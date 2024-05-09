Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
WEC Spa
Antrenman raporu

WEC Spa 2. Antrenman: Ferrari'yi geride bırakan Porsche lider, Lexus GT3 zirvesinde

Porsche, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa 6 Saat turunun ikinci antrenmanında, Kevin Estre'nin ilk turda Ferrari pilotu Antonio Fuoco'yu geride bırakmasıyla tempo belirledi.

James Newbold
James Newbold
#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Estre seansın üçüncü turunda #6 Porsche Penske Motorsport 963 LMDh ile 2:04.162'lik bir derece elde ederek Fuoco'nun Perşembe günkü FP1'de birinci olduğu #50 Ferrari 499P Le Mans Hypercar'ın sadece 0.121 saniye önünde yer aldı.

Fuoco da 90 dakikalık seansın ilk dakikalarında turunu attı ve Alex Lynn, Chip Ganassi Racing tarafından işletilen Cadillac V-Series.R LMDh ile yaklaşmasına rağmen ikisi de geçilemedi.

Britanyalı'nın 2:04.341'lik turu, Estre'nin ölçütünün onda ikisi içinde kalan diğer tek zaman oldu ve onu liderlik tablosunda üçüncü sıraya yerleştirdi.

Kamui Kobayashi, #7 Toyota GR010 HYBRID LMH ile ilk dört sırayı dört farklı üreticiden aldı. Imola galibi, Callum Ilott'un #12 Jota Porsche'sinin 0.721 saniye önünde yer aldı.

Julien Andlauer seansın ilk aşamalarında en iyi zamanını yapamayan birkaç sürücü arasında yer aldı ve #99 Proton Competition 963 ile ikinci Toyota'daki Brendon Hartley ve AF Corse tarafından işletilen Robert Kubica'nın müşteri 499P'sinin önünde altıncı sıraya yükseldi.

Mikkel Jensen lider Peugeot 9X8 LMH'yi dokuzuncu sıraya yerleştirirken, James Calado'nun kullandığı ikinci Ferrari ilk 10'u tamamladı.

Iron Lynx'in tek Lamborghini SC63 LMDh'si, açılış antrenmanını üçüncü sırada tamamlamasının ardından Daniil Kvyat'ın ellerinde Phil Hanson'ın Jota Porsche'si ve Loic Duval'ın kullandığı ikinci Peugeot'nun önünde 11. en hızlı zamanı elde etti.

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Daniil Kvyat

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Daniil Kvyat

Fotoğraf tarafından: Paul Foster

WRT BMW M Hybrid V8 LMDh'lerin en iyisi, lider Signatech Alpine A424 LMDh'nin hemen önünde 15. oldu ve yedek Jules Gounon, sakatlanan Ferdinand Habsburg'un yerine ikinci çıkışında 35 numaralı araçla en hızlı zamanı yaptı.

ASP tarafından işletilen Lexus RC F, WEC'e ilk kez katılan Clemens Schmid sayesinde LMGT3 sınıfında zirveye yerleşti.

Geçtiğimiz sezonlarda Lamborghini ve McLaren makineleriyle DTM'de düzenli olarak yarışan gümüş puanlı Schmid, son anda rahatsızlanan Timur Boguslavskiy'nin yerine geçti.

Schmid 2:21.257 saniye ile Michelle Gatting'in Iron Dames Lamborghini Huracan'ından 0.115 saniye daha hızlı bir zaman elde etti.

Valentino Rossi, TF Sport Corvette Z06 GT3.R ile Sebastian Baud'un önünde WRT'nin BMW M4'ü ile ilk üçü tamamladı.

İkisi yarış kontrol prosedürlerini test etmek için olsa da, üç sarı bayrak seansı kesintiye uğrattı. Diğerine ise Darren Leung'un BMW'sinin La Source'da kısa süreliğine çakıllara saplanması sebep oldu.

WEC Spa 6 Saat - FP2 sonuçları

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 33

2'04.162

   203.076
2
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 36

+0.121

2'04.283

 0.121 202.878
3
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn Cadillac V-Series.R 23

+0.179

2'04.341

 0.058 202.784
4
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 36

+0.721

2'04.883

 0.542 201.904
5
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens United Kingdom C. Ilott Porsche 963 32

+0.794

2'04.956

 0.073 201.786
6
Proton Competition HYPERCAR
99 Switzerland N. Jani France J. Andlauer Porsche 963 37

+0.936

2'05.098

 0.142 201.557
7
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 36

+1.478

2'05.640

 0.542 200.687
8
AF Corse HYPERCAR
83 Poland R. Kubica Israel R. Shwartzman China Y. Yifei Ferrari 499P 29

+1.544

2'05.706

 0.066 200.582
9
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 Denmark M. Jensen Switzerland N. Müller Peugeot 9X8 2024 34

+1.819

2'05.981

 0.275 200.144
10
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 35

+1.908

2'06.070

 0.089 200.003
11
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
63 Italy M. Bortolotti Italy A. Caldarelli Russian Federation D. Kvyat Lamborghini SC63 34

+1.945

2'06.107

 0.037 199.944
12
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 United Kingdom J. Button United Kingdom P. Hanson Denmark O. Rasmussen Porsche 963 32

+2.139

2'06.301

 0.194 199.637
13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 United Kingdom P. diResta France L. Duval Peugeot 9X8 2024 29

+2.401

2'06.563

 0.262 199.224
14
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia M. Campbell Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 36

+2.936

2'07.098

 0.535 198.385
15
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa S. Linde Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 32

+2.990

2'07.152

 0.054 198.301
16
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France P. Chatin France J. Gounon France C. Milesi Alpine A424 32

+3.432

2'07.594

 0.442 197.614
17
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Belgium D. Vanthoor Italy R. Marciello Germany M. Wittmann BMW M Hybrid V8 37

+3.609

2'07.771

 0.177 197.340
18
Isotta Fraschini HYPERCAR
11 Canada A. Serravalle
C. Bennett
France J. Vernay 		Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH 30

+3.894

2'08.056

 0.285 196.901
19
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France N. Lapierre Germany M. Schumacher France M. Vaxivière Alpine A424 35

+4.230

2'08.392

 0.336 196.386
20
AKKODIS ASP Team LMGT3
78
A. Robin
Russian Federation T. Boguslavskiy Japan R. Miyata 		Lexus RC F GT3 28

+17.095

2'21.257

 12.865 178.500
21
IRON DAMES LMGT3
85 Belgium S. Bovy Switzerland R. Frey Denmark M. Gatting Lamborghini Huracan GT3 Evo2 19

+17.210

2'21.372

 0.115 178.354
22
TEAM WRT LMGT3
46 United Kingdom A. AlHarthy Italy V. Rossi Belgium M. Martin BMW M4 GT3 32

+17.583

2'21.745

 0.373 177.885
23
TF Sport LMGT3
82 Japan H. Koizumi
S. Baud
Spain D. Juncadella 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 31

+17.594

2'21.756

 0.011 177.871
24
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Japan T. Kimura
E. Masson
Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 27

+17.600

2'21.762

 0.006 177.864
25
Vista AF Corse LMGT3
55 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 31

+17.871

2'22.033

 0.271 177.524
26
D'Station Racing LMGT3
777 France C. Mateu
E. Bastard
Denmark M. Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR GT3 30

+18.016

2'22.178

 0.145 177.343
27
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
Austria R. Lietz 		Porsche 911 GT3 R 32

+18.068

2'22.230

 0.052 177.279
28
IRON LYNX LMGT3
60 Italy C. Schiavoni Italy M. Cressoni
F. Perera
Lamborghini Huracan GT3 Evo2 23

+18.097

2'22.259

 0.029 177.242
29
United Autosports LMGT3
95 United Kingdom J. Caygill Chile N. Pino Japan M. Sato McLaren 720S GT3 Evo 31

+18.108

2'22.270

 0.011 177.229
30
TF Sport LMGT3
81
T. Van
Portugal R. Andrade Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 23

+18.221

2'22.383

 0.113 177.088
31
United Autosports LMGT3
59 J. Cottingham N. Costa Switzerland G. Saucy McLaren 720S GT3 Evo 32

+18.622

2'22.784

 0.401 176.591
32
Proton Competition LMGT3
77 United States R. Hardwick Canada Z. Robichon United Kingdom B. Barker Ford Mustang GT3 29

+18.755

2'22.917

 0.133 176.426
33
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 32

+18.843

2'23.005

 0.088 176.318
34
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Italy D. Mancinelli Spain A. Riberas Aston Martin Vantage AMR GT3 30

+18.855

2'23.017

 0.012 176.303
35
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria K. Bachler 		Porsche 911 GT3 R 30

+18.900

2'23.062

 0.045 176.248
36
TEAM WRT LMGT3
31
D. Leung
Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus 		BMW M4 GT3 20

+18.938

2'23.100

 0.038 176.201
37
Proton Competition LMGT3
88 Italy G. Roda
M. Pedersen
Norway D. Olsen 		Ford Mustang GT3 30

+19.162

2'23.324

 0.224 175.925
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber WEC Spa: Yeni üreticiler göz doldururken Ferrari 1. antrenmanın lideri
Sonraki haber WEC Spa 3. antrenman: Porsche tempo yükseltti, Ferrari takipte

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
James Newbold
Daha fazlası
James Newbold
Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin

Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin

WEC
Imola
Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin
WEC Imola 6 Saat: Toyota yağmurda verdiği doğru kararla zafere ulaştı

WEC Imola 6 Saat: Toyota yağmurda verdiği doğru kararla zafere ulaştı

WEC
Imola
WEC Imola 6 Saat: Toyota yağmurda verdiği doğru kararla zafere ulaştı
Verschoor teknik ihlal nedeniyle diskalifiye edildi, sprint galibiyeti Hauger'e verildi

Verschoor teknik ihlal nedeniyle diskalifiye edildi, sprint galibiyeti Hauger'e verildi

FIA F2
Cidde
Verschoor teknik ihlal nedeniyle diskalifiye edildi, sprint galibiyeti Hauger'e verildi

Son Haberler

WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor

WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor

WRC WRC
Portekiz Rallisi
WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor
Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak

Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak
Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"

Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"
Dekker, "Verstappen'in sözleri sanki ağzına konmuş gibiydi"

Dekker, "Verstappen'in sözleri sanki ağzına konmuş gibiydi"

F1 Formula 1
Dekker, "Verstappen'in sözleri sanki ağzına konmuş gibiydi"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye