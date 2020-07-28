WEC, Spa yarışı için ağırlık handikaplarını açıkladı
paylaşım
yorumlar
FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda pist üstü mücadelenin yeniden başlayacağı Belçika'da, her iki Toyota aracı tur başına 3 saniyeden fazla daha yavaş kalacak.
WEC, 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Spa yarışı için ağırlık cezalarını açıkladı. Buna göre 7 numaralı şampiyona lideri Toyota ekibi 3.52 saniyeye mal olacak ağırlığa sahip olacaklar.
Toyota'nın 8 numaralı ekibi ise tur başına 3.08 saniye daha yavaş olacaklar.
Aynı cezalar Mart ayında gerçekleştirilecek Sebring yarışı için açıklanmıştı ancak o yarış koronavirüs nedeniyle yapılamadı.
Rebellion Racing'in tek aracı ise 1.58 saniyelik dezavantaja sahip olacak.
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|WEC
|Etkinlik
|Spa-Francorchamps
|Takımlar
|Kolles Racing , Rebellion Racing , Toyota Gazoo Racing WEC
|Editör
|Jamie Klein
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
WEC, Spa yarışı için ağırlık handikaplarını açıkladı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov