WEC Spa: Porsche'yi yenen Ferrari pole pozisyonunu kazandı

#50 Ferrari 499P Le Mans Hypercar aracını süren Antonio Fuoco, 12 dakikalık Hyperpole seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

İtalyan sürücü, Spa-Francorchamps pistinde 2:02.600'lük bir zaman turu ortaya koydu ve Porsche'den Matt Campbell'ı mağlup etti.

Fuoco'nun 0.507 saniye ardında kalan Campbell'ı Alex Lynn'in kullandığı Ganassi Cadillac V-Series.R LMDh takip etti. İngiliz sürücünün turu, Campbell'dan sadece 0.008 saniye yavaştı.

Proton Campetition'da Julien Andlauer, 2:03.314'lük tur zaman ortaya koyarak Jota sürücüsü Callum Ilott'un hemen önünde dördüncü oldu.

İlk altıyı Kevin Estre tarafından kullanılan 6 numaralı Porsche fabrika takımı takip etti.

Brendon Hartley Hyperpole'a kalmayı başaran tek Toyota GR010 HYBRID LMH ile yedinci oldu.

Charles Milesi #35 Alpine A424 LMDh ile sekizinci olurken, Robert Kubica ve Robin Frijns Ferrari ve BMW M Hybrid V8 LMDh Hypercar araçlarıyla ilk onu tamamladılar.

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting Fotoğraf: Emanuele Clivati | AG Photo

GT3 sınıfında ise Sarah Bovy, Iron Dames takımı adına bu yılki ilk pole pozisyonunu aldı.

Iron Lynx tarafından yönetilen Lamborghini Huracan LM3 EVO2 ile pole pozisyonu için yeterli iki tur atan Bovy, 2:20.755'lik derecesi ile United Autosports McLaren sürücüsü Josh Caygill'in 0.4 saniye önünde yer aldı.

İlk üçü WRT BMW M4 GT3'lerin en hızlısı olan Ahmad Al Harthy tamamladı.

2024 WEC sezonunun ayağı olan Spa 6 Saat, Cumartesi günü 14:00'te başlayacak.

Hypercar gridi:

LMGT3 gridi: