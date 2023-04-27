Önceki / Austin ve Interlagos, genişlemiş WEC takviminin en büyük iki adayı
WEC / Spa-Francorchamps Antrenman raporu

WEC Spa 1. antrenman: Toyota, Ferrari'nin 1.6 saniye önünde lider

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa Pisti'nde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Toyota pilotu Sebastien Buemi ilk sırada tamamladı.

Gary Watkins
Ekleyen:
WEC Spa 1. antrenman: Toyota, Ferrari'nin 1.6 saniye önünde lider

Seansın orta noktasında yaklaşık 12 dakikalık bir kırmızı bayrak çıkmasının ardından kalan bölümde 2:02.982'lik derecesiyle birinci sıraya çıkan Buemi, #8 Toyota GR010 HYBRID LMH'i zirveye taşıdı. İsviçreli pilot, en yakın rakibi Antonio Fuoco'nun 1.6 saniye kadar önündeydi.

Buemi'nin bu derecesi, Toyota'nın geçtiğimiz yıl 1. antrenmanda kaydettiği derecede neredeyse 4 saniye kadar daha hızlıydı. 

#50 Ferrari 499P LMH pilotu Fuoco, 2:04.632'lik derecesiyle ikinci sıradaydı. #7 Toyota'da Jose Maria Lopez üçüncüydü. 

Lopez, seans ortasında kırmızı bayraklar çıkana kadar en hızlı isimdi ancak sonrasında Buemi ve Fuoco'ya geçildi. Arjantinli pilotun seansın başında attığı 2:04.642'lik derecesi onu Ferrari'nin sadece 0.010 saniye gerisinde üçüncü sıraya taşıdı. 

90 dakikalık seans, son dakikalarında bir kez daha kırmızı bayraklarla bölündü ve bu sefer yeniden başlatılmadı. 

#51 Ferrari aracında Alessandro Pier Guidi 2:04.716'lık derecesiyle dördüncü sırayı aldı. Porsche'de Laurens Vanthoor onun sadece 0.1 gerisinde beşinci sıradaydı. 

Cadillac, Alex Lynn'in 2:05.347'lik derecesiyle altıncı oldu. Diğer Porsche 963'te ise Michael Christensen yedinciydi. 

Gustavo Menezes, 2:06.259 ile sekizinci sırayı aldı ve en hızlı Peugeot 9X8 pilotu oldu. 

Sebastien Bourdais, Cadillac aracında dokuzuncuydu. Diğer Peugeot aracındaki Paul di Resta ise Hypercar kategorisindeki ilk 10'u tamamladı ama genel klasmanda 3 tane LMP2 aracının gerisindeydi. 

Glickenhaus ve Vanwall Hypercar sınıfında 11 ile 12. sıraları aldılar. Jota takımının yeni altın renkli Porsche 963'ü ise ilk seansında Hypercar sınıfının son sırasında yer aldı. 

LMP2'de United Autosports pilotu Filipe Albuquerque 2:07.471 ile en hızlısıydı. Pietro Fittipaldi Jota LMP2 aracında ikinci, Tom Blomqvist ise #23 United aracında 3. oldu. 

Daniel Serra, GTE Am sınıfında Kessel Ferrari'yi zirveye taşıdı. Serra'nın 2:16.177'lik derecesi, en yakın rakibinden 0.6 saniye kadar daha hızlıydı. 

WEC Spa - 1. antrenman sonuçları

Cla   Nº   Driver   Car / Engine   Time  Gap
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa		 Toyota 2'02.982  
50  Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen		 Ferrari 2'04.632 1.650
Mike Conway
Kamui Kobayashi
José María López		 Toyota 2'04.642 1.660
51  A.P.Guidi
James Calado
A.Giovinazzi		 Ferrari 2'04.716 1.734
Kévin Estre
André Lotterer
Laurens Vanthoor		 Porsche 2'04.870 1.888
Earl Bamber
Alex Lynn
R.Westbrook		 Cadillac 2'05.347 2.365
Dane Cameron
M.Christensen
F.Makowiecki		 Porsche 2'05.807 2.825
94  Loïc Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller		 Peugeot 2'06.259 3.277
S.Bourdais
R.van der Zande
Jack Aitken		 Cadillac 2'07.382 4.400
10  22  Freddie Lubin
Phil Hanson
F.Albuquerque		 ORECA/Gibson 2'07.471 4.489
11  28  David H.Hansson
P.Fittipaldi
Oliver Rasmussen		 ORECA/Gibson 2'07.514 4.532
12  23  Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis		 ORECA/Gibson 2'07.753 4.771
13  93  Paul Di Resta
Mikkel Jensen
Jean-Éric Vergne		 Peugeot 2'07.769 4.787
14  34  J.Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa		 ORECA/Gibson 2'07.799 4.817
15  63  Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat		 ORECA/Gibson 2'07.809 4.827
16  708  Romain Dumas
Olivier Pla
Franck Mailleux		 Glickenhaus/Pipo 2'07.948 4.966
17  41  Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Delétraz		 ORECA/Gibson 2'07.996 5.014
18  Filip Ugran
Bent Viscaal
A.Caldarelli		 ORECA/Gibson 2'08.180 5.198
19  31  Sean Gelael
F.Habsburg
Robin Frijns		 ORECA/Gibson 2'08.200 5.218
20  36  M.Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi		 ORECA/Gibson 2'08.781 5.799
21  Tom Dillmann
E.Guerrieri
J.Villeneuve		 Vanwall/Gibson 2'08.906 5.924
22  38  A.F.da Costa
Will Stevens
Yifei Ye		 Porsche 2'09.048 6.066
23  35  André Negrão
Memo Rojas
Olli Caldwell		 ORECA/Gibson 2'09.439 6.457
24  10  Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry		 ORECA/Gibson 2'10.152 7.170
25  57  Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra		 Ferrari 2'16.177 13.195
26  21  Diego Alessi
Simon Mann
Ulysse De Pauw		 Ferrari 2'16.717 13.735
27  25  Ahmad Al Harthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood		 Aston Martin 2'17.163 14.181
28  56  PJ Hyett
Gunnar Jeannette
Matteo Cairoli		 Porsche 2'17.440 14.458
29  83  L.P.-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera		 Ferrari 2'17.555 14.573
30  777  Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii		 Aston Martin 2'17.637 14.655
31  60  C.Schiavoni
Matteo Cressoni
A.Picariello		 Porsche 2'17.770 14.788
32  98  Ian James
D.Mancinelli
Alex Riberas		 Aston Martin 2'17.945 14.963
33  33  Ben Keating
Nico Varrone
Nicky Catsburg		 Chevrolet 2'17.978 14.996
34  85  Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey		 Porsche 2'18.053 15.071
35  86  Mike Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker		 Porsche 2'18.213 15.231
36  88  Ryan Hardwick
Z.Robichon
Harry Tincknell		 Porsche 2'18.401 15.419
37  77  Christian Ried
M.O.Pedersen
Julien Andlauer		 Porsche 2'18.546 15.564
38  54  Thomas Flohr
F.Castellacci
Davide Rigon		 Ferrari 2'18.744 15.762
paylaşım
yorumlar

Austin ve Interlagos, genişlemiş WEC takviminin en büyük iki adayı
Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
Austin ve Interlagos, genişlemiş WEC takviminin en büyük iki adayı

Austin ve Interlagos, genişlemiş WEC takviminin en büyük iki adayı

WEC

Austin ve Interlagos, genişlemiş WEC takviminin en büyük iki adayı Austin ve Interlagos, genişlemiş WEC takviminin en büyük iki adayı

WEC Portimao: Toyota 1-2 yaptı, #8 pole'de, Ferrari 1 saniye geride

WEC Portimao: Toyota 1-2 yaptı, #8 pole'de, Ferrari 1 saniye geride

WEC
Portimao

WEC Portimao: Toyota 1-2 yaptı, #8 pole'de, Ferrari 1 saniye geride WEC Portimao: Toyota 1-2 yaptı, #8 pole'de, Ferrari 1 saniye geride

Peugeot, yeni vites kutusundan umutlu

Peugeot, yeni vites kutusundan umutlu

WEC
Portimao

Peugeot, yeni vites kutusundan umutlu Peugeot, yeni vites kutusundan umutlu

Son Haberler

MotoGP İspanya: Espargaro lider, Bagnaia ve Quartararo Q1'e katılacak!

MotoGP İspanya: Espargaro lider, Bagnaia ve Quartararo Q1'e katılacak!

MGP MotoGP
İspanya GP

MotoGP İspanya: Espargaro lider, Bagnaia ve Quartararo Q1'e katılacak! MotoGP İspanya: Espargaro lider, Bagnaia ve Quartararo Q1'e katılacak!

Leclerc: "Liderliği korumak zor olacak"

Leclerc: "Liderliği korumak zor olacak"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Leclerc: "Liderliği korumak zor olacak" Leclerc: "Liderliği korumak zor olacak"

F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda!

F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda!

F2 FIA F2
Bakü

F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda! F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda!

Verstappen: "Piste çıkış turunda farklı bir şey denedik fakat bizi olumsuz etkiledi"

Verstappen: "Piste çıkış turunda farklı bir şey denedik fakat bizi olumsuz etkiledi"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Verstappen: "Piste çıkış turunda farklı bir şey denedik fakat bizi olumsuz etkiledi" Verstappen: "Piste çıkış turunda farklı bir şey denedik fakat bizi olumsuz etkiledi"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.