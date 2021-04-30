WEC Spa: Sıralama turları öncesinde en hızlısı Toyota
Spa'da gerçekleştirilecek Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Toyota sürücüleri ilk iki sırada tamamladılar.
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Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, her iki Toyota GR010 Hybrid sürücüsü de iyi zaman turları ortaya koydular.
#7 Toyota ile mücadele eden Kamui Kobayashi, 2:02.518'lik zaman turuyla, #8 Toyota sürücüsü Kazuki Nakajima'nın 0.350 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.
Kobayashi'nin zaman turu, üçüncü sıradaki United Autosport Oreca sürücüsü Filipe Albuquerque'nun 2:03.761'lik zaman turundan 1.2 saniye daha iyiydi.
G-Drive Racing'in Aurus markalı Oreca araçları, LMP2'nin ilk üçünü, genel klasmanın ise ilk beşini tamamladılar. Robert Merhi 2:03.931'le #25 aracını, Nydk de Vries'in #26 aracının önüne taşıdı.
Hiper araç sınıfında mücadele eden Alpine A480, genel klasmanda altıncı sırada yer alırken, takımın en iyi derecesini 2:04.110'le Nicolas Lapierre yaptı. Bu derece, liderden 1.5 saniye daha gerideydi.
GTE Pro sınıfında liderlik #92 Porsche 911 RSR ile mücadele eden Kevin Estre ve Neel Jani ikilisinin oldu. GTE Am'de ise #56 Porsche 911, Matte Cairoli'nin 2:13.515'lik zaman turuyla zirvede yer aldı.
Üçüncü antrenman sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2'02.518
|2
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2'02.868
|0.350
|3
|22
| Philip Hanson
Fabio Scherer
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|2'03.761
|1.243
|4
|25
| John Falb
Rui Andrade
Roberto Merhi
|Aurus 01
|LMP2
|2'03.931
|1.413
|5
|26
| Roman Rusinov
Franco Colapinto
Nyck deVries
|Aurus 01
|LMP2
|2'04.043
|1.525
|6
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|2'04.110
|1.592
|7
|70
| Esteban Garcia
Loic Duval
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.634
|2.116
|8
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.725
|2.207
|9
|31
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.787
|2.269
|10
|24
| Patrick Kelly
Gabriel Aubry
Simon Trummer
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.796
|2.278
|11
|34
| Jakub Smiechowski
Renger vanderZande
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.900
|2.382
|12
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.515
|2.997
|13
|21
| Henrik Hedman
Juan Pablo Montoya
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.918
|3.400
|14
|1
| Tatiana Calderon
Sophia Floersch
Beitske Visser
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.479
|3.961
|15
|28
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.521
|4.003
|16
|20
| Jan Magnussen
Anders Fjordbach
Dennis Andersen
|Oreca 07
|LMP2
|2'07.275
|4.757
|17
|44
| Miro Konopka
Tom Jackson
Darren Burke
|Ligier JSP 217
|LMP2
|2'07.466
|4.948
|18
|92
| Kevin Estre
Neel Jani
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'11.936
|9.418
|19
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'12.640
|10.122
|20
|52
| Daniel Serra
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'13.202
|10.684
|21
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'13.325
|10.807
|22
|56
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'13.515
|10.997
|23
|63
| Antonio Garcia
Oliver Gavin
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|2'13.904
|11.386
|24
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'13.936
|11.418
|25
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'14.099
|11.581
|26
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'14.304
|11.786
|27
|60
| Claudio Schiavoni
Andrea Piccini
Matteo Cressoni
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'14.562
|12.044
|28
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'14.581
|12.063
|29
|33
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'14.670
|12.152
|30
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'14.816
|12.298
|31
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'15.311
|12.793
|32
|98
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'15.340
|12.822
|33
|85
| Rahel Frey
Katherine Legge
Manuela Gostner
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'15.441
|12.923
|34
|88
| Andrew Haryanto
Marco Seefried
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'16.116
|13.598
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Spa WEC: Alpine, 2. antrenman seansını Toyota'nın 0.035s saniye önünde zirvede tamamladı
|Seri
|WEC
|Etkinlik
|Spa-Francorchamps
|Pilotlar
|Kamui Kobayashi
|Takımlar
|Toyota Gazoo Racing WEC
|Editör
|Jamie Klein