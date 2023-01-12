WEC'e girişi reddedilen Isotta'nın yeni hedefi Monza'da piste çıkmak

Haberi dinle

Geçtiğimiz haftalarda WEC gridine katılmak için başvuruda bulunan Isotta'nın ismi, Çarşamba günü açıklanan katılımcı listesinde yer almadı.

Başvurularının reddedilmesinin ardından bir açıklama yapan Isotta yetkilisi Claudio Berro ve ortak Vector Sport, birkaç yarışta mücadele etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Berro, FIA ve organizatör Automobile Club de l'Ouest'in izin vermesi halinde Tipo 6 Competizione olarak adlandırılacak aracın 9 Temmuz'daki Monza yarışında piste çıkabileceğini söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Berro, "İlk yarışımızın Monza olmasını isteriz, nitekim bir İtalya yarışında bir İtalya takımı olarak mücadele edeceğiz.

"Ancak bu aynı zamanda bize homologasyon sürecini tamamlamadan ve yarışmaya başlamadan önce aracı tam olarak test etmek ve geliştirmek için de zaman tanıyacak.

"Şu anki planımız birkaç yarışta boy göstermek." dedi.

Vector Sport takım patronu Gary Holland ise, "FIA ve WEC tarafından kabul edilirse, sezonun ilerleyen dönemlerinde birkaç yarışta yer almayı hedefleyeceğiz." dedi.

Jim Patterson, 1924 Isotta Fraschini Tipo 8A F. Ramseier & Cie Worblaufern Cabriolet Fotoğraf: Rolex / Tom O'Neal

Yönetmeliklere göre tek yarışlık girişler, "şampiyonaya ilgiyi arttırıp arttıramayacaklarına bağlı olarak" ve "geçerli teknik ve homologasyon düzenlemelerine uygunluklarına tabi olarak" WEC tarafından kabul edilebilir.

Nisan sonunda Spa'daki üçüncü yarışa kadar seriye katılmayı planlamayan bir takımın listede yer almamasının beklenmedik olmadığını kabul eden Berro, "Hayal kırıklığına uğradık ama açıkçası pek şaşırmadık."

"En büyük sorun homologasyonu, bu uzun bir süreç ve araç homologe edildikten sonra potansiyel spesifikasyonları da dondurmuş oluyorsunuz."

"FIA ve ACO bize aracı homologe ettirmeden önce pistte daha fazla test yapmamızın daha iyi olacağını söyledi."

"Listede yer almamamızın nedenlerini tamamen anlıyoruz, ancak FIA ve ACO'nun kararı hiçbir şeyi değiştirmiyor: aracı geliştirmeye devam ediyoruz ve Vector Sport ile ortaklığımızı sürdürüyoruz." dedi.

Tipo 6'nın Şubat sonunda testlere başlaması bekleniyordu, bu da Isotta'ya 29 Nisan'daki Spa yarışından önce gelişim ve homologasyon için sadece iki ay bırakacaktı. Reddedilmesinin ardında yeni hedefini Monza olarak belirleyen Isotta, artık fazladan üç aya sahip.

Bu yılki yarışlardan puan alamayacak olan takımın amacı, gelecek sezon iki araçla mücadele edebilmek.

Bunun yanı sıra Berro, ilk monokokun Tipo 6'nın geliştirilmesini yöneten Michelotto'ya çoktan teslim edildiğini açıkladı. Kaporta hariç tamamen monte edilmiş bir otomobilin Ocak ayı sonunda dört çeker bir dyno üzerinde test edilmeye başlanması planlanıyor.

LMH programı için Isotta veya Vector tarafından herhangi bir sürücü ile anlaşma imzalanmadı. Şu an için sürücülere önem vermediklerini söyleyen Berro, bir gelişim pilotu aradıklarını, ancak Tipo 6'yı test etmek için Vector'un mevcut LMP2 kadrosundan da faydalanabileceklerini söyledi.