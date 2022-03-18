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WEC / Sebring Sıralama turları raporu

WEC Sebring: Alpine, Glickenhaus'un önünde pole pozisyonunda

Alpine, 2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun ilk yarışı olan Sebring'de pole pozisyonunu elde etti. Toyota'nın en iyi aracı ise dördüncü sırada yer aldı.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
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36 numaralı Alpine A480-Gibson aracına pole pozisyonunu getiren isim Nicolas Lapierre oldu. Fransız sürücünün 1.47.407'lik derecesiyle Alpine, geçtiğimiz sezon gerçekleşen Portimao yarışından sonraki ilk pole pozisyonunu elde etti.

Lapierre, "Trafiğe takılmadan temiz bir tur atabildim, araç mükemmeldi. İdeal ayarları tutturmayı başardık ve aracı sürmek çok zevkliydi. dedi.

Lapierre'in turu, ikinci sırada yer alan 708 numaralı Glickenhaus 007 LMH'den 1.3 saniye daha hızlıydı. 708 numaralı aracı ikinci sıraya yerleştiren Olivier Pia'nın turu 1.48.741'de kaldı.

Üçüncü sırada ise Nicklas Nielsen, "sansasyonel" 1.49.014'lük turuyla, AF Corse Oreca 07-Gibson'ını kendi sınıfında pole pozisyonuna yerleştirdi. 

Nielsen'in turu, iki Toyota GR010'u da mağlup etmesi için yeterli oldu. 8 numaralı Toyota ile Brendon Hartley, Nielsen'in 0.2 saniye gerisindeydi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: JEP / Motorsport Images

5. ve 6. sıralarda, LMP2 klasmanında mücadele eden United Autosports araçları bulunurken, 7 numaralı diğer Toyota ancak 7. olabildi.

Jose Maria Lopez'in 1.49.581'lik turu, iki United sürücüsünün, Filipe Albuquerque ve Paul Di Resta'nın turlarından daha yavaştı

LMP2'de dördüncü, genel klasmanda ise sekizinci sırada WRT sürücüsü Rene Rast yer aldı. Rast'ı diğer WRT ile Ferdinand Habsburg ve Prema Oreca'dan Robert Kubica izledi.

Dane Cameron, ilk WEC yarışına çıkacak Penske Oreca ile genel klasmanda 13. sırayı elde etti.

10 dakikalık Hypercar/LMP2 seansı, Inter Europol Competition LMP2 takımından, Covid-19'a yakalanan Alex Brundle'ın yerine geçen, Fabio Scherer'ın yaptığı kazanın ardından erken sona erdi.

 

GTE Pro sınıfında ise Porsche güçlü performansı ile göz doldurdu. 92 numaralı Porsche 911 RSR-19 ile Michael Christensen-Kevin Estre ikilisi pole pozisyonunda yer aldılar.

Christensen'in pole pozisyonu derecesi olan 1.57.233, 91 numaralı Porsche'un Gianmaria Bruni tarafından yapılan en iyi derecesinden 0.150 saniye daha iyiydi.

Porsche'dan sonra en iyi dereceyi Corvette C8.R ile Nick Tandy elde etti. Tandy'nin turu liderden 0.463 saniye daha yavaştı.

AF Corse tarafından çalıştırılan Ferrari 488 GTE Evo araçlarında ise, hem James Calado (#51) hem de takıma yeni katılan Antonio Fuoco (#52) ile GTE Am sınıfında pole pozisyonunu elde eden TF Sport Aston Martin Vantage'dan yavaş kaldılar.

Ben Keating, 1.59.204'lük derecesi ile pole pozisyonunu elde etti. Keating'in neredeyse bir saniye gerisinde ikinci sırada NorthWest AMR ile Paul Dalla Lana yer aldı. Üçüncü sırada ise 56 numaralı Project 1 Porsche'deki Brendan Iribe yer aldı.

Diğer Porsche'daki Nicolas Leutwiler ise kısa bir kırmızı bayrak periyoduna yol açtı.

Hypercar/LMP2 sınıfı sıralama sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Ortalama Süre Fark
1 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 1'47.407  
2 708 France Olivier Pla
France Romain Dumas
Australia Ryan Briscoe 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'48.741 1.334
3 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Oreca 07 LMP2 1'49.014 1.607
4 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'49.217 1.810
5 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen 		Oreca 07 LMP2 1'49.388 1.981
6 23 United Kingdom Paul diResta
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		Oreca 07 LMP2 1'49.510 2.103
7 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'49.581 2.174
8 31 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Germany René Rast 		Oreca 07 LMP2 1'49.670 2.263
9 41 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 1'49.688 2.281
10 9 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo 		Oreca 07 LMP2 1'50.057 2.650
11 28 Denmark Oliver Rasmussen
United Arab Emirates Ed Jones
South Africa Jonathan Aberdein 		Oreca 07 LMP2 1'50.178 2.771
12 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 1'50.596 3.189
13 5 United States Dane Cameron
France Emmanuel Collard
Brazil Felipe Nasr 		Oreca 07 LMP2 1'50.629 3.222
14 1 France Lilou Wadoux
France Sébastien Ogier
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 1'50.916 3.509
15 35 France Jean Lahaye
France Matthieu Lahaye
France François Heriau 		Oreca 07 LMP2 1'50.954 3.547
16 10 Switzerland Nico Müller
Ireland Ryan Cullen
Germany Mike Rockenfeller 		Oreca 07 LMP2 1'50.955 3.548
17 44 Slovakia Miro Konopka
Switzerland Mathias Beche
Netherlands Tijmen van der Helm 		Oreca 07 LMP2 1'51.182 3.775
18 45 United States Thomas Steven
Australia James Allen
Austria Rene Binder 		Oreca 07 LMP2 1'51.332 3.925
19 34 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Mexico Esteban Gutierrez 		Oreca 07 LMP2 1'51.872 4.465
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GTE sınıfı sıralama sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Ortalama Süre Fark
1 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'57.233  
2 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'57.383 0.150
3 64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 1'57.696 0.463
4 33 United States Ben Keating
France Florian Latorre
Denmark Marco Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.204 1.971
5 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'59.299 2.066
6 52 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'59.388 2.155
7 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'00.570 3.337
8 56 United States Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'00.649 3.416
9 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'01.140 3.907
10 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Charlie Fagg 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'01.379 4.146
11 77 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'02.079 4.846
12 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
New Zealand Nick Cassidy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'02.264 5.031
13 71 France Franck Dezoteux
France Pierre Ragues
France Gabriel Aubry 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'02.800 5.567
14 21 France Simon Mann
Switzerland Chris Ulrich
Finland Toni Vilander 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.116 5.883
15 88 United States Fred Poordad
United States Patrick Lindsey
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'03.560 6.327
16 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.726 6.493
17 46 Italy Matteo Cairoli
Denmark Mikkel Pedersen
Switzerland Nicolas Leutwiler 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM    
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