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WEC Spa 2.antrenman: Giovinazzi zirvede, Ferrari 1-2

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa Pisti'nde gerçekleştirilen ve kırmızı bayraklar nedeniyle erken noktalanmak zorunda kalan 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Antonio Giovinazzi ilk sırada tamamladı.

James Newbold
Ekleyen:
WEC Spa 2.antrenman: Giovinazzi zirvede, Ferrari 1-2

#51 499P LMH, Giovinazzi'nin 2:01.871'lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Bu derece, Sebastien Buemi'nin #8 Toyota'sıyla 1. seansta kaydettiği zamandan da daha hızlıydı. 

Giovinazzi, #50 Ferrari'deki Miguel Molina'dan 1.278 saniye daha hızlıydı. Seansın ilk yarısını garajında geçirmek zorunda kalan Molina, 2:03.149 saniye ile ikinci sıradaydı. 

Earl Bamber, #2 Cadillac V-Series.R LMDh aracını üçüncü sıraya taşıdı. Bu seanstaki iki kırmızı bayraktan ilki çıkmadan önce 2:03.338 yapan Bamber, seansı 3. sırada noktalamayı başardı. 

Bu seansta bazı Hypercar'lar sorun yaşadılar ve 2 kırmızı bayrak gördük. Remger van der Zande'nin kullandığı #3 Cadillac ve Dane Cameron'ın kullandığı #5 Penske Porche 963 LMDh sorunlar yaşayarak yolda kaldılar. 

Andre Lotterer'in elindeki #6 Penske Porsche de hibrit sorunları yaşadı ve önemli pist üstü zamanı kaybetti. 

#8 Toyota'da Ryo Hirakawa direksiyon başındaydı. Hirakawa, seansın ikinci kırmızı bayrağı çıkmadan hemen önce dördüncü sıraya yükseldi. Japon pilot, 2:04.380'lik derecesiyle liderin 2.509 saniye gerisindeydi ve Buemi'nin ilk seanstaki derecesinin de oldukça gerisinde kaldı. 

GTE Am Ferrari 488 GTE Evo süren Thomas Flohr ve Diego Alessi'nin Raidillon'daki kazası ikinci kırmızı bayrakların çıkmasına ve seansın erken noktalanmasına neden oldu. 

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R - Hybrid: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R - Hybrid: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook

Photo by: Paul Foster

Jean Eric Vergne, 2:05.180 saniyelik derecesiyle Peugeot 9X8'ini beşinci sıraya taşıdı ve Glickenhaus-Pipo 007 süren Olivier Pla'nın hemen önündeydi. 

#7 Toyota'da ise Kamui Kobayashi 2:05.729 yaptı ve yedinci sıradaydı. Kobayashi, liderden 3.858 saniye kadar daha yavaştı ama #94 Peugeot ve Jota'nın müşteri 963'ünün rahat bir şekilde önündeydi. 

Bugün ilk seansına çıkan Jota'nın müşteri 963'ünde Ye Yifei iyi bir seans geçirdi ve ilk seansta Will Stevens'ın kaydettiği dereceden 2.337 saniye kadar daha hızlıydı. Takım, yeni altın görünümlü aracını anlamaya ve geliştirmeye devam ediyor. 

#38 Hertz Team JOTA Porsche 963 - Hybrid: Antonio Felix da Costa, William Stevens, Yifei Ye

#38 Hertz Team JOTA Porsche 963 - Hybrid: Antonio Felix da Costa, William Stevens, Yifei Ye

Fotoğraf: Paul Foster

Vanwall Vandervell 680 LMH, temsili bir tur zamanı kaydedebilen Hypercar'lar arasında sonuncu oldu. Jacques Villeneuve, 2:08.557'lik derecesiyle temsili bir zaman kaydedebilen araçlar arasında son sıradaydı. 

LMP2'de en hızlı derece Robin Frijns'ın direksiyon başında olduğu #31 WRT ORECA Gibson 07'den geldi. Frijns, ikinci sıradaki #22 United Autosports aracından 0.410 sn kadar daha hızlıydı. 

Louis Deletraz, #41 WRT ORECA'yı üçüncü sıraya taşırken, InterEuropol Competition pilotu Fabio Scherer dördüncü sıradaydı. Vector Sport'tan Gabrial Aubry ise ilk 5'i tamamladı. 

GTE Am sınıfında ise #54 AF Corse Ferrari'yi süren Davide Rigon ilk sıradaydı. Rigon, 2:15.736 saniyelik turuyla en hızlı isim oldu. 

Diğer Ferrari AF Corse'de ise Daniel Serra ikinci sıradaydı ama 1 saniye kadar geride kaldı. #57 Kessel Racing aracında Riccardo Pera üçüncü sırayı aldı.

WEC Spa - 2. antrenman: 

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark Ara
1 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi 		Ferrari 499P HYPERCAR 2'01.871    
2 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 499P HYPERCAR 2'03.149 1.278 1.278
3 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 2'03.338 1.467 0.189
4 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 2'04.380 2.509 1.042
5 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 2'05.180 3.309 0.800
6 France Romain Dumas
France Olivier Pla
France Franck Mailleux 		Glickenhaus 007 HYPERCAR 2'05.545 3.674 0.365
7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 2'05.729 3.858 0.184
8 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns 		Oreca 07 LMP2 2'06.108 4.237 0.379
9 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 2'06.128 4.257 0.020
10 Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 2'06.518 4.647 0.390
11 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz 		Oreca 07 LMP2 2'06.633 4.762 0.115
12 Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
China Ye Yifei 		Porsche 963 HYPERCAR 2'06.711 4.840 0.078
13 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa 		Oreca 07 LMP2 2'06.759 4.888 0.048
14 Ireland Ryan Cullen
Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry 		Oreca 07 LMP2 2'06.791 4.920 0.032
15 Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal
Italy Andrea Caldarelli 		Oreca 07 LMP2 2'06.933 5.062 0.142
16 United States Josh Pierson
United Kingdom Tom Blomqvist
United Kingdom Oliver Jarvis 		Oreca 07 LMP2 2'07.086 5.215 0.153
17 France Doriane Pin
Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat 		Oreca 07 LMP2 2'07.145 5.274 0.059
18 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen 		Oreca 07 LMP2 2'07.167 5.296 0.022
19 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 2'07.914 6.043 0.747
20 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
Canada Jacques Villeneuve 		Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR 2'08.557 6.686 0.643
21 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell 		Oreca 07 LMP2 2'08.969 7.098 0.412
22 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 963 HYPERCAR 2'10.875 9.004 1.906
23 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'15.736 13.865 4.861
24 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Brazil Daniel Serra 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'16.786 14.915 1.050
25 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'16.993 15.122 0.207
26 United States Ryan Hardwick
Canada Zacharie Robichon
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'17.172 15.301 0.179
27 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'17.230 15.359 0.058
28 France Sébastien Bourdais
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Jack Aitken 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 2'17.364 15.493 0.134
29 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'17.437 15.566 0.073
30 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'17.532 15.661 0.095
31 Diego Alessi
France Simon Mann
Ulysse De		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'17.585 15.714 0.053
32 PJ Hyett
United States Gunnar Jeannette
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'17.802 15.931 0.217
33 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 963 HYPERCAR 2'17.818 15.947 0.016
34 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'17.941 16.070 0.123
35 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'18.053 16.182 0.112
36 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'18.278 16.407 0.225
37 United Kingdom Ian James
Italy Daniel Mancinelli
Spain Alex Riberas 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'18.671 16.800 0.393
38 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE AM 2'19.163 17.292 0.492
Tüm sonuçları görüntüle
Sıra Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark Ara
1 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi 		Ferrari 499P HYPERCAR 2'01.871    
2 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 499P HYPERCAR 2'03.149 1.278 1.278
3 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 2'03.338 1.467 0.189
4 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 2'04.380 2.509 1.042
5 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 2'05.180 3.309 0.800
6 France Romain Dumas
France Olivier Pla
France Franck Mailleux 		Glickenhaus 007 HYPERCAR 2'05.545 3.674 0.365
7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 2'05.729 3.858 0.184
8 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns 		Oreca 07 LMP2 2'06.108 4.237 0.379
9 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 2'06.128 4.257 0.020
10 Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 2'06.518 4.647 0.390
11 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz 		Oreca 07 LMP2 2'06.633 4.762 0.115
12 Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
China Ye Yifei 		Porsche 963 HYPERCAR 2'06.711 4.840 0.078
13 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa 		Oreca 07 LMP2 2'06.759 4.888 0.048
14 Ireland Ryan Cullen
Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry 		Oreca 07 LMP2 2'06.791 4.920 0.032
15 Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal
Italy Andrea Caldarelli 		Oreca 07 LMP2 2'06.933 5.062 0.142
16 United States Josh Pierson
United Kingdom Tom Blomqvist
United Kingdom Oliver Jarvis 		Oreca 07 LMP2 2'07.086 5.215 0.153
17 France Doriane Pin
Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat 		Oreca 07 LMP2 2'07.145 5.274 0.059
18 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen 		Oreca 07 LMP2 2'07.167 5.296 0.022
19 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 2'07.914 6.043 0.747
20 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
Canada Jacques Villeneuve 		Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR 2'08.557 6.686 0.643
21 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell 		Oreca 07 LMP2 2'08.969 7.098 0.412
22 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 963 HYPERCAR 2'10.875 9.004 1.906
23 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'15.736 13.865 4.861
24 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Brazil Daniel Serra 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'16.786 14.915 1.050
25 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'16.993 15.122 0.207
26 United States Ryan Hardwick
Canada Zacharie Robichon
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'17.172 15.301 0.179
27 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'17.230 15.359 0.058
28 France Sébastien Bourdais
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Jack Aitken 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 2'17.364 15.493 0.134
29 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'17.437 15.566 0.073
30 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'17.532 15.661 0.095
31 Diego Alessi
France Simon Mann
Ulysse De		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'17.585 15.714 0.053
32 PJ Hyett
United States Gunnar Jeannette
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'17.802 15.931 0.217
33 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 963 HYPERCAR 2'17.818 15.947 0.016
34 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'17.941 16.070 0.123
35 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'18.053 16.182 0.112
36 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'18.278 16.407 0.225
37 United Kingdom Ian James
Italy Daniel Mancinelli
Spain Alex Riberas 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'18.671 16.800 0.393
38 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE AM 2'19.163 17.292 0.492
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