WEC Sebring 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Toyota
İkinci antrenman seansını domine eden Toyota, Ferrari'nin ve Cadillac'ın 1 saniye farkla önünde yer alarak zirvedeki yerini perçinledi.
Seansın ilk dakikalarında #8 Toyota ile 1.47.272 yaparak zirveye oturan Brendon Hartley, kısa süre sonra liderliği #7 Toyota ile 1.46.954 ile kendisini 0.3 saniye geride bırakan Kamui Kobayashi'ye kaybetti.
Hafta sonunun en hızlı turunu kaydetmeyi başaran Kobayashi, 1.47 barajının altına inebilen de tek isimdi.
Toyota'nın hemen arkasında dün olduğu gibi Ferrari vardı; ancak Toyota ile fark 1 saniyeden fazlaydı! Üçüncü sıradaki Antonio Fuoco, #50 Ferrari ile ancak 1.48.121 yapabildi, #51 Ferrari ise yarım saniye geride beşinci olabildi.
Dördüncü sıra tek Cadillac'a gitti, iyi bir tur atan Richard Westbrook 1.48.265 ile sadece 0.144 saniye geride kalmayı ve Ferrari ikilisinin arasına girmeyi başardı.
Altıncı sırada ilk antrenmana göre daha iyi görünen Glickenhaus yer alırken, #5 Porsche ise ancak yedinci olabildi; Fred Makowiecki'nin en hızlı turu liderden 3 saniye gerideydi.
İyi bir performansla sekizinci olan #8 JOTA hem LMP2 sınıfının lideri oldu, hem de iki Peugeot'u birden geride bırakmayı başardı!
Dünkü gibi kötü bir gün geçiren Peugeot, ancak 9 ve 14. olabildi.
Seans iki kez kırmızı bayrakla durduruldu. Henüz 10. dakikada çıkan ilk kırmızı bayrağın sebebi, Westbrook ve GTE Am Proton Porsche sürücüsü Ryan Hardwick'in 7. virajda temas yaşaması ve Hardwick'in kaza yaparak lastik bariyerlere gömülmesiydi.
Olay hemen hakemler tarafından soruşturma altına alınırken, takımlar kırmızı bayrak nedeniyle yaklaşık 12 dakika kaybettiler.
İkinci kırmızı bayrak ise #57 GTE Am Ferrari'nin 3. virajda spin atması nedeniyle çıktı, ancak ciddi bir sıkıntı olmadığı için bu periyot kısa sürdü.
#28 Jota Oreca 07 - Gibson: David Heinemeier Hansson, Pietro Fittipaldi, Oliver Rasmussen
Photo by: JEP / Motorsport Images
WEC Sebring: İkinci antrenman sonuç tablosu
|Sıra
|No
|Sürücü
|Araç /Motor
|Zaman
|Fark
|Tur
|1
|7
|Mike Conway
Kamui Kobayashi
José María López
|Toyota
|1'46.954
|25
|2
|8
|Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota
|1'47.272
|0.318
|24
|3
|50
|Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari
|1'48.121
|1.167
|22
|4
|2
|Earl Bamber
Alex Lynn
R.Westbrook
|Cadillac
|1'48.265
|1.311
|22
|5
|51
|A.P.Guidi
James Calado
A.Giovinazzi
|Ferrari
|1'48.606
|1.652
|23
|6
|708
|Romain Dumas
Ryan Briscoe
Olivier Pla
|Glickenhaus/Pipo
|1'49.700
|2.746
|21
|7
|5
|Dane Cameron
M.Christensen
F.Makowiecki
|Porsche
|1'49.782
|2.828
|23
|8
|28
|David H.Hansson
P.Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|ORECA/Gibson
|1'50.326
|3.372
|23
|9
|94
|Loïc Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot
|1'50.378
|3.424
|23
|10
|22
|Frederick Lubin
Phil Hanson
F.Albuquerque
|ORECA/Gibson
|1'50.701
|3.747
|23
|11
|23
|Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis
|ORECA/Gibson
|1'50.708
|3.754
|22
|12
|48
|David Beckmann
Yifei Ye
Will Stevens
|ORECA/Gibson
|1'50.827
|3.873
|24
|13
|10
|Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|ORECA/Gibson
|1'50.902
|3.948
|21
|14
|93
|Paul Di Resta
Mikkel Jensen
Jean-Éric Vergne
|Peugeot
|1'50.914
|3.960
|23
|15
|41
|Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Delétraz
|ORECA/Gibson
|1'50.918
|3.964
|23
|16
|6
|Kévin Estre
André Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche
|1'51.060
|4.106
|19
|17
|36
|M.Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|ORECA/Gibson
|1'51.229
|4.275
|24
|18
|35
|André Negrão
Memo Rojas
Olli Caldwell
|ORECA/Gibson
|1'51.415
|4.461
|22
|19
|4
|Tom Dillmann
E.Guerrieri
J.Villeneuve
|Vanwall/Gibson
|1'51.524
|4.570
|17
|20
|9
|Filip-Ioan Ugran
Bent Viscaal
A.Caldarelli
|ORECA/Gibson
|1'51.722
|4.768
|23
|21
|34
|J.Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|ORECA/Gibson
|1'52.144
|5.190
|20
|22
|63
|Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|ORECA/Gibson
|1'52.457
|5.503
|21
|23
|31
|Sean Gelael
F.Habsburg
Robin Frijns
|ORECA/Gibson
|1'52.819
|5.865
|12
|24
|57
|Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|Ferrari
|1'58.845
|11.891
|20
|25
|33
|Ben Keating
Nicolás Varrone
Nicky Catsburg
|Chevrolet
|1'59.122
|12.168
|20
|26
|777
|Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin
|1'59.156
|12.202
|22
|27
|60
|C.Schiavoni
Matteo Cressoni
A.Picariello
|Porsche
|1'59.160
|12.206
|21
|28
|54
|Thomas Flohr
F.Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari
|1'59.191
|12.237
|20
|29
|86
|Mike Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche
|1'59.331
|12.377
|21
|30
|21
|S.Costantini
Simon Mann
Ulysse De Pauw
|Ferrari
|1'59.496
|12.542
|21
|31
|77
|Christian Ried
M.O.Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche
|1'59.506
|12.552
|19
|32
|98
|Paul Dalla Lana
Axcil Jefferies
Nicki Thiim
|Aston Martin
|1'59.689
|12.735
|20
|33
|83
|L.P.-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari
|2'00.011
|13.057
|22
|34
|25
|Ahmad Al Harthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin
|2'00.041
|13.087
|21
|35
|56
|PJ Hyett
Gunnar Jeannette
Matteo Cairoli
|Porsche
|2'00.080
|13.126
|20
|36
|85
|Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche
|2'00.186
|13.232
|19
|37
|88
|Ryan Hardwick
Z.Robichon
Harry Tincknell
|Porsche
|2'01.261
|14.307
|4
WEC Sebring 1. antrenman: Toyota zirvede, Ferrari takipte
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