WEC Sebring 3. antrenman: Toyota kazaya rağmen yine ilk ikide
Toyota, kendileri adına Jose Maria Lopez'in kazasıyla sonuçlanan seansı ilk iki sırada tamamlayarak bir kez daha gövde gösterisi yapmayı başardı.
Tıpkı ikinci antrenmanda olduğu gibi zirvede bir kez daha #7 Toyota ile Kamui Kobayashi vardı; Japon sürücü henüz 20. dakikada 1.45.783 ile 1.46 barajının altına inmeyi başardı.
Kobayashi'nin en yakın rakibi olan #8 Toyota'dan 0.6 saniye daha hızlı olan bu derecesi seansın sonuna kadar zirvedeki yerini korudu, böylece Toyota bir kez daha ilk ikiyi kapatmayı başardı.
Buna rağmen Toyota için seans tamamen iyi geçmedi, nitekim Kobayashi'nin takım arkadaşı Lopez bitime 10 dakika kala 13. virajda bariyerlere arkadan çarparak araca hasar verdi.
Kısa süre sonra #50 Ferrari direksiyonundaki Nicklas Nielsen de kaza yapınca seans bitime altı dakika kala kırmızı bayrakla durduruldu ve yeniden başlatılmadı.
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Toyota'nın hemen arkasında bir kez daha Ferrari yer aldı. Seansın ilk dakikalarında 1.46.777 yapan #50 Ferrari sürücüsü Antonio Fuoco, bu derecesiyle Ferrari'yi üçüncülüğe taşıdığı gibi bir süre seansa liderlik de etti.
Dördüncü sıra bir kez daha Cadillac'a gitti, ancak Ferrari'nin aksine Cadillac 1.47 barajının altına inemedi: en hızlı tur Alex Lynn'in 1.47.155'lik derecesiydi.
Beşinci sıra bu hafta sonu ilk kez bu denli yükselebilen Peugeot'a gitti. #93 Peugeot direksiyonundaki Mikel Jenssen'in 1.47.965'lik derecesi yine de Toyota'dan iki saniye gerideydi.
Yavaş bir dönüş yapan Porsche, #5 ile altıncı, #6 ile sekizinci sırada yer aldı. İki Porsche'u ayıran isimse #51 Ferrarri ile Alessandro Pier Guidi oldu.
İkinci antrenmanda iyi bir performans sergileyen Glickenhaus bu kez ancak onuncu olabildi.
#4 Vanwall ise ilk dakikada pitten çıkar çıkmaz durdu ve direksiyondaki Tom Dilmann motorun güç kaybettiğini bildirdi.
Araç pite geri getirilmesinin ardından zamanında tamir edilemedi, böylece takım bir antrenman seansını tamamen kaybetti.
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen
Fotoğraf: Ferrari
LMP2'de lider değişmedi; #28 Jota ile 1.50.102 yapan Pietro Fittipaldi bir kez daha zirveyi ele geçirmeyi başardı.
İkinci sıra 0.1 saniye gerideki #22 United Autosports sürücüsü Philip Hanson'a giderken, üçüncü sırada diğer Jota ile Yifei Ye yer aldı. Aynı şekilde dördüncülük de #23 United Autosports ile Oliver Jarvis'e gitti.
İlk dördü sadece 0.163 saniye ayırırken, bu dörtlünün 0.1 saniye gerisinde Prema sürücüsü Mirko Bortolotti yer aldı.
GTE Am'de fabrika Aston Martin sürücüsü Nicki Thiim #98 Northwest AMR Vantage GTE ile Riccardo Pera'nın #86 GR Racing Porsche'sini 0.043s farkla geçerek liderliği aldı.
WEC Sebring - Üçüncü antrenman sonuç tablosu
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|7
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'45.783
|2
|8
|
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'46.392
|0.609
|3
|50
|
Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|1'46.777
|0.994
|4
|2
|
Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|1'47.155
|1.372
|5
|93
|
Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'47.965
|2.182
|6
|5
|
Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1'48.303
|2.520
|7
|51
|
Alessandro PierGuidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|1'48.425
|2.642
|8
|6
|
Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1'48.485
|2.702
|9
|94
|
Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'48.602
|2.819
|10
|28
|
David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.128
|4.345
|11
|22
|
Frederick Lubin
Philip Hanson
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.218
|4.435
|12
|48
|
David Beckmann
Ye Yifei
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.256
|4.473
|13
|23
|
Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.291
|4.508
|14
|63
|
Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.409
|4.626
|15
|36
|
Matthieu Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.467
|4.684
|16
|9
|
Filip Ugran
Bent Viscaal
Andrea Caldarelli
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.912
|5.129
|17
|31
|
Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
Robin Frijns
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.162
|5.379
|18
|35
|
André Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.281
|5.498
|19
|708
|
Romain Dumas
Ryan Briscoe
Olivier Pla
|Glickenhaus 007
|HYPERCAR
|1'51.288
|5.505
|20
|41
|
Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.495
|5.712
|21
|34
|
Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.556
|5.773
|22
|10
|
Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.579
|5.796
|23
|98
|
Paul DallaLana
Axcil Jefferies
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.030
|13.247
|24
|86
|
Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.073
|13.290
|25
|57
|
Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.084
|13.301
|26
|54
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.093
|13.310
|27
|33
|
Ben Keating
Nicolas Varrone
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE AM
|1'59.098
|13.315
|28
|83
|
Luis Perez-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.119
|13.336
|29
|77
|
Christian Ried
Mikkel Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.210
|13.427
|30
|21
|
Stefano Costantini
Simon Mann
Ulysse De
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.216
|13.433
|31
|60
|
Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.325
|13.542
|32
|85
|
Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.487
|13.704
|33
|25
|
Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.622
|13.839
|34
|56
|
PJ Hyett
Gunnar Jeannette
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.637
|13.854
|35
|777
|
Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'00.880
|15.097
|36
|4
|
Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jacques Villeneuve
|Vanwall Vandervell 680
|HYPERCAR
|37
|88
|
Ryan Hardwick
Zacharie Robichon
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık"
Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık" Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık"
Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor"
Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor" Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor"
Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil"
Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil" Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil"
Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız"
Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız" Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.