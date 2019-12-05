WEC'in yeni üst sınıfı "Le Mans Hypercar" olacak

2018 Haziran ayında 2020/21 sezonundan itibaren kullanılacak yeni kuralların ilk adımı atılmıştı. Hiper araçların kullanılacağı yeni üst sınıfın adının "Le Mans Hypercar" olacağı dünkü FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında doğrulandı.

Yeni kuralların belirlenmesinin ardından WEC organizatörü ACO, yeni sınıfın adına karar vermediklerini, ismin belirlenmesinde taraftarlardan yardım alacaklarını belirtmişti.

Yapılan açıklamalarda bir konuda anlaşmazlık var gibi görünüyor. WMSC'den yapılan açıklamada "Le Mans Hypercar sınıfında mücadele edecek rakipler, otomobil markası olarak isim almış bir araçla onay almak zorunda." denildi.

ACO'nun açıklamasında ise "Le Mans Hypercar, takımın adı altında başvuru yapacak ve Endurance Committee (Dayanıklılık Komitesi) tarafından onay alacak." denildi.

ByKolles takımı, 2020-21 sezonu için hiper araç hazırladığını duyurmuştu. Ancak WMSC'nin açıklamasına göre otomobil markası ile bağlantısı olmayan ByKolles'in yarışması mümkün görünmüyor.

Bu sene Le Mans 24 Saat yarışında açıklanan kurallarda, bağımsız üreticilerin prototip araçla yarışabilecekleri söylenmişti ancak yol araçlarından üretilecek hiper araçların yarışabilmesi için iki sene içerisinde 20 araç üretmesi gerektiği belirtilmişti.

Şampiyonada üreticiler şampiyonası mı yoksa takımlar şampiyonası mı olacak henüz o konuda da net bir şey yok.

Le Mans Hypercar sınıfının ilk sezonunda, WEC'in en üst sınıfı için test kısıtlaması kaldırılacak. Ancak kısıtlama ikinci sezon geri gelecek.

LMP1 sınıfında olduğu gibi, yarışlarda Le Mans Hypercar sınıfında çalışabilecek kişi sayısında da kısıtlama olacak. Hibrit olmayan iki araçlı takımlarda 40, hibrit olanlarda ise 43 kişi çalışabilecek.

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LMP2'de tek lastik olacak, motor gücü düşecek

Dünya Motor Sporları Konseyi ayrıca, 2020-21 WEC sezonunda LMP2 sınıfı araçlarının yavaşlatılmasını onayladı. Aynısı Avrupa ve Asya Le Mans serileri için de geçerli olacak.

LMP2 sınıfı araçlarının Le Mans Hypercar araçlarından yavaş olmasını sağlamak için Gibson V8 motorlarının gücü 30 kW ya da 40 beygir düşürülecek.

Bunların dışında LMP2'de ilk defa tek lastik tedarikçisi olacak. Mevcut üreticiler Michelin ya da Goodyear'dan birisinin tedarikçi olması bekleniyor.

Michelin'in Le Mans Hypercar sınıfının tek lastik tedarikçisi olacağı önceden duyurulmuştu.