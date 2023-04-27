WEC Spa 1. antrenman: Toyota, Ferrari'nin 1.6 saniye önünde lider
Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa Pisti'nde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Toyota pilotu Sebastien Buemi ilk sırada tamamladı.
Seansın orta noktasında yaklaşık 12 dakikalık bir kırmızı bayrak çıkmasının ardından kalan bölümde 2:02.982'lik derecesiyle birinci sıraya çıkan Buemi, #8 Toyota GR010 HYBRID LMH'i zirveye taşıdı. İsviçreli pilot, en yakın rakibi Antonio Fuoco'nun 1.6 saniye kadar önündeydi.
Buemi'nin bu derecesi, Toyota'nın geçtiğimiz yıl 1. antrenmanda kaydettiği derecede neredeyse 4 saniye kadar daha hızlıydı.
#50 Ferrari 499P LMH pilotu Fuoco, 2:04.632'lik derecesiyle ikinci sıradaydı. #7 Toyota'da Jose Maria Lopez üçüncüydü.
Lopez, seans ortasında kırmızı bayraklar çıkana kadar en hızlı isimdi ancak sonrasında Buemi ve Fuoco'ya geçildi. Arjantinli pilotun seansın başında attığı 2:04.642'lik derecesi onu Ferrari'nin sadece 0.010 saniye gerisinde üçüncü sıraya taşıdı.
90 dakikalık seans, son dakikalarında bir kez daha kırmızı bayraklarla bölündü ve bu sefer yeniden başlatılmadı.
#51 Ferrari aracında Alessandro Pier Guidi 2:04.716'lık derecesiyle dördüncü sırayı aldı. Porsche'de Laurens Vanthoor onun sadece 0.1 gerisinde beşinci sıradaydı.
Cadillac, Alex Lynn'in 2:05.347'lik derecesiyle altıncı oldu. Diğer Porsche 963'te ise Michael Christensen yedinciydi.
Gustavo Menezes, 2:06.259 ile sekizinci sırayı aldı ve en hızlı Peugeot 9X8 pilotu oldu.
Sebastien Bourdais, Cadillac aracında dokuzuncuydu. Diğer Peugeot aracındaki Paul di Resta ise Hypercar kategorisindeki ilk 10'u tamamladı ama genel klasmanda 3 tane LMP2 aracının gerisindeydi.
Glickenhaus ve Vanwall Hypercar sınıfında 11 ile 12. sıraları aldılar. Jota takımının yeni altın renkli Porsche 963'ü ise ilk seansında Hypercar sınıfının son sırasında yer aldı.
LMP2'de United Autosports pilotu Filipe Albuquerque 2:07.471 ile en hızlısıydı. Pietro Fittipaldi Jota LMP2 aracında ikinci, Tom Blomqvist ise #23 United aracında 3. oldu.
Daniel Serra, GTE Am sınıfında Kessel Ferrari'yi zirveye taşıdı. Serra'nın 2:16.177'lik derecesi, en yakın rakibinden 0.6 saniye kadar daha hızlıydı.
WEC Spa - 1. antrenman sonuçları
|Cla
|Nº
|Driver
|Car / Engine
|Time
|Gap
|1
|8
|Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota
|2'02.982
|2
|50
|Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari
|2'04.632
|1.650
|3
|7
|Mike Conway
Kamui Kobayashi
José María López
|Toyota
|2'04.642
|1.660
|4
|51
|A.P.Guidi
James Calado
A.Giovinazzi
|Ferrari
|2'04.716
|1.734
|5
|6
|Kévin Estre
André Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche
|2'04.870
|1.888
|6
|2
|Earl Bamber
Alex Lynn
R.Westbrook
|Cadillac
|2'05.347
|2.365
|7
|5
|Dane Cameron
M.Christensen
F.Makowiecki
|Porsche
|2'05.807
|2.825
|8
|94
|Loïc Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot
|2'06.259
|3.277
|9
|3
|S.Bourdais
R.van der Zande
Jack Aitken
|Cadillac
|2'07.382
|4.400
|10
|22
|Freddie Lubin
Phil Hanson
F.Albuquerque
|ORECA/Gibson
|2'07.471
|4.489
|11
|28
|David H.Hansson
P.Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|ORECA/Gibson
|2'07.514
|4.532
|12
|23
|Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis
|ORECA/Gibson
|2'07.753
|4.771
|13
|93
|Paul Di Resta
Mikkel Jensen
Jean-Éric Vergne
|Peugeot
|2'07.769
|4.787
|14
|34
|J.Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|ORECA/Gibson
|2'07.799
|4.817
|15
|63
|Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|ORECA/Gibson
|2'07.809
|4.827
|16
|708
|Romain Dumas
Olivier Pla
Franck Mailleux
|Glickenhaus/Pipo
|2'07.948
|4.966
|17
|41
|Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Delétraz
|ORECA/Gibson
|2'07.996
|5.014
|18
|9
|Filip Ugran
Bent Viscaal
A.Caldarelli
|ORECA/Gibson
|2'08.180
|5.198
|19
|31
|Sean Gelael
F.Habsburg
Robin Frijns
|ORECA/Gibson
|2'08.200
|5.218
|20
|36
|M.Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|ORECA/Gibson
|2'08.781
|5.799
|21
|4
|Tom Dillmann
E.Guerrieri
J.Villeneuve
|Vanwall/Gibson
|2'08.906
|5.924
|22
|38
|A.F.da Costa
Will Stevens
Yifei Ye
|Porsche
|2'09.048
|6.066
|23
|35
|André Negrão
Memo Rojas
Olli Caldwell
|ORECA/Gibson
|2'09.439
|6.457
|24
|10
|Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|ORECA/Gibson
|2'10.152
|7.170
|25
|57
|Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|Ferrari
|2'16.177
|13.195
|26
|21
|Diego Alessi
Simon Mann
Ulysse De Pauw
|Ferrari
|2'16.717
|13.735
|27
|25
|Ahmad Al Harthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin
|2'17.163
|14.181
|28
|56
|PJ Hyett
Gunnar Jeannette
Matteo Cairoli
|Porsche
|2'17.440
|14.458
|29
|83
|L.P.-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari
|2'17.555
|14.573
|30
|777
|Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin
|2'17.637
|14.655
|31
|60
|C.Schiavoni
Matteo Cressoni
A.Picariello
|Porsche
|2'17.770
|14.788
|32
|98
|Ian James
D.Mancinelli
Alex Riberas
|Aston Martin
|2'17.945
|14.963
|33
|33
|Ben Keating
Nico Varrone
Nicky Catsburg
|Chevrolet
|2'17.978
|14.996
|34
|85
|Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche
|2'18.053
|15.071
|35
|86
|Mike Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche
|2'18.213
|15.231
|36
|88
|Ryan Hardwick
Z.Robichon
Harry Tincknell
|Porsche
|2'18.401
|15.419
|37
|77
|Christian Ried
M.O.Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche
|2'18.546
|15.564
|38
|54
|Thomas Flohr
F.Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari
|2'18.744
|15.762
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