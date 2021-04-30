WEC Spa: Sıralama turları öncesinde en hızlısı Toyota

Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, her iki Toyota GR010 Hybrid sürücüsü de iyi zaman turları ortaya koydular.

#7 Toyota ile mücadele eden Kamui Kobayashi, 2:02.518'lik zaman turuyla, #8 Toyota sürücüsü Kazuki Nakajima'nın 0.350 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Kobayashi'nin zaman turu, üçüncü sıradaki United Autosport Oreca sürücüsü Filipe Albuquerque'nun 2:03.761'lik zaman turundan 1.2 saniye daha iyiydi.

G-Drive Racing'in Aurus markalı Oreca araçları, LMP2'nin ilk üçünü, genel klasmanın ise ilk beşini tamamladılar. Robert Merhi 2:03.931'le #25 aracını, Nydk de Vries'in #26 aracının önüne taşıdı.

Hiper araç sınıfında mücadele eden Alpine A480, genel klasmanda altıncı sırada yer alırken, takımın en iyi derecesini 2:04.110'le Nicolas Lapierre yaptı. Bu derece, liderden 1.5 saniye daha gerideydi.

GTE Pro sınıfında liderlik #92 Porsche 911 RSR ile mücadele eden Kevin Estre ve Neel Jani ikilisinin oldu. GTE Am'de ise #56 Porsche 911, Matte Cairoli'nin 2:13.515'lik zaman turuyla zirvede yer aldı.

Üçüncü antrenman sonucu: