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WEC

WEC takvimi 2025'te genişlemeyecek

2025 yılındaki WEC takvimi genişlemeyecek ve mevcut sekiz yarışın ötesine geçilmeyecek.

Burhan Güneydaş
#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

WEC organizatörü Automobile Club de l’Ouest, Covid-19 kaynaklı bir daralmadan sonra 2024 yılında tekrar geleneksel sekiz yarış etkinliğine geçilmesinin ardından, en azından bir süreliğine serinin genişletilmesi konusundaki sınırlandırmanın önemini vurguladı.

ACO başkanı Pierre Fillon'ın Autosport'a verdiği demeçte, "Maliyetler nedeniyle takvime bir yarış eklemek bugün planlarımız arasında yer almıyor."

"En önemlisi, WEC büyüyor olsa bile maliyetler konusunda tedbirli olunmalıdır." şeklinde ifadelerde bulundu.

WEC organizasyonu geçmişte, serinin 2016 ve 2017'deki dokuz etaplı takvime geri dönebileceğini ve hatta 10 yarışa kadar çıkabileceğini belirtmişti.

Bu senaryo, serinin patronu Frederic Lequien tarafından 2022 yılında sekiz yarışa dönüş için yapılan açıklamalar ile birlikte özetlendi.

Fillon, WEC yarışlarına ev sahipliği yapmak için pistlerden ve organizatörlerden gelen önemli ilginin altını bir kez daha çizdi.

Fillon, "Yarışlar için pistlerden çok fazla talep alıyoruz. Bunlardan biri Autorsport'a yakın." dedi.

Fillon bu açıklamasıyla, 2012'den 2019/20 sezonuna kadar programa dahil olan İngiltere WEC yarış programını geri getirme konusundaki Silverstone pistinin ilgisine işaret ediyordu.

2025 takviminin önümüzdeki ay Le Mans 24 Saat yarışlarının yapıldığı hafta, WEC'in yapacağı basın toplantısında açıklanması bekleniyor.

2025 takviminin büyük oranda bu yıl ile benzer olacağı, yalnızca Monza'nın takvime yeniden dahil olacağı düşünülüyor. Monza'da bu yıl pit ve padok tesislerinde yapılan önemli çalışmalardan dolayı, İtalya Grand Prix'sine Imola ev sahipliği yapmıştı.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Photo by: JEP / Motorsport Images

Bu durum, Roger Penske'nin Indianapolis Motor Speedway'de yarış düzenlemek istemesine rağmen, ABD turuna yeniden Austin'in ev sahipliği yapacağı anlamına geliyor.

Porsche Penske Motorsport takım patronu Mart ayında yaptığı açıklamada, takvim zorluğu nedeniyle bu arzusunun önümüzdeki sene gerçekleşmesini beklemediğini ifade etti.

Sekiz yarışlık yarış takviminin korunmasına üreticiler de destek veriyor.

BMW M Sport'un başında bulunan Andreas Roos Autosport'a yaptığı açıklamada, "Spor araba yarışlarında yeni bir dönemin başındayız. Öncelikle bunun işe yaradığını ve sürdürülebilir hale geldiğini görmemiz gerekiyor, sonra belki başka bir yarış hakkında düşünebiliriz."

"Bana soracak olursanız, takvimde sekiz yarış olması iyi ve gelecek yıl da böyle devam edilmeli." dedi.

Porsche Motorsport patronu Thomas Laudenbach benzer bir görüşte bulunarak ilk önceliğin "pazarlama, görünürlük ve hayran kitlesini artırmak" olması gerektiğini ifade etti.

Laudenbach, "Ondan sonra yarış sayısını artırabileceğimizi düşünüyorum ama şu an dikkatli olmalıyız." dedi.

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