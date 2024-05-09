WEC Spa 2. Antrenman: Ferrari'yi geride bırakan Porsche lider, Lexus GT3 zirvesinde

Estre seansın üçüncü turunda #6 Porsche Penske Motorsport 963 LMDh ile 2:04.162'lik bir derece elde ederek Fuoco'nun Perşembe günkü FP1'de birinci olduğu #50 Ferrari 499P Le Mans Hypercar'ın sadece 0.121 saniye önünde yer aldı.

Fuoco da 90 dakikalık seansın ilk dakikalarında turunu attı ve Alex Lynn, Chip Ganassi Racing tarafından işletilen Cadillac V-Series.R LMDh ile yaklaşmasına rağmen ikisi de geçilemedi.

Britanyalı'nın 2:04.341'lik turu, Estre'nin ölçütünün onda ikisi içinde kalan diğer tek zaman oldu ve onu liderlik tablosunda üçüncü sıraya yerleştirdi.

Kamui Kobayashi, #7 Toyota GR010 HYBRID LMH ile ilk dört sırayı dört farklı üreticiden aldı. Imola galibi, Callum Ilott'un #12 Jota Porsche'sinin 0.721 saniye önünde yer aldı.

Julien Andlauer seansın ilk aşamalarında en iyi zamanını yapamayan birkaç sürücü arasında yer aldı ve #99 Proton Competition 963 ile ikinci Toyota'daki Brendon Hartley ve AF Corse tarafından işletilen Robert Kubica'nın müşteri 499P'sinin önünde altıncı sıraya yükseldi.

Mikkel Jensen lider Peugeot 9X8 LMH'yi dokuzuncu sıraya yerleştirirken, James Calado'nun kullandığı ikinci Ferrari ilk 10'u tamamladı.

Iron Lynx'in tek Lamborghini SC63 LMDh'si, açılış antrenmanını üçüncü sırada tamamlamasının ardından Daniil Kvyat'ın ellerinde Phil Hanson'ın Jota Porsche'si ve Loic Duval'ın kullandığı ikinci Peugeot'nun önünde 11. en hızlı zamanı elde etti.

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Daniil Kvyat Fotoğraf tarafından: Paul Foster

WRT BMW M Hybrid V8 LMDh'lerin en iyisi, lider Signatech Alpine A424 LMDh'nin hemen önünde 15. oldu ve yedek Jules Gounon, sakatlanan Ferdinand Habsburg'un yerine ikinci çıkışında 35 numaralı araçla en hızlı zamanı yaptı.

ASP tarafından işletilen Lexus RC F, WEC'e ilk kez katılan Clemens Schmid sayesinde LMGT3 sınıfında zirveye yerleşti.

Geçtiğimiz sezonlarda Lamborghini ve McLaren makineleriyle DTM'de düzenli olarak yarışan gümüş puanlı Schmid, son anda rahatsızlanan Timur Boguslavskiy'nin yerine geçti.

Schmid 2:21.257 saniye ile Michelle Gatting'in Iron Dames Lamborghini Huracan'ından 0.115 saniye daha hızlı bir zaman elde etti.

Valentino Rossi, TF Sport Corvette Z06 GT3.R ile Sebastian Baud'un önünde WRT'nin BMW M4'ü ile ilk üçü tamamladı.

İkisi yarış kontrol prosedürlerini test etmek için olsa da, üç sarı bayrak seansı kesintiye uğrattı. Diğerine ise Darren Leung'un BMW'sinin La Source'da kısa süreliğine çakıllara saplanması sebep oldu.

WEC Spa 6 Saat - FP2 sonuçları