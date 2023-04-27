WEC Spa 2.antrenman: Giovinazzi zirvede, Ferrari 1-2

#51 499P LMH, Giovinazzi'nin 2:01.871'lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Bu derece, Sebastien Buemi'nin #8 Toyota'sıyla 1. seansta kaydettiği zamandan da daha hızlıydı.

Giovinazzi, #50 Ferrari'deki Miguel Molina'dan 1.278 saniye daha hızlıydı. Seansın ilk yarısını garajında geçirmek zorunda kalan Molina, 2:03.149 saniye ile ikinci sıradaydı.

Earl Bamber, #2 Cadillac V-Series.R LMDh aracını üçüncü sıraya taşıdı. Bu seanstaki iki kırmızı bayraktan ilki çıkmadan önce 2:03.338 yapan Bamber, seansı 3. sırada noktalamayı başardı.

Bu seansta bazı Hypercar'lar sorun yaşadılar ve 2 kırmızı bayrak gördük. Remger van der Zande'nin kullandığı #3 Cadillac ve Dane Cameron'ın kullandığı #5 Penske Porche 963 LMDh sorunlar yaşayarak yolda kaldılar.

Andre Lotterer'in elindeki #6 Penske Porsche de hibrit sorunları yaşadı ve önemli pist üstü zamanı kaybetti.

#8 Toyota'da Ryo Hirakawa direksiyon başındaydı. Hirakawa, seansın ikinci kırmızı bayrağı çıkmadan hemen önce dördüncü sıraya yükseldi. Japon pilot, 2:04.380'lik derecesiyle liderin 2.509 saniye gerisindeydi ve Buemi'nin ilk seanstaki derecesinin de oldukça gerisinde kaldı.

GTE Am Ferrari 488 GTE Evo süren Thomas Flohr ve Diego Alessi'nin Raidillon'daki kazası ikinci kırmızı bayrakların çıkmasına ve seansın erken noktalanmasına neden oldu.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R - Hybrid: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Photo by: Paul Foster

Jean Eric Vergne, 2:05.180 saniyelik derecesiyle Peugeot 9X8'ini beşinci sıraya taşıdı ve Glickenhaus-Pipo 007 süren Olivier Pla'nın hemen önündeydi.

#7 Toyota'da ise Kamui Kobayashi 2:05.729 yaptı ve yedinci sıradaydı. Kobayashi, liderden 3.858 saniye kadar daha yavaştı ama #94 Peugeot ve Jota'nın müşteri 963'ünün rahat bir şekilde önündeydi.

Bugün ilk seansına çıkan Jota'nın müşteri 963'ünde Ye Yifei iyi bir seans geçirdi ve ilk seansta Will Stevens'ın kaydettiği dereceden 2.337 saniye kadar daha hızlıydı. Takım, yeni altın görünümlü aracını anlamaya ve geliştirmeye devam ediyor.

#38 Hertz Team JOTA Porsche 963 - Hybrid: Antonio Felix da Costa, William Stevens, Yifei Ye Fotoğraf: Paul Foster

Vanwall Vandervell 680 LMH, temsili bir tur zamanı kaydedebilen Hypercar'lar arasında sonuncu oldu. Jacques Villeneuve, 2:08.557'lik derecesiyle temsili bir zaman kaydedebilen araçlar arasında son sıradaydı.

LMP2'de en hızlı derece Robin Frijns'ın direksiyon başında olduğu #31 WRT ORECA Gibson 07'den geldi. Frijns, ikinci sıradaki #22 United Autosports aracından 0.410 sn kadar daha hızlıydı.

Louis Deletraz, #41 WRT ORECA'yı üçüncü sıraya taşırken, InterEuropol Competition pilotu Fabio Scherer dördüncü sıradaydı. Vector Sport'tan Gabrial Aubry ise ilk 5'i tamamladı.

GTE Am sınıfında ise #54 AF Corse Ferrari'yi süren Davide Rigon ilk sıradaydı. Rigon, 2:15.736 saniyelik turuyla en hızlı isim oldu.

Diğer Ferrari AF Corse'de ise Daniel Serra ikinci sıradaydı ama 1 saniye kadar geride kaldı. #57 Kessel Racing aracında Riccardo Pera üçüncü sırayı aldı.

WEC Spa - 2. antrenman: