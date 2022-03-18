WEC Sebring: Alpine, Glickenhaus'un önünde pole pozisyonunda

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36 numaralı Alpine A480-Gibson aracına pole pozisyonunu getiren isim Nicolas Lapierre oldu. Fransız sürücünün 1.47.407'lik derecesiyle Alpine, geçtiğimiz sezon gerçekleşen Portimao yarışından sonraki ilk pole pozisyonunu elde etti.

Lapierre, "Trafiğe takılmadan temiz bir tur atabildim, araç mükemmeldi. İdeal ayarları tutturmayı başardık ve aracı sürmek çok zevkliydi. dedi.

Lapierre'in turu, ikinci sırada yer alan 708 numaralı Glickenhaus 007 LMH'den 1.3 saniye daha hızlıydı. 708 numaralı aracı ikinci sıraya yerleştiren Olivier Pia'nın turu 1.48.741'de kaldı.

Üçüncü sırada ise Nicklas Nielsen, "sansasyonel" 1.49.014'lük turuyla, AF Corse Oreca 07-Gibson'ını kendi sınıfında pole pozisyonuna yerleştirdi.

Nielsen'in turu, iki Toyota GR010'u da mağlup etmesi için yeterli oldu. 8 numaralı Toyota ile Brendon Hartley, Nielsen'in 0.2 saniye gerisindeydi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images

5. ve 6. sıralarda, LMP2 klasmanında mücadele eden United Autosports araçları bulunurken, 7 numaralı diğer Toyota ancak 7. olabildi.

Jose Maria Lopez'in 1.49.581'lik turu, iki United sürücüsünün, Filipe Albuquerque ve Paul Di Resta'nın turlarından daha yavaştı

LMP2'de dördüncü, genel klasmanda ise sekizinci sırada WRT sürücüsü Rene Rast yer aldı. Rast'ı diğer WRT ile Ferdinand Habsburg ve Prema Oreca'dan Robert Kubica izledi.

Dane Cameron, ilk WEC yarışına çıkacak Penske Oreca ile genel klasmanda 13. sırayı elde etti.

10 dakikalık Hypercar/LMP2 seansı, Inter Europol Competition LMP2 takımından, Covid-19'a yakalanan Alex Brundle'ın yerine geçen, Fabio Scherer'ın yaptığı kazanın ardından erken sona erdi.

GTE Pro sınıfında ise Porsche güçlü performansı ile göz doldurdu. 92 numaralı Porsche 911 RSR-19 ile Michael Christensen-Kevin Estre ikilisi pole pozisyonunda yer aldılar.

Christensen'in pole pozisyonu derecesi olan 1.57.233, 91 numaralı Porsche'un Gianmaria Bruni tarafından yapılan en iyi derecesinden 0.150 saniye daha iyiydi.

Porsche'dan sonra en iyi dereceyi Corvette C8.R ile Nick Tandy elde etti. Tandy'nin turu liderden 0.463 saniye daha yavaştı.

AF Corse tarafından çalıştırılan Ferrari 488 GTE Evo araçlarında ise, hem James Calado (#51) hem de takıma yeni katılan Antonio Fuoco (#52) ile GTE Am sınıfında pole pozisyonunu elde eden TF Sport Aston Martin Vantage'dan yavaş kaldılar.

Ben Keating, 1.59.204'lük derecesi ile pole pozisyonunu elde etti. Keating'in neredeyse bir saniye gerisinde ikinci sırada NorthWest AMR ile Paul Dalla Lana yer aldı. Üçüncü sırada ise 56 numaralı Project 1 Porsche'deki Brendan Iribe yer aldı.

Diğer Porsche'daki Nicolas Leutwiler ise kısa bir kırmızı bayrak periyoduna yol açtı.

Hypercar/LMP2 sınıfı sıralama sonuçları:

GTE sınıfı sıralama sonuçları: