WRC efsanesi Ogier, Bahreyn'de Toyota'nın hiper aracını test edecek

Fransız sürücü, Bahreyn'in Sakhir Pisti'nde düzenlenecek final yarışından bir gün sonra Toyota GT010 Hybrid'in direksiyonuna geçecek ve 7 Kasım'daki Dünya Dayanıklılık Şampiyonası çaylak testine katılacak.

Geçtiğimiz yıl, selefi TS050 LMP1 aracını sanal olarak test eden Ogier, teste hazırlanmak adına Toyota Gazoo Racing Europe merkezine geldi ve burada bir simülatörde test yaptı.

Ogier, dayanıklılık yarışlarına geçmek ve Le Mans 24 Saat'ta mücadele etmek istiyor ve bu kapsamda Toyota LMH'yi deneyecek.

Gelecek sezon WRC'de yarı zamanlı olarak yarışacak Ogier, spor otomobil yarışlarıyla ilgili kararını ise ilerleyen süreçte verecek.

Ogier şunları söyledi: "Bahreyn'deki resmi WEC çaylak testinde ilk kez GR010 HYBRİD Hypercar'ı test edeceğim için çok mutluyum."

"Simülatör seansı iyi geçti; ekiple çalışmak ve GR010 Hybrid'i ilk kez denemek çok güzeldi. LMH'nin geçen yıl simülatörde sürdüğüm TS050 Hybrid'e kıyasla çok farklı olduğunu zaten hissedebiliyordum."

"Herkesin bildiği gibi, gelecekte dayanıklılık yarışlarında yarışmak gibi bir hayalim var ve Bahreyn'deki test, hem araç hem de kendi seviyem hakkında daha fazla bilgi edinmek için önemli olacak."

"Bu benim için büyük bir meydan okuma ve Bahreyn'e hazır olmak için çok çalışıyorum. Orada piste çıkmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

Ogier has had sim run in the Hypercar to prepare him for the real thing

Photo by: Toyota Gazoo Racing