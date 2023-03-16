WEC Sebring 3. antrenman: Toyota kazaya rağmen yine ilk ikide

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Tıpkı ikinci antrenmanda olduğu gibi zirvede bir kez daha #7 Toyota ile Kamui Kobayashi vardı; Japon sürücü henüz 20. dakikada 1.45.783 ile 1.46 barajının altına inmeyi başardı.

Kobayashi'nin en yakın rakibi olan #8 Toyota'dan 0.6 saniye daha hızlı olan bu derecesi seansın sonuna kadar zirvedeki yerini korudu, böylece Toyota bir kez daha ilk ikiyi kapatmayı başardı.

Buna rağmen Toyota için seans tamamen iyi geçmedi, nitekim Kobayashi'nin takım arkadaşı Lopez bitime 10 dakika kala 13. virajda bariyerlere arkadan çarparak araca hasar verdi.

Kısa süre sonra #50 Ferrari direksiyonundaki Nicklas Nielsen de kaza yapınca seans bitime altı dakika kala kırmızı bayrakla durduruldu ve yeniden başlatılmadı.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Toyota'nın hemen arkasında bir kez daha Ferrari yer aldı. Seansın ilk dakikalarında 1.46.777 yapan #50 Ferrari sürücüsü Antonio Fuoco, bu derecesiyle Ferrari'yi üçüncülüğe taşıdığı gibi bir süre seansa liderlik de etti.

Dördüncü sıra bir kez daha Cadillac'a gitti, ancak Ferrari'nin aksine Cadillac 1.47 barajının altına inemedi: en hızlı tur Alex Lynn'in 1.47.155'lik derecesiydi.

Beşinci sıra bu hafta sonu ilk kez bu denli yükselebilen Peugeot'a gitti. #93 Peugeot direksiyonundaki Mikel Jenssen'in 1.47.965'lik derecesi yine de Toyota'dan iki saniye gerideydi.

Yavaş bir dönüş yapan Porsche, #5 ile altıncı, #6 ile sekizinci sırada yer aldı. İki Porsche'u ayıran isimse #51 Ferrarri ile Alessandro Pier Guidi oldu.

İkinci antrenmanda iyi bir performans sergileyen Glickenhaus bu kez ancak onuncu olabildi.

#4 Vanwall ise ilk dakikada pitten çıkar çıkmaz durdu ve direksiyondaki Tom Dilmann motorun güç kaybettiğini bildirdi.

Araç pite geri getirilmesinin ardından zamanında tamir edilemedi, böylece takım bir antrenman seansını tamamen kaybetti.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Fotoğraf: Ferrari

LMP2'de lider değişmedi; #28 Jota ile 1.50.102 yapan Pietro Fittipaldi bir kez daha zirveyi ele geçirmeyi başardı.

İkinci sıra 0.1 saniye gerideki #22 United Autosports sürücüsü Philip Hanson'a giderken, üçüncü sırada diğer Jota ile Yifei Ye yer aldı. Aynı şekilde dördüncülük de #23 United Autosports ile Oliver Jarvis'e gitti.

İlk dördü sadece 0.163 saniye ayırırken, bu dörtlünün 0.1 saniye gerisinde Prema sürücüsü Mirko Bortolotti yer aldı.

GTE Am'de fabrika Aston Martin sürücüsü Nicki Thiim #98 Northwest AMR Vantage GTE ile Riccardo Pera'nın #86 GR Racing Porsche'sini 0.043s farkla geçerek liderliği aldı.

WEC Sebring - Üçüncü antrenman sonuç tablosu