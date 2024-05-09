WEC Spa 2. Antrenman: Ferrari'yi geride bırakan Porsche lider, Lexus GT3 zirvesinde
Porsche, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa 6 Saat turunun ikinci antrenmanında, Kevin Estre'nin ilk turda Ferrari pilotu Antonio Fuoco'yu geride bırakmasıyla tempo belirledi.
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Estre seansın üçüncü turunda #6 Porsche Penske Motorsport 963 LMDh ile 2:04.162'lik bir derece elde ederek Fuoco'nun Perşembe günkü FP1'de birinci olduğu #50 Ferrari 499P Le Mans Hypercar'ın sadece 0.121 saniye önünde yer aldı.
Fuoco da 90 dakikalık seansın ilk dakikalarında turunu attı ve Alex Lynn, Chip Ganassi Racing tarafından işletilen Cadillac V-Series.R LMDh ile yaklaşmasına rağmen ikisi de geçilemedi.
Britanyalı'nın 2:04.341'lik turu, Estre'nin ölçütünün onda ikisi içinde kalan diğer tek zaman oldu ve onu liderlik tablosunda üçüncü sıraya yerleştirdi.
Kamui Kobayashi, #7 Toyota GR010 HYBRID LMH ile ilk dört sırayı dört farklı üreticiden aldı. Imola galibi, Callum Ilott'un #12 Jota Porsche'sinin 0.721 saniye önünde yer aldı.
Julien Andlauer seansın ilk aşamalarında en iyi zamanını yapamayan birkaç sürücü arasında yer aldı ve #99 Proton Competition 963 ile ikinci Toyota'daki Brendon Hartley ve AF Corse tarafından işletilen Robert Kubica'nın müşteri 499P'sinin önünde altıncı sıraya yükseldi.
Mikkel Jensen lider Peugeot 9X8 LMH'yi dokuzuncu sıraya yerleştirirken, James Calado'nun kullandığı ikinci Ferrari ilk 10'u tamamladı.
Iron Lynx'in tek Lamborghini SC63 LMDh'si, açılış antrenmanını üçüncü sırada tamamlamasının ardından Daniil Kvyat'ın ellerinde Phil Hanson'ın Jota Porsche'si ve Loic Duval'ın kullandığı ikinci Peugeot'nun önünde 11. en hızlı zamanı elde etti.
#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Daniil Kvyat
Fotoğraf tarafından: Paul Foster
WRT BMW M Hybrid V8 LMDh'lerin en iyisi, lider Signatech Alpine A424 LMDh'nin hemen önünde 15. oldu ve yedek Jules Gounon, sakatlanan Ferdinand Habsburg'un yerine ikinci çıkışında 35 numaralı araçla en hızlı zamanı yaptı.
ASP tarafından işletilen Lexus RC F, WEC'e ilk kez katılan Clemens Schmid sayesinde LMGT3 sınıfında zirveye yerleşti.
Geçtiğimiz sezonlarda Lamborghini ve McLaren makineleriyle DTM'de düzenli olarak yarışan gümüş puanlı Schmid, son anda rahatsızlanan Timur Boguslavskiy'nin yerine geçti.
Schmid 2:21.257 saniye ile Michelle Gatting'in Iron Dames Lamborghini Huracan'ından 0.115 saniye daha hızlı bir zaman elde etti.
Valentino Rossi, TF Sport Corvette Z06 GT3.R ile Sebastian Baud'un önünde WRT'nin BMW M4'ü ile ilk üçü tamamladı.
İkisi yarış kontrol prosedürlerini test etmek için olsa da, üç sarı bayrak seansı kesintiye uğrattı. Diğerine ise Darren Leung'un BMW'sinin La Source'da kısa süreliğine çakıllara saplanması sebep oldu.
WEC Spa 6 Saat - FP2 sonuçları
|
1-
2
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|K. Estre A. Lotterer L. Vanthoor
|Porsche 963
|33
|
2'04.162
|203.076
|2
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|36
|
+0.121
2'04.283
|0.121
|202.878
|3
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|E. Bamber A. Lynn
|Cadillac V-Series.R
|23
|
+0.179
2'04.341
|0.058
|202.784
|4
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. deVries
|Toyota GR010 - Hybrid
|36
|
+0.721
2'04.883
|0.542
|201.904
|5
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens C. Ilott
|Porsche 963
|32
|
+0.794
2'04.956
|0.073
|201.786
|6
|
Proton Competition HYPERCAR
|99
|N. Jani J. Andlauer
|Porsche 963
|37
|
+0.936
2'05.098
|0.142
|201.557
|7
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|36
|
+1.478
2'05.640
|0.542
|200.687
|8
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|R. Kubica R. Shwartzman Y. Yifei
|Ferrari 499P
|29
|
+1.544
2'05.706
|0.066
|200.582
|9
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|M. Jensen N. Müller
|Peugeot 9X8 2024
|34
|
+1.819
2'05.981
|0.275
|200.144
|10
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. PierGuidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|35
|
+1.908
2'06.070
|0.089
|200.003
|11
|
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
|63
|M. Bortolotti A. Caldarelli D. Kvyat
|Lamborghini SC63
|34
|
+1.945
2'06.107
|0.037
|199.944
|12
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|38
|J. Button P. Hanson O. Rasmussen
|Porsche 963
|32
|
+2.139
2'06.301
|0.194
|199.637
|13
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|P. diResta L. Duval
|Peugeot 9X8 2024
|29
|
+2.401
2'06.563
|0.262
|199.224
|14
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|M. Campbell M. Christensen F. Makowiecki
|Porsche 963
|36
|
+2.936
2'07.098
|0.535
|198.385
|15
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|S. Linde R. Frijns R. Rast
|BMW M Hybrid V8
|32
|
+2.990
2'07.152
|0.054
|198.301
|16
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|P. Chatin J. Gounon C. Milesi
|Alpine A424
|32
|
+3.432
2'07.594
|0.442
|197.614
|17
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|D. Vanthoor R. Marciello M. Wittmann
|BMW M Hybrid V8
|37
|
+3.609
2'07.771
|0.177
|197.340
|18
|
Isotta Fraschini HYPERCAR
|11
| A. Serravalle
C. BennettJ. Vernay
|Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH
|30
|
+3.894
2'08.056
|0.285
|196.901
|19
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|N. Lapierre M. Schumacher M. Vaxivière
|Alpine A424
|35
|
+4.230
2'08.392
|0.336
|196.386
|20
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
A. RobinT. Boguslavskiy R. Miyata
|Lexus RC F GT3
|28
|
+17.095
2'21.257
|12.865
|178.500
|21
|
IRON DAMES LMGT3
|85
|S. Bovy R. Frey M. Gatting
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|19
|
+17.210
2'21.372
|0.115
|178.354
|22
|
TEAM WRT LMGT3
|46
|A. AlHarthy V. Rossi M. Martin
|BMW M4 GT3
|32
|
+17.583
2'21.745
|0.373
|177.885
|23
|
TF Sport LMGT3
|82
| H. Koizumi
S. BaudD. Juncadella
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|31
|
+17.594
2'21.756
|0.011
|177.871
|24
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
| T. Kimura
E. MassonJ. Lopez
|Lexus RC F GT3
|27
|
+17.600
2'21.762
|0.006
|177.864
|25
|
Vista AF Corse LMGT3
|55
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3
|31
|
+17.871
2'22.033
|0.271
|177.524
|26
|
D'Station Racing LMGT3
|777
| C. Mateu
E. BastardM. Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|30
|
+18.016
2'22.178
|0.145
|177.343
|27
|
Manthey EMA LMGT3
|91
|
Y. Shahin
M. SchuringR. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|32
|
+18.068
2'22.230
|0.052
|177.279
|28
|
IRON LYNX LMGT3
|60
| C. Schiavoni M. Cressoni
F. Perera
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|23
|
+18.097
2'22.259
|0.029
|177.242
|29
|
United Autosports LMGT3
|95
|J. Caygill N. Pino M. Sato
|McLaren 720S GT3 Evo
|31
|
+18.108
2'22.270
|0.011
|177.229
|30
|
TF Sport LMGT3
|81
|
T. VanR. Andrade C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|23
|
+18.221
2'22.383
|0.113
|177.088
|31
|
United Autosports LMGT3
|59
|J. Cottingham N. Costa G. Saucy
|McLaren 720S GT3 Evo
|32
|
+18.622
2'22.784
|0.401
|176.591
|32
|
Proton Competition LMGT3
|77
|R. Hardwick Z. Robichon B. Barker
|Ford Mustang GT3
|29
|
+18.755
2'22.917
|0.133
|176.426
|33
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3
|32
|
+18.843
2'23.005
|0.088
|176.318
|34
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James D. Mancinelli A. Riberas
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|30
|
+18.855
2'23.017
|0.012
|176.303
|35
|
Manthey PureRxcing LMGT3
|92
|
A. Malykhin
J. SturmK. Bachler
|Porsche 911 GT3 R
|30
|
+18.900
2'23.062
|0.045
|176.248
|36
|
TEAM WRT LMGT3
|31
|
D. LeungS. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3
|20
|
+18.938
2'23.100
|0.038
|176.201
|37
|
Proton Competition LMGT3
|88
| G. Roda
M. PedersenD. Olsen
|Ford Mustang GT3
|30
|
+19.162
2'23.324
|0.224
|175.925
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor
Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak
Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"
Dekker, "Verstappen'in sözleri sanki ağzına konmuş gibiydi"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar