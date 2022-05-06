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WEC / Spa-Francorchamps Antrenman raporu

WEC Spa 3. antrenman: Toyota zirvede döndü, #7 Toyota lider

Toyota, bu hafta sonu gerçekleştirilecek FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa ayağı öncesinde son antrenman seansını zirvede tamamladı.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
WEC Spa 3. antrenman: Toyota zirvede döndü, #7 Toyota lider
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Kamui Kobayashi ve Brendon Hartley, cuma günü öğleden sonra gerçekleştirilen 60 dakikalık antrenman seansının başlangıcında, düşük yakıt yüküyle piste çıktılar ve ilk iki sırayı ellerine geçirdiler.

Hartley ilk önce #8 Toyota ile 2:03.427 yaparak liderliği alsa da, Kobayashi #7 ile 2:03.225'lik bir tur zamanı çıkardı ve 0.2 saniye farkla en hızlı isim oldu.

Bu, hiper araç sınıfındaki dört araçtan birinin ilk kez bu hafta sonu zirveye çıktığı anlamına geliyor. İlk iki seansta LMP2 araçları zirvedeydi.

Üçüncü sırada Prema'nın Orace 07-Gibson'ını süren Louis Deletraz yer alırken, en hızlı zamanı 2:04.254 oldu. Bu, İsviçreli sürücünün yaklaşık 1 saniye geride kaldığı anlamına geliyordu.

Alpine ilk iki seansta geride kalsa da üçüncü seansta 2:04.790 yaptı ve seansı dördüncü sırada tamamladı.

Glickenhaus sürücüsü Pipo Derani, 2:05.525 yaptı ve seansı 15. sırada tamamladı. Böylelikle hiper araç sınıfında en geride kaldılar.

GTE Pro sınıfında #92 Porsche'nin direksiyona geçen Michael Christensen 2:13.102 yaptı ve en hızlı isim oldu. Onu #91 Porsche'den Gianmaria Bruni takip etti.

Böylelikle ilk iki sıra Porsche fabrika sürücülerinin oldu.

GTE Am sınıfında ise en hızlı isim #46 Project 1 Porsche ile piste çıkan ve 2:15.351 yapan Mikkel Pedersen oldu.

WEC Spa 6 Saat 3. antrenman sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 2'03.225  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 2'03.427 0.202
3 9 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo 		Oreca 07 LMP2 2'04.254 1.029
4 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 2'04.790 1.565
5 31 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Germany René Rast 		Oreca 07 LMP2 2'04.823 1.598
6 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen 		Oreca 07 LMP2 2'04.902 1.677
7 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 2'04.987 1.762
8 5 United States Dane Cameron
France Emmanuel Collard
Brazil Felipe Nasr 		Oreca 07 LMP2 2'05.045 1.820
9 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Oreca 07 LMP2 2'05.173 1.948
10 10 Switzerland Nico Müller
Ireland Ryan Cullen
France Sébastien Bourdais 		Oreca 07 LMP2 2'05.181 1.956
11 41 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 2'05.219 1.994
12 1 France Lilou Wadoux
France Sébastien Ogier
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 2'05.305 2.080
13 45 United States Thomas Steven
Australia James Allen
Austria Rene Binder 		Oreca 07 LMP2 2'05.432 2.207
14 28 Denmark Oliver Rasmussen
United Arab Emirates Ed Jones
South Africa Jonathan Aberdein 		Oreca 07 LMP2 2'05.511 2.286
15 708 France Olivier Pla
France Romain Dumas
Brazil Pipo Derani 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 2'05.525 2.300
16 23 United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		Oreca 07 LMP2 2'05.556 2.331
17 34 Poland Jakub Smiechowski
United Kingdom Alex Brundle
Mexico Esteban Gutierrez 		Oreca 07 LMP2 2'05.967 2.742
18 35 France Jean Lahaye
France Matthieu Lahaye
France François Heriau 		Oreca 07 LMP2 2'06.546 3.321
19 44 Slovakia Miro Konopka
Netherlands Tijmen van der Helm
Netherlands Bent Viscaal 		Oreca 07 LMP2 2'07.045 3.820
20 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'13.102 9.877
21 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'13.545 10.320
22 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'14.103 10.878
23 52 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'14.172 10.947
24 64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 2'14.262 11.037
25 46 Italy Matteo Cairoli
Denmark Mikkel Pedersen
Switzerland Nicolas Leutwiler 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'15.351 12.126
26 77 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'15.970 12.745
27 33 United States Ben Keating
Portugal Henrique Chaves Jr.
Denmark Marco Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'16.134 12.909
28 56 United States Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'16.298 13.073
29 88 United States Fred Poordad
United States Patrick Lindsey
Belgium Jan Heylen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'16.313 13.088
30 21 France Simon Mann
Switzerland Chris Ulrich
Finland Toni Vilander 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'16.600 13.375
31 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Charlie Fagg 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'16.710 13.485
32 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
New Zealand Nick Cassidy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'16.844 13.619
33 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'16.948 13.723
34 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'17.004 13.779
35 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'17.332 14.107
36 71 France Franck Dezoteux
France Pierre Ragues
France Gabriel Aubry 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'17.451 14.226
37 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'17.531 14.306
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