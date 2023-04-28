WEC Spa 3. antrenman: Toyota, Cadillac'ın önünde lider
Toyota pilotu Kamui Kobayashi, sıralama turları öncesindeki son antrenman seansını ilk sırada tamamladı.
Gece yağan yağmurdan dolayı ıslak bir zeminde başlayan seansta, ilk bölümdeki dereceler oldukça yavaştı. Dün kuru zeminde kaydedilen derecelerden neredeyse 20 saniye kadar daha yavaşlardı. Ancak 1 saatlik seansın son bölümlerine geldiğimizde, artık kuru bir çizgi oluşmaya başlamıştı ve hızlı dereceler üst üste geldiler. Birçok üretici zirveye çıktı, zirvedeki isim ve marka birçok kez değişti.
Seansın sonunda ise Kobayashi'nin direksiyon başında olduğu #7 GR010 HYBRID LMH ilk sıradaydı. Japon pilot, en hızlı turunda bir GTE Am Porsche geçmek zorunda kaldı ve Blanchimont Virajı'nda dışarı taştı. Yine de 2:08.702'lik derecesiyle en hızlı isimdi.
Pist kurusa da hâlâ tamamen kuru bir zemin kadar iyi değildi ve Kobayasahi'nin bu tur zamanı, dün 2. antrenman Antonio Giovinazzi tarafından kaydedilen en hızlı dereceden 7 saniye kadar daha yavaştı.
Earl Bamber'ın #2 Chip Ganassi Cadillac'ı ise 0.734 saniye kadar geride ikinciydi. Bamber, ikinci sıraya yükselmeden birkaç dakika önce Bruxelles Virajı'nda spin atmıştı.
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Will Stevens, Jota'nın yeni 963'ünü üçüncü sıraya taşıdı. Antonio Felix da Costa ise dün Formula E simülatör çalışmalarında olduğundan yeni aracını kullanamamıştı, bugün yeni aracıyla daha çok vakit geçirme şansına sahip.
Stevens ve Jota, Hypercar sınıfında 3. olsalar da genel klasmanda 4. sıradalar. Çünkü LMP2 sınıfından #31 WRT ORECA-Gibson, Stevens'dan 0.166 saniye kadar daha hızlı turladı ve genel klasmanda 3. sırayı aldı.
Böylelikle Jota 963 genel klasmanda 4. sıraya gerilemiş oldu. Beşinci sıra ise yine bir LMP2 aracına gitti. Gabriel Aubry'nin kullandığı Vector Sport ORECA aracı, genel klasmanda beşinci sırayı aldılar.
#8 Toyota onların arkasında 6. sıradaydı. Ryo Hirakawa, ilk 10 içerisinde yer alan ve en iyi derecesini son turunda kaydetmeyen tek sürücüydü.
#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook
Photo by: JEP / Motorsport Images
Sebastien Bourdais, ikinci Ganassi Cadillac'ı Hypercar sınıfında 5. sıraya taşıdı, genel klasmanda ise yedinciydi. #22 United Autosports ORECA LMP2 aracı genel klasmanda sekizinciydi. Antonio Fuoco, genel klasmanda 9. olarak Ferrari'yi ilk 10'a soktu.
Diğer United Autsports aracı ise ilk 10'u tamamladı.
Glickenhaus-Pipo 007 LMH aracını süren Romain Dumas, bitime 4 dakika kala ilk sıradaydı ancak son dakikalarda dereceler gelişince kendisini 11. sırada buldu, Hypercar sınıfında ise 7. sıradaydı. Glickenhaus'un arkasında fabrika Porsche'ler yer aldılar.
Hypercar sınıfındaki bazı araçlar, pistin en hızlı hâline olduğu son bölümde tur atmadılar. İkinci antrenmanın en hızlı aracı #51 Ferrari LMH bunlardan biriydi. #51 Ferrari, #6 Penske Porsche'nin hemen arkasında 15. sıradaydı. #6 Porsche'de Kevin Estre de seansın sonunda tur atmadı.
Peugeot 9X8 pilotları da seansın sonunda garajda kaldılar. Vanwall'ın Vandervell 680 LMH aracı ise Hypercar sınıfının en yavaşı oldu.
#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
GTE Am sınıfında ise en hızlı derece #60 Iron Lynx Porsche 911 RSR-19'dan geldi. Matteo Cressoni'nin sürdüğü araç, 2:25.726'lık derecesiyle sınıfında ilk sırayı aldı ve #777 Aston Martin'daki Casper Stevenson'dan 3.3 saniye kadar daha hızlıydı.
The GTE Am class was headed by Matteo Cressoni’s #60 Iron Lynx Porsche 911 RSR-19.
WEC Spa - 3. antrenman:
|Sıra
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|22
|2'08.702
|2
| Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|16
|2'09.436
|0.734
|0.734
|3
| Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
Robin Frijns
|Oreca 07
|LMP2
|21
|2'10.268
|1.566
|0.832
|4
| Antonio Felix da Costa
Will Stevens
Ye Yifei
|Porsche 963
|HYPERCAR
|22
|2'10.434
|1.732
|0.166
|5
| Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|LMP2
|21
|2'11.229
|2.527
|0.795
|6
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|22
|2'11.344
|2.642
|0.115
|7
| Sébastien Bourdais
Renger vanderZande
Jack Aitken
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|15
|2'11.585
|2.883
|0.241
|8
|Frederick Lubin
Philip Hanson
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|20
|2'11.732
|3.030
|0.147
|9
| Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|21
|2'11.803
|3.101
|0.071
|10
| Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis
|Oreca 07
|LMP2
|19
|2'11.943
|3.241
|0.140
|11
| Romain Dumas
Olivier Pla
Franck Mailleux
|Glickenhaus 007
|HYPERCAR
|20
|2'12.032
|3.330
|0.089
|12
| Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|HYPERCAR
|21
|2'12.744
|4.042
|0.712
|13
| Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|Oreca 07
|LMP2
|20
|2'13.349
|4.647
|0.605
|14
| Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|HYPERCAR
|19
|2'14.289
|5.587
|0.940
|15
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|21
|2'14.305
|5.603
|0.016
|16
| Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|20
|2'14.567
|5.865
|0.262
|17
|Filip Ugran
Bent Viscaal
Andrea Caldarelli
|Oreca 07
|LMP2
|21
|2'15.837
|7.135
|1.270
|18
| Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|21
|2'15.966
|7.264
|0.129
|19
| Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jacques Villeneuve
|Vanwall Vandervell 680
|HYPERCAR
|15
|2'18.198
|9.496
|2.232
|20
| Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|Oreca 07
|LMP2
|19
|2'19.052
|10.350
|0.854
|21
| Matthieu Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|20
|2'20.031
|11.329
|0.979
|22
| David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|Oreca 07
|LMP2
|20
|2'21.928
|13.226
|1.897
|23
| André Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|Oreca 07
|LMP2
|21
|2'22.791
|14.089
|0.863
|24
| Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|Oreca 07
|LMP2
|20
|2'23.216
|14.514
|0.425
|25
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|15
|2'25.726
|17.024
|2.510
|26
| Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|19
|2'29.280
|20.578
|3.554
|27
| Luis Perez-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|14
|2'29.691
|20.989
|0.411
|28
| Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|20
|2'30.412
|21.710
|0.721
|29
|PJ Hyett
Gunnar Jeannette
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|20
|2'30.463
|21.761
|0.051
|30
| Ben Keating
Nicolas Varrone
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE AM
|19
|2'30.541
|21.839
|0.078
|31
| Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|16
|2'30.952
|22.250
|0.411
|32
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|11
|2'31.107
|22.405
|0.155
|33
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|11
|2'31.350
|22.648
|0.243
|34
| Ian James
Daniel Mancinelli
Alex Riberas
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|19
|2'31.629
|22.927
|0.279
|35
| Christian Ried
Mikkel Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|12
|2'31.773
|23.071
|0.144
|36
| Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|19
|2'32.134
|23.432
|0.361
|37
| Ryan Hardwick
Zacharie Robichon
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|19
|2'33.144
|24.442
|1.010
|38
|Diego Alessi
Simon Mann
Ulysse De
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|0
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