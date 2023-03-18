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WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

Toyota, 2023 WEC sezonuna dominant bir başlangıç yaptı ve rahatça dubleye uzandı. Ferrari ise en üst sınıfa dönüş yarışını podyumda tamamladı.

Charles Bradley
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WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!
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Geçen yıl Alpine'e yenilmesinin rövanşını isteyen Toyota, Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'in kullandığı #7 Toyota ile galibiyete, Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'nın kullandığı #8 Toyota ile dubleye kanatlandı.

Yarışın ilk yarısında #8 Toyota öndeydi, ancak hızlanmaya çalışan ve uzun süre pite gelmeyen Hirakawa'dan faydalanan Lopez hızlı bir çıkış turunun ardından liderliği ele geçirdi.

Liderliğin kaybı özellikle Hirakawa için kötü haberdi, nitekim kısa süre önce arka arkaya pite gelen Hartley dahi liderliği kaybetmemeyi başarmıştı! 

Bitime 90 dakika kala #8 Toyota'nın direksiyonuna Buemi geçtiğinde fark sadece yarım saniye civarındaydı, ancak sonrasında ciddi bir trafiğe takılan Buemi, farkın 10 saniyeye kadar çıkmasını engelleyemedi. 

Son pit stopların ardından fark daha da açıldı, böylece Toyota rahat bir dubleyle sezonu açmış oldu.

Podyumun üçüncü basamağı ise kıran kırana bir mücadelenin ardından #50 Ferrari'ye gitti, ancak kırmızılılar için her şey çok daha iyi olabilirdi.

Mücadeleye pole pozisyonunda başlayan #50 Ferrari ilk turların ardından liderliğini korumaktaydı, ancak ilk turlardaki büyük kazanın ardından Güvenlik Aracı altında pite girme stratejisi ters tepti. 

Yarış yeniden başlatılırken prosedür ihlali nedeniyle 5 saniye de ceza alan #50 Ferrari için galibiyet umutları böylece sönmüş oldu.

Kardeş araç #51 Ferrari ise orta gruba düşmelerine sebep olan bir dizi olay yaşadı. Alessandro Pier Guidi, bitime iki saat kala pit girişinin yakınındaki 15. Virajda #54 GTE Am Ferrari ile temas etmesinin ardından #56 Project 1 Porsche'ye çarparak aracının sol arkasına hasar verdi. 

Aracı üç teker üstünde pite getirmek zorunda kalan Guidi, 20 dakika civarı zaman kaybetti.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Photo by: JEP / Motorsport Images

Tıpkı ana rakibi Ferrari gibi en üst sınıfa dönen Cadillac da epey iyi bir yarış çıkarttı ve bütün yarış #50 Ferrari ile podyum mücadelesi verdi.

Alex Lynn, Earl Bamber ve Richard Westbrook'un direksiyonunda olduğu Cadillac, damalı bayrağa Ferrari'nin çok az gerisinde gelerek kıl payı dördüncü oldu. 

Porsche beklendiği kadar rekabetçi değildi; tek aksiyon takım arkadaşları arasındaydı.

Kevin Estre, Andre Lotterer ve Laurens Vanthoor'un kullandığı #6 Porsche, Dane Cameron, Michael Christensen ve Frederic Makowiecki'nin kullandığı #5 Porsche'un "tüm pistte sarı bayrak" uygulaması esnasında yaptığı bir ihlal sayesinde öne geçmişti -ancak bitime bir saat kala #6 Porsche'un bir elektrik sistemi arızası yaşaması nedeniyle #5 Porsche yerini geri aldı.

Dayanıklılık sorunlarından kurtulamayan Peugeot için sezon felaketle başladı.

#94 Peugeot henüz ilk turlarda vites değiştirme sorunu yaşarken, daha sonra yaşanan yüksek voltajlı akü sorunları Loic Duval, Gustavo Menezes ve Nico Muller üçlüsünün kullandığı aracın uzun süreliğine pite gelmesine sebep oldu.

#93 Peugeot da sıkıntılı bir yarış geçirdi. 3. saatin sonlarında gerçekleşen bir tüm pistte sarı bayrak periyodu esnasında Esteban Guerrieri'nin kullandığı Vanwall Vandervell 680 ile temas yaşayan Mikkel Jensen, rakibinin lastik patlatmasına sebep oldu.

Lastik değişiminden sonra Vanvall direksiyonuna Jacques Villeneuve geçti, ancak o da bir süspansiyon arızası nedeniyle spin attı. Yine de sonrasında araç iki Peugeot'u da geride bırakacak kadar hızlıydı.

Glickenhaus ise Romain Dumas'ın ikinci saatte 17. Virajda elektrik sorunu nedeniyle yolda kalmasının ardından yarıştan çekildi.

#48 Hertz Team Jota Oreca 07 - Gibson: David Beckmann, Yifei Ye, William Stevens

#48 Hertz Team Jota Oreca 07 - Gibson: David Beckmann, Yifei Ye, William Stevens

Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2: Jota galip, United Autosport şanssız

Mücadeleye Oliver Jarvis ile pole pozisyonunda başlayan #23 United Autosport, yarışın ilk bölümünde liderliğini korudu. Jarvis'in güçlü temposu, ikinci saat sona ererken direksiyona geçen Joshua Pierson'un da liderliği kaybetmemesini sağladı. 

Ancak dördüncü saatte araç bir elektrik arızası nedeniyle aniden durdu ve takım bu kadar iyi giden bir yarışta damalı bayrağa ulaşmayı dahi başaramadı!  

Yarışın ardından arızayla ilgili bir açıklama yapan United Autosport, elektrik arızasının "araç içi TV kamera tertibatından kaynaklandığını" duyurdu.

United'ın yarış dışı kalmasının ardından liderlik David Beckmann, Will Stevens ve Yifei Ye'nin kullandığı #48 Jota'ya geçti; bu araç, takımın müşteri Porsche 963 LMDh'nin teslim edilmesini beklerken kullandığı geçici araçtı, dolayısıyla hiçbir şekilde puan alamayacaktı.

Liderlik #48 Jota'ya geçmiş olabilirdi, ancak strateji avantajı Doriane Pin, Mirko Bortolotti ve Daniil Kvyat'ın kullandığı #63 Prema'ya aitti; bu, Jota'nın bitime 15 dakika kala yakıt ikmali için pite girmesiyle tamamen perçinlendi. 

Ancak sadece birkaç dakika sonra Prema'nın da pite girmesi gerekti, böylece bitime üç dakika kala liderlik yeniden #48 Jota'ya geçti.

#33 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Ben Keating, Nicolas Varrone, Nicky Catsburg

#33 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Ben Keating, Nicolas Varrone, Nicky Catsburg

Photo by: JEP / Motorsport Images

GTE Am: Corvette rahat galip

Kendi evinde iki sınıfta mücadele eden Corvette, GTE Am'de Ben Keating, Nicky Catsburg ve Nicolas Varrone ile kusursuz bir yarış çıkararak zafere ulaştı.

Corvette, #85 Iron Dames Porsche'un ilk virajın çıkışında kaza yapması ve bütün arka kaportasını parçalamasının ardından liderliğe yükseldi.  

Rahel Frey'in kazası, ilk turlarda Sarah Bovy'nin tutturduğu kuvvetli tempoyu ve güvenlik aracı periyodundaki harika pit stop'u da çöpe atmış oldu.

Dempsey-Proton Porsche bir tur geride ikinci sırada yer alırken, podyumun son basamağı #57 Ferrari'ye gitti.

Yarışın açılış saatinde Richard Mille sürücüsü Luis Perez Companc büyük bir kaza geçirdi. Yine ilk virajın çıkışında sıkıntı yaşayan Companc, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. 

 

WEC Sebring 1000 - Yarış sonuçları

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur Zaman
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 239 8:00'19.877
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 239 8:00'22.045
3 50 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 499P HYPERCAR 237 8:00'20.318
4 2 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 237 8:00'30.445
5 5 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 963 HYPERCAR 235 8:00'36.916
6 6 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 963 HYPERCAR 235 8:01'00.913
7 48 Germany David Beckmann
China Ye Yifei
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 230 8:00'31.211
8 22 Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 230 8:00'34.074
9 63 France Doriane Pin
Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat 		Oreca 07 LMP2 230 8:01'03.209
10 34 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa 		Oreca 07 LMP2 230 8:01'26.934
11 41 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz 		Oreca 07 LMP2 230 8:01'27.884
12 28 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen 		Oreca 07 LMP2 230 8:01'34.475
13 31 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns 		Oreca 07 LMP2 230 8:01'59.894
14 9 Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal
Italy Andrea Caldarelli 		Oreca 07 LMP2 229 8:01'29.758
15 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi 		Ferrari 499P HYPERCAR 228 8:00'39.158
16 36 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 228 8:01'55.864
17 33 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE AM 221 8:01'42.512
18 77 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 219 8:00'22.417
19 57 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Brazil Daniel Serra 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 219 8:00'37.009
20 21 Italy Stefano Costantini
France Simon Mann
Ulysse De		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 219 8:01'28.002
21 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 219 8:01'48.754
22 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 219 8:02'16.262
23 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 218 8:00'28.611
24 85 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 218 8:00'29.222
25 10 Ireland Ryan Cullen
Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry 		Oreca 07 LMP2 218 8:00'44.277
26 25 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 217 8:01'57.229
27 777 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 217 8:02'07.467
28 98 Canada Paul DallaLana
Zimbabwe Axcil Jefferies
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 216 8:01'29.706
29 56 PJ Hyett
United States Gunnar Jeannette
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 215 8:00'32.953
30 4 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
Canada Jacques Villeneuve 		Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR 215 8:02'11.972
31 93 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 213 8:02'02.691
  94 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 141 8:01'07.745
  35 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell 		Oreca 07 LMP2 139 4:56'43.210
  23 United States Josh Pierson
United Kingdom Tom Blomqvist
United Kingdom Oliver Jarvis 		Oreca 07 LMP2 91 3:15'54.916
  708 France Romain Dumas
Australia Ryan Briscoe
France Olivier Pla 		Glickenhaus 007 HYPERCAR 62 2:17'21.494
  83 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 4 9'53.931
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