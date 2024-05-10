WEC Spa 3. antrenman: Porsche tempo yükseltti, Ferrari takipte

#6 Penske Porsche Motorsport 963 LMDh ile sürüş yapan Kevin Estre, 2:04.125'lik bir derece yaptı ve seansın kalan kısmında yerini korumayı sürdü.

Bu tur, #51 Ferrari ile piste çıkan James Colado'nun zamanından 0.215 saniye daha iyiydi.

#50 Ferrari'nin önünde üçüncü sırada yer aldı ve böylelikle iki Ferrari'nin arasına girmiş oldu. Bu dört isim sadece 0.249 saniye içerisinde dizildi.

Dries Vanthoor, WRT BMW M Hybrid V8 LMDh aracıyla beşinci en hızlı zamanı yaparken, daha önce Spa'da kazanan Kamui Kobayashi'nin kullandığı lider Toyota GR010 LMH altıncı oldu.

Seans içerisinde birden fazla isim pist dışına çıktı ve özellikle #38 Jota Porsche'de hasar oluştu.

LMP3'te Porsche lider

LMGT3 sınıfında ise Alexander Malykhin, Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R ile seansın sonlarına doğru zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Belaruslu sürücü 2:20.947'lik bir tur atarak, Iron Dames Lamborghini Huracan'ın 0.261 saniye önünde zirvede yer aldı.

Corvette fabrika sürücüsü Daniel Juncadella,2 TF Sport tarafından yönetilen #8 Z06 GT3.R ile son bölümde üçüncülüğe çıktı.

Thomas Flohr, #54 AF Corse Ferrari 296 GT3 ile Yasser Shahin'in Manthey tarafından yönetilen ikinci Porsche'sinin önünde dördüncü oldu.

WEC Spa - 3. antrenman sonucu: