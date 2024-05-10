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WEC Spa
Antrenman raporu

WEC Spa 3. antrenman: Porsche tempo yükseltti, Ferrari takipte

Porsche, Spa 6 Saat Dünya Dayanıklılık Şampiyonası turunun son antrenmanında zirvede yer alırken, Ferrari ikinci sırada.

Ezel Tan
#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor

Fotoğraf: Paul Foster

#6 Penske Porsche Motorsport 963 LMDh ile sürüş yapan Kevin Estre, 2:04.125'lik bir derece yaptı ve seansın kalan kısmında yerini korumayı sürdü.

Bu tur, #51 Ferrari ile piste çıkan James Colado'nun zamanından 0.215 saniye daha iyiydi.

#50 Ferrari'nin önünde üçüncü sırada yer aldı ve böylelikle iki Ferrari'nin arasına girmiş oldu. Bu dört isim sadece 0.249 saniye içerisinde dizildi.

Dries Vanthoor, WRT BMW M Hybrid V8 LMDh aracıyla beşinci en hızlı zamanı yaparken, daha önce Spa'da kazanan Kamui Kobayashi'nin kullandığı lider Toyota GR010 LMH altıncı oldu.

Seans içerisinde birden fazla isim pist dışına çıktı ve özellikle #38 Jota Porsche'de hasar oluştu.

LMP3'te Porsche lider

LMGT3 sınıfında ise Alexander Malykhin, Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R ile seansın sonlarına doğru  zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Belaruslu sürücü 2:20.947'lik bir tur atarak, Iron Dames Lamborghini Huracan'ın 0.261 saniye önünde zirvede yer aldı.

Corvette fabrika sürücüsü Daniel Juncadella,2 TF Sport tarafından yönetilen #8 Z06 GT3.R ile son bölümde üçüncülüğe çıktı.

Thomas Flohr, #54 AF Corse Ferrari 296 GT3 ile Yasser Shahin'in Manthey tarafından yönetilen ikinci Porsche'sinin önünde dördüncü oldu.

WEC Spa - 3. antrenman sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 22

2'04.125

   203.137
2
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 25

+0.215

2'04.340

 0.215 202.785
3
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 Denmark M. Jensen Switzerland N. Müller Peugeot 9X8 2024 23

+0.232

2'04.357

 0.017 202.758
4
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 23

+0.249

2'04.374

 0.017 202.730
5
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Belgium D. Vanthoor Italy R. Marciello Germany M. Wittmann BMW M Hybrid V8 22

+0.340

2'04.465

 0.091 202.582
6
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 25

+0.348

2'04.473

 0.008 202.569
7
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 25

+0.386

2'04.511

 0.038 202.507
8
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France P. Chatin France J. Gounon France C. Milesi Alpine A424 25

+0.641

2'04.766

 0.255 202.093
9
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa S. Linde Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 24

+1.449

2'05.574

 0.808 200.793
10
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens United Kingdom C. Ilott Porsche 963 23

+1.459

2'05.584

 0.010 200.777
11
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France N. Lapierre Germany M. Schumacher France M. Vaxivière Alpine A424 24

+1.585

2'05.710

 0.126 200.575
12
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 United Kingdom P. diResta France L. Duval Peugeot 9X8 2024 23

+1.812

2'05.937

 0.227 200.214
13
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 United Kingdom J. Button United Kingdom P. Hanson Denmark O. Rasmussen Porsche 963 20

+2.137

2'06.262

 0.325 199.699
14
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
63 Italy M. Bortolotti Italy A. Caldarelli Russian Federation D. Kvyat Lamborghini SC63 24

+2.278

2'06.403

 0.141 199.476
15
Proton Competition HYPERCAR
99 Switzerland N. Jani France J. Andlauer Porsche 963 24

+2.755

2'06.880

 0.477 198.726
16
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn Cadillac V-Series.R 23

+3.426

2'07.551

 0.671 197.680
17
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia M. Campbell Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 23

+4.932

2'09.057

 1.506 195.374
18
AF Corse HYPERCAR
83 Poland R. Kubica Israel R. Shwartzman China Y. Yifei Ferrari 499P 10

+5.132

2'09.257

 0.200 195.071
19
Isotta Fraschini HYPERCAR
11 Canada A. Serravalle
C. Bennett
France J. Vernay 		Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH 22

+7.966

2'12.091

 2.834 190.886
20
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria K. Bachler 		Porsche 911 GT3 R 20

+16.822

2'20.947

 8.856 178.892
21
IRON DAMES LMGT3
85 Belgium S. Bovy Switzerland R. Frey Denmark M. Gatting Lamborghini Huracan GT3 Evo2 14

+17.083

2'21.208

 0.261 178.562
22
TF Sport LMGT3
82 Japan H. Koizumi
S. Baud
Spain D. Juncadella 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 15

+17.469

2'21.594

 0.386 178.075
23
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 21

+17.493

2'21.618

 0.024 178.045
24
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
Austria R. Lietz 		Porsche 911 GT3 R 19

+17.517

2'21.642

 0.024 178.014
25
IRON LYNX LMGT3
60 Italy C. Schiavoni Italy M. Cressoni
F. Perera
Lamborghini Huracan GT3 Evo2 18

+17.586

2'21.711

 0.069 177.928
26
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Italy D. Mancinelli Spain A. Riberas Aston Martin Vantage AMR GT3 21

+17.677

2'21.802

 0.091 177.814
27
United Autosports LMGT3
59 J. Cottingham N. Costa Switzerland G. Saucy McLaren 720S GT3 Evo 22

+17.687

2'21.812

 0.010 177.801
28
United Autosports LMGT3
95 United Kingdom J. Caygill Chile N. Pino Japan M. Sato McLaren 720S GT3 Evo 19

+17.894

2'22.019

 0.207 177.542
29
Proton Competition LMGT3
88 Italy G. Roda
M. Pedersen
Norway D. Olsen 		Ford Mustang GT3 20

+18.223

2'22.348

 0.329 177.132
30
TF Sport LMGT3
81
T. Van
Portugal R. Andrade Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 22

+18.279

2'22.404

 0.056 177.062
31
AKKODIS ASP Team LMGT3
78
A. Robin
Russian Federation T. Boguslavskiy Japan R. Miyata 		Lexus RC F GT3 20

+18.500

2'22.625

 0.221 176.788
32
TEAM WRT LMGT3
46 United Kingdom A. AlHarthy Italy V. Rossi Belgium M. Martin BMW M4 GT3 21

+18.815

2'22.940

 0.315 176.398
33
Vista AF Corse LMGT3
55 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 15

+19.020

2'23.145

 0.205 176.145
34
Proton Competition LMGT3
77 United States R. Hardwick Canada Z. Robichon United Kingdom B. Barker Ford Mustang GT3 18

+19.029

2'23.154

 0.009 176.134
35
TEAM WRT LMGT3
31
D. Leung
Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus 		BMW M4 GT3 19

+19.956

2'24.081

 0.927 175.001
36
D'Station Racing LMGT3
777 France C. Mateu
E. Bastard
Denmark M. Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR GT3 21

+20.032

2'24.157

 0.076 174.909
37
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Japan T. Kimura
E. Masson
Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 19

+20.366

2'24.491

 0.334 174.504
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