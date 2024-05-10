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WEC Spa
Sıralama turları raporu

WEC Spa: Porsche'yi yenen Ferrari pole pozisyonunu kazandı

Ferrari pilotu Antonio Fuoco, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa'daki sıralama turlarını zirvede tamamladı.

Ezel Tan
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Fotoğraf: Marco Losi / KAPPAEMEDIA

#50 Ferrari 499P Le Mans Hypercar aracını süren Antonio Fuoco, 12 dakikalık Hyperpole seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

İtalyan sürücü, Spa-Francorchamps pistinde 2:02.600'lük bir zaman turu ortaya koydu ve Porsche'den Matt Campbell'ı mağlup etti.

Fuoco'nun 0.507 saniye ardında kalan Campbell'ı Alex Lynn'in kullandığı Ganassi Cadillac V-Series.R LMDh takip etti. İngiliz sürücünün turu, Campbell'dan sadece 0.008 saniye yavaştı.

Proton Campetition'da Julien Andlauer, 2:03.314'lük tur zaman ortaya koyarak Jota sürücüsü Callum Ilott'un hemen önünde dördüncü oldu.

İlk altıyı Kevin Estre tarafından kullanılan 6 numaralı Porsche fabrika takımı takip etti.

Brendon Hartley Hyperpole'a kalmayı başaran tek Toyota GR010 HYBRID LMH ile yedinci oldu.

Charles Milesi #35 Alpine A424 LMDh ile sekizinci olurken, Robert Kubica ve Robin Frijns Ferrari ve BMW M Hybrid V8 LMDh Hypercar araçlarıyla ilk onu tamamladılar.

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting

Fotoğraf: Emanuele Clivati | AG Photo

GT3 sınıfında ise Sarah Bovy, Iron Dames takımı adına bu yılki ilk pole pozisyonunu aldı.

Iron Lynx tarafından yönetilen Lamborghini Huracan LM3 EVO2 ile pole pozisyonu için yeterli iki tur atan Bovy, 2:20.755'lik derecesi ile United Autosports McLaren sürücüsü Josh Caygill'in 0.4 saniye önünde yer aldı.

İlk üçü WRT BMW M4 GT3'lerin en hızlısı olan Ahmad Al Harthy tamamladı.

2024 WEC sezonunun ayağı olan Spa 6 Saat, Cumartesi günü 14:00'te başlayacak.

Hypercar gridi:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 4

2'02.600

   205.663
2
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia M. Campbell Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 4

+0.507

2'03.107

 0.507 204.816
3
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn Cadillac V-Series.R 5

+0.515

2'03.115

 0.008 204.803
4
Proton Competition HYPERCAR
99 Switzerland N. Jani France J. Andlauer Porsche 963 5

+0.714

2'03.314

 0.199 204.473
5
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens United Kingdom C. Ilott Porsche 963 5

+0.784

2'03.384

 0.070 204.357
6
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 6

+0.848

2'03.448

 0.064 204.251
7
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 4

+0.972

2'03.572

 0.124 204.046
8
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France P. Chatin France J. Gounon France C. Milesi Alpine A424 4

+1.085

2'03.685

 0.113 203.859
9
AF Corse HYPERCAR
83 Poland R. Kubica Israel R. Shwartzman China Y. Yifei Ferrari 499P 4

+1.448

2'04.048

 0.363 203.263
10
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa S. Linde Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 5

+1.462

2'04.062

 0.014 203.240
Tüm sonuçları görüntüle  

LMGT3 gridi:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
IRON DAMES LMGT3
85 Belgium S. Bovy Switzerland R. Frey Denmark M. Gatting Lamborghini Huracan GT3 Evo2 5

2'20.755

   179.136
2
United Autosports LMGT3
95 United Kingdom J. Caygill Chile N. Pino Japan M. Sato McLaren 720S GT3 Evo 6

+0.337

2'21.092

 0.337 178.708
3
TEAM WRT LMGT3
46 United Kingdom A. AlHarthy Italy V. Rossi Belgium M. Martin BMW M4 GT3 5

+0.383

2'21.138

 0.046 178.650
4
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
Austria R. Lietz 		Porsche 911 GT3 R 5

+0.530

2'21.285

 0.147 178.464
5
United Autosports LMGT3
59 J. Cottingham N. Costa Switzerland G. Saucy McLaren 720S GT3 Evo 6

+0.538

2'21.293

 0.008 178.454
6
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Italy D. Mancinelli Spain A. Riberas Aston Martin Vantage AMR GT3 5

+0.595

2'21.350

 0.057 178.382
7
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 6

+0.828

2'21.583

 0.233 178.089
8
TF Sport LMGT3
81
T. Van
Portugal R. Andrade Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 5

+1.460

2'22.215

 0.632 177.297
9
AKKODIS ASP Team LMGT3
78
A. Robin
Russian Federation T. Boguslavskiy Japan R. Miyata 		Lexus RC F GT3 2

 

    
10
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria K. Bachler 		Porsche 911 GT3 R 1

 

    
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