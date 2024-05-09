WEC Spa: Yeni üreticiler göz doldururken Ferrari 1. antrenmanın lideri
Ferrari, Cumartesi günü gerçekleştirilecek Spa 6 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda Hypercar sınıfının lideri oldu.
Fotoğraf: Andreas Beil
Antonio Fuoco 90 dakikalık seansta takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'ye bir saniyeden fazla fark atarak liderliği ele geçirdi.
Fuoco, 1. antrenmanın başlarında #50 Ferrari 499P Le Mans Hypercar ile 2dk05.690'lık bir derece yaparken, Giovinazzi #51 ile 2dk06.831'lik bir derece yaptı.
Stratejik hatalar zafere mal olmadan önce geçen ayki Imola WEC turunu domine eden Ferrari'nin süreleri, 12 ay önce Spa'daki ilk serbest antrenmanda belirlenen sürelerin biraz gerisindeydi. O seansta en hızlı Fuoco, BoP sayesinde 13 kg daha hafif Ferrari'siyle 2dk04.632 elde etmişti.
Bu yıl yeni Hypercar araçlarına sahip üreticilerden ikisi, bu yılki WEC'in üçüncü turundaki pist faaliyetlerinin ilk seansında Ferrari'yi takip etti.
Daniil Kvyat, fabrika çıkışlı Iron Lynx Lamborghini SC63 LMDh ile Signtech tarafından işletilen Alpine A424 LMDh'lerin en iyisi olan Nicolas Lapierre'nin hemen önünde üçüncü sırada yer aldı.
Kvyat'ın 2dk06.998'lik derecesi onu 1.3s geride bırakırken, Lapierre 2dk07.020 sn ile sadece 0.02 sn geride kaldı.
Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images
Müşteri Ferrari aracıyla Yifei Ye, 2dk07.087'lik derecesiyle beşinci sırayı alırken, Neel Jani de Proton Porsche 963 LMDh ile 2dk07.180'lik derecesiyle ilk altıyı tamamladı.
İki fabrika Porsche'si yedinci ve sekizinci sırayı alırken, Laurens Vanthoor'un 2dk07.393'lük derecesi, 2dk07.522'de kalan Frederic Makowiecki'den 0.1 sn daha iyiydi.
En iyi Peugeot 2024 9X8 LMH, Nico Muller'in 2dk07.580 ile dokuzuncu sırayı aldığı 93 numaralı araç olurken ikinci Alpine, Paul-Loup Chatin'in 2dk07.633'lük derecesiyle ilk 10'u tamamladı.
WEC'de en son Nisan ayında Imola'da kazanan Toyota'da Sebastien Buemi, liderin 2 sn gerisinde 11. oldu.
TF Sport Chevrolet ekibi Daniel Juncadella ile LMGT3'te başı çekti.
İkinci serbest antrenman yerel saatle 17:30'da başlayacak.
|
1-
2
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|34
|
2'05.690
|200.607
|2
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. PierGuidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|38
|
+1.141
2'06.831
|1.141
|198.803
|3
|
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
|63
|M. Bortolotti A. Caldarelli D. Kvyat
|Lamborghini SC63
|36
|
+1.308
2'06.998
|0.167
|198.541
|4
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|N. Lapierre M. Schumacher M. Vaxivière
|Alpine A424
|34
|
+1.330
2'07.020
|0.022
|198.507
|5
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|R. Kubica R. Shwartzman Y. Yifei
|Ferrari 499P
|34
|
+1.397
2'07.087
|0.067
|198.402
|6
|
Proton Competition HYPERCAR
|99
|N. Jani J. Andlauer
|Porsche 963
|30
|
+1.490
2'07.180
|0.093
|198.257
|7
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|K. Estre A. Lotterer L. Vanthoor
|Porsche 963
|37
|
+1.703
2'07.393
|0.213
|197.926
|8
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|M. Campbell M. Christensen F. Makowiecki
|Porsche 963
|33
|
+1.832
2'07.522
|0.129
|197.725
|9
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|M. Jensen N. Müller
|Peugeot 9X8 2024
|27
|
+1.890
2'07.580
|0.058
|197.635
|10
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|P. Chatin J. Gounon C. Milesi
|Alpine A424
|33
|
+1.943
2'07.633
|0.053
|197.553
|11
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|35
|
+1.986
2'07.676
|0.043
|197.487
|12
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|S. Linde R. Frijns R. Rast
|BMW M Hybrid V8
|33
|
+2.051
2'07.741
|0.065
|197.386
|13
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|E. Bamber A. Lynn
|Cadillac V-Series.R
|38
|
+2.074
2'07.764
|0.023
|197.351
|14
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|D. Vanthoor R. Marciello M. Wittmann
|BMW M Hybrid V8
|35
|
+2.174
2'07.864
|0.100
|197.197
|15
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens C. Ilott
|Porsche 963
|32
|
+2.286
2'07.976
|0.112
|197.024
|16
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. deVries
|Toyota GR010 - Hybrid
|36
|
+2.461
2'08.151
|0.175
|196.755
|17
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|P. diResta L. Duval
|Peugeot 9X8 2024
|29
|
+2.675
2'08.365
|0.214
|196.427
|18
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|38
|J. Button P. Hanson O. Rasmussen
|Porsche 963
|29
|
+2.981
2'08.671
|0.306
|195.960
|19
|
Isotta Fraschini HYPERCAR
|11
| A. Serravalle
C. BennettJ. Vernay
|Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH
|32
|
+4.021
2'09.711
|1.040
|194.389
|20
|
TF Sport LMGT3
|82
| H. Koizumi
S. BaudD. Juncadella
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|33
|
+15.195
2'20.885
|11.174
|178.971
|21
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3
|31
|
+15.530
2'21.220
|0.335
|178.546
|22
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James D. Mancinelli A. Riberas
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|32
|
+15.697
2'21.387
|0.167
|178.336
|23
|
IRON DAMES LMGT3
|85
|S. Bovy R. Frey M. Gatting
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|27
|
+16.196
2'21.886
|0.499
|177.708
|24
|
TEAM WRT LMGT3
|46
|A. AlHarthy V. Rossi M. Martin
|BMW M4 GT3
|33
|
+16.250
2'21.940
|0.054
|177.641
|25
|
United Autosports LMGT3
|59
|J. Cottingham N. Costa G. Saucy
|McLaren 720S GT3 Evo
|27
|
+16.345
2'22.035
|0.095
|177.522
|26
|
IRON LYNX LMGT3
|60
| C. Schiavoni M. Cressoni
F. Perera
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|29
|
+16.400
2'22.090
|0.055
|177.453
|27
|
TEAM WRT LMGT3
|31
|
D. LeungS. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3
|31
|
+16.585
2'22.275
|0.185
|177.222
|28
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
| T. Kimura
E. MassonJ. Lopez
|Lexus RC F GT3
|31
|
+16.616
2'22.306
|0.031
|177.184
|29
|
Manthey EMA LMGT3
|91
|
Y. Shahin
M. SchuringR. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|33
|
+16.618
2'22.308
|0.002
|177.181
|30
|
Vista AF Corse LMGT3
|55
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3
|29
|
+16.777
2'22.467
|0.159
|176.984
|31
|
TF Sport LMGT3
|81
|
T. VanR. Andrade C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|33
|
+16.797
2'22.487
|0.020
|176.959
|32
|
Proton Competition LMGT3
|88
| G. Roda
M. PedersenD. Olsen
|Ford Mustang GT3
|26
|
+16.943
2'22.633
|0.146
|176.778
|33
|
D'Station Racing LMGT3
|777
| C. Mateu
E. BastardM. Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|29
|
+17.030
2'22.720
|0.087
|176.670
|34
|
United Autosports LMGT3
|95
|J. Caygill N. Pino M. Sato
|McLaren 720S GT3 Evo
|31
|
+17.267
2'22.957
|0.237
|176.377
|35
|
Proton Competition LMGT3
|77
|R. Hardwick Z. Robichon B. Barker
|Ford Mustang GT3
|24
|
+17.617
2'23.307
|0.350
|175.946
|36
|
Manthey PureRxcing LMGT3
|92
|
A. Malykhin
J. SturmK. Bachler
|Porsche 911 GT3 R
|34
|
+17.978
2'23.668
|0.361
|175.504
|37
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
A. RobinT. Boguslavskiy R. Miyata
|Lexus RC F GT3
|22
|
+18.857
2'24.547
|0.879
|174.437
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