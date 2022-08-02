WRT ve Audi, 2022 sonunda ayrılıyorlar

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Takım, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ve daha önce Audi ile 2 defa kazandığı GT World Challenge Spa 24 Saat yarışında bu açıklamayı yaptı.

WRT'nin 2010 sezonu öncesinde kurulduğu günden bu yana iki nesil Audi R8 GT3 aracı ile elde ettiği başarılar arasında Nürburgring 24 Saat, Bathurst 12 Saat ve Macau'daki GT Dünya Kupası'ndaki zaferlerin yanı sıra GTWCE ve öncüllerinde 30 zafer bulunuyor.

Takım gelecek sene GT3 sınıfında ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda LMP2 sınıfında mücadeleye devam edecek ancak takımın GT3'te hangi üretici ile devam edeceği henüz açıklanmadı.

Takım Patronu Vincent Vosse, "Team WRT'deki hepimiz için çok özel ve duygusal bir an, özellikle de benim için öyle çünkü organizasyonumuzun tarihinde yakında önemli bir sayfanın kapanacağını ve yeni bir sayfanın açılacağını duyururuz."

"Aksi takdirde böyle bir adım atmazdık çünkü Audi, 2009 sonunda Team WRT'nin kurulmasından bu yana ilişkili olduğumuz marka oldu ve GT3'teki tek partnerimizdi."

"Hayattaki her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Yollarımız ayrılacak ancak eski dostluklar devam edecek."

"Hep birlikte neler başarıldığına baktığımızda gurur duyabiliriz ve hepimiz bu harika dönemin birçok güzel hatırasına sahip olacağız." dedi.

Vincent Vosse, Team principal Audi Sport Team WRT Photo by: Alexander Trienitz

Audi Sport müşteri takımları bölüm başkanı Chris Reinke, "13 senelik birlikteliğin ardından 2023'te yollarımız ayrılacak ancak arkadaşlık bağlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

"Vincent Vosse ve ayrıca Yves ve Pascal Weerts ile olan yakın ilişki; derin güven, paylaşılan spor değerleri ve mutlak başarı güdüsü ile oluştu."

"Onlara ve tüm takıma büyük teşekkür ediyor ve gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Audi'nin F1'e yaptığı yönelimin ardından 2023 için üzerinde çalıştığı LMDh programını askıya almasının ardından tarafların ayrılığı pek şaşırtıcı olmadı.

WRT'nin LMDh programında Audi ile birlikte çalıştığı ve WEC'de bu sınıfta mücadele etmeyi planladığı biliniyordu. Ancak Audi'nin son kararı, WRT'nin başka bir yol takip etmesinin önünü açtı.

Bu gelişmenin ardından WRT'nin 2024'te BMW M Hybrid LMDh ile mücadele etmesi bekleniyor. Bu doğrultuda WRT, GT3 sınıfında ise 2022'de tanıtılan BMW M4 GT3 ile mücadele edecek gibi duruyor.