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WEC Spa

WEC Spa: Yeni üreticiler göz doldururken Ferrari 1. antrenmanın lideri

Ferrari, Cumartesi günü gerçekleştirilecek Spa 6 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda Hypercar sınıfının lideri oldu.

Gary Watkins
Gary Watkins
#50 AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Fotoğraf: Andreas Beil

Antonio Fuoco 90 dakikalık seansta takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'ye bir saniyeden fazla fark atarak liderliği ele geçirdi.

Fuoco, 1. antrenmanın başlarında #50 Ferrari 499P Le Mans Hypercar ile 2dk05.690'lık bir derece yaparken, Giovinazzi #51 ile 2dk06.831'lik bir derece yaptı.

Stratejik hatalar zafere mal olmadan önce geçen ayki Imola WEC turunu domine eden Ferrari'nin süreleri, 12 ay önce Spa'daki ilk serbest antrenmanda belirlenen sürelerin biraz gerisindeydi. O seansta en hızlı Fuoco, BoP sayesinde 13 kg daha hafif Ferrari'siyle 2dk04.632 elde etmişti.

Bu yıl yeni Hypercar araçlarına sahip üreticilerden ikisi, bu yılki WEC'in üçüncü turundaki pist faaliyetlerinin ilk seansında Ferrari'yi takip etti.

Daniil Kvyat, fabrika çıkışlı Iron Lynx Lamborghini SC63 LMDh ile Signtech tarafından işletilen Alpine A424 LMDh'lerin en iyisi olan Nicolas Lapierre'nin hemen önünde üçüncü sırada yer aldı.

Kvyat'ın 2dk06.998'lik derecesi onu 1.3s geride bırakırken, Lapierre 2dk07.020 sn ile sadece 0.02 sn geride kaldı.

Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

Müşteri Ferrari aracıyla Yifei Ye, 2dk07.087'lik derecesiyle beşinci sırayı alırken, Neel Jani de Proton Porsche 963 LMDh ile 2dk07.180'lik derecesiyle ilk altıyı tamamladı.

İki fabrika Porsche'si yedinci ve sekizinci sırayı alırken, Laurens Vanthoor'un 2dk07.393'lük derecesi, 2dk07.522'de kalan Frederic Makowiecki'den 0.1 sn daha iyiydi.

En iyi Peugeot 2024 9X8 LMH, Nico Muller'in 2dk07.580 ile dokuzuncu sırayı aldığı 93 numaralı araç olurken ikinci Alpine, Paul-Loup Chatin'in 2dk07.633'lük derecesiyle ilk 10'u tamamladı.

WEC'de en son Nisan ayında Imola'da kazanan Toyota'da Sebastien Buemi, liderin 2 sn gerisinde 11. oldu.

TF Sport Chevrolet ekibi Daniel Juncadella ile LMGT3'te başı çekti.

İkinci serbest antrenman yerel saatle 17:30'da başlayacak.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 34

2'05.690

   200.607
2
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 38

+1.141

2'06.831

 1.141 198.803
3
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
63 Italy M. Bortolotti Italy A. Caldarelli Russian Federation D. Kvyat Lamborghini SC63 36

+1.308

2'06.998

 0.167 198.541
4
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France N. Lapierre Germany M. Schumacher France M. Vaxivière Alpine A424 34

+1.330

2'07.020

 0.022 198.507
5
AF Corse HYPERCAR
83 Poland R. Kubica Israel R. Shwartzman China Y. Yifei Ferrari 499P 34

+1.397

2'07.087

 0.067 198.402
6
Proton Competition HYPERCAR
99 Switzerland N. Jani France J. Andlauer Porsche 963 30

+1.490

2'07.180

 0.093 198.257
7
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 37

+1.703

2'07.393

 0.213 197.926
8
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia M. Campbell Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 33

+1.832

2'07.522

 0.129 197.725
9
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 Denmark M. Jensen Switzerland N. Müller Peugeot 9X8 2024 27

+1.890

2'07.580

 0.058 197.635
10
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France P. Chatin France J. Gounon France C. Milesi Alpine A424 33

+1.943

2'07.633

 0.053 197.553
11
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 35

+1.986

2'07.676

 0.043 197.487
12
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa S. Linde Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 33

+2.051

2'07.741

 0.065 197.386
13
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn Cadillac V-Series.R 38

+2.074

2'07.764

 0.023 197.351
14
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Belgium D. Vanthoor Italy R. Marciello Germany M. Wittmann BMW M Hybrid V8 35

+2.174

2'07.864

 0.100 197.197
15
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens United Kingdom C. Ilott Porsche 963 32

+2.286

2'07.976

 0.112 197.024
16
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 36

+2.461

2'08.151

 0.175 196.755
17
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 United Kingdom P. diResta France L. Duval Peugeot 9X8 2024 29

+2.675

2'08.365

 0.214 196.427
18
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 United Kingdom J. Button United Kingdom P. Hanson Denmark O. Rasmussen Porsche 963 29

+2.981

2'08.671

 0.306 195.960
19
Isotta Fraschini HYPERCAR
11 Canada A. Serravalle
C. Bennett
France J. Vernay 		Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH 32

+4.021

2'09.711

 1.040 194.389
20
TF Sport LMGT3
82 Japan H. Koizumi
S. Baud
Spain D. Juncadella 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 33

+15.195

2'20.885

 11.174 178.971
21
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 31

+15.530

2'21.220

 0.335 178.546
22
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Italy D. Mancinelli Spain A. Riberas Aston Martin Vantage AMR GT3 32

+15.697

2'21.387

 0.167 178.336
23
IRON DAMES LMGT3
85 Belgium S. Bovy Switzerland R. Frey Denmark M. Gatting Lamborghini Huracan GT3 Evo2 27

+16.196

2'21.886

 0.499 177.708
24
TEAM WRT LMGT3
46 United Kingdom A. AlHarthy Italy V. Rossi Belgium M. Martin BMW M4 GT3 33

+16.250

2'21.940

 0.054 177.641
25
United Autosports LMGT3
59 J. Cottingham N. Costa Switzerland G. Saucy McLaren 720S GT3 Evo 27

+16.345

2'22.035

 0.095 177.522
26
IRON LYNX LMGT3
60 Italy C. Schiavoni Italy M. Cressoni
F. Perera
Lamborghini Huracan GT3 Evo2 29

+16.400

2'22.090

 0.055 177.453
27
TEAM WRT LMGT3
31
D. Leung
Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus 		BMW M4 GT3 31

+16.585

2'22.275

 0.185 177.222
28
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Japan T. Kimura
E. Masson
Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 31

+16.616

2'22.306

 0.031 177.184
29
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
Austria R. Lietz 		Porsche 911 GT3 R 33

+16.618

2'22.308

 0.002 177.181
30
Vista AF Corse LMGT3
55 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 29

+16.777

2'22.467

 0.159 176.984
31
TF Sport LMGT3
81
T. Van
Portugal R. Andrade Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 33

+16.797

2'22.487

 0.020 176.959
32
Proton Competition LMGT3
88 Italy G. Roda
M. Pedersen
Norway D. Olsen 		Ford Mustang GT3 26

+16.943

2'22.633

 0.146 176.778
33
D'Station Racing LMGT3
777 France C. Mateu
E. Bastard
Denmark M. Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR GT3 29

+17.030

2'22.720

 0.087 176.670
34
United Autosports LMGT3
95 United Kingdom J. Caygill Chile N. Pino Japan M. Sato McLaren 720S GT3 Evo 31

+17.267

2'22.957

 0.237 176.377
35
Proton Competition LMGT3
77 United States R. Hardwick Canada Z. Robichon United Kingdom B. Barker Ford Mustang GT3 24

+17.617

2'23.307

 0.350 175.946
36
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria K. Bachler 		Porsche 911 GT3 R 34

+17.978

2'23.668

 0.361 175.504
37
AKKODIS ASP Team LMGT3
78
A. Robin
Russian Federation T. Boguslavskiy Japan R. Miyata 		Lexus RC F GT3 22

+18.857

2'24.547

 0.879 174.437
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