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WEC Spa: WRT zirvede, LMP2 araçları ilk dörtte

Son LMP2 şampiyonu WRT, ilk antrenman seansını zirvede tamamlarken, en iyi Hypercar aracı yalnızca beşinci sırada yer aldı.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
WEC Spa: WRT zirvede, LMP2 araçları ilk dörtte
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Robin Frijns'in seansın ilk dakikalarında attığı 2.05.475'lik tur tüm seans boyunca geçilemedi, böylece 31 numaralı WRT ORECA-Gibson 07 aracı 90 dakikalık ilk antrenman seansını zirvede tamamladı, böylece bu sezon ilk kez bir seansta bir P2 aracı Hypercar sınıfından araçların önünde yer almayı başardı.

Sebring'deki sezon öncesi testlerinde ise dört seansın üçünü P2 araçları zirvede tamamlamıştı.

Frijns'in derecesi ikinci sıradaki United Autosport ORECA aracını kullanan Filipe Albuquerque'den 0.060 saniye daha iyiydi. Albuquerque'nin hemen ardında ise takım arkadaşı Oliver Jarvis yer aldı.

British Jota takımından Will Stevens'in dördüncülüğüyle birlikte ilk dört sıranın tamamını P2 araçları kapatmış oldu.

Hypercar kategorisinin en hızlısı Glickenhaus sürücüsü Romain Dumas oldu. Dumas seansı, sınıfındaki diğer en iyi aracın tam 0.600 saniye önünde, beşinci sırada tamamladı.

Jose Maria Lopez'in kazasının ardından yeni bir monokok ile piste çıkan, Mike Conway'in kullandığı 7 numaralı Toyota ancak sekizinci sırada yer alabildi. İki Hypercar aracının arasında ise Penske ORECA LMP2'den Felipe Nasr ve diğer WRT aracını kullanan Norman Nato yer aldı.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Photo by: Paul Foster

Diğer Toyota ile Sebastien Buemi 13. olurken, Sebring'de galibiyete ulaşan Signatech Alpine seansı hayal kırıklığıyla kapatan takımlardan birisiydi, Nicolas Lapierre, "Performans Dengelemesi" gereğince bu hafta sonu 26 beygir daha az güce sahip Alpine ile ancak 14. sırada yer alabildi.

GTE'de ise en hızlı isim 91 numaralı Porsche ile Kevin Estre oldu. Estre, takım arkadaşı Gianmaria Bruni'den 0.300 saniye daha hızlıydı.

Üçüncü ve dördüncü sırada Ferrari araçları yer aldı. AF Corse sürücüleri Alessandro Pier Guidi ve Miguel Molina arasında yalnızca 0.012 saniye fark vardı.

GTE Pro sınıfının en yavaş ismi Chevrolet Corvette ile bu pistte ilk kez piste çıkacak Tommy Milner oldu. Milner, GTE Am sınıfının lideri Matteo Cairoli'nin 0.400 saniye gerisinde yer aldı.

Seans ayrıca yarış kontrol taraflı bir sistem hatası nedeniyle bir dakikalığına kırmızı bayrak ile duraklatıldı. Ayrıca damalı bayrağın sallandığı dakikalarda 8 numaralı Toyota ile piste çıkan Ryo Hirakawa'nın Kemmel düzlüğünde durmasından dolayı da kırmızı bayrak çıktı.

2022 WEC Spa 6 Saat: 1. antrenman sonuçları

Sıra Pilotlar Tur Zaman Fark
1 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Germany René Rast 		35 2'05.475  
2 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen 		30 2'05.538 0.063
3 United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		32 2'05.885 0.410
4 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens 		9 2'05.976 0.501
5 France Olivier Pla
France Romain Dumas
Brazil Pipo Derani 		31 2'06.233 0.758
6 United States Dane Cameron
France Emmanuel Collard
Brazil Felipe Nasr 		30 2'06.435 0.960
7 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato 		34 2'06.757 1.282
8 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		23 2'06.876 1.401
9 United States Thomas Steven
Australia James Allen
Austria Rene Binder 		35 2'06.950 1.475
10 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo 		34 2'07.097 1.622
11 Denmark Oliver Rasmussen
Edward Jones
South Africa Jonathan Aberdein 		30 2'07.211 1.736
12 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		32 2'07.217 1.742
13 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		35 2'07.271 1.796
14 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		23 2'07.291 1.816
15 Poland Jakub Smiechowski
United Kingdom Alex Brundle
Mexico Esteban Gutierrez 		32 2'07.686 2.211
16 France Jean Lahaye
France Matthieu Lahaye
France François Heriau 		31 2'07.808 2.333
17 France Lilou Wadoux
France Sébastien Ogier
France Charles Milesi 		27 2'08.581 3.106
18 Switzerland Nico Müller
Ireland Ryan Cullen
France Sébastien Bourdais 		30 2'08.621 3.146
19 Slovakia Miro Konopka
Netherlands Tijmen van der Helm
Netherlands Bent Viscaal 		36 2'09.112 3.637
20 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		30 2'14.583 9.108
21 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		27 2'14.906 9.431
22 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		34 2'15.801 10.326
23 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco 		31 2'15.813 10.338
24 Italy Matteo Cairoli
Denmark Mikkel Pedersen
Switzerland Nicolas Leutwiler 		21 2'15.982 10.507
25 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy 		31 2'16.372 10.897
26 United States Ben Keating
Henrique Chaves
Denmark Marco Sorensen 		30 2'16.398 10.923
27 United States Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		21 2'16.417 10.942
28 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Charlie Fagg 		34 2'16.844 11.369
29 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim 		27 2'16.914 11.439
30 United States Fred Poordad
United States Patrick Lindsey
Belgium Jan Heylen 		32 2'16.947 11.472
31 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell 		30 2'16.982 11.507
32 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		19 2'17.332 11.857
33 France Simon Mann
Switzerland Chris Ulrich
Finland Toni Vilander 		34 2'17.374 11.899
34 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
New Zealand Nick Cassidy 		29 2'17.429 11.954
35 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		33 2'17.659 12.184
36 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Giancarlo Fisichella 		33 2'18.154 12.679
37 France Franck Dezoteux
France Pierre Ragues
France Gabriel Aubry 		31 2'18.465 12.990
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