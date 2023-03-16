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WEC Sebring 3. antrenman: Toyota kazaya rağmen yine ilk ikide

Toyota, kendileri adına Jose Maria Lopez'in kazasıyla sonuçlanan seansı ilk iki sırada tamamlayarak bir kez daha gövde gösterisi yapmayı başardı.

Rachit Thukral
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WEC Sebring 3. antrenman: Toyota kazaya rağmen yine ilk ikide
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Tıpkı ikinci antrenmanda olduğu gibi zirvede bir kez daha #7 Toyota ile Kamui Kobayashi vardı; Japon sürücü henüz 20. dakikada 1.45.783 ile 1.46 barajının altına inmeyi başardı.

Kobayashi'nin en yakın rakibi olan #8 Toyota'dan 0.6 saniye daha hızlı olan bu derecesi seansın sonuna kadar zirvedeki yerini korudu, böylece Toyota bir kez daha ilk ikiyi kapatmayı başardı.

Buna rağmen Toyota için seans tamamen iyi geçmedi, nitekim Kobayashi'nin takım arkadaşı Lopez bitime 10 dakika kala 13. virajda bariyerlere arkadan çarparak araca hasar verdi.

Kısa süre sonra #50 Ferrari direksiyonundaki Nicklas Nielsen de kaza yapınca seans bitime altı dakika kala kırmızı bayrakla durduruldu ve yeniden başlatılmadı.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Toyota'nın hemen arkasında bir kez daha Ferrari yer aldı. Seansın ilk dakikalarında 1.46.777 yapan #50 Ferrari sürücüsü Antonio Fuoco, bu derecesiyle Ferrari'yi üçüncülüğe taşıdığı gibi bir süre seansa liderlik de etti.

Dördüncü sıra bir kez daha Cadillac'a gitti, ancak Ferrari'nin aksine Cadillac 1.47 barajının altına inemedi: en hızlı tur Alex Lynn'in 1.47.155'lik derecesiydi.

Beşinci sıra bu hafta sonu ilk kez bu denli yükselebilen Peugeot'a gitti. #93 Peugeot direksiyonundaki Mikel Jenssen'in 1.47.965'lik derecesi yine de Toyota'dan iki saniye gerideydi.

Yavaş bir dönüş yapan Porsche, #5 ile altıncı, #6 ile sekizinci sırada yer aldı. İki Porsche'u ayıran isimse #51 Ferrarri ile Alessandro Pier Guidi oldu. 

İkinci antrenmanda iyi bir performans sergileyen Glickenhaus bu kez ancak onuncu olabildi.

#4 Vanwall ise ilk dakikada pitten çıkar çıkmaz durdu ve direksiyondaki Tom Dilmann motorun güç kaybettiğini bildirdi.

Araç pite geri getirilmesinin ardından zamanında tamir edilemedi, böylece takım bir antrenman seansını tamamen kaybetti.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Fotoğraf: Ferrari

LMP2'de lider değişmedi; #28 Jota ile 1.50.102 yapan Pietro Fittipaldi bir kez daha zirveyi ele geçirmeyi başardı.

İkinci sıra 0.1 saniye gerideki #22 United Autosports sürücüsü Philip Hanson'a giderken, üçüncü sırada diğer Jota ile Yifei Ye yer aldı. Aynı şekilde dördüncülük de #23 United Autosports ile Oliver Jarvis'e gitti.

İlk dördü sadece 0.163 saniye ayırırken, bu dörtlünün 0.1 saniye gerisinde Prema sürücüsü Mirko Bortolotti yer aldı.

GTE Am'de fabrika Aston Martin sürücüsü Nicki Thiim #98 Northwest AMR Vantage GTE ile Riccardo Pera'nın #86 GR Racing Porsche'sini 0.043s farkla geçerek liderliği aldı.

 

WEC Sebring - Üçüncü antrenman sonuç tablosu

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'45.783
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'46.392 0.609
3 50 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen
Ferrari 499P HYPERCAR 1'46.777 0.994
4 2 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook
Cadillac V-Series.R HYPERCAR 1'47.155 1.372
5 93 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne
Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'47.965 2.182
6 5 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki
Porsche 963 HYPERCAR 1'48.303 2.520
7 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi
Ferrari 499P HYPERCAR 1'48.425 2.642
8 6 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor
Porsche 963 HYPERCAR 1'48.485 2.702
9 94 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller
Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'48.602 2.819
10 28 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen
Oreca 07 LMP2 1'50.128 4.345
11 22 Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
Oreca 07 LMP2 1'50.218 4.435
12 48 Germany David Beckmann
China Ye Yifei
United Kingdom Will Stevens
Oreca 07 LMP2 1'50.256 4.473
13 23 United States Josh Pierson
United Kingdom Tom Blomqvist
United Kingdom Oliver Jarvis
Oreca 07 LMP2 1'50.291 4.508
14 63 France Doriane Pin
Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat
Oreca 07 LMP2 1'50.409 4.626
15 36 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi
Oreca 07 LMP2 1'50.467 4.684
16 9 Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal
Italy Andrea Caldarelli
Oreca 07 LMP2 1'50.912 5.129
17 31 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns
Oreca 07 LMP2 1'51.162 5.379
18 35 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell
Oreca 07 LMP2 1'51.281 5.498
19 708 France Romain Dumas
Australia Ryan Briscoe
France Olivier Pla
Glickenhaus 007 HYPERCAR 1'51.288 5.505
20 41 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Oreca 07 LMP2 1'51.495 5.712
21 34 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa
Oreca 07 LMP2 1'51.556 5.773
22 10 Ireland Ryan Cullen
Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry
Oreca 07 LMP2 1'51.579 5.796
23 98 Canada Paul DallaLana
Zimbabwe Axcil Jefferies
Denmark Nicki Thiim
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.030 13.247
24 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.073 13.290
25 57 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Brazil Daniel Serra
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.084 13.301
26 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.093 13.310
27 33 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg
Chevrolet Corvette C8.R LMGTE AM 1'59.098 13.315
28 83 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.119 13.336
29 77 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.210 13.427
30 21 Italy Stefano Costantini
France Simon Mann
Ulysse De
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.216 13.433
31 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.325 13.542
32 85 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.487 13.704
33 25 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.622 13.839
34 56 PJ Hyett
United States Gunnar Jeannette
Italy Matteo Cairoli
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.637 13.854
35 777 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'00.880 15.097
36 4 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
Canada Jacques Villeneuve
Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR
37 88 United States Ryan Hardwick
Canada Zacharie Robichon
United Kingdom Harry Tincknell
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM
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