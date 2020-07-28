WEC, Spa yarışı için ağırlık handikaplarını açıkladı

WEC, 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Spa yarışı için ağırlık cezalarını açıkladı. Buna göre 7 numaralı şampiyona lideri Toyota ekibi 3.52 saniyeye mal olacak ağırlığa sahip olacaklar.

Toyota'nın 8 numaralı ekibi ise tur başına 3.08 saniye daha yavaş olacaklar.

Aynı cezalar Mart ayında gerçekleştirilecek Sebring yarışı için açıklanmıştı ancak o yarış koronavirüs nedeniyle yapılamadı.

Rebellion Racing'in tek aracı ise 1.58 saniyelik dezavantaja sahip olacak.