WEC sürücüsü Aubry’nin COVID-19 testi pozitif çıktı, iki takım etkilendi

JOTA Sport tarafından yönetilen Jackie Chan DC Racing LMP2 ekibi için yarışan Aubry’nin COVID-19 testi şüpheli çıktı.

Fransız sürücünün Spa 6 Saat’e katılımı, dün yapılan ve olumsuz çıkan diğer bir teste dayanıyor.

Ayrıca Algarve Pro Racing LMP2 takımı da etkilendi, çünkü Aubry geçtiğimiz hafta sonu Avrupa Le Mans Serisi’nin Spa ayağında kendileri adına yarıştı.

Geçen hafta Aubry ile yakın temas haline olan takım üyeleri, kendilerini tecrit altına aldılar ve COVID-19 testlerinin sonuçlarını bekliyorlar.

Araç Jon Lancaster, Simon Trummer ve John Falb tarafından paylaşılacağı için, birden fazla başarısız test sonucunun Algarve ekibinin yarışa katılımının net olmamasına sebebiyet veriyor.

#25 Algarve Pro Racing Oreca 07 - Gibson: John Falb, Simon Trummer, Gabriel Aubry Photo by: ELMS

Aubry’nin perşembe öğleden sonra gerçekleştirilecek olan ilk antrenman seansına katılması beklenmiyor.

JOTA takım patronu Sam Hignett, sonraki testinin de pozitif çıkması halinde Aubry’in #37 Oreca 07 aracında Ho-Pin Tung ve Will Stevens’ın yanındaki yerini doldurmak için hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

Aubry ile temasa geçen JOTA ekibinden 3 kişi kendisini tecrit altına aldı ve test sonuçları bekleniyor.

Bir WEC açıklamasında, takip edilen prosedürlerin, “ilgili halk sağlığı yetkilileri, WEC ve Spa-Francorchamps pistinin COVID-19 sağlık delegesi tarafından verilen talimatlara uygun” olduğu belirtildi.

Test sonuçları belli olana kadar “tam bir takip ve izleme girişiminin gerçekleştirileceği ve tüm yakın temasların belirlenip karantinaya alındığı” da belirtildi.