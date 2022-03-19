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WEC / Sebring Yarış raporu

WEC Sebring: Kırmızı bayrakların damga vurduğu mücadelede kazanan taraf Alpine

Alpine, üç kırmızı bayrak çıkan yarışı kazanarak WEC'deki ilk genel klasman galibiyetini elde etti.

Charles Bradley
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
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Planlanan sekiz saatlik yarış, son bir saatte şiddetli hava koşulları nedeniyle beklenmedik bir şekilde sona erdi.

Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao tarafından sürülen 36. Alpine A480-Gibson LMP1 aracı, Toyota ve Glickenhaus'ların yanı sıra LMP2'lerin de sürekli önünde yer alarak yarışı domine etti.

Jose Maria Lopez'in 15. virajda 7 numaralı Toyota ile yaptığı büyük kaza sonucu yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Bariyerlerin onarılmasının ardından yarış, 30 dakikalık gecikmenin ardından, bitime 3 saat 40 dakika kala yeniden başladı.

8 numaralı Toyota yarış yeniden başladığında liderliği aldı, ancak aracın yakıtı bitmek üzereydi, dolayısıyla takım acil bir pit stop yapmak zorunda kaldı. 

Start sırasında Alpine, Glickenhaus'a yaptığı savunma ile liderliğini korurken, Toyota üçüncü sıraya geriledi. Ancak, yeşil bayrak dalgalanırken, Glickenhaus'tan Briscoe, henüz yarış başlamadan önündeki Corvette GTE Pro arabasını geçtiği için ceza aldı.

Bölgede şiddetli yıldırımların başlamasının ardından -henüz yağmur yağmamasına rağmen- yeniden kırmızı bayrak çıktı ve sonrasında yarışın bitime 36 dakika kala -daha fazla yağmur tehditi altında- yeniden başlatılması planlandı. Bölge civarında daha fazla yıldırım tespit edildiğinde yarış yeniden başlamıştı.

Sonuç olarak, yarışın bitime 14 dakika kala damalı bayrak ile bitirilmesine karar verildi.

Alpine, ilk WEC genel klasman galibiyetini galibiyetini 8 numaralı Toyota'nın ve mücadele eden tek Glickenhaus'ın önünde elde etmeyi başardı.

LMP2 sınıfında ise galibiyete ulaşan taraf 23 numaralı United Autosport aracı oldu, araç genel klasmanda ise dördüncü sırada yer aldı. Hemen arkalarında ise 31 numaralı WRT aracı yer aldı.

Diğer WRT aracı olan 41 numaralı WRT ise bir süreliğine üçüncü sırayı kaybetmişti, fakat sonradan başarılı bir geri dönüş yaparak yerini geri aldı.

Böylece Prema LMP2'deki ilk yarışını dördüncü sırada tamamlamış oldu. JOTA araçları beşinci ve altıncı sırada yer aldı.

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Michael Christensen, Kevin Estre

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Michael Christensen, Kevin Estre

Photo by: Paul Foster

GTE sınıfında ise sonuç değişmedi. Sıralama turlarını domine eden 92 numaralı Porsche fabrika aracı, Chevrolet Corvette'in 1.4 saniye önünde galibiyete uzandı.

İlk saatlerde Porsche ve Corvette araçları sıkı bir mücadeleye tutuştular. Her iki Porsche'nin de start çizgisi ihlali nedeniyle ceza aldığı bu periyodun sonrasında kırmızı bayrak çıktı ve yarış yeniden başlarken 92 numaralı Porsche, Corvette'i geçerek yerini geri aldı.

91 numaralı Porsche ise yarışı ikinci sırada bitirerek takıma dubleyi getirecek gibiydi ancak sıkışan sol arka tekerlek somunu sonrası Corvette 9 saniyelik farkı kapatarak ikinciliği aldı ve dubleyi engelledi.

Ferrari'nin 488 GTE Evo araçları dördüncü ve beşinci sıralarda yer alırken, 51 numaralı araçla Alessandro Pier Guidi ve James Calado, 52 numaralı araçtaki Miguel Molina ve Antonio Fuoco'yu geride bıraktı.

GTE Am'de Aston Martin ilk iki sıranın sahibiydi. David Pittard, Nicki Thiim ve Paul Dalla Lana'dan oluşan NorthWest AMR takımı Marco Sorensen, Ben Keating ve Florian Latorre'den oluşan TF Sport'u geride bırakmayı başardı. Üçüncü sırada ise 56 numaralı Project 1 Porsche yer aldı.

Yarış sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur Zaman
1 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière
Alpine A480 HYPERCAR 194 7:15'37.293
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 194 7:16'14.759
3 708 France Olivier Pla
France Romain Dumas
Australia Ryan Briscoe
Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 193 7:15'47.801
4 23 United Kingdom Paul diResta
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson
Oreca 07 LMP2 192 7:16'19.526
5 31 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Germany René Rast
Oreca 07 LMP2 192 7:16'23.236
6 41 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato
Oreca 07 LMP2 192 7:19'34.747
7 9 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo
Oreca 07 LMP2 192 7:19'38.729
8 28 Denmark Oliver Rasmussen
United Arab Emirates Ed Jones
South Africa Jonathan Aberdein
Oreca 07 LMP2 192 7:19'41.209
9 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
Oreca 07 LMP2 192 7:19'43.496
10 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen
Oreca 07 LMP2 192 7:19'48.518
11 5 United States Dane Cameron
France Emmanuel Collard
Brazil Felipe Nasr
Oreca 07 LMP2 192 7:19'56.740
12 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera
Oreca 07 LMP2 191 7:19'48.196
13 35 France Jean Lahaye
France Matthieu Lahaye
France François Heriau
Oreca 07 LMP2 190 7:19'44.933
14 45 United States Thomas Steven
Australia James Allen
Austria Rene Binder
Oreca 07 LMP2 190 7:19'47.614
15 1 France Lilou Wadoux
France Sébastien Ogier
France Charles Milesi
Oreca 07 LMP2 189 7:19'42.093
16 44 Slovakia Miro Konopka
Switzerland Mathias Beche
Netherlands Tijmen van der Helm
Oreca 07 LMP2 188 7:16'12.445
17 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 183 7:15'49.273
18 64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 183 7:15'58.580
19 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 183 7:16'00.835
20 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 183 7:19'35.390
21 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 180 7:15'59.556
22 52 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 180 7:16'13.723
23 33 United States Ben Keating
France Florian Latorre
Denmark Marco Sorensen
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 180 7:19'23.417
24 56 United States Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 180 7:19'24.692
25 77 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 180 7:19'29.308
26 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 179 7:19'25.945
27 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Charlie Fagg
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 179 7:19'39.474
28 21 France Simon Mann
Switzerland Chris Ulrich
Finland Toni Vilander
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 178 7:19'36.073
29 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Giancarlo Fisichella
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 178 7:19'44.214
30 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
New Zealand Nick Cassidy
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 178 7:19'45.251
31 34 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Mexico Esteban Gutierrez
Oreca 07 LMP2 174 6:37'50.629
32 88 United States Fred Poordad
United States Patrick Lindsey
France Julien Andlauer
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 169 7:19'35.028
33 10 Switzerland Nico Müller
Ireland Ryan Cullen
Germany Mike Rockenfeller
Oreca 07 LMP2 157 5:53'41.658
71 France Franck Dezoteux
France Pierre Ragues
France Gabriel Aubry
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 122 5:26'06.852
46 Italy Matteo Cairoli
Denmark Mikkel Pedersen
Switzerland Nicolas Leutwiler
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 86 2:59'57.081
7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 110 3:28'51.927
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