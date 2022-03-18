WEC Sebring: Alpine, Glickenhaus'un önünde pole pozisyonunda
Alpine, 2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun ilk yarışı olan Sebring'de pole pozisyonunu elde etti. Toyota'nın en iyi aracı ise dördüncü sırada yer aldı.
36 numaralı Alpine A480-Gibson aracına pole pozisyonunu getiren isim Nicolas Lapierre oldu. Fransız sürücünün 1.47.407'lik derecesiyle Alpine, geçtiğimiz sezon gerçekleşen Portimao yarışından sonraki ilk pole pozisyonunu elde etti.
Lapierre, "Trafiğe takılmadan temiz bir tur atabildim, araç mükemmeldi. İdeal ayarları tutturmayı başardık ve aracı sürmek çok zevkliydi. dedi.
Lapierre'in turu, ikinci sırada yer alan 708 numaralı Glickenhaus 007 LMH'den 1.3 saniye daha hızlıydı. 708 numaralı aracı ikinci sıraya yerleştiren Olivier Pia'nın turu 1.48.741'de kaldı.
Üçüncü sırada ise Nicklas Nielsen, "sansasyonel" 1.49.014'lük turuyla, AF Corse Oreca 07-Gibson'ını kendi sınıfında pole pozisyonuna yerleştirdi.
Nielsen'in turu, iki Toyota GR010'u da mağlup etmesi için yeterli oldu. 8 numaralı Toyota ile Brendon Hartley, Nielsen'in 0.2 saniye gerisindeydi.
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa
Photo by: JEP / Motorsport Images
5. ve 6. sıralarda, LMP2 klasmanında mücadele eden United Autosports araçları bulunurken, 7 numaralı diğer Toyota ancak 7. olabildi.
Jose Maria Lopez'in 1.49.581'lik turu, iki United sürücüsünün, Filipe Albuquerque ve Paul Di Resta'nın turlarından daha yavaştı
LMP2'de dördüncü, genel klasmanda ise sekizinci sırada WRT sürücüsü Rene Rast yer aldı. Rast'ı diğer WRT ile Ferdinand Habsburg ve Prema Oreca'dan Robert Kubica izledi.
Dane Cameron, ilk WEC yarışına çıkacak Penske Oreca ile genel klasmanda 13. sırayı elde etti.
10 dakikalık Hypercar/LMP2 seansı, Inter Europol Competition LMP2 takımından, Covid-19'a yakalanan Alex Brundle'ın yerine geçen, Fabio Scherer'ın yaptığı kazanın ardından erken sona erdi.
GTE Pro sınıfında ise Porsche güçlü performansı ile göz doldurdu. 92 numaralı Porsche 911 RSR-19 ile Michael Christensen-Kevin Estre ikilisi pole pozisyonunda yer aldılar.
Christensen'in pole pozisyonu derecesi olan 1.57.233, 91 numaralı Porsche'un Gianmaria Bruni tarafından yapılan en iyi derecesinden 0.150 saniye daha iyiydi.
Porsche'dan sonra en iyi dereceyi Corvette C8.R ile Nick Tandy elde etti. Tandy'nin turu liderden 0.463 saniye daha yavaştı.
AF Corse tarafından çalıştırılan Ferrari 488 GTE Evo araçlarında ise, hem James Calado (#51) hem de takıma yeni katılan Antonio Fuoco (#52) ile GTE Am sınıfında pole pozisyonunu elde eden TF Sport Aston Martin Vantage'dan yavaş kaldılar.
Ben Keating, 1.59.204'lük derecesi ile pole pozisyonunu elde etti. Keating'in neredeyse bir saniye gerisinde ikinci sırada NorthWest AMR ile Paul Dalla Lana yer aldı. Üçüncü sırada ise 56 numaralı Project 1 Porsche'deki Brendan Iribe yer aldı.
Diğer Porsche'daki Nicolas Leutwiler ise kısa bir kırmızı bayrak periyoduna yol açtı.
Hypercar/LMP2 sınıfı sıralama sonuçları:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'47.407
|2
|708
| Olivier Pla
Romain Dumas
Ryan Briscoe
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1'48.741
|1.334
|3
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.014
|1.607
|4
|8
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'49.217
|1.810
|5
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.388
|1.981
|6
|23
| Paul diResta
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.510
|2.103
|7
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'49.581
|2.174
|8
|31
| Sean Gelael
Robin Frijns
René Rast
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.670
|2.263
|9
|41
| Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.688
|2.281
|10
|9
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.057
|2.650
|11
|28
| Oliver Rasmussen
Ed Jones
Jonathan Aberdein
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.178
|2.771
|12
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.596
|3.189
|13
|5
| Dane Cameron
Emmanuel Collard
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.629
|3.222
|14
|1
| Lilou Wadoux
Sébastien Ogier
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.916
|3.509
|15
|35
| Jean Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.954
|3.547
|16
|10
| Nico Müller
Ryan Cullen
Mike Rockenfeller
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.955
|3.548
|17
|44
| Miro Konopka
Mathias Beche
Tijmen van der Helm
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.182
|3.775
|18
|45
| Thomas Steven
James Allen
Rene Binder
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.332
|3.925
|19
|34
| Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Esteban Gutierrez
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.872
|4.465
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GTE sınıfı sıralama sonuçları:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'57.233
|2
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'57.383
|0.150
|3
|64
| Tommy Milner
Nick Tandy
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|1'57.696
|0.463
|4
|33
| Ben Keating
Florian Latorre
Marco Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.204
|1.971
|5
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'59.299
|2.066
|6
|52
| Miguel Molina
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'59.388
|2.155
|7
|98
| Paul DallaLana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'00.570
|3.337
|8
|56
| Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'00.649
|3.416
|9
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'01.140
|3.907
|10
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charlie Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'01.379
|4.146
|11
|77
| Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'02.079
|4.846
|12
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Nick Cassidy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'02.264
|5.031
|13
|71
| Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'02.800
|5.567
|14
|21
| Simon Mann
Chris Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.116
|5.883
|15
|88
| Fred Poordad
Patrick Lindsey
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'03.560
|6.327
|16
|60
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.726
|6.493
|17
|46
| Matteo Cairoli
Mikkel Pedersen
Nicolas Leutwiler
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
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