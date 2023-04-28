WEC Spa: Ferrari pist sınırı ihlali nedeniyle pole'ü kaybetti, pole pozisyonu Toyota'ya gitti!

Hypercar

Giovinazzi, 15 dakikalık Hypercar sıralama seansının son dakikalarında hızlı bir zaman turuna başladı ve bu turunda 0.2 saniye kadar daha gelişerek, hem takım arkadaşı Miguel Molina'yı hem de Kobayashi'yi geçti ve ilk sıraya yükseldi.

Giovinazzi'nin 2:00.777'lik derecesi ona pole pozisyonunu getirmeye yeterliydi ancak İtalyan pilotun bu turu, Les Combes Virajı'nın çıkışında pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle silindi. Böylelikle Kobayashi yeniden ilk sıraya çıkmış oldu ve pole pozisyonu #7 Toyota'ya gitti.

Japon pilot, 2:00.812'lik derecesiyle Hypercar dönemindeki 5. pole pozisyonunu aldı. Giovinazzi'nin tur zamanının silinmesiyle, diğer Ferrari'deki Molina da ikinci sıraya yükseldi.

Diğer Ferrari aracında olan Molina, 2:00.836'lık derecesiyle sadece 0.024 saniye geride ikinci sırayı aldı.

En hızlı turu silinen Giovinazzi ise 2:00.973 ile üçüncü sıradaydı.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Ganassi Cadillac'lar iyi bir sıralama seansı geçirdiler ve arka arkaya dizildiler: Earl Bamber dördüncü, Sebastien Bourdais beşinciydi. Bamber'in 2:01.043'lük derecesi, Cadillac'ı pole pozisyonunun 0.3 saniye kadar içerisinde taşıdı. Diğer Cadillac aracında Bourdais ise 2:02.138 yaptı ve 1.1 saniye kadar daha yavaştı.

Porsche, Cadillac'ların arkasında 6. sırayı aldı. Kevin Estre, altıncı olarak en hızlı fabrika 963 LMDh oldu.

Estre'nin 2:02.306'lık derecesi, bu hafta sonu ilk yarışına çıkan Jota 963'ten yaklaşık 0.6 saniye kadar daha hızlıydı. Yeni altın görünümlü müşteri Jota aracında Will Stevens 2:02.907 yaparak Hypercar sınıfında 7. sırayı aldı.

#38 Hertz Team JOTA Porsche 963 : Antonio Felix Da Costa, Will Stevens, Yifei Ye Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Geçtiğimiz yıl Glickenhaus-Pipo 007 aracıyla Spa yarışını kazanan Olivier Pla, seansı 8. sırada noktaladı.

Peugeot'da Jean-Eric Vergne, 2:03.217 ile dokuzuncu oldu ve en hızlı Peugeot 9X8 aracı konumundaydı.

Diğer Penske Porsche 963'te Frederic Makowiecki ilk 10'u tamamladı ve iki Peugeot'yu ayırdı. Diğer Peugeot 9X8'i süren Gustavo Menezes, takım arkadaşının 2 sıra gerisinde 11. sıradaydı.

Tom Dillmann ise Vanwall-Gibson Vandervell 680 ile 12. sırayı aldı.

Hypercar seansı, pitten soğuk lastiklerle çıkan Brendon Hartley'nin #8 Toyota aracını Raidillon düzlüğünde bariyerlere çakması sonucu kırmızı bayraklarla erken sona erdi.

Böylelikle son sıra Hartley ve #8 Toyota'ya gitmiş oldu.

Hypercar sınıfı sıralama sonucu:

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMP2

LMP2 sınıfında pole pozisyonu bu yıl ikinci kez #23 United Autosports'a gitti. Tom Blomqvist, 2:05.979'luk derecesiyle en hızlı isim oldu.

Yaklaşık 0.3 saniye kadar geride, ikinci sırada ise Louis Deletraz vardı. Deletraz, 2:06.318'lik derecesiyle ikinci sırayı aldı.

Üçüncü sıra Prema pilotu Daniil Kvyat'a gitti. Dördüncü sıradaki Robin Frijns ise Kvyat'ın sadece 0.030 gerisindeydi.

LMP2 sıralama sonucu:

#23 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Joshua Pierson, Tom Blomqvist, Oliver Jarvis Photo by: Paul Foster

GTE Am

GTE Am sınıfında ise TF Sport Aston Martin pilotu Ahmad Al Harthy kariyerinin ilk WEC pole pozisyonunu aldı.

Harthy, 2:17.216'lık derecesi ile en hızlı isim olurken; Sarah Bovy ikinciydi. Iron Dames Porsche 11 RSR ile 2:19.150 yapan Bovy, liderin neredeyse 2 saniye kadar gerisindeydi.

Bu seansta 14 GTE Am aracından sadece 13'ü piste çıkabildi. Perşembe günü 2. antrenman seansında kaza yapan #21 AF Corse Ferrari'nin onarım çalışmaları devam ediyordu ve bu araç piste çıkamadı.

GTE Am sıralama sonucu: