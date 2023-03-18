WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!
Toyota, 2023 WEC sezonuna dominant bir başlangıç yaptı ve rahatça dubleye uzandı. Ferrari ise en üst sınıfa dönüş yarışını podyumda tamamladı.
Geçen yıl Alpine'e yenilmesinin rövanşını isteyen Toyota, Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'in kullandığı #7 Toyota ile galibiyete, Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'nın kullandığı #8 Toyota ile dubleye kanatlandı.
Yarışın ilk yarısında #8 Toyota öndeydi, ancak hızlanmaya çalışan ve uzun süre pite gelmeyen Hirakawa'dan faydalanan Lopez hızlı bir çıkış turunun ardından liderliği ele geçirdi.
Liderliğin kaybı özellikle Hirakawa için kötü haberdi, nitekim kısa süre önce arka arkaya pite gelen Hartley dahi liderliği kaybetmemeyi başarmıştı!
Bitime 90 dakika kala #8 Toyota'nın direksiyonuna Buemi geçtiğinde fark sadece yarım saniye civarındaydı, ancak sonrasında ciddi bir trafiğe takılan Buemi, farkın 10 saniyeye kadar çıkmasını engelleyemedi.
Son pit stopların ardından fark daha da açıldı, böylece Toyota rahat bir dubleyle sezonu açmış oldu.
Podyumun üçüncü basamağı ise kıran kırana bir mücadelenin ardından #50 Ferrari'ye gitti, ancak kırmızılılar için her şey çok daha iyi olabilirdi.
Mücadeleye pole pozisyonunda başlayan #50 Ferrari ilk turların ardından liderliğini korumaktaydı, ancak ilk turlardaki büyük kazanın ardından Güvenlik Aracı altında pite girme stratejisi ters tepti.
Yarış yeniden başlatılırken prosedür ihlali nedeniyle 5 saniye de ceza alan #50 Ferrari için galibiyet umutları böylece sönmüş oldu.
Kardeş araç #51 Ferrari ise orta gruba düşmelerine sebep olan bir dizi olay yaşadı. Alessandro Pier Guidi, bitime iki saat kala pit girişinin yakınındaki 15. Virajda #54 GTE Am Ferrari ile temas etmesinin ardından #56 Project 1 Porsche'ye çarparak aracının sol arkasına hasar verdi.
Aracı üç teker üstünde pite getirmek zorunda kalan Guidi, 20 dakika civarı zaman kaybetti.
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen
Photo by: JEP / Motorsport Images
Tıpkı ana rakibi Ferrari gibi en üst sınıfa dönen Cadillac da epey iyi bir yarış çıkarttı ve bütün yarış #50 Ferrari ile podyum mücadelesi verdi.
Alex Lynn, Earl Bamber ve Richard Westbrook'un direksiyonunda olduğu Cadillac, damalı bayrağa Ferrari'nin çok az gerisinde gelerek kıl payı dördüncü oldu.
Porsche beklendiği kadar rekabetçi değildi; tek aksiyon takım arkadaşları arasındaydı.
Kevin Estre, Andre Lotterer ve Laurens Vanthoor'un kullandığı #6 Porsche, Dane Cameron, Michael Christensen ve Frederic Makowiecki'nin kullandığı #5 Porsche'un "tüm pistte sarı bayrak" uygulaması esnasında yaptığı bir ihlal sayesinde öne geçmişti -ancak bitime bir saat kala #6 Porsche'un bir elektrik sistemi arızası yaşaması nedeniyle #5 Porsche yerini geri aldı.
Dayanıklılık sorunlarından kurtulamayan Peugeot için sezon felaketle başladı.
#94 Peugeot henüz ilk turlarda vites değiştirme sorunu yaşarken, daha sonra yaşanan yüksek voltajlı akü sorunları Loic Duval, Gustavo Menezes ve Nico Muller üçlüsünün kullandığı aracın uzun süreliğine pite gelmesine sebep oldu.
#93 Peugeot da sıkıntılı bir yarış geçirdi. 3. saatin sonlarında gerçekleşen bir tüm pistte sarı bayrak periyodu esnasında Esteban Guerrieri'nin kullandığı Vanwall Vandervell 680 ile temas yaşayan Mikkel Jensen, rakibinin lastik patlatmasına sebep oldu.
Lastik değişiminden sonra Vanvall direksiyonuna Jacques Villeneuve geçti, ancak o da bir süspansiyon arızası nedeniyle spin attı. Yine de sonrasında araç iki Peugeot'u da geride bırakacak kadar hızlıydı.
Glickenhaus ise Romain Dumas'ın ikinci saatte 17. Virajda elektrik sorunu nedeniyle yolda kalmasının ardından yarıştan çekildi.
#48 Hertz Team Jota Oreca 07 - Gibson: David Beckmann, Yifei Ye, William Stevens
Photo by: JEP / Motorsport Images
LMP2: Jota galip, United Autosport şanssız
Mücadeleye Oliver Jarvis ile pole pozisyonunda başlayan #23 United Autosport, yarışın ilk bölümünde liderliğini korudu. Jarvis'in güçlü temposu, ikinci saat sona ererken direksiyona geçen Joshua Pierson'un da liderliği kaybetmemesini sağladı.
Ancak dördüncü saatte araç bir elektrik arızası nedeniyle aniden durdu ve takım bu kadar iyi giden bir yarışta damalı bayrağa ulaşmayı dahi başaramadı!
Yarışın ardından arızayla ilgili bir açıklama yapan United Autosport, elektrik arızasının "araç içi TV kamera tertibatından kaynaklandığını" duyurdu.
United'ın yarış dışı kalmasının ardından liderlik David Beckmann, Will Stevens ve Yifei Ye'nin kullandığı #48 Jota'ya geçti; bu araç, takımın müşteri Porsche 963 LMDh'nin teslim edilmesini beklerken kullandığı geçici araçtı, dolayısıyla hiçbir şekilde puan alamayacaktı.
Liderlik #48 Jota'ya geçmiş olabilirdi, ancak strateji avantajı Doriane Pin, Mirko Bortolotti ve Daniil Kvyat'ın kullandığı #63 Prema'ya aitti; bu, Jota'nın bitime 15 dakika kala yakıt ikmali için pite girmesiyle tamamen perçinlendi.
Ancak sadece birkaç dakika sonra Prema'nın da pite girmesi gerekti, böylece bitime üç dakika kala liderlik yeniden #48 Jota'ya geçti.
#33 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Ben Keating, Nicolas Varrone, Nicky Catsburg
Photo by: JEP / Motorsport Images
GTE Am: Corvette rahat galip
Kendi evinde iki sınıfta mücadele eden Corvette, GTE Am'de Ben Keating, Nicky Catsburg ve Nicolas Varrone ile kusursuz bir yarış çıkararak zafere ulaştı.
Corvette, #85 Iron Dames Porsche'un ilk virajın çıkışında kaza yapması ve bütün arka kaportasını parçalamasının ardından liderliğe yükseldi.
Rahel Frey'in kazası, ilk turlarda Sarah Bovy'nin tutturduğu kuvvetli tempoyu ve güvenlik aracı periyodundaki harika pit stop'u da çöpe atmış oldu.
Dempsey-Proton Porsche bir tur geride ikinci sırada yer alırken, podyumun son basamağı #57 Ferrari'ye gitti.
Yarışın açılış saatinde Richard Mille sürücüsü Luis Perez Companc büyük bir kaza geçirdi. Yine ilk virajın çıkışında sıkıntı yaşayan Companc, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
WEC Sebring 1000 - Yarış sonuçları
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Zaman
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|239
|8:00'19.877
|2
|8
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|239
|8:00'22.045
|3
|50
| Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|237
|8:00'20.318
|4
|2
| Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|237
|8:00'30.445
|5
|5
| Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|HYPERCAR
|235
|8:00'36.916
|6
|6
| Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|HYPERCAR
|235
|8:01'00.913
|7
|48
| David Beckmann
Ye Yifei
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|230
|8:00'31.211
|8
|22
|Frederick Lubin
Philip Hanson
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|230
|8:00'34.074
|9
|63
| Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|Oreca 07
|LMP2
|230
|8:01'03.209
|10
|34
| Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|Oreca 07
|LMP2
|230
|8:01'26.934
|11
|41
| Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|Oreca 07
|LMP2
|230
|8:01'27.884
|12
|28
| David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|Oreca 07
|LMP2
|230
|8:01'34.475
|13
|31
| Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
Robin Frijns
|Oreca 07
|LMP2
|230
|8:01'59.894
|14
|9
|Filip Ugran
Bent Viscaal
Andrea Caldarelli
|Oreca 07
|LMP2
|229
|8:01'29.758
|15
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|228
|8:00'39.158
|16
|36
| Matthieu Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|228
|8:01'55.864
|17
|33
| Ben Keating
Nicolas Varrone
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE AM
|221
|8:01'42.512
|18
|77
| Christian Ried
Mikkel Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|219
|8:00'22.417
|19
|57
| Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|219
|8:00'37.009
|20
|21
| Stefano Costantini
Simon Mann
Ulysse De
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|219
|8:01'28.002
|21
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|219
|8:01'48.754
|22
|60
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|219
|8:02'16.262
|23
|86
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|218
|8:00'28.611
|24
|85
| Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|218
|8:00'29.222
|25
|10
| Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|LMP2
|218
|8:00'44.277
|26
|25
| Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|217
|8:01'57.229
|27
|777
| Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|217
|8:02'07.467
|28
|98
| Paul DallaLana
Axcil Jefferies
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|216
|8:01'29.706
|29
|56
|PJ Hyett
Gunnar Jeannette
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|215
|8:00'32.953
|30
|4
| Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jacques Villeneuve
|Vanwall Vandervell 680
|HYPERCAR
|215
|8:02'11.972
|31
|93
| Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|213
|8:02'02.691
|94
| Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|141
|8:01'07.745
|35
| André Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|Oreca 07
|LMP2
|139
|4:56'43.210
|23
| Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis
|Oreca 07
|LMP2
|91
|3:15'54.916
|708
| Romain Dumas
Ryan Briscoe
Olivier Pla
|Glickenhaus 007
|HYPERCAR
|62
|2:17'21.494
|83
| Luis Perez-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|4
|9'53.931
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