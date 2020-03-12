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WEC / Sebring / Son dakika

WEC, uçuş yasağı nedeniyle Sebring 1000 mil yarışını iptal etti!

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WEC, uçuş yasağı nedeniyle Sebring 1000 mil yarışını iptal etti!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Mar 2020 07:59

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Sebring yarışı, Amerika'nın uçuş yasağı getirme kararı sonrası iptal edildi.

Çarşamba günü IMSA, 2020 WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan yarışın, NBA maçlarının bile iptal edilmesine neden olan Coronavirüs tehdidine rağmen devam edeceği konusunda bir basın açıklaması yapmıştı. Ancak çeşitli motor sporları yarışlarındaki iptaller, ertelemeler veya benzeri şeyler şüpheye yol açtı.

Fakat saatler sonra WEC’in 1000 millik yarışı ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere haricindeki 26 Avrupa ülkesinden Amerika’ya tüm seyahatlerin 30 gün süreyle askıya alınacağını açıklamasının ardından iptal edildi.

Karar sonrası açıklama yayınlayan WEC, “ABD'li olmayan vatandaşların Avrupa'dan ABD'ye geçişinin askıya alınmasının ardından durum gözden geçirildi ve 20 Mart'ta Sebring'de yapılması planlanan Sebring 1000 Mil WEC yarışının iptal edilmesine karar verildi."

“Halen Avrupa'da olan ve önümüzdeki günlerde ABD'ye seyahat etmesi planlanan çok sayıda sürücü, takım personeli ve yetkilileri göz önüne alındığında yarışı gerçekleştirmek mümkün veya uygun olmayacak." açıklamasını yaparak yarışı iptal ettiğini duyurdu.

1000 millik yarışın yanı sıra, bu hafta sonu için planlanan iki günlük test de iptal edildi.

Böylelikle yarışları iptal eden veya erteleyen serilere bir yenisi daha eklendi.

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Bu Haber Hakkında

Seri WEC , IMSA
Etkinlik Sebring Biletler
Editör David Malsher

WEC Sıradaki seans

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Sebring

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Yarış Başlangıç:
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