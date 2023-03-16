WEC Sebring 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Toyota

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Seansın ilk dakikalarında #8 Toyota ile 1.47.272 yaparak zirveye oturan Brendon Hartley, kısa süre sonra liderliği #7 Toyota ile 1.46.954 ile kendisini 0.3 saniye geride bırakan Kamui Kobayashi'ye kaybetti.

Hafta sonunun en hızlı turunu kaydetmeyi başaran Kobayashi, 1.47 barajının altına inebilen de tek isimdi.

Toyota'nın hemen arkasında dün olduğu gibi Ferrari vardı; ancak Toyota ile fark 1 saniyeden fazlaydı! Üçüncü sıradaki Antonio Fuoco, #50 Ferrari ile ancak 1.48.121 yapabildi, #51 Ferrari ise yarım saniye geride beşinci olabildi.

Dördüncü sıra tek Cadillac'a gitti, iyi bir tur atan Richard Westbrook 1.48.265 ile sadece 0.144 saniye geride kalmayı ve Ferrari ikilisinin arasına girmeyi başardı.

Altıncı sırada ilk antrenmana göre daha iyi görünen Glickenhaus yer alırken, #5 Porsche ise ancak yedinci olabildi; Fred Makowiecki'nin en hızlı turu liderden 3 saniye gerideydi.

İyi bir performansla sekizinci olan #8 JOTA hem LMP2 sınıfının lideri oldu, hem de iki Peugeot'u birden geride bırakmayı başardı!

Dünkü gibi kötü bir gün geçiren Peugeot, ancak 9 ve 14. olabildi.

Seans iki kez kırmızı bayrakla durduruldu. Henüz 10. dakikada çıkan ilk kırmızı bayrağın sebebi, Westbrook ve GTE Am Proton Porsche sürücüsü Ryan Hardwick'in 7. virajda temas yaşaması ve Hardwick'in kaza yaparak lastik bariyerlere gömülmesiydi.

Olay hemen hakemler tarafından soruşturma altına alınırken, takımlar kırmızı bayrak nedeniyle yaklaşık 12 dakika kaybettiler.

İkinci kırmızı bayrak ise #57 GTE Am Ferrari'nin 3. virajda spin atması nedeniyle çıktı, ancak ciddi bir sıkıntı olmadığı için bu periyot kısa sürdü.

#28 Jota Oreca 07 - Gibson: David Heinemeier Hansson, Pietro Fittipaldi, Oliver Rasmussen Photo by: JEP / Motorsport Images

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