Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Porsche, yeni nesil 911 GT3 aracını tanıttı
WEC Haberler

WRT ve Audi, 2022 sonunda ayrılıyorlar

Belçikalı WRT takımı, GT3 sınıfında 13 senelik birlikteliğin ardından sene sonunda uzun süreli partneri Audi ile yollarını ayıracağını açıkladı.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
WRT ve Audi, 2022 sonunda ayrılıyorlar
Haberi dinle

Takım, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ve daha önce Audi ile 2 defa kazandığı GT World Challenge Spa 24 Saat yarışında bu açıklamayı yaptı.

WRT'nin 2010 sezonu öncesinde kurulduğu günden bu yana iki nesil Audi R8 GT3 aracı ile elde ettiği başarılar arasında Nürburgring 24 Saat, Bathurst 12 Saat ve Macau'daki GT Dünya Kupası'ndaki zaferlerin yanı sıra GTWCE ve öncüllerinde 30 zafer bulunuyor.

Takım gelecek sene GT3 sınıfında ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda LMP2 sınıfında mücadeleye devam edecek ancak takımın GT3'te hangi üretici ile devam edeceği henüz açıklanmadı.

Takım Patronu Vincent Vosse, "Team WRT'deki hepimiz için çok özel ve duygusal bir an, özellikle de benim için öyle çünkü organizasyonumuzun tarihinde yakında önemli bir sayfanın kapanacağını ve yeni bir sayfanın açılacağını duyururuz."

"Aksi takdirde böyle bir adım atmazdık çünkü Audi, 2009 sonunda Team WRT'nin kurulmasından bu yana ilişkili olduğumuz marka oldu ve GT3'teki tek partnerimizdi."

"Hayattaki her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Yollarımız ayrılacak ancak eski dostluklar devam edecek."

"Hep birlikte neler başarıldığına baktığımızda gurur duyabiliriz ve hepimiz bu harika dönemin birçok güzel hatırasına sahip olacağız." dedi.

Vincent Vosse, Team principal Audi Sport Team WRT

Vincent Vosse, Team principal Audi Sport Team WRT

Photo by: Alexander Trienitz

Audi Sport müşteri takımları bölüm başkanı Chris Reinke, "13 senelik birlikteliğin ardından 2023'te yollarımız ayrılacak ancak arkadaşlık bağlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

"Vincent Vosse ve ayrıca Yves ve Pascal Weerts ile olan yakın ilişki; derin güven, paylaşılan spor değerleri ve mutlak başarı güdüsü ile oluştu."

"Onlara ve tüm takıma büyük teşekkür ediyor ve gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Audi'nin F1'e yaptığı yönelimin ardından 2023 için üzerinde çalıştığı LMDh programını askıya almasının ardından tarafların ayrılığı pek şaşırtıcı olmadı.

WRT'nin LMDh programında Audi ile birlikte çalıştığı ve WEC'de bu sınıfta mücadele etmeyi planladığı biliniyordu. Ancak Audi'nin son kararı, WRT'nin başka bir yol takip etmesinin önünü açtı.

Bu gelişmenin ardından WRT'nin 2024'te BMW M Hybrid LMDh ile mücadele etmesi bekleniyor. Bu doğrultuda WRT, GT3 sınıfında ise 2022'de tanıtılan BMW M4 GT3 ile mücadele edecek gibi duruyor.

paylaşım
yorumlar
Porsche, yeni nesil 911 GT3 aracını tanıttı
Önceki haber

Porsche, yeni nesil 911 GT3 aracını tanıttı
Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
Porsche, yeni nesil 911 GT3 aracını tanıttı
GT

Porsche, yeni nesil 911 GT3 aracını tanıttı

Ferrari, yeni 296 GT3 aracını tanıttı Ferrari 296 GT3 tanıtım
GT

Ferrari, yeni 296 GT3 aracını tanıttı

Bortolotti ve Caldarelli, Lamborghini LMDh kadrosuna katıldılar
WEC

Bortolotti ve Caldarelli, Lamborghini LMDh kadrosuna katıldılar

Audi Sport Team WRT Daha fazlası
Audi Sport Team WRT
MotoGP efsanesi Rossi, WRT ile GT World Challenge Europe'ta yarışacak
GT

MotoGP efsanesi Rossi, WRT ile GT World Challenge Europe'ta yarışacak

Kubica, ilk Le Mans yarışının önceki deneyimlerinden “farklı olmasını” umuyor Le Mans 24 Saat
Le Mans

Kubica, ilk Le Mans yarışının önceki deneyimlerinden “farklı olmasını” umuyor

Kubica, WRT ile ELMS'de mücadele edecek
European Le Mans

Kubica, WRT ile ELMS'de mücadele edecek

Son Haberler

WRT ve Audi, 2022 sonunda ayrılıyorlar
WEC WEC

WRT ve Audi, 2022 sonunda ayrılıyorlar

Belçikalı WRT takımı, GT3 sınıfında 13 senelik birlikteliğin ardından sene sonunda uzun süreli partneri Audi ile yollarını ayıracağını açıkladı.

Porsche, yeni nesil 911 GT3 aracını tanıttı
GT GT

Porsche, yeni nesil 911 GT3 aracını tanıttı

Porsche, bu hafta sonu Spa 24 Saat yarışı öncesinde yeni 911 GT3 aracını tanıttı.

LMDh testlerine başlayan BMW, 2024'te WEC'e katılacak!
WEC WEC

LMDh testlerine başlayan BMW, 2024'te WEC'e katılacak!

BMW, Pazartesi günü İtalya'da LMDh aracıyla gerçekleştirdiği ilk testi ardından, 2024'te FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılacağını duyurdu.

Alpine, F1 döneminin ardından Alonso'yu LMDh projesinde tutmak istiyor
Formula 1 Formula 1

Alpine, F1 döneminin ardından Alonso'yu LMDh projesinde tutmak istiyor

Alpine, Formula 1'deki dönemi sona erdikten sonra Fernando Alonso'yu LMDh projesiyle Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda kullanmak istiyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.