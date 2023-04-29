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WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı

Mike Conway, Jose Maria Lopez ve Kamui Kobayashi; Spa'daki kaotik yarışta #7 Toyota'yı zafere taşıdılar ve Toyota'nın bu yılki tüm yarışları kazanma serisini sürdürdüler.

James Newbold
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WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan #7 Toyota GR010 HYBRID LMH aracı, sıralama turlarındaki kazanın ardından yarışa son sıradan başlayan #8 Toyota'nın önünde zafere ulaştı. 

Yarışın ortasında iki kez tüm pistte sarı bayrakların çıkmasını avantajına kullanan #8 Toyota, mücadeleye geri döndü. 

Yarışın son bölümünde Hypercar sınıfında güvenlik aracı gerektiren bir kaza yaşandı. #50 Ferrari'de Antonio Fuoco, soğuk lastiklerle pitten çıkmasının ardından kaza yaptı ve güvenlik aracı içeri girdi. 

#7 Toyota, güvenlik aracının ardından yarışın son bölümde #8 Toyota'yla arasındaki farkı açtı. Kobayashi, son pit stopların ardından kardeş Toyota'yı geçmek zorunda kaldı ve geçişi yaparken 4 lastiği de beyaz çizginin dışındaydı. 

Bu yüzden de 5 saniyelik bir ceza aldı fakat bu ceza Kobayashi ve #7 Toyota'ya galibiyete mâl olmadı çünkü Japon pilot, son turlarda gerekli farkı açtı ve zafere ulaştı. 

Böylelikle #7 Toyota birinci, #8 Toyota ikinci sırayı almış oldu ve Toyota duble yaptı. #51 Ferrari 499P LMH podyumu tamamlayan araç oldu. 

#51 Ferrari'de James Calado, son turda #5 Porsche 963 LMDh aracını Les Combes Virajı'nda geçerek kardeş aracının kaza yaptığı bu yarışta Ferrari'yi podyuma taşıdı. 

LMP2 sınıfında ise zafer WRT takımına, #41 ORECA-Gibson 07'ye gitti. 

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz

Photo by: JEP / Motorsport Images

#23 United Autosports ORECA aracı ikinci sırayı aldı. United Autosport ekibi, 44 saniyelik bir farkla liderken şanssız bir güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle bu liderliğini kaybetmiş oldu. 

Inter Europol Competition ekibi ise LMP2'de podyumu tamamladı. 

GTE Am sınıfında #83 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo aracı rahat bir şekilde zafere ulaştı. Damalı bayrağı Lilou Wadoux 18.653 saniyelik farkla ilk sırada gördü. Corvette Racing ise yarışın ilk bölümlerinde 1 tur geriye düşse de ikinci sırada bitirmeyi başardı. 

Şampiyona lideri Corvette Racing, yarışın son anlarında TF Sport Aston Martin'i arkasında tuttu ve ikinci sırada finiş gördü. 

WEC Spa - Yarış sonucu: 

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur Zaman
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 148  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 148 16.637
3 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi 		Ferrari 499P HYPERCAR 148 1'14.439
4 5 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 963 HYPERCAR 148 1'17.264
5 2 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 147 1 lap
6 38 Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
China Ye Yifei 		Porsche 963 HYPERCAR 147 1 lap
7 41 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz 		Oreca 07 LMP2 146 2 laps
8 23 United States Josh Pierson
United Kingdom Tom Blomqvist
United Kingdom Oliver Jarvis 		Oreca 07 LMP2 146 2 laps
9 34 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa 		Oreca 07 LMP2 146 2 laps
10 9 Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal
Italy Andrea Caldarelli 		Oreca 07 LMP2 146 2 laps
11 22 Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 146 2 laps
12 31 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns 		Oreca 07 LMP2 146 2 laps
13 93 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 146 2 laps
14 708 France Romain Dumas
France Olivier Pla
France Franck Mailleux 		Glickenhaus 007 HYPERCAR 146 2 laps
15 36 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 146 2 laps
16 35 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell 		Oreca 07 LMP2 146 2 laps
17 94 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 146 2 laps
18 28 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen 		Oreca 07 LMP2 145 3 laps
19 63 France Doriane Pin
Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat 		Oreca 07 LMP2 144 4 laps
20 83 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 140 8 laps
21 33 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE AM 140 8 laps
22 25 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 140 8 laps
23 88 United States Ryan Hardwick
Canada Zacharie Robichon
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 139 9 laps
24 85 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 139 9 laps
25 21 Diego Alessi
France Simon Mann
Ulysse De		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 139 9 laps
26 98 United Kingdom Ian James
Italy Daniel Mancinelli
Spain Alex Riberas 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 139 9 laps
27 57 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Brazil Daniel Serra 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 139 9 laps
28 777 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 138 10 laps
29 77 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 138 10 laps
30 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 137 11 laps
31 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 136 12 laps
32 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 79 69 laps
33 50 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 499P HYPERCAR 106 42 laps
34 4 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
Canada Jacques Villeneuve 		Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR 80 68 laps
35 6 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 963 HYPERCAR 53 95 laps
36 3 France Sébastien Bourdais
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Jack Aitken 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 40 108 laps
37 10 Ireland Ryan Cullen
Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry 		Oreca 07 LMP2 14 134 laps
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