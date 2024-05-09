WEC Spa: Yeni üreticiler göz doldururken Ferrari 1. antrenmanın lideri

Antonio Fuoco 90 dakikalık seansta takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'ye bir saniyeden fazla fark atarak liderliği ele geçirdi.

Fuoco, 1. antrenmanın başlarında #50 Ferrari 499P Le Mans Hypercar ile 2dk05.690'lık bir derece yaparken, Giovinazzi #51 ile 2dk06.831'lik bir derece yaptı.

Stratejik hatalar zafere mal olmadan önce geçen ayki Imola WEC turunu domine eden Ferrari'nin süreleri, 12 ay önce Spa'daki ilk serbest antrenmanda belirlenen sürelerin biraz gerisindeydi. O seansta en hızlı Fuoco, BoP sayesinde 13 kg daha hafif Ferrari'siyle 2dk04.632 elde etmişti.

Bu yıl yeni Hypercar araçlarına sahip üreticilerden ikisi, bu yılki WEC'in üçüncü turundaki pist faaliyetlerinin ilk seansında Ferrari'yi takip etti.

Daniil Kvyat, fabrika çıkışlı Iron Lynx Lamborghini SC63 LMDh ile Signtech tarafından işletilen Alpine A424 LMDh'lerin en iyisi olan Nicolas Lapierre'nin hemen önünde üçüncü sırada yer aldı.

Kvyat'ın 2dk06.998'lik derecesi onu 1.3s geride bırakırken, Lapierre 2dk07.020 sn ile sadece 0.02 sn geride kaldı.

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Müşteri Ferrari aracıyla Yifei Ye, 2dk07.087'lik derecesiyle beşinci sırayı alırken, Neel Jani de Proton Porsche 963 LMDh ile 2dk07.180'lik derecesiyle ilk altıyı tamamladı.

İki fabrika Porsche'si yedinci ve sekizinci sırayı alırken, Laurens Vanthoor'un 2dk07.393'lük derecesi, 2dk07.522'de kalan Frederic Makowiecki'den 0.1 sn daha iyiydi.

En iyi Peugeot 2024 9X8 LMH, Nico Muller'in 2dk07.580 ile dokuzuncu sırayı aldığı 93 numaralı araç olurken ikinci Alpine, Paul-Loup Chatin'in 2dk07.633'lük derecesiyle ilk 10'u tamamladı.

WEC'de en son Nisan ayında Imola'da kazanan Toyota'da Sebastien Buemi, liderin 2 sn gerisinde 11. oldu.

TF Sport Chevrolet ekibi Daniel Juncadella ile LMGT3'te başı çekti.

İkinci serbest antrenman yerel saatle 17:30'da başlayacak.