WEC Spa: WRT zirvede, LMP2 araçları ilk dörtte

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Robin Frijns'in seansın ilk dakikalarında attığı 2.05.475'lik tur tüm seans boyunca geçilemedi, böylece 31 numaralı WRT ORECA-Gibson 07 aracı 90 dakikalık ilk antrenman seansını zirvede tamamladı, böylece bu sezon ilk kez bir seansta bir P2 aracı Hypercar sınıfından araçların önünde yer almayı başardı.

Sebring'deki sezon öncesi testlerinde ise dört seansın üçünü P2 araçları zirvede tamamlamıştı.

Frijns'in derecesi ikinci sıradaki United Autosport ORECA aracını kullanan Filipe Albuquerque'den 0.060 saniye daha iyiydi. Albuquerque'nin hemen ardında ise takım arkadaşı Oliver Jarvis yer aldı.

British Jota takımından Will Stevens'in dördüncülüğüyle birlikte ilk dört sıranın tamamını P2 araçları kapatmış oldu.

Hypercar kategorisinin en hızlısı Glickenhaus sürücüsü Romain Dumas oldu. Dumas seansı, sınıfındaki diğer en iyi aracın tam 0.600 saniye önünde, beşinci sırada tamamladı.

Jose Maria Lopez'in kazasının ardından yeni bir monokok ile piste çıkan, Mike Conway'in kullandığı 7 numaralı Toyota ancak sekizinci sırada yer alabildi. İki Hypercar aracının arasında ise Penske ORECA LMP2'den Felipe Nasr ve diğer WRT aracını kullanan Norman Nato yer aldı.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Paul Foster

Diğer Toyota ile Sebastien Buemi 13. olurken, Sebring'de galibiyete ulaşan Signatech Alpine seansı hayal kırıklığıyla kapatan takımlardan birisiydi, Nicolas Lapierre, "Performans Dengelemesi" gereğince bu hafta sonu 26 beygir daha az güce sahip Alpine ile ancak 14. sırada yer alabildi.

GTE'de ise en hızlı isim 91 numaralı Porsche ile Kevin Estre oldu. Estre, takım arkadaşı Gianmaria Bruni'den 0.300 saniye daha hızlıydı.

Üçüncü ve dördüncü sırada Ferrari araçları yer aldı. AF Corse sürücüleri Alessandro Pier Guidi ve Miguel Molina arasında yalnızca 0.012 saniye fark vardı.

GTE Pro sınıfının en yavaş ismi Chevrolet Corvette ile bu pistte ilk kez piste çıkacak Tommy Milner oldu. Milner, GTE Am sınıfının lideri Matteo Cairoli'nin 0.400 saniye gerisinde yer aldı.

Seans ayrıca yarış kontrol taraflı bir sistem hatası nedeniyle bir dakikalığına kırmızı bayrak ile duraklatıldı. Ayrıca damalı bayrağın sallandığı dakikalarda 8 numaralı Toyota ile piste çıkan Ryo Hirakawa'nın Kemmel düzlüğünde durmasından dolayı da kırmızı bayrak çıktı.

2022 WEC Spa 6 Saat: 1. antrenman sonuçları