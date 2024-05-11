WEC Spa: Jota Porsche, kazanın etkilediği yarışta ilk zaferini kazandı

Will Stevens ve Callum Ilott; Laurens Vanthoor, Andre Lotterer ve Kevin Estre'nin paylaştığı 6 numaralı Porsche Penske Motorsport fabrika aracının 12.363 sn önünde yarışı tamamladı ve Jota Porsche için Hypercar döneminin ilk müşteri aracı zaferini elde etti.

Earl Bamber'in Cadillac V-Series.R LMDh'sinin Kemmel Düzlüğü'nde Sean Gelael'in WRT BMW M4 GT3'üne temas ederek her iki aracı da bariyerlere göndermesi sonucu çıkan 1 saat 44 dakikalık kırmızı bayraktan kısa bir süre önce yakıt almak, Porsche'lerin grubun başına geçmesinde ve Ferrari'nin geçen yıl Le Mans'tan bu yana ilk zaferini elde etmesinin önüne geçmesinde çok önemli bir adım oldu.

Lotterer, beşinci ve altıncı pozisyonda durmadan önce Callum Ilott'un önünde yer alıyordu. Porsche araçları pitten yer değiştirerek çıktılar.

Bu noktada, Ferrari'nin fabrika 499P Le Mans Hypercar'ları için 1-2'lik bir finiş olası görünüyordu. 51 numaralı araçtaki Alessandro Pier Guidi, sıralama turlarındaki tüm zamanlarını düşük ağırlıkta çalıştığı için kaybettikten sonra Hypercar gridinin arkasından başlayan Antonio Fuoco'nun kardeş #50'sinin önünde liderdi.

Ancak yarış, Bamber'in Neel Jani'nin Proton Competition 963'üne üçüncülük için hamle yapmaya çalışırken yaptığı yanlış değerlendirmeyle tersine döndü. Bu hata şiddetli bir kazaya ve bariyerlerin onarılması sırasında uzun bir gecikmeye neden oldu.

Ekiplerin güvenlik aracı startı öncesinde gridde lastik değiştirmelerine izin verildi, ancak lider #51 Ferrari yarış yeşile döndükten sonra acil durum için tekrar pite alındı.

Ilott ve Estre'nin yarışın geri kalanında sadece bir kez daha durmaları gerektiğinden, yeşile dönüldüğünde ilerlemeyi kontrol edebilirlerdi ancak Estre, asla mücadele edebilecek pozisyonda değildi.

Estre, Ilott'tan bir tur önce pite girmek zorunda kaldı ve son molasında dört lastikle oynadığı kumar, durumu tersine çevirmeye yetmedi.

Fuoco'nun Nicklas Nielsen ve Miguel Molina ile paylaştığı #50 aracı podyumu tamamlarken, 51 numaralı Ferrari ile Pier Guidi, #7 Toyota GR010 HYBRID LMH ile Kamui Kobayashi'yi geçerek dördüncü oldu.

Kobayashi pitten her iki Ferrari'nin önünde çıktı, ancak Les Combes'a yaklaşırken Fuoco'ya geçildi ve yarışın ilerleyen bölümlerinde aynı noktada Pier Guidi tarafından geride bırakıldı.

Julien Andlauer, yarışın yarısını lider götürdüğü Proton Competition 963 ile fırtına gibi bir sürüş gerçekleştirerek yarışı beşinci bitirdi ve Eau Rouge'da Neel Jani ile paylaştığı araçla Kobayashi'yi geçti.

Kobayashi de çizgiyi altıncı sırada geçti, ancak La Source'da Iron Dames Lamborghini ile temas ettiği için aldığı beş saniyelik zaman cezası onu Brendon Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa'nın #8 Toyota'sının gerisine düşürdü.

Porsche iki sınıfta da çifte podyum yaptı

#91 Manthey EMA Porsche 911 GT3 R LMGT3: Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

LMGT3 sınıfında Manthey Racing, son tura lider giren Iron Lynx Lamborghini Huracan'ın yakıt için pite girmek zorunda kalmasının ardından dikkat çekici bir 1-2 finişi elde etti.

Franck Perera, Gregoire Saucy'nin United Autosports McLaren'ini avladıktan sonra masalsı bir ilk zafer için hazırdı, ancak son turu tamamlamak için yeterli enerjiye sahip değildi.

Böylece liderlik, Alexander Malykhin'in Raidillon'da geçirdiği büyük sıralama kazasından sonra yeniden inşa edilen PureRxcing Manthey Porsche'ye geçti, ancak yardımcı pilotu Klaus Bachler de enerji sıkıntısı çekiyordu.

Sonuç olarak, Manthey EMA aracındaki takım arkadaşı Richard Lietz aynalarında belirdiği için çok fazla mücadele etmedi ve Avusturyalı, 1.298s'lik farkla zafere ulaştı.

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