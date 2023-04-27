WEC Spa 1. antrenman: Toyota, Ferrari'nin 1.6 saniye önünde lider

Seansın orta noktasında yaklaşık 12 dakikalık bir kırmızı bayrak çıkmasının ardından kalan bölümde 2:02.982'lik derecesiyle birinci sıraya çıkan Buemi, #8 Toyota GR010 HYBRID LMH'i zirveye taşıdı. İsviçreli pilot, en yakın rakibi Antonio Fuoco'nun 1.6 saniye kadar önündeydi.

Buemi'nin bu derecesi, Toyota'nın geçtiğimiz yıl 1. antrenmanda kaydettiği derecede neredeyse 4 saniye kadar daha hızlıydı.

#50 Ferrari 499P LMH pilotu Fuoco, 2:04.632'lik derecesiyle ikinci sıradaydı. #7 Toyota'da Jose Maria Lopez üçüncüydü.

Lopez, seans ortasında kırmızı bayraklar çıkana kadar en hızlı isimdi ancak sonrasında Buemi ve Fuoco'ya geçildi. Arjantinli pilotun seansın başında attığı 2:04.642'lik derecesi onu Ferrari'nin sadece 0.010 saniye gerisinde üçüncü sıraya taşıdı.

90 dakikalık seans, son dakikalarında bir kez daha kırmızı bayraklarla bölündü ve bu sefer yeniden başlatılmadı.

#51 Ferrari aracında Alessandro Pier Guidi 2:04.716'lık derecesiyle dördüncü sırayı aldı. Porsche'de Laurens Vanthoor onun sadece 0.1 gerisinde beşinci sıradaydı.

Cadillac, Alex Lynn'in 2:05.347'lik derecesiyle altıncı oldu. Diğer Porsche 963'te ise Michael Christensen yedinciydi.

Gustavo Menezes, 2:06.259 ile sekizinci sırayı aldı ve en hızlı Peugeot 9X8 pilotu oldu.

Sebastien Bourdais, Cadillac aracında dokuzuncuydu. Diğer Peugeot aracındaki Paul di Resta ise Hypercar kategorisindeki ilk 10'u tamamladı ama genel klasmanda 3 tane LMP2 aracının gerisindeydi.

Glickenhaus ve Vanwall Hypercar sınıfında 11 ile 12. sıraları aldılar. Jota takımının yeni altın renkli Porsche 963'ü ise ilk seansında Hypercar sınıfının son sırasında yer aldı.

LMP2'de United Autosports pilotu Filipe Albuquerque 2:07.471 ile en hızlısıydı. Pietro Fittipaldi Jota LMP2 aracında ikinci, Tom Blomqvist ise #23 United aracında 3. oldu.

Daniel Serra, GTE Am sınıfında Kessel Ferrari'yi zirveye taşıdı. Serra'nın 2:16.177'lik derecesi, en yakın rakibinden 0.6 saniye kadar daha hızlıydı.

WEC Spa - 1. antrenman sonuçları

Cla Nº Driver Car / Engine Time Gap 1 8 Sébastien Buemi

Brendon Hartley

Ryo Hirakawa Toyota 2'02.982 2 50 Antonio Fuoco

Miguel Molina

Nicklas Nielsen Ferrari 2'04.632 1.650 3 7 Mike Conway

Kamui Kobayashi

José María López Toyota 2'04.642 1.660 4 51 A.P.Guidi

James Calado

A.Giovinazzi Ferrari 2'04.716 1.734 5 6 Kévin Estre

André Lotterer

Laurens Vanthoor Porsche 2'04.870 1.888 6 2 Earl Bamber

Alex Lynn

R.Westbrook Cadillac 2'05.347 2.365 7 5 Dane Cameron

M.Christensen

F.Makowiecki Porsche 2'05.807 2.825 8 94 Loïc Duval

Gustavo Menezes

Nico Müller Peugeot 2'06.259 3.277 9 3 S.Bourdais

R.van der Zande

Jack Aitken Cadillac 2'07.382 4.400 10 22 Freddie Lubin

Phil Hanson

F.Albuquerque ORECA/Gibson 2'07.471 4.489 11 28 David H.Hansson

P.Fittipaldi

Oliver Rasmussen ORECA/Gibson 2'07.514 4.532 12 23 Josh Pierson

Tom Blomqvist

Oliver Jarvis ORECA/Gibson 2'07.753 4.771 13 93 Paul Di Resta

Mikkel Jensen

Jean-Éric Vergne Peugeot 2'07.769 4.787 14 34 J.Smiechowski

Fabio Scherer

Albert Costa ORECA/Gibson 2'07.799 4.817 15 63 Doriane Pin

Mirko Bortolotti

Daniil Kvyat ORECA/Gibson 2'07.809 4.827 16 708 Romain Dumas

Olivier Pla

Franck Mailleux Glickenhaus/Pipo 2'07.948 4.966 17 41 Rui Andrade

Robert Kubica

Louis Delétraz ORECA/Gibson 2'07.996 5.014 18 9 Filip Ugran

Bent Viscaal

A.Caldarelli ORECA/Gibson 2'08.180 5.198 19 31 Sean Gelael

F.Habsburg

Robin Frijns ORECA/Gibson 2'08.200 5.218 20 36 M.Vaxivière

Julien Canal

Charles Milesi ORECA/Gibson 2'08.781 5.799 21 4 Tom Dillmann

E.Guerrieri

J.Villeneuve Vanwall/Gibson 2'08.906 5.924 22 38 A.F.da Costa

Will Stevens

Yifei Ye Porsche 2'09.048 6.066 23 35 André Negrão

Memo Rojas

Olli Caldwell ORECA/Gibson 2'09.439 6.457 24 10 Ryan Cullen

Matthias Kaiser

Gabriel Aubry ORECA/Gibson 2'10.152 7.170 25 57 Takeshi Kimura

Scott Huffaker

Daniel Serra Ferrari 2'16.177 13.195 26 21 Diego Alessi

Simon Mann

Ulysse De Pauw Ferrari 2'16.717 13.735 27 25 Ahmad Al Harthy

Michael Dinan

Charlie Eastwood Aston Martin 2'17.163 14.181 28 56 PJ Hyett

Gunnar Jeannette

Matteo Cairoli Porsche 2'17.440 14.458 29 83 L.P.-Companc

Lilou Wadoux

Alessio Rovera Ferrari 2'17.555 14.573 30 777 Satoshi Hoshino

Casper Stevenson

Tomonobu Fujii Aston Martin 2'17.637 14.655 31 60 C.Schiavoni

Matteo Cressoni

A.Picariello Porsche 2'17.770 14.788 32 98 Ian James

D.Mancinelli

Alex Riberas Aston Martin 2'17.945 14.963 33 33 Ben Keating

Nico Varrone

Nicky Catsburg Chevrolet 2'17.978 14.996 34 85 Sarah Bovy

Michelle Gatting

Rahel Frey Porsche 2'18.053 15.071 35 86 Mike Wainwright

Riccardo Pera

Ben Barker Porsche 2'18.213 15.231 36 88 Ryan Hardwick

Z.Robichon

Harry Tincknell Porsche 2'18.401 15.419 37 77 Christian Ried

M.O.Pedersen

Julien Andlauer Porsche 2'18.546 15.564 38 54 Thomas Flohr

F.Castellacci

Davide Rigon Ferrari 2'18.744 15.762