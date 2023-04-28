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WEC Spa: Ferrari pist sınırı ihlali nedeniyle pole'ü kaybetti, pole pozisyonu Toyota'ya gitti!

Ferrari pilotu Antonio Giovinazzi'nin en hızlı turunun pist limitleri ihlali gerekçesiyle silinmesinin ardından, Spa'daki sıralama turlarında pole pozisyonu #7 Toyota pilotu Kamui Kobayashi'ye gitti.

Gary Watkins
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WEC Spa: Ferrari pist sınırı ihlali nedeniyle pole'ü kaybetti, pole pozisyonu Toyota'ya gitti!

Hypercar

Giovinazzi, 15 dakikalık Hypercar sıralama seansının son dakikalarında hızlı bir zaman turuna başladı ve bu turunda 0.2 saniye kadar daha gelişerek, hem takım arkadaşı Miguel Molina'yı hem de Kobayashi'yi geçti ve ilk sıraya yükseldi. 

Giovinazzi'nin 2:00.777'lik derecesi ona pole pozisyonunu getirmeye yeterliydi ancak İtalyan pilotun bu turu, Les Combes Virajı'nın çıkışında pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle silindi. Böylelikle Kobayashi yeniden ilk sıraya çıkmış oldu ve pole pozisyonu #7 Toyota'ya gitti. 

Japon pilot, 2:00.812'lik derecesiyle Hypercar dönemindeki 5. pole pozisyonunu aldı. Giovinazzi'nin tur zamanının silinmesiyle, diğer Ferrari'deki Molina da ikinci sıraya yükseldi. 

Diğer Ferrari aracında olan Molina, 2:00.836'lık derecesiyle sadece 0.024 saniye geride ikinci sırayı aldı. 

En hızlı turu silinen Giovinazzi ise 2:00.973 ile üçüncü sıradaydı. 

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Ganassi Cadillac'lar iyi bir sıralama seansı geçirdiler ve arka arkaya dizildiler: Earl Bamber dördüncü, Sebastien Bourdais beşinciydi. Bamber'in 2:01.043'lük derecesi, Cadillac'ı pole pozisyonunun 0.3 saniye kadar içerisinde taşıdı. Diğer Cadillac aracında Bourdais ise 2:02.138 yaptı ve 1.1 saniye kadar daha yavaştı. 

Porsche, Cadillac'ların arkasında 6. sırayı aldı. Kevin Estre, altıncı olarak en hızlı fabrika 963 LMDh oldu. 

Estre'nin 2:02.306'lık derecesi, bu hafta sonu ilk yarışına çıkan Jota 963'ten yaklaşık 0.6 saniye kadar daha hızlıydı. Yeni altın görünümlü müşteri Jota aracında Will Stevens 2:02.907 yaparak Hypercar sınıfında 7. sırayı aldı. 

Ayrıca göz atın:
#38 Hertz Team JOTA Porsche 963 : Antonio Felix Da Costa, Will Stevens, Yifei Ye

#38 Hertz Team JOTA Porsche 963 : Antonio Felix Da Costa, Will Stevens, Yifei Ye

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Geçtiğimiz yıl Glickenhaus-Pipo 007 aracıyla Spa yarışını kazanan Olivier Pla, seansı 8. sırada noktaladı. 

Peugeot'da Jean-Eric Vergne, 2:03.217 ile dokuzuncu oldu ve en hızlı Peugeot 9X8 aracı konumundaydı. 

Diğer Penske Porsche 963'te Frederic Makowiecki ilk 10'u tamamladı ve iki Peugeot'yu ayırdı. Diğer Peugeot 9X8'i süren Gustavo Menezes, takım arkadaşının 2 sıra gerisinde 11. sıradaydı. 

Tom Dillmann ise Vanwall-Gibson Vandervell 680 ile 12. sırayı aldı. 

Hypercar seansı, pitten soğuk lastiklerle çıkan Brendon Hartley'nin #8 Toyota aracını Raidillon düzlüğünde bariyerlere çakması sonucu kırmızı bayraklarla erken sona erdi. 

Böylelikle son sıra Hartley ve #8 Toyota'ya gitmiş oldu. 

Hypercar sınıfı sıralama sonucu: 

Sıra Pilotlar Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		6 2'00.812     208.707
2 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		6 2'00.836 0.024 0.024 208.666
3 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi 		7 2'00.973 0.161 0.137 208.429
4 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		7 2'01.043 0.231 0.070 208.309
5 France Sébastien Bourdais
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Jack Aitken 		6 2'02.138 1.326 1.095 206.441
6 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		7 2'02.306 1.494 0.168 206.158
7 Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
China Ye Yifei 		7 2'02.907 2.095 0.601 205.150
8 France Romain Dumas
France Olivier Pla
France Franck Mailleux 		7 2'02.960 2.148 0.053 205.061
9 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		6 2'03.217 2.405 0.257 204.634
10 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		7 2'03.650 2.838 0.433 203.917
11 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		6 2'03.879 3.067 0.229 203.540
12 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
Canada Jacques Villeneuve 		5 2'04.614 3.802 0.735 202.340
13 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		0        
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#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMP2

LMP2 sınıfında pole pozisyonu bu yıl ikinci kez #23 United Autosports'a gitti. Tom Blomqvist, 2:05.979'luk derecesiyle en hızlı isim oldu.

Yaklaşık 0.3 saniye kadar geride, ikinci sırada ise Louis Deletraz vardı. Deletraz, 2:06.318'lik derecesiyle  ikinci sırayı aldı. 

Üçüncü sıra Prema pilotu Daniil Kvyat'a gitti. Dördüncü sıradaki Robin Frijns ise Kvyat'ın sadece 0.030 gerisindeydi. 

LMP2 sıralama sonucu: 

Sıra Pilotlar Tur Ortalama Süre Fark Ara km/s
1 United States Josh Pierson
United Kingdom Tom Blomqvist
United Kingdom Oliver Jarvis 		6 2'05.979     200.147
2 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz 		6 2'06.318 0.339 0.339 199.610
3 France Doriane Pin
Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat 		7 2'06.506 0.527 0.188 199.313
4 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns 		6 2'06.532 0.553 0.026 199.272
5 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen 		4 2'06.556 0.577 0.024 199.235
6 Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal
Italy Andrea Caldarelli 		7 2'06.601 0.622 0.045 199.164
7 Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque 		6 2'06.684 0.705 0.083 199.033
8 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa 		7 2'06.825 0.846 0.141 198.812
9 Ireland Ryan Cullen
Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry 		6 2'07.035 1.056 0.210 198.483
10 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell 		6 2'07.099 1.120 0.064 198.383
11 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi 		6 2'07.157 1.178 0.058 198.293
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#23 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Joshua Pierson, Tom Blomqvist, Oliver Jarvis

#23 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Joshua Pierson, Tom Blomqvist, Oliver Jarvis

Photo by: Paul Foster

GTE Am

GTE Am sınıfında ise TF Sport Aston Martin pilotu Ahmad Al Harthy kariyerinin ilk WEC pole pozisyonunu aldı. 

Harthy, 2:17.216'lık derecesi ile en hızlı isim olurken; Sarah Bovy ikinciydi. Iron Dames Porsche 11 RSR ile 2:19.150 yapan Bovy, liderin neredeyse 2 saniye kadar gerisindeydi. 

Bu seansta 14 GTE Am aracından sadece 13'ü piste çıkabildi. Perşembe günü 2. antrenman seansında kaza yapan #21 AF Corse Ferrari'nin onarım çalışmaları devam ediyordu ve bu araç piste çıkamadı. 

GTE Am sıralama sonucu: 

Sıra Pilotlar Tur Ortalama Süre Fark Ara km/s
1 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		7 2'17.216     183.756
2 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey 		7 2'19.150 1.934 1.934 181.203
3 United States Ryan Hardwick
Canada Zacharie Robichon
United Kingdom Harry Tincknell 		7 2'19.481 2.265 0.331 180.773
4 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg 		7 2'19.506 2.290 0.025 180.740
5 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera 		7 2'19.723 2.507 0.217 180.459
6 United Kingdom Ian James
Italy Daniel Mancinelli
Spain Alex Riberas 		7 2'19.976 2.760 0.253 180.133
7 PJ Hyett
United States Gunnar Jeannette
Italy Matteo Cairoli 		3 2'20.017 2.801 0.041 180.080
8 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon 		7 2'20.382 3.166 0.365 179.612
9 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii 		7 2'20.507 3.291 0.125 179.452
10 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Brazil Daniel Serra 		7 2'20.515 3.299 0.008 179.442
11 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer 		7 2'21.247 4.031 0.732 178.512
12 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		6 2'22.469 5.253 1.222 176.981
13 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello 		6 2'23.097 5.881 0.628 176.204
14 Diego Alessi
France Simon Mann
Ulysse De		 0        
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