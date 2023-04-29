WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı
Mike Conway, Jose Maria Lopez ve Kamui Kobayashi; Spa'daki kaotik yarışta #7 Toyota'yı zafere taşıdılar ve Toyota'nın bu yılki tüm yarışları kazanma serisini sürdürdüler.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan #7 Toyota GR010 HYBRID LMH aracı, sıralama turlarındaki kazanın ardından yarışa son sıradan başlayan #8 Toyota'nın önünde zafere ulaştı.
Yarışın ortasında iki kez tüm pistte sarı bayrakların çıkmasını avantajına kullanan #8 Toyota, mücadeleye geri döndü.
Yarışın son bölümünde Hypercar sınıfında güvenlik aracı gerektiren bir kaza yaşandı. #50 Ferrari'de Antonio Fuoco, soğuk lastiklerle pitten çıkmasının ardından kaza yaptı ve güvenlik aracı içeri girdi.
#7 Toyota, güvenlik aracının ardından yarışın son bölümde #8 Toyota'yla arasındaki farkı açtı. Kobayashi, son pit stopların ardından kardeş Toyota'yı geçmek zorunda kaldı ve geçişi yaparken 4 lastiği de beyaz çizginin dışındaydı.
Bu yüzden de 5 saniyelik bir ceza aldı fakat bu ceza Kobayashi ve #7 Toyota'ya galibiyete mâl olmadı çünkü Japon pilot, son turlarda gerekli farkı açtı ve zafere ulaştı.
Böylelikle #7 Toyota birinci, #8 Toyota ikinci sırayı almış oldu ve Toyota duble yaptı. #51 Ferrari 499P LMH podyumu tamamlayan araç oldu.
#51 Ferrari'de James Calado, son turda #5 Porsche 963 LMDh aracını Les Combes Virajı'nda geçerek kardeş aracının kaza yaptığı bu yarışta Ferrari'yi podyuma taşıdı.
LMP2 sınıfında ise zafer WRT takımına, #41 ORECA-Gibson 07'ye gitti.
#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz
Photo by: JEP / Motorsport Images
#23 United Autosports ORECA aracı ikinci sırayı aldı. United Autosport ekibi, 44 saniyelik bir farkla liderken şanssız bir güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle bu liderliğini kaybetmiş oldu.
Inter Europol Competition ekibi ise LMP2'de podyumu tamamladı.
GTE Am sınıfında #83 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo aracı rahat bir şekilde zafere ulaştı. Damalı bayrağı Lilou Wadoux 18.653 saniyelik farkla ilk sırada gördü. Corvette Racing ise yarışın ilk bölümlerinde 1 tur geriye düşse de ikinci sırada bitirmeyi başardı.
Şampiyona lideri Corvette Racing, yarışın son anlarında TF Sport Aston Martin'i arkasında tuttu ve ikinci sırada finiş gördü.
WEC Spa - Yarış sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Zaman
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|148
|2
|8
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|148
|16.637
|3
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|148
|1'14.439
|4
|5
| Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|HYPERCAR
|148
|1'17.264
|5
|2
| Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|147
|1 lap
|6
|38
| Antonio Felix da Costa
Will Stevens
Ye Yifei
|Porsche 963
|HYPERCAR
|147
|1 lap
|7
|41
| Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|Oreca 07
|LMP2
|146
|2 laps
|8
|23
| Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis
|Oreca 07
|LMP2
|146
|2 laps
|9
|34
| Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|Oreca 07
|LMP2
|146
|2 laps
|10
|9
|Filip Ugran
Bent Viscaal
Andrea Caldarelli
|Oreca 07
|LMP2
|146
|2 laps
|11
|22
|Frederick Lubin
Philip Hanson
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|146
|2 laps
|12
|31
| Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
Robin Frijns
|Oreca 07
|LMP2
|146
|2 laps
|13
|93
| Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|146
|2 laps
|14
|708
| Romain Dumas
Olivier Pla
Franck Mailleux
|Glickenhaus 007
|HYPERCAR
|146
|2 laps
|15
|36
| Matthieu Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|146
|2 laps
|16
|35
| André Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|Oreca 07
|LMP2
|146
|2 laps
|17
|94
| Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|146
|2 laps
|18
|28
| David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|Oreca 07
|LMP2
|145
|3 laps
|19
|63
| Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|Oreca 07
|LMP2
|144
|4 laps
|20
|83
| Luis Perez-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|140
|8 laps
|21
|33
| Ben Keating
Nicolas Varrone
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE AM
|140
|8 laps
|22
|25
| Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|140
|8 laps
|23
|88
| Ryan Hardwick
Zacharie Robichon
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|139
|9 laps
|24
|85
| Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|139
|9 laps
|25
|21
|Diego Alessi
Simon Mann
Ulysse De
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|139
|9 laps
|26
|98
| Ian James
Daniel Mancinelli
Alex Riberas
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|139
|9 laps
|27
|57
| Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|139
|9 laps
|28
|777
| Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|138
|10 laps
|29
|77
| Christian Ried
Mikkel Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|138
|10 laps
|30
|60
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|137
|11 laps
|31
|86
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|136
|12 laps
|32
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|79
|69 laps
|33
|50
| Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|106
|42 laps
|34
|4
| Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jacques Villeneuve
|Vanwall Vandervell 680
|HYPERCAR
|80
|68 laps
|35
|6
| Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|HYPERCAR
|53
|95 laps
|36
|3
| Sébastien Bourdais
Renger vanderZande
Jack Aitken
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|40
|108 laps
|37
|10
| Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|LMP2
|14
|134 laps
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