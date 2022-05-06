WEC Spa 3. antrenman: Toyota zirvede döndü, #7 Toyota lider

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Kamui Kobayashi ve Brendon Hartley, cuma günü öğleden sonra gerçekleştirilen 60 dakikalık antrenman seansının başlangıcında, düşük yakıt yüküyle piste çıktılar ve ilk iki sırayı ellerine geçirdiler.

Hartley ilk önce #8 Toyota ile 2:03.427 yaparak liderliği alsa da, Kobayashi #7 ile 2:03.225'lik bir tur zamanı çıkardı ve 0.2 saniye farkla en hızlı isim oldu.

Bu, hiper araç sınıfındaki dört araçtan birinin ilk kez bu hafta sonu zirveye çıktığı anlamına geliyor. İlk iki seansta LMP2 araçları zirvedeydi.

Üçüncü sırada Prema'nın Orace 07-Gibson'ını süren Louis Deletraz yer alırken, en hızlı zamanı 2:04.254 oldu. Bu, İsviçreli sürücünün yaklaşık 1 saniye geride kaldığı anlamına geliyordu.

Alpine ilk iki seansta geride kalsa da üçüncü seansta 2:04.790 yaptı ve seansı dördüncü sırada tamamladı.

Glickenhaus sürücüsü Pipo Derani, 2:05.525 yaptı ve seansı 15. sırada tamamladı. Böylelikle hiper araç sınıfında en geride kaldılar.

GTE Pro sınıfında #92 Porsche'nin direksiyona geçen Michael Christensen 2:13.102 yaptı ve en hızlı isim oldu. Onu #91 Porsche'den Gianmaria Bruni takip etti.

Böylelikle ilk iki sıra Porsche fabrika sürücülerinin oldu.

GTE Am sınıfında ise en hızlı isim #46 Project 1 Porsche ile piste çıkan ve 2:15.351 yapan Mikkel Pedersen oldu.

WEC Spa 6 Saat 3. antrenman sonucu: