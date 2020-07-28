Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund V: Suzuka
18 Tem
-
18 Tem
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Le Mans
08 Ağu
-
08 Ağu
Yarış:
4 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
SSP300 FP1:
2 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Spa-Francorchamps / Son dakika

WEC, Spa yarışı için ağırlık handikaplarını açıkladı

paylaşım
yorumlar
WEC, Spa yarışı için ağırlık handikaplarını açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
28 Tem 2020 12:51

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda pist üstü mücadelenin yeniden başlayacağı Belçika'da, her iki Toyota aracı tur başına 3 saniyeden fazla daha yavaş kalacak.

WEC, 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Spa yarışı için ağırlık cezalarını açıkladı. Buna göre 7 numaralı şampiyona lideri Toyota ekibi 3.52 saniyeye mal olacak ağırlığa sahip olacaklar.

Toyota'nın 8 numaralı ekibi ise tur başına 3.08 saniye daha yavaş olacaklar.

Aynı cezalar Mart ayında gerçekleştirilecek Sebring yarışı için açıklanmıştı ancak o yarış koronavirüs nedeniyle yapılamadı.

Rebellion Racing'in tek aracı ise 1.58 saniyelik dezavantaja sahip olacak.

 

ByKolles, Le Mans kadrosunu Webb ile tamamladı

Önceki haber

ByKolles, Le Mans kadrosunu Webb ile tamamladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Spa-Francorchamps
Takımlar Kolles Racing , Rebellion Racing , Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Jamie Klein

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!

Resmi: McLaren, Gulf Oil ile anlaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: McLaren, Gulf Oil ile anlaştı

Rosberg: "Fren sistemi Mercedes'le aynı çıkarsa Racing Point için durum çok zor olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Fren sistemi Mercedes'le aynı çıkarsa Racing Point için durum çok zor olacak"

Codemasters, F1 2020 oyununa siyah Mercedes'i ekledi
eSpor eSpor / Son dakika

Codemasters, F1 2020 oyununa siyah Mercedes'i ekledi

Bottas'ın eski patronu: "Valtteri'nin işi göründüğünden daha zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Bottas'ın eski patronu: "Valtteri'nin işi göründüğünden daha zor"

FIA, Honda'nın kısıtlı dönemde nasıl çalıştığını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, Honda'nın kısıtlı dönemde nasıl çalıştığını açıkladı

Schumacher: "Ferrari'nin yapılandırma hamlesi çözüm değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Ferrari'nin yapılandırma hamlesi çözüm değil"

Minardi: "Kadro değişikliği Ferrari'ye bir yıl daha kaybettirir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Minardi: "Kadro değişikliği Ferrari'ye bir yıl daha kaybettirir"

Son Haberler

WEC, Spa yarışı için ağırlık handikaplarını açıkladı
WEC WEC / Son dakika
39dk

WEC, Spa yarışı için ağırlık handikaplarını açıkladı

ByKolles, Le Mans kadrosunu Webb ile tamamladı
LM24 Le Mans / Son dakika

ByKolles, Le Mans kadrosunu Webb ile tamamladı

Ginetta, 2021'de WEC'te fabrika takımına sahip olmayacak
WEC WEC / Son dakika

Ginetta, 2021'de WEC'te fabrika takımına sahip olmayacak

Rebellion Spa'da tek araçla yarışacak, Ginetta katılmayacak
WEC WEC / Son dakika

Rebellion Spa'da tek araçla yarışacak, Ginetta katılmayacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!

3s
2
Formula 1

Resmi: McLaren, Gulf Oil ile anlaştı

3
Formula 1

Rosberg: "Fren sistemi Mercedes'le aynı çıkarsa Racing Point için durum çok zor olacak"

4
eSpor

Codemasters, F1 2020 oyununa siyah Mercedes'i ekledi

5
Formula 1

Bottas'ın eski patronu: "Valtteri'nin işi göründüğünden daha zor"

1s

Son Videolar

#ThinkingForward Pierre Fillon ve Gerard Neveu röportajı 01:00:30
WEC

#ThinkingForward Pierre Fillon ve Gerard Neveu röportajı

Porsche Motorsport Yılları - 2019 02:25
WEC

Porsche Motorsport Yılları - 2019

1990: World Sports Car - Dijon 46:04
WEC

1990: World Sports Car - Dijon

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat yarış özeti 03:05
WEC

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat yarış özeti

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat - Start kazası 00:51
WEC

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat - Start kazası

Son Haberler

WEC, Spa yarışı için ağırlık handikaplarını açıkladı
WEC

WEC, Spa yarışı için ağırlık handikaplarını açıkladı

ByKolles, Le Mans kadrosunu Webb ile tamamladı
LM24

ByKolles, Le Mans kadrosunu Webb ile tamamladı

Ginetta, 2021'de WEC'te fabrika takımına sahip olmayacak
WEC

Ginetta, 2021'de WEC'te fabrika takımına sahip olmayacak

Rebellion Spa'da tek araçla yarışacak, Ginetta katılmayacak
WEC

Rebellion Spa'da tek araçla yarışacak, Ginetta katılmayacak

Spengler, ByKolles ile Le Mans'da yarışacak
LM24

Spengler, ByKolles ile Le Mans'da yarışacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.