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WEC / Son dakika

WEC, Sebring'deki açılış yarışını iptal etti, yerini Portimao aldı

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WEC, Sebring'deki açılış yarışını iptal etti, yerini Portimao aldı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Mart ayı için Sebring'de yapılması planlanan 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ilk yarışının yerini, Nisan ayı için planlanan Portimao aldı.

Sezon böylelikle 19 Mart'ta yapılması planlanan Sebring 1000 Mil yarışıyla başlamak yerine, yerine 4 Nisan'da Portimao'da yapılacak sekiz saatlik bir yarışla başlayacak.

COVID-19 salgını son haftalarda iyice etkisini artırdı ve bundan ötürü yeni sezonun Amerika'da başlayıp başlamayacağına dair ciddi spekülasyonlar vardı.

Seri organizatörlerinden yapılan açıklamada, seri organizatörlerinin COVID-19'un giderek artması ve ülkelerin uyguladığı protokoller nedeniyle gereksiz risk almak istemediğine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Amerika'ya yönelik lojistik çalışmalarının şimdiden başlayacak olmasından ötürü erkenden bir karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Karar IMSA, Sebring International Raceway ve FIA ​​ile istişare edilerek alınırken, resmi sezon öncesi testi 30/31 Mart'ta tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

WEC, sezonun geri kalanının planlandığı şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

WEC organizatörü Automobile Club de l'Ouest başkanı Pierre Fillon, "Amerikalı dostlarımızı göremediğimiz için üzüldük ve IMSA ile birlikte Sebring'de yarışmak için ABD'ye dönebileceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Hem IMSA hem de Sebring Uluslararası Yarış Pisti ile uzun vadeli ilişkimizi sürdürmeye devam etmeye odaklanıyoruz ve niyetimiz gelecekte Sebring'e geri dönmek olacak." dedi.

Bu ayın başlarında Gerard Neveu'nun halefi olarak ilan edilen yeni WEC patronu Frederic Lequien şunları ekledi: “Geçtiğimiz birkaç ay içinde salgının son derece tahmin edilemez olduğunu gördük ve kilit taraflarla yapılan birkaç görüşmenin ardından sezon, ekiplerimizin çoğunun bulunduğu Avrupa'da gerçekleştirilecek ."

"Son dakikada yapılacak bir iptalin tüm WEC ailesi için ekonomik sonuçları olacaktı."

Karar, yeni Glickenhaus LMH ekibinin şampiyonanın ilk yarışında  gridde olabileceği anlamına geliyor.

Üretici, yeni Glickenhaus-Pipo 007LMH'yi Avrupa'da test etmeye odaklanmak için Amerika'ya gitmemeyi ve Sebring'i atlamayı tercih etmişti.

Ancak takım sahibi Jim Glickenhaus, eğer ilk yarış Avrupa'ya kaydırılırsa ilk yarıştan itibaren gridde yer alabileceklerini söylüyordu.

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Seri WEC
Editör Gary Watkins

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