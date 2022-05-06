WEC Spa 3. antrenman: Toyota zirvede döndü, #7 Toyota lider
Toyota, bu hafta sonu gerçekleştirilecek FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa ayağı öncesinde son antrenman seansını zirvede tamamladı.
Kamui Kobayashi ve Brendon Hartley, cuma günü öğleden sonra gerçekleştirilen 60 dakikalık antrenman seansının başlangıcında, düşük yakıt yüküyle piste çıktılar ve ilk iki sırayı ellerine geçirdiler.
Hartley ilk önce #8 Toyota ile 2:03.427 yaparak liderliği alsa da, Kobayashi #7 ile 2:03.225'lik bir tur zamanı çıkardı ve 0.2 saniye farkla en hızlı isim oldu.
Bu, hiper araç sınıfındaki dört araçtan birinin ilk kez bu hafta sonu zirveye çıktığı anlamına geliyor. İlk iki seansta LMP2 araçları zirvedeydi.
Üçüncü sırada Prema'nın Orace 07-Gibson'ını süren Louis Deletraz yer alırken, en hızlı zamanı 2:04.254 oldu. Bu, İsviçreli sürücünün yaklaşık 1 saniye geride kaldığı anlamına geliyordu.
Alpine ilk iki seansta geride kalsa da üçüncü seansta 2:04.790 yaptı ve seansı dördüncü sırada tamamladı.
Glickenhaus sürücüsü Pipo Derani, 2:05.525 yaptı ve seansı 15. sırada tamamladı. Böylelikle hiper araç sınıfında en geride kaldılar.
GTE Pro sınıfında #92 Porsche'nin direksiyona geçen Michael Christensen 2:13.102 yaptı ve en hızlı isim oldu. Onu #91 Porsche'den Gianmaria Bruni takip etti.
Böylelikle ilk iki sıra Porsche fabrika sürücülerinin oldu.
GTE Am sınıfında ise en hızlı isim #46 Project 1 Porsche ile piste çıkan ve 2:15.351 yapan Mikkel Pedersen oldu.
WEC Spa 6 Saat 3. antrenman sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2'03.225
|2
|8
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2'03.427
|0.202
|3
|9
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.254
|1.029
|4
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|2'04.790
|1.565
|5
|31
| Sean Gelael
Robin Frijns
René Rast
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.823
|1.598
|6
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.902
|1.677
|7
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.987
|1.762
|8
|5
| Dane Cameron
Emmanuel Collard
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.045
|1.820
|9
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.173
|1.948
|10
|10
| Nico Müller
Ryan Cullen
Sébastien Bourdais
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.181
|1.956
|11
|41
| Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.219
|1.994
|12
|1
| Lilou Wadoux
Sébastien Ogier
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.305
|2.080
|13
|45
| Thomas Steven
James Allen
Rene Binder
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.432
|2.207
|14
|28
| Oliver Rasmussen
Ed Jones
Jonathan Aberdein
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.511
|2.286
|15
|708
| Olivier Pla
Romain Dumas
Pipo Derani
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|2'05.525
|2.300
|16
|23
| Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.556
|2.331
|17
|34
| Jakub Smiechowski
Alex Brundle
Esteban Gutierrez
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.967
|2.742
|18
|35
| Jean Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.546
|3.321
|19
|44
| Miro Konopka
Tijmen van der Helm
Bent Viscaal
|Oreca 07
|LMP2
|2'07.045
|3.820
|20
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'13.102
|9.877
|21
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'13.545
|10.320
|22
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'14.103
|10.878
|23
|52
| Miguel Molina
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'14.172
|10.947
|24
|64
| Tommy Milner
Nick Tandy
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|2'14.262
|11.037
|25
|46
| Matteo Cairoli
Mikkel Pedersen
Nicolas Leutwiler
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'15.351
|12.126
|26
|77
| Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'15.970
|12.745
|27
|33
| Ben Keating
Henrique Chaves Jr.
Marco Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'16.134
|12.909
|28
|56
| Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'16.298
|13.073
|29
|88
| Fred Poordad
Patrick Lindsey
Jan Heylen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'16.313
|13.088
|30
|21
| Simon Mann
Chris Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'16.600
|13.375
|31
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charlie Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'16.710
|13.485
|32
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Nick Cassidy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'16.844
|13.619
|33
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'16.948
|13.723
|34
|98
| Paul DallaLana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'17.004
|13.779
|35
|60
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'17.332
|14.107
|36
|71
| Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'17.451
|14.226
|37
|86
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'17.531
|14.306
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