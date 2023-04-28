WEC Spa 3. antrenman: Toyota, Cadillac'ın önünde lider

Gece yağan yağmurdan dolayı ıslak bir zeminde başlayan seansta, ilk bölümdeki dereceler oldukça yavaştı. Dün kuru zeminde kaydedilen derecelerden neredeyse 20 saniye kadar daha yavaşlardı. Ancak 1 saatlik seansın son bölümlerine geldiğimizde, artık kuru bir çizgi oluşmaya başlamıştı ve hızlı dereceler üst üste geldiler. Birçok üretici zirveye çıktı, zirvedeki isim ve marka birçok kez değişti.

Seansın sonunda ise Kobayashi'nin direksiyon başında olduğu #7 GR010 HYBRID LMH ilk sıradaydı. Japon pilot, en hızlı turunda bir GTE Am Porsche geçmek zorunda kaldı ve Blanchimont Virajı'nda dışarı taştı. Yine de 2:08.702'lik derecesiyle en hızlı isimdi.

Pist kurusa da hâlâ tamamen kuru bir zemin kadar iyi değildi ve Kobayasahi'nin bu tur zamanı, dün 2. antrenman Antonio Giovinazzi tarafından kaydedilen en hızlı dereceden 7 saniye kadar daha yavaştı.

Earl Bamber'ın #2 Chip Ganassi Cadillac'ı ise 0.734 saniye kadar geride ikinciydi. Bamber, ikinci sıraya yükselmeden birkaç dakika önce Bruxelles Virajı'nda spin atmıştı.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Will Stevens, Jota'nın yeni 963'ünü üçüncü sıraya taşıdı. Antonio Felix da Costa ise dün Formula E simülatör çalışmalarında olduğundan yeni aracını kullanamamıştı, bugün yeni aracıyla daha çok vakit geçirme şansına sahip.

Stevens ve Jota, Hypercar sınıfında 3. olsalar da genel klasmanda 4. sıradalar. Çünkü LMP2 sınıfından #31 WRT ORECA-Gibson, Stevens'dan 0.166 saniye kadar daha hızlı turladı ve genel klasmanda 3. sırayı aldı.

Böylelikle Jota 963 genel klasmanda 4. sıraya gerilemiş oldu. Beşinci sıra ise yine bir LMP2 aracına gitti. Gabriel Aubry'nin kullandığı Vector Sport ORECA aracı, genel klasmanda beşinci sırayı aldılar.

#8 Toyota onların arkasında 6. sıradaydı. Ryo Hirakawa, ilk 10 içerisinde yer alan ve en iyi derecesini son turunda kaydetmeyen tek sürücüydü.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Photo by: JEP / Motorsport Images

Sebastien Bourdais, ikinci Ganassi Cadillac'ı Hypercar sınıfında 5. sıraya taşıdı, genel klasmanda ise yedinciydi. #22 United Autosports ORECA LMP2 aracı genel klasmanda sekizinciydi. Antonio Fuoco, genel klasmanda 9. olarak Ferrari'yi ilk 10'a soktu.

Diğer United Autsports aracı ise ilk 10'u tamamladı.

Glickenhaus-Pipo 007 LMH aracını süren Romain Dumas, bitime 4 dakika kala ilk sıradaydı ancak son dakikalarda dereceler gelişince kendisini 11. sırada buldu, Hypercar sınıfında ise 7. sıradaydı. Glickenhaus'un arkasında fabrika Porsche'ler yer aldılar.

Hypercar sınıfındaki bazı araçlar, pistin en hızlı hâline olduğu son bölümde tur atmadılar. İkinci antrenmanın en hızlı aracı #51 Ferrari LMH bunlardan biriydi. #51 Ferrari, #6 Penske Porsche'nin hemen arkasında 15. sıradaydı. #6 Porsche'de Kevin Estre de seansın sonunda tur atmadı.

Peugeot 9X8 pilotları da seansın sonunda garajda kaldılar. Vanwall'ın Vandervell 680 LMH aracı ise Hypercar sınıfının en yavaşı oldu.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

GTE Am sınıfında ise en hızlı derece #60 Iron Lynx Porsche 911 RSR-19'dan geldi. Matteo Cressoni'nin sürdüğü araç, 2:25.726'lık derecesiyle sınıfında ilk sırayı aldı ve #777 Aston Martin'daki Casper Stevenson'dan 3.3 saniye kadar daha hızlıydı.

The GTE Am class was headed by Matteo Cressoni’s #60 Iron Lynx Porsche 911 RSR-19.

WEC Spa - 3. antrenman: