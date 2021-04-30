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Önceki / Spa WEC: Alpine, 2. antrenman seansını Toyota'nın 0.035s saniye önünde zirvede tamamladı
WEC / Spa-Francorchamps Antrenman raporu

WEC Spa: Sıralama turları öncesinde en hızlısı Toyota

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Spa'da gerçekleştirilecek Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Toyota sürücüleri ilk iki sırada tamamladılar.

WEC Spa: Sıralama turları öncesinde en hızlısı Toyota

Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, her iki Toyota GR010 Hybrid sürücüsü de iyi zaman turları ortaya koydular.

#7 Toyota ile mücadele eden Kamui Kobayashi, 2:02.518'lik zaman turuyla, #8 Toyota sürücüsü Kazuki Nakajima'nın 0.350 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Kobayashi'nin zaman turu, üçüncü sıradaki United Autosport Oreca sürücüsü Filipe Albuquerque'nun 2:03.761'lik zaman turundan 1.2 saniye daha iyiydi.

G-Drive Racing'in Aurus markalı Oreca araçları, LMP2'nin ilk üçünü, genel klasmanın ise ilk beşini tamamladılar. Robert Merhi 2:03.931'le #25 aracını, Nydk de Vries'in #26 aracının önüne taşıdı.

Hiper araç sınıfında mücadele eden Alpine A480, genel klasmanda altıncı sırada yer alırken, takımın en iyi derecesini 2:04.110'le Nicolas Lapierre yaptı. Bu derece, liderden 1.5 saniye daha gerideydi.

GTE Pro sınıfında liderlik #92 Porsche 911 RSR ile mücadele eden Kevin Estre ve Neel Jani ikilisinin oldu. GTE Am'de ise #56 Porsche 911, Matte Cairoli'nin 2:13.515'lik zaman turuyla zirvede yer aldı.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 2'02.518  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 2'02.868 0.350
3 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 2'03.761 1.243
4 25 United States John Falb
Portugal Rui Andrade
Spain Roberto Merhi 		Aurus 01 LMP2 2'03.931 1.413
5 26 Russian Federation Roman Rusinov
Argentina Franco Colapinto
Netherlands Nyck deVries 		Aurus 01 LMP2 2'04.043 1.525
6 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 2'04.110 1.592
7 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 2'04.634 2.116
8 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 2'04.725 2.207
9 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 2'04.787 2.269
10 24 United States Patrick Kelly
France Gabriel Aubry
Switzerland Simon Trummer 		Oreca 07 LMP2 2'04.796 2.278
11 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 2'04.900 2.382
12 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 2'05.515 2.997
13 21 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 2'05.918 3.400
14 1 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		Oreca 07 LMP2 2'06.479 3.961
15 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 2'06.521 4.003
16 20 Denmark Jan Magnussen
Denmark Anders Fjordbach
Denmark Dennis Andersen 		Oreca 07 LMP2 2'07.275 4.757
17 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Tom Jackson
United Kingdom Darren Burke 		Ligier JSP 217 LMP2 2'07.466 4.948
18 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'11.936 9.418
19 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'12.640 10.122
20 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'13.202 10.684
21 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'13.325 10.807
22 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'13.515 10.997
23 63 Spain Antonio Garcia
United Kingdom Oliver Gavin 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 2'13.904 11.386
24 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'13.936 11.418
25 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'14.099 11.581
26 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'14.304 11.786
27 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'14.562 12.044
28 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'14.581 12.063
29 33 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'14.670 12.152
30 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'14.816 12.298
31 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'15.311 12.793
32 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'15.340 12.822
33 85 Switzerland Rahel Frey
United Kingdom Katherine Legge
Italy Manuela Gostner 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'15.441 12.923
34 88 Indonesia Andrew Haryanto
Germany Marco Seefried
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'16.116 13.598
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Spa WEC: Alpine, 2. antrenman seansını Toyota'nın 0.035s saniye önünde zirvede tamamladı

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Spa WEC: Alpine, 2. antrenman seansını Toyota'nın 0.035s saniye önünde zirvede tamamladı
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Spa-Francorchamps
Pilotlar Kamui Kobayashi
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Jamie Klein

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