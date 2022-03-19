WEC Sebring: Kırmızı bayrakların damga vurduğu mücadelede kazanan taraf Alpine
Alpine, üç kırmızı bayrak çıkan yarışı kazanarak WEC'deki ilk genel klasman galibiyetini elde etti.
Planlanan sekiz saatlik yarış, son bir saatte şiddetli hava koşulları nedeniyle beklenmedik bir şekilde sona erdi.
Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao tarafından sürülen 36. Alpine A480-Gibson LMP1 aracı, Toyota ve Glickenhaus'ların yanı sıra LMP2'lerin de sürekli önünde yer alarak yarışı domine etti.
Jose Maria Lopez'in 15. virajda 7 numaralı Toyota ile yaptığı büyük kaza sonucu yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Bariyerlerin onarılmasının ardından yarış, 30 dakikalık gecikmenin ardından, bitime 3 saat 40 dakika kala yeniden başladı.
8 numaralı Toyota yarış yeniden başladığında liderliği aldı, ancak aracın yakıtı bitmek üzereydi, dolayısıyla takım acil bir pit stop yapmak zorunda kaldı.
Start sırasında Alpine, Glickenhaus'a yaptığı savunma ile liderliğini korurken, Toyota üçüncü sıraya geriledi. Ancak, yeşil bayrak dalgalanırken, Glickenhaus'tan Briscoe, henüz yarış başlamadan önündeki Corvette GTE Pro arabasını geçtiği için ceza aldı.
Bölgede şiddetli yıldırımların başlamasının ardından -henüz yağmur yağmamasına rağmen- yeniden kırmızı bayrak çıktı ve sonrasında yarışın bitime 36 dakika kala -daha fazla yağmur tehditi altında- yeniden başlatılması planlandı. Bölge civarında daha fazla yıldırım tespit edildiğinde yarış yeniden başlamıştı.
Sonuç olarak, yarışın bitime 14 dakika kala damalı bayrak ile bitirilmesine karar verildi.
Alpine, ilk WEC genel klasman galibiyetini galibiyetini 8 numaralı Toyota'nın ve mücadele eden tek Glickenhaus'ın önünde elde etmeyi başardı.
LMP2 sınıfında ise galibiyete ulaşan taraf 23 numaralı United Autosport aracı oldu, araç genel klasmanda ise dördüncü sırada yer aldı. Hemen arkalarında ise 31 numaralı WRT aracı yer aldı.
Diğer WRT aracı olan 41 numaralı WRT ise bir süreliğine üçüncü sırayı kaybetmişti, fakat sonradan başarılı bir geri dönüş yaparak yerini geri aldı.
Böylece Prema LMP2'deki ilk yarışını dördüncü sırada tamamlamış oldu. JOTA araçları beşinci ve altıncı sırada yer aldı.
#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Michael Christensen, Kevin Estre
Photo by: Paul Foster
GTE sınıfında ise sonuç değişmedi. Sıralama turlarını domine eden 92 numaralı Porsche fabrika aracı, Chevrolet Corvette'in 1.4 saniye önünde galibiyete uzandı.
İlk saatlerde Porsche ve Corvette araçları sıkı bir mücadeleye tutuştular. Her iki Porsche'nin de start çizgisi ihlali nedeniyle ceza aldığı bu periyodun sonrasında kırmızı bayrak çıktı ve yarış yeniden başlarken 92 numaralı Porsche, Corvette'i geçerek yerini geri aldı.
91 numaralı Porsche ise yarışı ikinci sırada bitirerek takıma dubleyi getirecek gibiydi ancak sıkışan sol arka tekerlek somunu sonrası Corvette 9 saniyelik farkı kapatarak ikinciliği aldı ve dubleyi engelledi.
Ferrari'nin 488 GTE Evo araçları dördüncü ve beşinci sıralarda yer alırken, 51 numaralı araçla Alessandro Pier Guidi ve James Calado, 52 numaralı araçtaki Miguel Molina ve Antonio Fuoco'yu geride bıraktı.
GTE Am'de Aston Martin ilk iki sıranın sahibiydi. David Pittard, Nicki Thiim ve Paul Dalla Lana'dan oluşan NorthWest AMR takımı Marco Sorensen, Ben Keating ve Florian Latorre'den oluşan TF Sport'u geride bırakmayı başardı. Üçüncü sırada ise 56 numaralı Project 1 Porsche yer aldı.
Yarış sonuçları:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Zaman
|1
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|194
|7:15'37.293
|2
|8
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|194
|7:16'14.759
|3
|708
| Olivier Pla
Romain Dumas
Ryan Briscoe
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|193
|7:15'47.801
|4
|23
| Paul diResta
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:16'19.526
|5
|31
| Sean Gelael
Robin Frijns
René Rast
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:16'23.236
|6
|41
| Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:19'34.747
|7
|9
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:19'38.729
|8
|28
| Oliver Rasmussen
Ed Jones
Jonathan Aberdein
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:19'41.209
|9
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:19'43.496
|10
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:19'48.518
|11
|5
| Dane Cameron
Emmanuel Collard
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:19'56.740
|12
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|LMP2
|191
|7:19'48.196
|13
|35
| Jean Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|LMP2
|190
|7:19'44.933
|14
|45
| Thomas Steven
James Allen
Rene Binder
|Oreca 07
|LMP2
|190
|7:19'47.614
|15
|1
| Lilou Wadoux
Sébastien Ogier
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|189
|7:19'42.093
|16
|44
| Miro Konopka
Mathias Beche
Tijmen van der Helm
|Oreca 07
|LMP2
|188
|7:16'12.445
|17
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|183
|7:15'49.273
|18
|64
| Tommy Milner
Nick Tandy
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|183
|7:15'58.580
|19
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|183
|7:16'00.835
|20
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|183
|7:19'35.390
|21
|98
| Paul DallaLana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|180
|7:15'59.556
|22
|52
| Miguel Molina
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|180
|7:16'13.723
|23
|33
| Ben Keating
Florian Latorre
Marco Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|180
|7:19'23.417
|24
|56
| Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|180
|7:19'24.692
|25
|77
| Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|180
|7:19'29.308
|26
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|179
|7:19'25.945
|27
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charlie Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|179
|7:19'39.474
|28
|21
| Simon Mann
Chris Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|178
|7:19'36.073
|29
|60
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|178
|7:19'44.214
|30
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Nick Cassidy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|178
|7:19'45.251
|31
|34
| Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Esteban Gutierrez
|Oreca 07
|LMP2
|174
|6:37'50.629
|32
|88
| Fred Poordad
Patrick Lindsey
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|169
|7:19'35.028
|33
|10
| Nico Müller
Ryan Cullen
Mike Rockenfeller
|Oreca 07
|LMP2
|157
|5:53'41.658
|71
| Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|122
|5:26'06.852
|46
| Matteo Cairoli
Mikkel Pedersen
Nicolas Leutwiler
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|86
|2:59'57.081
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|110
|3:28'51.927
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