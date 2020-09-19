WEC, 6 yarışlı yoğunlaştırılmış 2021 takvimini tanıttı

WEC'in 2018/19 sezonundan beri kullandığı kış takvimi formatından uzaklaşması ile beraber yarış sayısı sisteminin, uluslararası koronavirüs krizinin yarattığı ekonomik sıkıntıların önüne geçmesi bekleniyor.

Şu anda ise seri organizatörleri, WEC'in 2012'deki ilk sezonundan itibaren yapılan en kısa sezonu tasarladılar ve sezon 19 Mart'ta Sebring 1000 Mil ile başlayacak.

Bir sonraki ayak ise 1 Mayıs'ta Spa'da yapılacak ve bu yarış, sezonun ilk altı saatlik yarışı olacak. Le Mans 24 Saat ise takvimin üçüncü ayağı olacak ve kendi geleneksel Haziran ortası tarihine geri dönecek.

Geçen senenin sonunda açıklanan orijinal 2020/21 takviminin bir parçası olan Monza, serinin dördüncü ayağı olacak.

Eylül'de Fuji'de yapılacak olan beşinci yarış sonrasında Kasım'da Bahreyn'de yapılacak yarış ile beraber sezon finali gerçekleştirilecek.

Orijinal 2019/20 takviminde bulunan Silverstone ve Şanghay yarışları takvimden çıkarılırken, iptal edilen Interlagos yarışının yerini çok geç bir şekilde alan COTA da takvimde kendine yer bulamadı.

WEC patronu Gerard Neveu şunları söyledi: "Üreticilerimizi, takımları ve partnerlerimizi dinledik ve onlarla, an itibariyle içinde bulunduğumuz ekonomik krizi atlatmaları için daha az yarış yapmaya karar verdik."

"Bu yarış sayısını gelecekte, sağlık ve ekonomik koşullar izin verdiği sürece artırmak istiyoruz. Umarım 2022 itibariyle bunu yapabiliriz."

"Takvim aynı zamanda lojistik bir yol haritasını kapsıyor ve takımlarımıza en çok bütçe dostu olan paketi sunuyor."

İki günlük resmi sezon öncesi testler, 13-14 Mart tarihleri arasında Sebring'de yapılacak. Florida'daki pistte yapılacak yarış öncesinde takımlar, bu testi yaptıktan sonra, IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası'nın 12 saatlik yarışında Sebring pistini paylaşacaklar.

2021 WEC takvimi:

Tarih Pist/Yarış 13-14 Mart Sebring sezon öncesi testleri 19 Mart Sebring 1000 Mil 1 Mayıs Spa-Francorchamps 6 Saat 12-13 Haziran Le Mans 24 Saat 18 Temmuz Monza 6 Saat 26 Eylül Fuji 6 Saat 20 Kasım Bahreyn 6 Saat

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