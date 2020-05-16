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WEC / Son dakika

WEC takımları 2021'de daha az yarış istiyor

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WEC takımları 2021'de daha az yarış istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
16 May 2020 06:53

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışan birçok takım, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan küresel kriz nedeniyle 2021'de daha az yarış yapılması talebinde bulundu.

Büyük ölçüde pilotların getirdikleri paralarla ayakta kalan takımlar, COVID-19'un ardından 8 yarışlık takvimin kendileri için ekonomik açıdan mümkün olmayacağını dile getirdiler.

LMP2 sınıfında lider durumda olan United Autosports takımı, 2021'de 5 ya da 6 yarış yapılmasının daha uygun olacağını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan takım ortağı Richard Dean, "Yine 8 yarış olursa, o zaman WEC tüm dünyada yaşananları göz ardı etmiş olur."

"Sekizden daha az yarış olmalı. 5 yada 6, daha büyük yarışlara odaklandığımız bir takvim olmalı."

"Kasım ayında bitecek ardından mart ayında Sebring'de başlayacak olan WEC için lojistik açıdan gerçekten zorlayıcı bir durum söz konusu. Ancak daha büyük sorun, insanların yarışmak için yazacakları çeklerde olacak." dedi.

Jota Sport P2 takım patronu Sam Hignett, "Ekonomik açıdan daha verimli bir program olmalı. Yani daha az yarış olmalı ve seyahat harcamalarını düşürmek için deniz üstünden seyahat yapılmalı." dedi.

Salih Yoluç'un ekibini yani TF Sport'u yöneten Rom Ferrier, "Mevcut sezon için bütçemizi hazırlamıştık ancak gelecek sene için insanlardan para harcamalarını istemek sıkıntı olacak. Müşterilerimize daha katlanılabilir düzeyde bir sezon için, harcamaları düşürmemiz lazım."

"Yarış sayısını azaltmak bunlardan birisi. Le Mans 24 Saat yarışı dahil 5-6 yarış yapmak daha uygun olur." dedi.

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Editör Gary Watkins

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