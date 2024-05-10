WEC Spa 3. antrenman: Porsche tempo yükseltti, Ferrari takipte
Porsche, Spa 6 Saat Dünya Dayanıklılık Şampiyonası turunun son antrenmanında zirvede yer alırken, Ferrari ikinci sırada.
Fotoğraf: Paul Foster
#6 Penske Porsche Motorsport 963 LMDh ile sürüş yapan Kevin Estre, 2:04.125'lik bir derece yaptı ve seansın kalan kısmında yerini korumayı sürdü.
Bu tur, #51 Ferrari ile piste çıkan James Colado'nun zamanından 0.215 saniye daha iyiydi.
#50 Ferrari'nin önünde üçüncü sırada yer aldı ve böylelikle iki Ferrari'nin arasına girmiş oldu. Bu dört isim sadece 0.249 saniye içerisinde dizildi.
Dries Vanthoor, WRT BMW M Hybrid V8 LMDh aracıyla beşinci en hızlı zamanı yaparken, daha önce Spa'da kazanan Kamui Kobayashi'nin kullandığı lider Toyota GR010 LMH altıncı oldu.
Seans içerisinde birden fazla isim pist dışına çıktı ve özellikle #38 Jota Porsche'de hasar oluştu.
LMP3'te Porsche lider
LMGT3 sınıfında ise Alexander Malykhin, Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R ile seansın sonlarına doğru zaman tablosunun en tepesine çıktı.
Belaruslu sürücü 2:20.947'lik bir tur atarak, Iron Dames Lamborghini Huracan'ın 0.261 saniye önünde zirvede yer aldı.
Corvette fabrika sürücüsü Daniel Juncadella,2 TF Sport tarafından yönetilen #8 Z06 GT3.R ile son bölümde üçüncülüğe çıktı.
Thomas Flohr, #54 AF Corse Ferrari 296 GT3 ile Yasser Shahin'in Manthey tarafından yönetilen ikinci Porsche'sinin önünde dördüncü oldu.
WEC Spa - 3. antrenman sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|K. Estre A. Lotterer L. Vanthoor
|Porsche 963
|22
|
2'04.125
|203.137
|2
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. PierGuidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|25
|
+0.215
2'04.340
|0.215
|202.785
|3
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|M. Jensen N. Müller
|Peugeot 9X8 2024
|23
|
+0.232
2'04.357
|0.017
|202.758
|4
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|23
|
+0.249
2'04.374
|0.017
|202.730
|5
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|D. Vanthoor R. Marciello M. Wittmann
|BMW M Hybrid V8
|22
|
+0.340
2'04.465
|0.091
|202.582
|6
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. deVries
|Toyota GR010 - Hybrid
|25
|
+0.348
2'04.473
|0.008
|202.569
|7
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|25
|
+0.386
2'04.511
|0.038
|202.507
|8
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|P. Chatin J. Gounon C. Milesi
|Alpine A424
|25
|
+0.641
2'04.766
|0.255
|202.093
|9
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|S. Linde R. Frijns R. Rast
|BMW M Hybrid V8
|24
|
+1.449
2'05.574
|0.808
|200.793
|10
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens C. Ilott
|Porsche 963
|23
|
+1.459
2'05.584
|0.010
|200.777
|11
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|N. Lapierre M. Schumacher M. Vaxivière
|Alpine A424
|24
|
+1.585
2'05.710
|0.126
|200.575
|12
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|P. diResta L. Duval
|Peugeot 9X8 2024
|23
|
+1.812
2'05.937
|0.227
|200.214
|13
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|38
|J. Button P. Hanson O. Rasmussen
|Porsche 963
|20
|
+2.137
2'06.262
|0.325
|199.699
|14
|
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
|63
|M. Bortolotti A. Caldarelli D. Kvyat
|Lamborghini SC63
|24
|
+2.278
2'06.403
|0.141
|199.476
|15
|
Proton Competition HYPERCAR
|99
|N. Jani J. Andlauer
|Porsche 963
|24
|
+2.755
2'06.880
|0.477
|198.726
|16
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|E. Bamber A. Lynn
|Cadillac V-Series.R
|23
|
+3.426
2'07.551
|0.671
|197.680
|17
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|M. Campbell M. Christensen F. Makowiecki
|Porsche 963
|23
|
+4.932
2'09.057
|1.506
|195.374
|18
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|R. Kubica R. Shwartzman Y. Yifei
|Ferrari 499P
|10
|
+5.132
2'09.257
|0.200
|195.071
|19
|
Isotta Fraschini HYPERCAR
|11
| A. Serravalle
C. BennettJ. Vernay
|Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH
|22
|
+7.966
2'12.091
|2.834
|190.886
|20
|
Manthey PureRxcing LMGT3
|92
|
A. Malykhin
J. SturmK. Bachler
|Porsche 911 GT3 R
|20
|
+16.822
2'20.947
|8.856
|178.892
|21
|
IRON DAMES LMGT3
|85
|S. Bovy R. Frey M. Gatting
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|14
|
+17.083
2'21.208
|0.261
|178.562
|22
|
TF Sport LMGT3
|82
| H. Koizumi
S. BaudD. Juncadella
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|15
|
+17.469
2'21.594
|0.386
|178.075
|23
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3
|21
|
+17.493
2'21.618
|0.024
|178.045
|24
|
Manthey EMA LMGT3
|91
|
Y. Shahin
M. SchuringR. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|19
|
+17.517
2'21.642
|0.024
|178.014
|25
|
IRON LYNX LMGT3
|60
| C. Schiavoni M. Cressoni
F. Perera
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|18
|
+17.586
2'21.711
|0.069
|177.928
|26
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James D. Mancinelli A. Riberas
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|21
|
+17.677
2'21.802
|0.091
|177.814
|27
|
United Autosports LMGT3
|59
|J. Cottingham N. Costa G. Saucy
|McLaren 720S GT3 Evo
|22
|
+17.687
2'21.812
|0.010
|177.801
|28
|
United Autosports LMGT3
|95
|J. Caygill N. Pino M. Sato
|McLaren 720S GT3 Evo
|19
|
+17.894
2'22.019
|0.207
|177.542
|29
|
Proton Competition LMGT3
|88
| G. Roda
M. PedersenD. Olsen
|Ford Mustang GT3
|20
|
+18.223
2'22.348
|0.329
|177.132
|30
|
TF Sport LMGT3
|81
|
T. VanR. Andrade C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|22
|
+18.279
2'22.404
|0.056
|177.062
|31
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
A. RobinT. Boguslavskiy R. Miyata
|Lexus RC F GT3
|20
|
+18.500
2'22.625
|0.221
|176.788
|32
|
TEAM WRT LMGT3
|46
|A. AlHarthy V. Rossi M. Martin
|BMW M4 GT3
|21
|
+18.815
2'22.940
|0.315
|176.398
|33
|
Vista AF Corse LMGT3
|55
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3
|15
|
+19.020
2'23.145
|0.205
|176.145
|34
|
Proton Competition LMGT3
|77
|R. Hardwick Z. Robichon B. Barker
|Ford Mustang GT3
|18
|
+19.029
2'23.154
|0.009
|176.134
|35
|
TEAM WRT LMGT3
|31
|
D. LeungS. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3
|19
|
+19.956
2'24.081
|0.927
|175.001
|36
|
D'Station Racing LMGT3
|777
| C. Mateu
E. BastardM. Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|21
|
+20.032
2'24.157
|0.076
|174.909
|37
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
| T. Kimura
E. MassonJ. Lopez
|Lexus RC F GT3
|19
|
+20.366
2'24.491
|0.334
|174.504
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