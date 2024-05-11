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WEC Spa
Yarış raporu

WEC Spa: Jota Porsche, kazanın etkilediği yarışta ilk zaferini kazandı

Jota Porsche, uzun bir kırmızı bayrak kesintisinin ardından yeniden başlatılan olaylı Spa 6 Saat yarışında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki ilk zaferini elde etti.

James Newbold
James Newbold
#12 Hertz Team Jota Porsche 963: Will Stevens, Callum Ilott

Fotoğraf: Paul Foster

Will Stevens ve Callum Ilott; Laurens Vanthoor, Andre Lotterer ve Kevin Estre'nin paylaştığı 6 numaralı Porsche Penske Motorsport fabrika aracının 12.363 sn önünde yarışı tamamladı ve Jota Porsche için Hypercar döneminin ilk müşteri aracı zaferini elde etti.

Earl Bamber'in Cadillac V-Series.R LMDh'sinin Kemmel Düzlüğü'nde Sean Gelael'in WRT BMW M4 GT3'üne temas ederek her iki aracı da bariyerlere göndermesi sonucu çıkan 1 saat 44 dakikalık kırmızı bayraktan kısa bir süre önce yakıt almak, Porsche'lerin grubun başına geçmesinde ve Ferrari'nin geçen yıl Le Mans'tan bu yana ilk zaferini elde etmesinin önüne geçmesinde çok önemli bir adım oldu.

Lotterer, beşinci ve altıncı pozisyonda durmadan önce Callum Ilott'un önünde yer alıyordu. Porsche araçları pitten yer değiştirerek çıktılar.

Bu noktada, Ferrari'nin fabrika 499P Le Mans Hypercar'ları için 1-2'lik bir finiş olası görünüyordu. 51 numaralı araçtaki Alessandro Pier Guidi, sıralama turlarındaki tüm zamanlarını düşük ağırlıkta çalıştığı için kaybettikten sonra Hypercar gridinin arkasından başlayan Antonio Fuoco'nun kardeş #50'sinin önünde liderdi.

Ancak yarış, Bamber'in Neel Jani'nin Proton Competition 963'üne üçüncülük için hamle yapmaya çalışırken yaptığı yanlış değerlendirmeyle tersine döndü. Bu hata şiddetli bir kazaya ve bariyerlerin onarılması sırasında uzun bir gecikmeye neden oldu.

Ekiplerin güvenlik aracı startı öncesinde gridde lastik değiştirmelerine izin verildi, ancak lider #51 Ferrari yarış yeşile döndükten sonra acil durum için tekrar pite alındı.

Ilott ve Estre'nin yarışın geri kalanında sadece bir kez daha durmaları gerektiğinden, yeşile dönüldüğünde ilerlemeyi kontrol edebilirlerdi ancak Estre, asla mücadele edebilecek pozisyonda değildi.

Estre, Ilott'tan bir tur önce pite girmek zorunda kaldı ve son molasında dört lastikle oynadığı kumar, durumu tersine çevirmeye yetmedi.

Fuoco'nun Nicklas Nielsen ve Miguel Molina ile paylaştığı #50 aracı podyumu tamamlarken, 51 numaralı Ferrari ile Pier Guidi, #7 Toyota GR010 HYBRID LMH ile Kamui Kobayashi'yi geçerek dördüncü oldu.

Kobayashi pitten her iki Ferrari'nin önünde çıktı, ancak Les Combes'a yaklaşırken Fuoco'ya geçildi ve yarışın ilerleyen bölümlerinde aynı noktada Pier Guidi tarafından geride bırakıldı.

Julien Andlauer, yarışın yarısını lider götürdüğü Proton Competition 963 ile fırtına gibi bir sürüş gerçekleştirerek yarışı beşinci bitirdi ve Eau Rouge'da Neel Jani ile paylaştığı araçla Kobayashi'yi geçti.

Kobayashi de çizgiyi altıncı sırada geçti, ancak La Source'da Iron Dames Lamborghini ile temas ettiği için aldığı beş saniyelik zaman cezası onu Brendon Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa'nın #8 Toyota'sının gerisine düşürdü.  

 

Porsche iki sınıfta da çifte podyum yaptı

#91 Manthey EMA Porsche 911 GT3 R LMGT3: Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz

#91 Manthey EMA Porsche 911 GT3 R LMGT3: Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz

Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

LMGT3 sınıfında Manthey Racing, son tura lider giren Iron Lynx Lamborghini Huracan'ın yakıt için pite girmek zorunda kalmasının ardından dikkat çekici bir 1-2 finişi elde etti.

Franck Perera, Gregoire Saucy'nin United Autosports McLaren'ini avladıktan sonra masalsı bir ilk zafer için hazırdı, ancak son turu tamamlamak için yeterli enerjiye sahip değildi.

Böylece liderlik, Alexander Malykhin'in Raidillon'da geçirdiği büyük sıralama kazasından sonra yeniden inşa edilen PureRxcing Manthey Porsche'ye geçti, ancak yardımcı pilotu Klaus Bachler de enerji sıkıntısı çekiyordu.

Sonuç olarak, Manthey EMA aracındaki takım arkadaşı Richard Lietz aynalarında belirdiği için çok fazla mücadele etmedi ve Avusturyalı, 1.298s'lik farkla zafere ulaştı.

WEC Spa - Yarış sonucu

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara Pitler Yarış dışı Puan
1
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens United Kingdom C. Ilott Porsche 963 141

 

   5    
2
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 141

12.363

   5    
3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 141

1'14.020

   5    
4
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 141

1'17.710

   6    
5
Proton Competition HYPERCAR
99 Switzerland N. Jani France J. Andlauer Porsche 963 141

1'26.326

   5    
6
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 141

1'34.955

   6    
7
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 141

1'38.331

   6    
8
AF Corse HYPERCAR
83 Poland R. Kubica Israel R. Shwartzman China Y. Yifei Ferrari 499P 141

1'49.162

   6    
9
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France P. Chatin France J. Gounon France C. Milesi Alpine A424 141

2'07.089

   5    
10
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 Denmark M. Jensen Switzerland N. Müller Peugeot 9X8 2024 140

10.657

   7    
11
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Belgium D. Vanthoor Italy R. Marciello Germany M. Wittmann BMW M Hybrid V8 140

30.282

   6    
12
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France N. Lapierre Germany M. Schumacher France M. Vaxivière Alpine A424 140

37.360

   5    
13
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa S. Linde Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 140

2'09.102

   7    
14
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 United Kingdom P. diResta France L. Duval Peugeot 9X8 2024 139

2 laps

   8    
15
Isotta Fraschini HYPERCAR
11 Canada A. Serravalle
C. Bennett
France J. Vernay 		Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH 138

3 laps

   7    
16
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
Austria R. Lietz 		Porsche 911 GT3 R 130

11 laps

   7    
17
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria K. Bachler 		Porsche 911 GT3 R 130

1'11.355

   6    
18
IRON LYNX LMGT3
60 Italy C. Schiavoni Italy M. Cressoni
F. Perera
Lamborghini Huracan GT3 Evo2 130

1'19.920

   7    
19
IRON DAMES LMGT3
85 Belgium S. Bovy Switzerland R. Frey Denmark M. Gatting Lamborghini Huracan GT3 Evo2 130

1'37.121

   7    
20
United Autosports LMGT3
59 J. Cottingham N. Costa Switzerland G. Saucy McLaren 720S GT3 Evo 130

1'41.394

   7    
21
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 130

1'50.871

   7    
22
D'Station Racing LMGT3
777 France C. Mateu
E. Bastard
Denmark M. Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR GT3 130

2'12.827

   7    
23
Proton Competition LMGT3
88 Italy G. Roda
M. Pedersen
Norway D. Olsen 		Ford Mustang GT3 130

2'17.936

   7    
24
Proton Competition LMGT3
77 United States R. Hardwick Canada Z. Robichon United Kingdom B. Barker Ford Mustang GT3 130

2'24.658

   7    
25
AKKODIS ASP Team LMGT3
78
A. Robin
Russian Federation T. Boguslavskiy Japan R. Miyata 		Lexus RC F GT3 129

12 laps

   6    
26
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Italy D. Mancinelli Spain A. Riberas Aston Martin Vantage AMR GT3 129

9.322

   8    
27
TF Sport LMGT3
82 Japan H. Koizumi
S. Baud
Spain D. Juncadella 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 129

1'30.923

   8    
28
Vista AF Corse LMGT3
55 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 129

2'28.972

   7    
29
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Japan T. Kimura
E. Masson
Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 128

13 laps

   6    
30
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn Cadillac V-Series.R 95

46 laps

   3    
31
TEAM WRT LMGT3
31
D. Leung
Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus 		BMW M4 GT3 87

54 laps

   5    
32
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia M. Campbell Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 64

77 laps

   2    
33
United Autosports LMGT3
95 United Kingdom J. Caygill Chile N. Pino Japan M. Sato McLaren 720S GT3 Evo 59

82 laps

   5    
34
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
63 Italy M. Bortolotti Italy A. Caldarelli Russian Federation D. Kvyat Lamborghini SC63 59

1'47.875

   3    
35
TF Sport LMGT3
81
T. Van
Portugal R. Andrade Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 56

85 laps

   4    
36
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 United Kingdom J. Button United Kingdom P. Hanson Denmark O. Rasmussen Porsche 963 37

104 laps

   1    
37
TEAM WRT LMGT3
46 United Kingdom A. AlHarthy Italy V. Rossi Belgium M. Martin BMW M4 GT3 33

108 laps

   1    
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