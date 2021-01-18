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WEC / Son dakika

WEC'e geçen Realteam, Nato ve Duval'le anlaştı

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WEC'e geçen Realteam, Nato ve Duval'le anlaştı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Avrupa Le Mans Serisi'nde mücadele eden Realteam Racing, 2021'de FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP2 sınıfına geçiş yapacak. Takım, eski LMP1 yıldızları Loic Duval ve Norman Nato ile de anlaştı.

ELMS'nin LMP3 sınıfında iki sezon geçiren ve bir zafer ve bir podyum elde eden Realteam, WEC’in LMP2 sınıfında TDS Racing tarafından yönetilen bir Oreca 07 ile mücadele edecek.

Duval ve Nato'ya, son iki yıldır David Droux ile birlikte Realteam’in ELMS ekibinin bir parçası olan takım sahibi ve yarış pilotu Esteban Garcia katılacak.

İsviçreli yarışçı Droux, ise WEC projesinde takımla beraber çalışmaya devam edecek fakat takımın yedek sürücüsü olacak.

Garcia yaptığı açıklamada, "Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP2 sınıfına katılmaktan oldukça memnunuz."

"David (Droux) ile ELMS'de geçirdiğimiz iki tam sezonu ve şampiyonada elde ettiğimiz bir zafer ve bir podyumun ardından WEC'te ve Le Mans 24 Saat'te yarışma hedefimize ulaşmamızın zamanı gelmişti. TDS Racing, bu programda bize önemli bir deneyim getirecek."

"Loic ve Norman gibi deneyimli iki sürücü ile sürüş yapacağım için çok heyecanlıyım." dedi.

Duyuru, son olarak 2018/19 süper sezonunda TDS Racing için yarışan Duval'in seriye yeniden tam zamanlı olarak döndüğü anlamına geliyor.

Daha önce Audi’nin LMP1 programının bir parçasıydı ve bu süreçte önemli başarılar yakaladı.

Fransız sürücü bu yıl aynı zamanda IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda da mücadele edecek.

Nato ise uzun süredir Rebellion LMP1 ekibiyle çalışıyordu ve İsviçreli ekibin WEC programını sonlandırmasının ardından boşa çıktı.

Nato aynı zamanda yeni Formula E sezonunda Mercedes'in müşteri ekibi Venturi ile mücadele edecek.

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Seri WEC
Editör Rachit Thukral

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