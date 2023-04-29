WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan #7 Toyota GR010 HYBRID LMH aracı, sıralama turlarındaki kazanın ardından yarışa son sıradan başlayan #8 Toyota'nın önünde zafere ulaştı.

Yarışın ortasında iki kez tüm pistte sarı bayrakların çıkmasını avantajına kullanan #8 Toyota, mücadeleye geri döndü.

Yarışın son bölümünde Hypercar sınıfında güvenlik aracı gerektiren bir kaza yaşandı. #50 Ferrari'de Antonio Fuoco, soğuk lastiklerle pitten çıkmasının ardından kaza yaptı ve güvenlik aracı içeri girdi.

#7 Toyota, güvenlik aracının ardından yarışın son bölümde #8 Toyota'yla arasındaki farkı açtı. Kobayashi, son pit stopların ardından kardeş Toyota'yı geçmek zorunda kaldı ve geçişi yaparken 4 lastiği de beyaz çizginin dışındaydı.

Bu yüzden de 5 saniyelik bir ceza aldı fakat bu ceza Kobayashi ve #7 Toyota'ya galibiyete mâl olmadı çünkü Japon pilot, son turlarda gerekli farkı açtı ve zafere ulaştı.

Böylelikle #7 Toyota birinci, #8 Toyota ikinci sırayı almış oldu ve Toyota duble yaptı. #51 Ferrari 499P LMH podyumu tamamlayan araç oldu.

#51 Ferrari'de James Calado, son turda #5 Porsche 963 LMDh aracını Les Combes Virajı'nda geçerek kardeş aracının kaza yaptığı bu yarışta Ferrari'yi podyuma taşıdı.

LMP2 sınıfında ise zafer WRT takımına, #41 ORECA-Gibson 07'ye gitti.

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz Photo by: JEP / Motorsport Images

#23 United Autosports ORECA aracı ikinci sırayı aldı. United Autosport ekibi, 44 saniyelik bir farkla liderken şanssız bir güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle bu liderliğini kaybetmiş oldu.

Inter Europol Competition ekibi ise LMP2'de podyumu tamamladı.

GTE Am sınıfında #83 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo aracı rahat bir şekilde zafere ulaştı. Damalı bayrağı Lilou Wadoux 18.653 saniyelik farkla ilk sırada gördü. Corvette Racing ise yarışın ilk bölümlerinde 1 tur geriye düşse de ikinci sırada bitirmeyi başardı.

Şampiyona lideri Corvette Racing, yarışın son anlarında TF Sport Aston Martin'i arkasında tuttu ve ikinci sırada finiş gördü.

WEC Spa - Yarış sonucu: