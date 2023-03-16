Önceki / WEC Sebring 1. antrenman: Toyota zirvede, Ferrari takipte Sonraki / WEC Sebring 3. antrenman: Toyota kazaya rağmen yine ilk ikide
WEC / Sebring Antrenman raporu

WEC Sebring 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Toyota

İkinci antrenman seansını domine eden Toyota, Ferrari'nin ve Cadillac'ın 1 saniye farkla önünde yer alarak zirvedeki yerini perçinledi.

Charles Bradley
Ekleyen:
WEC Sebring 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Toyota
Haberi dinle

Seansın ilk dakikalarında #8 Toyota ile 1.47.272 yaparak zirveye oturan Brendon Hartley, kısa süre sonra liderliği #7 Toyota ile 1.46.954 ile kendisini 0.3 saniye geride bırakan Kamui Kobayashi'ye kaybetti. 

Hafta sonunun en hızlı turunu kaydetmeyi başaran Kobayashi, 1.47 barajının altına inebilen de tek isimdi.

Toyota'nın hemen arkasında dün olduğu gibi Ferrari vardı; ancak Toyota ile fark 1 saniyeden fazlaydı! Üçüncü sıradaki Antonio Fuoco, #50 Ferrari ile ancak 1.48.121 yapabildi, #51 Ferrari ise yarım saniye geride beşinci olabildi.

Dördüncü sıra tek Cadillac'a gitti, iyi bir tur atan Richard Westbrook 1.48.265 ile sadece 0.144 saniye geride kalmayı ve Ferrari ikilisinin arasına girmeyi başardı.

Altıncı sırada ilk antrenmana göre daha iyi görünen Glickenhaus yer alırken, #5 Porsche ise ancak yedinci olabildi; Fred Makowiecki'nin en hızlı turu liderden 3 saniye gerideydi.

İyi bir performansla sekizinci olan #8 JOTA hem LMP2 sınıfının lideri oldu, hem de iki Peugeot'u birden geride bırakmayı başardı! 

Dünkü gibi kötü bir gün geçiren Peugeot, ancak 9 ve 14. olabildi.

Seans iki kez kırmızı bayrakla durduruldu. Henüz 10. dakikada çıkan ilk kırmızı bayrağın sebebi, Westbrook ve GTE Am Proton Porsche sürücüsü Ryan Hardwick'in 7. virajda temas yaşaması ve Hardwick'in kaza yaparak lastik bariyerlere gömülmesiydi.

Olay hemen hakemler tarafından soruşturma altına alınırken, takımlar kırmızı bayrak nedeniyle yaklaşık 12 dakika kaybettiler.

İkinci kırmızı bayrak ise #57 GTE Am Ferrari'nin 3. virajda spin atması nedeniyle çıktı, ancak ciddi bir sıkıntı olmadığı için bu periyot kısa sürdü.

#28 Jota Oreca 07 - Gibson: David Heinemeier Hansson, Pietro Fittipaldi, Oliver Rasmussen

#28 Jota Oreca 07 - Gibson: David Heinemeier Hansson, Pietro Fittipaldi, Oliver Rasmussen

Photo by: JEP / Motorsport Images

WEC Sebring: İkinci antrenman sonuç tablosu

Sıra No Sürücü  Araç /Motor   Zaman  Fark   Tur 
7 Mike Conway
Kamui Kobayashi
José María López		 Toyota 1'46.954   25
8 Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa		 Toyota 1'47.272 0.318 24
50 Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen		 Ferrari 1'48.121 1.167 22
2 Earl Bamber
Alex Lynn
R.Westbrook		 Cadillac 1'48.265 1.311 22
51 A.P.Guidi
James Calado
A.Giovinazzi		 Ferrari 1'48.606 1.652 23
708 Romain Dumas
Ryan Briscoe
Olivier Pla		 Glickenhaus/Pipo 1'49.700 2.746 21
5 Dane Cameron
M.Christensen
F.Makowiecki		 Porsche 1'49.782 2.828 23
28 David H.Hansson
P.Fittipaldi
Oliver Rasmussen		 ORECA/Gibson 1'50.326 3.372 23
94 Loïc Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller		 Peugeot 1'50.378 3.424 23
10  22 Frederick Lubin
Phil Hanson
F.Albuquerque		 ORECA/Gibson 1'50.701 3.747 23
11  23 Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis		 ORECA/Gibson 1'50.708 3.754 22
12  48 David Beckmann
Yifei Ye
Will Stevens		 ORECA/Gibson 1'50.827 3.873 24
13  10 Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry		 ORECA/Gibson 1'50.902 3.948 21
14  93 Paul Di Resta
Mikkel Jensen
Jean-Éric Vergne		 Peugeot 1'50.914 3.960 23
15  41 Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Delétraz		 ORECA/Gibson 1'50.918 3.964 23
16  6 Kévin Estre
André Lotterer
Laurens Vanthoor		 Porsche 1'51.060 4.106 19
17  36 M.Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi		 ORECA/Gibson 1'51.229 4.275 24
18  35 André Negrão
Memo Rojas
Olli Caldwell		 ORECA/Gibson 1'51.415 4.461 22
19  4 Tom Dillmann
E.Guerrieri
J.Villeneuve		 Vanwall/Gibson 1'51.524 4.570 17
20  9 Filip-Ioan Ugran
Bent Viscaal
A.Caldarelli		 ORECA/Gibson 1'51.722 4.768 23
21  34 J.Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa		 ORECA/Gibson 1'52.144 5.190 20
22  63 Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat		 ORECA/Gibson 1'52.457 5.503 21
23  31 Sean Gelael
F.Habsburg
Robin Frijns		 ORECA/Gibson 1'52.819 5.865 12
24  57 Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra		 Ferrari 1'58.845 11.891 20
25  33 Ben Keating
Nicolás Varrone
Nicky Catsburg		 Chevrolet 1'59.122 12.168 20
26  777 Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii		 Aston Martin 1'59.156 12.202 22
27  60 C.Schiavoni
Matteo Cressoni
A.Picariello		 Porsche 1'59.160 12.206 21
28  54 Thomas Flohr
F.Castellacci
Davide Rigon		 Ferrari 1'59.191 12.237 20
29  86 Mike Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker		 Porsche 1'59.331 12.377 21
30  21 S.Costantini
Simon Mann
Ulysse De Pauw		 Ferrari 1'59.496 12.542 21
31  77 Christian Ried
M.O.Pedersen
Julien Andlauer		 Porsche 1'59.506 12.552 19
32  98 Paul Dalla Lana
Axcil Jefferies
Nicki Thiim		 Aston Martin 1'59.689 12.735 20
33  83 L.P.-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera		 Ferrari 2'00.011 13.057 22
34  25 Ahmad Al Harthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood		 Aston Martin 2'00.041 13.087 21
35  56 PJ Hyett
Gunnar Jeannette
Matteo Cairoli		 Porsche 2'00.080 13.126 20
36  85 Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey		 Porsche 2'00.186 13.232 19
37  88 Ryan Hardwick
Z.Robichon
Harry Tincknell		 Porsche 2'01.261 14.307 4
paylaşım
yorumlar

WEC Sebring 1. antrenman: Toyota zirvede, Ferrari takipte

WEC Sebring 3. antrenman: Toyota kazaya rağmen yine ilk ikide
Charles Bradley Daha fazlası
Charles Bradley
Porsche patronu Gulf-Williams F1 sosyal medya çılgınlığına "herkes kadar şaşırmış"

Porsche patronu Gulf-Williams F1 sosyal medya çılgınlığına "herkes kadar şaşırmış"

Formula 1

Porsche patronu Gulf-Williams F1 sosyal medya çılgınlığına "herkes kadar şaşırmış" Porsche patronu Gulf-Williams F1 sosyal medya çılgınlığına "herkes kadar şaşırmış"

Andretti'nin yeni hedefi Le Mans 24 Saat

Andretti'nin yeni hedefi Le Mans 24 Saat

Le Mans

Andretti'nin yeni hedefi Le Mans 24 Saat Andretti'nin yeni hedefi Le Mans 24 Saat

Nasr: "Yeni araçlarla sanki yeniden F1'de yarışıyormuş gibi hissettim"

Nasr: "Yeni araçlarla sanki yeniden F1'de yarışıyormuş gibi hissettim"

IMSA

Nasr: "Yeni araçlarla sanki yeniden F1'de yarışıyormuş gibi hissettim" Nasr: "Yeni araçlarla sanki yeniden F1'de yarışıyormuş gibi hissettim"

Son Haberler

Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık"

Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık" Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık"

Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor"

Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor"

F1 Formula 1

Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor" Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor"

Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil"

Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil"

F1 Formula 1

Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil" Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil"

Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız"

Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız"

F1 Formula 1

Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız" Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.