WEC’in Interlagos’a dönüşü şüphe altında

Seri patronu Gerard Neveu, 1 Şubat’ta Brezilya’da yapılması planlanan yarışın yapılıp yapılmayacağı konusundaki endişelerini WEC takımlarına iletti.

Neveu, yarışın organizatörü N/Duduch Motorsports’un en son 2014’te düzenlenen Interlagos 6 Saat’in takvime geri dönüşünden sonraki ilk yarışına üç aydan az bir süre kala, sözleşmeye bağlı olarak “farklı parametrelerde geç kaldığını” açıkladı.

Neveu, organizatör ile ilgili sorunların kısmen finansal nitelikte olduğunu açıkladı.

Neveu, “Eğer hesabınızda hiç Euro yoksa, bu gerçekten bir endişe oluşturur. Beklediğiniz etkinliğin oluşturulmasını uygun şekilde gerçekleştireceklerine dair hiçbir garantiniz olmuyor.” dedi.

Neveu, takımlara Interlagos’taki belirsizlik konusunda bir uyarı yapmanın önemli olduğunu, böylece takımların etkinlik için yaptıkları hazırlıkları yavaşlatabileceklerini vurguladı.

“İçtenlikle, Brezilya’ya gitmeyi umuyoruz. Yerel ekiple beraber bunun üzerinde çok çalıştık.”

Interlagos yarışının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki son karar Kasım ayının sonundan önce verilecek.

Neveu bu konuda, “Bir etkinliği Şubat ayının ilk hafta sonunda düzgün şekilde yapmak istediğinizde, işlerinizi birkaç hafta önce bitirmiş olmalısınız.”

“Bahreyn’e geldiğimizde (14 Aralık) bunun hakkında hiçbir tartışma olmasını istemiyorum.” dedi.

Neveu ayrıca, WEC’in Brezilya yarışını iptal etmesi durumunda başka bir yarış ekleyebileceğini ve alternatifler üzerinde çalışıldığını söyledi.