH Hypercar

ByKolles Vanwall LMH Hypercar

Photo by: ByKOLLES Racing

paylaşım
yorumlar
WEC Sebring: Kırmızı bayrakların damga vurduğu mücadelede kazanan taraf Alpine
Önceki haber

WEC Sebring: Kırmızı bayrakların damga vurduğu mücadelede kazanan taraf Alpine
Yorumları görüntüle
Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Barcelona WSBK testleri: Toprak zirvede, Bautista ikinci
World Superbike

Barcelona WSBK testleri: Toprak zirvede, Bautista ikinci

Dünya Superbike, üreticiler için MotoGP tarzı imtiyaz sistemi getirdi
World Superbike

Dünya Superbike, üreticiler için MotoGP tarzı imtiyaz sistemi getirdi

Ducati, 2022 Dünya Superbike sezonunda mücadele edeceği motosikletin örtüsünü kaldırdı Ducati Team lansmnanı
World Superbike

Ducati, 2022 Dünya Superbike sezonunda mücadele edeceği motosikletin örtüsünü kaldırdı

Kolles Racing Daha fazlası
Kolles Racing
ByKolles Le Mans Hiperaraç tasarımının bu sene yarışmaması bekleniyor
WEC

ByKolles Le Mans Hiperaraç tasarımının bu sene yarışmaması bekleniyor

ByKolles, 2021 WEC hiper araç tasarımının fotoğraflarını yayınladı
WEC

ByKolles, 2021 WEC hiper araç tasarımının fotoğraflarını yayınladı

ByKolles: “Le Mans’da podyum, gerçekçi bir hedef”
Le Mans

ByKolles: “Le Mans’da podyum, gerçekçi bir hedef”

Son Haberler

Yeni ByKolles-Vanvall aracı ilk kez görücüye çıktı
WEC WEC

Yeni ByKolles-Vanvall aracı ilk kez görücüye çıktı

WEC Sebring: Kırmızı bayrakların damga vurduğu mücadelede kazanan taraf Alpine
Haber video
WEC WEC

WEC Sebring: Kırmızı bayrakların damga vurduğu mücadelede kazanan taraf Alpine

WEC Sebring: Alpine, Glickenhaus'un önünde pole pozisyonunda
Haber video
WEC WEC

WEC Sebring: Alpine, Glickenhaus'un önünde pole pozisyonunda

Yeni sınırlamalar, Toyota'ya büyük bir darbe vurmuş
WEC WEC

Yeni sınırlamalar, Toyota'ya büyük bir darbe vurmuş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.