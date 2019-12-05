Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Son dakika

WEC'in yeni üst sınıfı "Le Mans Hypercar" olacak

paylaşım
yorumlar
WEC'in yeni üst sınıfı "Le Mans Hypercar" olacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
5 Ara 2019 15:35

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 2020/21 sezonundan itibaren uygulanacak yeni kurallarında en üst sınıfa "Le Mans Hypercar" isminin verileceği duyuruldu.

2018 Haziran ayında 2020/21 sezonundan itibaren kullanılacak yeni kuralların ilk adımı atılmıştı. Hiper araçların kullanılacağı yeni üst sınıfın adının "Le Mans Hypercar" olacağı dünkü FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında doğrulandı.

Yeni kuralların belirlenmesinin ardından WEC organizatörü ACO, yeni sınıfın adına karar vermediklerini, ismin belirlenmesinde taraftarlardan yardım alacaklarını belirtmişti.

Yapılan açıklamalarda bir konuda anlaşmazlık var gibi görünüyor. WMSC'den yapılan açıklamada "Le Mans Hypercar sınıfında mücadele edecek rakipler, otomobil markası olarak isim almış bir araçla onay almak zorunda." denildi.

ACO'nun açıklamasında ise "Le Mans Hypercar, takımın adı altında başvuru yapacak ve Endurance Committee (Dayanıklılık Komitesi) tarafından onay alacak." denildi.

ByKolles takımı, 2020-21 sezonu için hiper araç hazırladığını duyurmuştu. Ancak WMSC'nin açıklamasına göre otomobil markası ile bağlantısı olmayan ByKolles'in yarışması mümkün görünmüyor.

Bu sene Le Mans 24 Saat yarışında açıklanan kurallarda, bağımsız üreticilerin prototip araçla yarışabilecekleri söylenmişti ancak yol araçlarından üretilecek hiper araçların yarışabilmesi için iki sene içerisinde 20 araç üretmesi gerektiği belirtilmişti.

Şampiyonada üreticiler şampiyonası mı yoksa takımlar şampiyonası mı olacak henüz o konuda da net bir şey yok.

Le Mans Hypercar sınıfının ilk sezonunda, WEC'in en üst sınıfı için test kısıtlaması kaldırılacak. Ancak kısıtlama ikinci sezon geri gelecek.

LMP1 sınıfında olduğu gibi, yarışlarda Le Mans Hypercar sınıfında çalışabilecek kişi sayısında da kısıtlama olacak. Hibrit olmayan iki araçlı takımlarda 40, hibrit olanlarda ise 43 kişi çalışabilecek.

Slider
Liste

Aston Martin Valkyrie hiper araç çizimi

Aston Martin Valkyrie hiper araç çizimi
1/16

Fotoğraf: Uncredited Photo

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu
2/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Hypercar konspetleri

Hypercar konspetleri
3/16

Fotoğraf: FIA WEC

Hypercar konspetleri

Hypercar konspetleri
4/16

Fotoğraf: FIA WEC

Hypercar konsepti

Hypercar konsepti
5/16

Fotoğraf: FIA WEC

Hypercar konseptleri

Hypercar konseptleri
6/16

Fotoğraf: FIA WEC

Toyota Gazoo Racing Hypercar çizimi

Toyota Gazoo Racing Hypercar çizimi
7/16

Fotoğraf: Toyota Racing

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu
8/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu
9/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Peugeot Rebellion 2022 Hypercar

Peugeot Rebellion 2022 Hypercar
10/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu
11/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu
12/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu
13/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu
14/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu
15/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu

Motorsport Network Aston Martin Valyrie hypercar illüstrasyonu
16/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

LMP2'de tek lastik olacak, motor gücü düşecek

Dünya Motor Sporları Konseyi ayrıca, 2020-21 WEC sezonunda LMP2 sınıfı araçlarının yavaşlatılmasını onayladı. Aynısı Avrupa ve Asya Le Mans serileri için de geçerli olacak.

LMP2 sınıfı araçlarının Le Mans Hypercar araçlarından yavaş olmasını sağlamak için Gibson V8 motorlarının gücü 30 kW ya da 40 beygir düşürülecek.

Bunların dışında LMP2'de ilk defa tek lastik tedarikçisi olacak. Mevcut üreticiler Michelin ya da Goodyear'dan birisinin tedarikçi olması bekleniyor.

Michelin'in Le Mans Hypercar sınıfının tek lastik tedarikçisi olacağı önceden duyurulmuştu.

#29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits van Eerd, Giedo van der Garde, Nyck de Vries

#29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits van Eerd, Giedo van der Garde, Nyck de Vries

Photo by: Adrenal Media

Sonraki haber
Peugeot, hiper araç projesi için Rebellion ile anlaştı!

Önceki haber

Peugeot, hiper araç projesi için Rebellion ile anlaştı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Editör Gary Watkins

WEC Sıradaki seans

Bahreyn

Bahreyn

12 Ara - 14 Ara
FP1 Başlangıç:
6 gün

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, 2020'de tüm zamanların en yüksek F1'e giriş ücretini ödeyecek

1s
2
Formula 1

F1, 2020 tartı kurallarında değişiklik yaptı

3s
3
Formula 1

"Lawrence Stroll, Aston Martin'i satın alacak"

3s
4
Formula 1

Ocon: “Renault, 2020’de kazanamayacak”

5
Formula 1

F1 takımları, kış testlerinde aracı gizleyemeyecek

Son Videolar

Aston Martin Valkyrie prototip testi 00:38
WEC

Aston Martin Valkyrie prototip testi

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti 02:59
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion Racing galibiyeti kutluyor 01:46
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion Racing galibiyeti kutluyor

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - İlk 2 saat özeti 03:19
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - İlk 2 saat özeti

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion ve Toyota liderlik için savaşıyor 00:37
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion ve Toyota liderlik için savaşıyor

Son Haberler

WEC'in yeni üst sınıfı "Le Mans Hypercar" olacak
WEC

WEC'in yeni üst sınıfı "Le Mans Hypercar" olacak

Peugeot, hiper araç projesi için Rebellion ile anlaştı!
WEC

Peugeot, hiper araç projesi için Rebellion ile anlaştı!

Interlagos WEC ayağı iptal edildi, yerine Austin geldi
WEC

Interlagos WEC ayağı iptal edildi, yerine Austin geldi

BMW ile yollarını ayıran MTEK, WEC için yeni bir partner arıyor
WEC

BMW ile yollarını ayıran MTEK, WEC için yeni bir partner arıyor

Gordon Murray, WEC'in hiper araç sınıfına girişi değerlendiriyoer
WEC

Gordon Murray, WEC'in hiper araç sınıfına girişi değerlendiriyoer

Program

WEC
  • WEC
  • Formula 1
  • MotoGP
  • WRC
  • World SUPERBIKE
  • Formula E
Biletler
Sağlayan
12 Ara
Biletler
30 Oca
Biletler
18 Mar
Biletler
23 Nis
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.