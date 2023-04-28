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WEC Spa 3. antrenman: Toyota, Cadillac'ın önünde lider

Toyota pilotu Kamui Kobayashi, sıralama turları öncesindeki son antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

James Newbold
Ekleyen:
WEC Spa 3. antrenman: Toyota, Cadillac'ın önünde lider

Gece yağan yağmurdan dolayı ıslak bir zeminde başlayan seansta, ilk bölümdeki dereceler oldukça yavaştı. Dün kuru zeminde kaydedilen derecelerden neredeyse 20 saniye kadar daha yavaşlardı. Ancak 1 saatlik seansın son bölümlerine geldiğimizde, artık kuru bir çizgi oluşmaya başlamıştı ve hızlı dereceler üst üste geldiler. Birçok üretici zirveye çıktı, zirvedeki isim ve marka birçok kez değişti. 

Seansın sonunda ise Kobayashi'nin direksiyon başında olduğu #7 GR010 HYBRID LMH ilk sıradaydı. Japon pilot, en hızlı turunda bir GTE Am Porsche geçmek zorunda kaldı ve Blanchimont Virajı'nda dışarı taştı. Yine de 2:08.702'lik derecesiyle en hızlı isimdi. 

Pist kurusa da hâlâ tamamen kuru bir zemin kadar iyi değildi ve Kobayasahi'nin bu tur zamanı, dün 2. antrenman Antonio Giovinazzi tarafından kaydedilen en hızlı dereceden 7 saniye kadar daha yavaştı. 

2. antrenman raporu:

Earl Bamber'ın #2 Chip Ganassi Cadillac'ı ise 0.734 saniye kadar geride ikinciydi. Bamber, ikinci sıraya yükselmeden birkaç dakika önce Bruxelles Virajı'nda spin atmıştı. 

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Will Stevens, Jota'nın yeni 963'ünü üçüncü sıraya taşıdı. Antonio Felix da Costa ise dün Formula E simülatör çalışmalarında olduğundan yeni aracını kullanamamıştı, bugün yeni aracıyla daha çok vakit geçirme şansına sahip. 

Stevens ve Jota, Hypercar sınıfında 3. olsalar da genel klasmanda 4. sıradalar. Çünkü LMP2 sınıfından #31 WRT ORECA-Gibson, Stevens'dan 0.166 saniye kadar daha hızlı turladı ve genel klasmanda 3. sırayı aldı. 

Böylelikle Jota 963 genel klasmanda 4. sıraya gerilemiş oldu. Beşinci sıra ise yine bir LMP2 aracına gitti. Gabriel Aubry'nin kullandığı Vector Sport ORECA aracı, genel klasmanda beşinci sırayı aldılar. 

#8 Toyota onların arkasında 6. sıradaydı. Ryo Hirakawa, ilk 10 içerisinde yer alan ve en iyi derecesini son turunda kaydetmeyen tek sürücüydü. 

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook

Photo by: JEP / Motorsport Images

Sebastien Bourdais, ikinci Ganassi Cadillac'ı Hypercar sınıfında 5. sıraya taşıdı, genel klasmanda ise yedinciydi. #22 United Autosports ORECA LMP2 aracı genel klasmanda sekizinciydi. Antonio Fuoco, genel klasmanda 9. olarak Ferrari'yi ilk 10'a soktu. 

Diğer United Autsports aracı ise ilk 10'u tamamladı. 

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Glickenhaus-Pipo 007 LMH aracını süren Romain Dumas, bitime 4 dakika kala ilk sıradaydı ancak son dakikalarda dereceler gelişince kendisini 11. sırada buldu, Hypercar sınıfında ise 7. sıradaydı. Glickenhaus'un arkasında fabrika Porsche'ler yer aldılar. 

Hypercar sınıfındaki bazı araçlar, pistin en hızlı hâline olduğu son bölümde tur atmadılar. İkinci antrenmanın en hızlı aracı #51 Ferrari LMH bunlardan biriydi. #51 Ferrari, #6 Penske Porsche'nin hemen arkasında 15. sıradaydı. #6 Porsche'de Kevin Estre de seansın sonunda tur atmadı. 

Peugeot 9X8 pilotları da seansın sonunda garajda kaldılar. Vanwall'ın Vandervell 680 LMH aracı ise Hypercar sınıfının en yavaşı oldu. 

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

GTE Am sınıfında ise en hızlı derece #60 Iron Lynx Porsche 911 RSR-19'dan geldi. Matteo Cressoni'nin sürdüğü araç, 2:25.726'lık derecesiyle sınıfında ilk sırayı aldı ve #777 Aston Martin'daki Casper Stevenson'dan 3.3 saniye kadar daha hızlıydı. 

The GTE Am class was headed by Matteo Cressoni’s #60 Iron Lynx Porsche 911 RSR-19.

WEC Spa - 3. antrenman: 

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 22 2'08.702    
2 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 16 2'09.436 0.734 0.734
3 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns 		Oreca 07 LMP2 21 2'10.268 1.566 0.832
4 Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
China Ye Yifei 		Porsche 963 HYPERCAR 22 2'10.434 1.732 0.166
5 Ireland Ryan Cullen
Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry 		Oreca 07 LMP2 21 2'11.229 2.527 0.795
6 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 22 2'11.344 2.642 0.115
7 France Sébastien Bourdais
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Jack Aitken 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 15 2'11.585 2.883 0.241
8 Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 20 2'11.732 3.030 0.147
9 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 499P HYPERCAR 21 2'11.803 3.101 0.071
10 United States Josh Pierson
United Kingdom Tom Blomqvist
United Kingdom Oliver Jarvis 		Oreca 07 LMP2 19 2'11.943 3.241 0.140
11 France Romain Dumas
France Olivier Pla
France Franck Mailleux 		Glickenhaus 007 HYPERCAR 20 2'12.032 3.330 0.089
12 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 963 HYPERCAR 21 2'12.744 4.042 0.712
13 France Doriane Pin
Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat 		Oreca 07 LMP2 20 2'13.349 4.647 0.605
14 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 963 HYPERCAR 19 2'14.289 5.587 0.940
15 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi 		Ferrari 499P HYPERCAR 21 2'14.305 5.603 0.016
16 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 20 2'14.567 5.865 0.262
17 Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal
Italy Andrea Caldarelli 		Oreca 07 LMP2 21 2'15.837 7.135 1.270
18 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 21 2'15.966 7.264 0.129
19 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
Canada Jacques Villeneuve 		Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR 15 2'18.198 9.496 2.232
20 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz 		Oreca 07 LMP2 19 2'19.052 10.350 0.854
21 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 20 2'20.031 11.329 0.979
22 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen 		Oreca 07 LMP2 20 2'21.928 13.226 1.897
23 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell 		Oreca 07 LMP2 21 2'22.791 14.089 0.863
24 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa 		Oreca 07 LMP2 20 2'23.216 14.514 0.425
25 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 15 2'25.726 17.024 2.510
26 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 19 2'29.280 20.578 3.554
27 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 14 2'29.691 20.989 0.411
28 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Brazil Daniel Serra 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 20 2'30.412 21.710 0.721
29 PJ Hyett
United States Gunnar Jeannette
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 20 2'30.463 21.761 0.051
30 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE AM 19 2'30.541 21.839 0.078
31 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 16 2'30.952 22.250 0.411
32 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 11 2'31.107 22.405 0.155
33 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 11 2'31.350 22.648 0.243
34 United Kingdom Ian James
Italy Daniel Mancinelli
Spain Alex Riberas 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 19 2'31.629 22.927 0.279
35 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 12 2'31.773 23.071 0.144
36 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 19 2'32.134 23.432 0.361
37 United States Ryan Hardwick
Canada Zacharie Robichon
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 19 2'33.144 24.442 1.010
38 Diego Alessi
France Simon Mann
Ulysse De		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 0      
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