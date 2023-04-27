WEC Spa 2.antrenman: Giovinazzi zirvede, Ferrari 1-2
Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa Pisti'nde gerçekleştirilen ve kırmızı bayraklar nedeniyle erken noktalanmak zorunda kalan 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Antonio Giovinazzi ilk sırada tamamladı.
#51 499P LMH, Giovinazzi'nin 2:01.871'lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Bu derece, Sebastien Buemi'nin #8 Toyota'sıyla 1. seansta kaydettiği zamandan da daha hızlıydı.
Giovinazzi, #50 Ferrari'deki Miguel Molina'dan 1.278 saniye daha hızlıydı. Seansın ilk yarısını garajında geçirmek zorunda kalan Molina, 2:03.149 saniye ile ikinci sıradaydı.
Earl Bamber, #2 Cadillac V-Series.R LMDh aracını üçüncü sıraya taşıdı. Bu seanstaki iki kırmızı bayraktan ilki çıkmadan önce 2:03.338 yapan Bamber, seansı 3. sırada noktalamayı başardı.
Bu seansta bazı Hypercar'lar sorun yaşadılar ve 2 kırmızı bayrak gördük. Remger van der Zande'nin kullandığı #3 Cadillac ve Dane Cameron'ın kullandığı #5 Penske Porche 963 LMDh sorunlar yaşayarak yolda kaldılar.
Andre Lotterer'in elindeki #6 Penske Porsche de hibrit sorunları yaşadı ve önemli pist üstü zamanı kaybetti.
#8 Toyota'da Ryo Hirakawa direksiyon başındaydı. Hirakawa, seansın ikinci kırmızı bayrağı çıkmadan hemen önce dördüncü sıraya yükseldi. Japon pilot, 2:04.380'lik derecesiyle liderin 2.509 saniye gerisindeydi ve Buemi'nin ilk seanstaki derecesinin de oldukça gerisinde kaldı.
GTE Am Ferrari 488 GTE Evo süren Thomas Flohr ve Diego Alessi'nin Raidillon'daki kazası ikinci kırmızı bayrakların çıkmasına ve seansın erken noktalanmasına neden oldu.
#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R - Hybrid: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook
Photo by: Paul Foster
Jean Eric Vergne, 2:05.180 saniyelik derecesiyle Peugeot 9X8'ini beşinci sıraya taşıdı ve Glickenhaus-Pipo 007 süren Olivier Pla'nın hemen önündeydi.
#7 Toyota'da ise Kamui Kobayashi 2:05.729 yaptı ve yedinci sıradaydı. Kobayashi, liderden 3.858 saniye kadar daha yavaştı ama #94 Peugeot ve Jota'nın müşteri 963'ünün rahat bir şekilde önündeydi.
Bugün ilk seansına çıkan Jota'nın müşteri 963'ünde Ye Yifei iyi bir seans geçirdi ve ilk seansta Will Stevens'ın kaydettiği dereceden 2.337 saniye kadar daha hızlıydı. Takım, yeni altın görünümlü aracını anlamaya ve geliştirmeye devam ediyor.
#38 Hertz Team JOTA Porsche 963 - Hybrid: Antonio Felix da Costa, William Stevens, Yifei Ye
Fotoğraf: Paul Foster
Vanwall Vandervell 680 LMH, temsili bir tur zamanı kaydedebilen Hypercar'lar arasında sonuncu oldu. Jacques Villeneuve, 2:08.557'lik derecesiyle temsili bir zaman kaydedebilen araçlar arasında son sıradaydı.
LMP2'de en hızlı derece Robin Frijns'ın direksiyon başında olduğu #31 WRT ORECA Gibson 07'den geldi. Frijns, ikinci sıradaki #22 United Autosports aracından 0.410 sn kadar daha hızlıydı.
Louis Deletraz, #41 WRT ORECA'yı üçüncü sıraya taşırken, InterEuropol Competition pilotu Fabio Scherer dördüncü sıradaydı. Vector Sport'tan Gabrial Aubry ise ilk 5'i tamamladı.
GTE Am sınıfında ise #54 AF Corse Ferrari'yi süren Davide Rigon ilk sıradaydı. Rigon, 2:15.736 saniyelik turuyla en hızlı isim oldu.
Diğer Ferrari AF Corse'de ise Daniel Serra ikinci sıradaydı ama 1 saniye kadar geride kaldı. #57 Kessel Racing aracında Riccardo Pera üçüncü sırayı aldı.
WEC Spa - 2. antrenman:
|Sıra
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|2'01.871
|2
| Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|2'03.149
|1.278
|1.278
|3
| Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|2'03.338
|1.467
|0.189
|4
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2'04.380
|2.509
|1.042
|5
| Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|2'05.180
|3.309
|0.800
|6
| Romain Dumas
Olivier Pla
Franck Mailleux
|Glickenhaus 007
|HYPERCAR
|2'05.545
|3.674
|0.365
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2'05.729
|3.858
|0.184
|8
| Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
Robin Frijns
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.108
|4.237
|0.379
|9
| Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|2'06.128
|4.257
|0.020
|10
|Frederick Lubin
Philip Hanson
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.518
|4.647
|0.390
|11
| Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.633
|4.762
|0.115
|12
| Antonio Felix da Costa
Will Stevens
Ye Yifei
|Porsche 963
|HYPERCAR
|2'06.711
|4.840
|0.078
|13
| Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.759
|4.888
|0.048
|14
| Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.791
|4.920
|0.032
|15
|Filip Ugran
Bent Viscaal
Andrea Caldarelli
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.933
|5.062
|0.142
|16
| Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis
|Oreca 07
|LMP2
|2'07.086
|5.215
|0.153
|17
| Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|Oreca 07
|LMP2
|2'07.145
|5.274
|0.059
|18
| David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|Oreca 07
|LMP2
|2'07.167
|5.296
|0.022
|19
| Matthieu Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|2'07.914
|6.043
|0.747
|20
| Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jacques Villeneuve
|Vanwall Vandervell 680
|HYPERCAR
|2'08.557
|6.686
|0.643
|21
| André Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|Oreca 07
|LMP2
|2'08.969
|7.098
|0.412
|22
| Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|HYPERCAR
|2'10.875
|9.004
|1.906
|23
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'15.736
|13.865
|4.861
|24
| Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'16.786
|14.915
|1.050
|25
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'16.993
|15.122
|0.207
|26
| Ryan Hardwick
Zacharie Robichon
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'17.172
|15.301
|0.179
|27
| Luis Perez-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'17.230
|15.359
|0.058
|28
| Sébastien Bourdais
Renger vanderZande
Jack Aitken
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|2'17.364
|15.493
|0.134
|29
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'17.437
|15.566
|0.073
|30
| Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'17.532
|15.661
|0.095
|31
|Diego Alessi
Simon Mann
Ulysse De
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'17.585
|15.714
|0.053
|32
|PJ Hyett
Gunnar Jeannette
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'17.802
|15.931
|0.217
|33
| Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|HYPERCAR
|2'17.818
|15.947
|0.016
|34
| Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'17.941
|16.070
|0.123
|35
| Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'18.053
|16.182
|0.112
|36
| Christian Ried
Mikkel Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'18.278
|16.407
|0.225
|37
| Ian James
Daniel Mancinelli
Alex Riberas
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'18.671
|16.800
|0.393
|38
| Ben Keating
Nicolas Varrone
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE AM
|2'19.163
|17.292
|0.492
|Tüm sonuçları görüntüle
|Sıra
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|2'01.871
|2
| Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|2'03.149
|1.278
|1.278
|3
| Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|2'03.338
|1.467
|0.189
|4
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2'04.380
|2.509
|1.042
|5
| Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|2'05.180
|3.309
|0.800
|6
| Romain Dumas
Olivier Pla
Franck Mailleux
|Glickenhaus 007
|HYPERCAR
|2'05.545
|3.674
|0.365
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2'05.729
|3.858
|0.184
|8
| Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
Robin Frijns
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.108
|4.237
|0.379
|9
| Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|2'06.128
|4.257
|0.020
|10
|Frederick Lubin
Philip Hanson
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.518
|4.647
|0.390
|11
| Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.633
|4.762
|0.115
|12
| Antonio Felix da Costa
Will Stevens
Ye Yifei
|Porsche 963
|HYPERCAR
|2'06.711
|4.840
|0.078
|13
| Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.759
|4.888
|0.048
|14
| Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.791
|4.920
|0.032
|15
|Filip Ugran
Bent Viscaal
Andrea Caldarelli
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.933
|5.062
|0.142
|16
| Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis
|Oreca 07
|LMP2
|2'07.086
|5.215
|0.153
|17
| Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|Oreca 07
|LMP2
|2'07.145
|5.274
|0.059
|18
| David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|Oreca 07
|LMP2
|2'07.167
|5.296
|0.022
|19
| Matthieu Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|2'07.914
|6.043
|0.747
|20
| Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jacques Villeneuve
|Vanwall Vandervell 680
|HYPERCAR
|2'08.557
|6.686
|0.643
|21
| André Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|Oreca 07
|LMP2
|2'08.969
|7.098
|0.412
|22
| Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|HYPERCAR
|2'10.875
|9.004
|1.906
|23
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'15.736
|13.865
|4.861
|24
| Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'16.786
|14.915
|1.050
|25
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'16.993
|15.122
|0.207
|26
| Ryan Hardwick
Zacharie Robichon
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'17.172
|15.301
|0.179
|27
| Luis Perez-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'17.230
|15.359
|0.058
|28
| Sébastien Bourdais
Renger vanderZande
Jack Aitken
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|2'17.364
|15.493
|0.134
|29
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'17.437
|15.566
|0.073
|30
| Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'17.532
|15.661
|0.095
|31
|Diego Alessi
Simon Mann
Ulysse De
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'17.585
|15.714
|0.053
|32
|PJ Hyett
Gunnar Jeannette
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'17.802
|15.931
|0.217
|33
| Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|HYPERCAR
|2'17.818
|15.947
|0.016
|34
| Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'17.941
|16.070
|0.123
|35
| Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'18.053
|16.182
|0.112
|36
| Christian Ried
Mikkel Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'18.278
|16.407
|0.225
|37
| Ian James
Daniel Mancinelli
Alex Riberas
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'18.671
|16.800
|0.393
|38
| Ben Keating
Nicolas Varrone
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE AM
|2'19.163
|17.292
|0.492
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