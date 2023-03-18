WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

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Geçen yıl Alpine'e yenilmesinin rövanşını isteyen Toyota, Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'in kullandığı #7 Toyota ile galibiyete, Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'nın kullandığı #8 Toyota ile dubleye kanatlandı.

Yarışın ilk yarısında #8 Toyota öndeydi, ancak hızlanmaya çalışan ve uzun süre pite gelmeyen Hirakawa'dan faydalanan Lopez hızlı bir çıkış turunun ardından liderliği ele geçirdi.

Liderliğin kaybı özellikle Hirakawa için kötü haberdi, nitekim kısa süre önce arka arkaya pite gelen Hartley dahi liderliği kaybetmemeyi başarmıştı!

Bitime 90 dakika kala #8 Toyota'nın direksiyonuna Buemi geçtiğinde fark sadece yarım saniye civarındaydı, ancak sonrasında ciddi bir trafiğe takılan Buemi, farkın 10 saniyeye kadar çıkmasını engelleyemedi.

Son pit stopların ardından fark daha da açıldı, böylece Toyota rahat bir dubleyle sezonu açmış oldu.

Podyumun üçüncü basamağı ise kıran kırana bir mücadelenin ardından #50 Ferrari'ye gitti, ancak kırmızılılar için her şey çok daha iyi olabilirdi.

Mücadeleye pole pozisyonunda başlayan #50 Ferrari ilk turların ardından liderliğini korumaktaydı, ancak ilk turlardaki büyük kazanın ardından Güvenlik Aracı altında pite girme stratejisi ters tepti.

Yarış yeniden başlatılırken prosedür ihlali nedeniyle 5 saniye de ceza alan #50 Ferrari için galibiyet umutları böylece sönmüş oldu.

Kardeş araç #51 Ferrari ise orta gruba düşmelerine sebep olan bir dizi olay yaşadı. Alessandro Pier Guidi, bitime iki saat kala pit girişinin yakınındaki 15. Virajda #54 GTE Am Ferrari ile temas etmesinin ardından #56 Project 1 Porsche'ye çarparak aracının sol arkasına hasar verdi.

Aracı üç teker üstünde pite getirmek zorunda kalan Guidi, 20 dakika civarı zaman kaybetti.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

Tıpkı ana rakibi Ferrari gibi en üst sınıfa dönen Cadillac da epey iyi bir yarış çıkarttı ve bütün yarış #50 Ferrari ile podyum mücadelesi verdi.

Alex Lynn, Earl Bamber ve Richard Westbrook'un direksiyonunda olduğu Cadillac, damalı bayrağa Ferrari'nin çok az gerisinde gelerek kıl payı dördüncü oldu.

Porsche beklendiği kadar rekabetçi değildi; tek aksiyon takım arkadaşları arasındaydı.

Kevin Estre, Andre Lotterer ve Laurens Vanthoor'un kullandığı #6 Porsche, Dane Cameron, Michael Christensen ve Frederic Makowiecki'nin kullandığı #5 Porsche'un "tüm pistte sarı bayrak" uygulaması esnasında yaptığı bir ihlal sayesinde öne geçmişti -ancak bitime bir saat kala #6 Porsche'un bir elektrik sistemi arızası yaşaması nedeniyle #5 Porsche yerini geri aldı.

Dayanıklılık sorunlarından kurtulamayan Peugeot için sezon felaketle başladı.

#94 Peugeot henüz ilk turlarda vites değiştirme sorunu yaşarken, daha sonra yaşanan yüksek voltajlı akü sorunları Loic Duval, Gustavo Menezes ve Nico Muller üçlüsünün kullandığı aracın uzun süreliğine pite gelmesine sebep oldu.

#93 Peugeot da sıkıntılı bir yarış geçirdi. 3. saatin sonlarında gerçekleşen bir tüm pistte sarı bayrak periyodu esnasında Esteban Guerrieri'nin kullandığı Vanwall Vandervell 680 ile temas yaşayan Mikkel Jensen, rakibinin lastik patlatmasına sebep oldu.

Lastik değişiminden sonra Vanvall direksiyonuna Jacques Villeneuve geçti, ancak o da bir süspansiyon arızası nedeniyle spin attı. Yine de sonrasında araç iki Peugeot'u da geride bırakacak kadar hızlıydı.

Glickenhaus ise Romain Dumas'ın ikinci saatte 17. Virajda elektrik sorunu nedeniyle yolda kalmasının ardından yarıştan çekildi.

#48 Hertz Team Jota Oreca 07 - Gibson: David Beckmann, Yifei Ye, William Stevens Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2: Jota galip, United Autosport şanssız

Mücadeleye Oliver Jarvis ile pole pozisyonunda başlayan #23 United Autosport, yarışın ilk bölümünde liderliğini korudu. Jarvis'in güçlü temposu, ikinci saat sona ererken direksiyona geçen Joshua Pierson'un da liderliği kaybetmemesini sağladı.

Ancak dördüncü saatte araç bir elektrik arızası nedeniyle aniden durdu ve takım bu kadar iyi giden bir yarışta damalı bayrağa ulaşmayı dahi başaramadı!

Yarışın ardından arızayla ilgili bir açıklama yapan United Autosport, elektrik arızasının "araç içi TV kamera tertibatından kaynaklandığını" duyurdu.

United'ın yarış dışı kalmasının ardından liderlik David Beckmann, Will Stevens ve Yifei Ye'nin kullandığı #48 Jota'ya geçti; bu araç, takımın müşteri Porsche 963 LMDh'nin teslim edilmesini beklerken kullandığı geçici araçtı, dolayısıyla hiçbir şekilde puan alamayacaktı.

Liderlik #48 Jota'ya geçmiş olabilirdi, ancak strateji avantajı Doriane Pin, Mirko Bortolotti ve Daniil Kvyat'ın kullandığı #63 Prema'ya aitti; bu, Jota'nın bitime 15 dakika kala yakıt ikmali için pite girmesiyle tamamen perçinlendi.

Ancak sadece birkaç dakika sonra Prema'nın da pite girmesi gerekti, böylece bitime üç dakika kala liderlik yeniden #48 Jota'ya geçti.

#33 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Ben Keating, Nicolas Varrone, Nicky Catsburg Photo by: JEP / Motorsport Images

GTE Am: Corvette rahat galip

Kendi evinde iki sınıfta mücadele eden Corvette, GTE Am'de Ben Keating, Nicky Catsburg ve Nicolas Varrone ile kusursuz bir yarış çıkararak zafere ulaştı.

Corvette, #85 Iron Dames Porsche'un ilk virajın çıkışında kaza yapması ve bütün arka kaportasını parçalamasının ardından liderliğe yükseldi.

Rahel Frey'in kazası, ilk turlarda Sarah Bovy'nin tutturduğu kuvvetli tempoyu ve güvenlik aracı periyodundaki harika pit stop'u da çöpe atmış oldu.

Dempsey-Proton Porsche bir tur geride ikinci sırada yer alırken, podyumun son basamağı #57 Ferrari'ye gitti.

Yarışın açılış saatinde Richard Mille sürücüsü Luis Perez Companc büyük bir kaza geçirdi. Yine ilk virajın çıkışında sıkıntı yaşayan Companc, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

WEC Sebring 1000 - Yarış sonuçları