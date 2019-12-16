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WEC, Sebring 1000 Mil yarışının başlangıç saatini değiştirdi
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FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, IMSA WeatherTech Sportscar Şampiyonası ile Mart ayında aynı hafta sonu gerçekleştirilecek olan Sebring 1000 Mil yarışının başlangıç saatini bir saat geri çekti.
Amerika’daki yarış, düzenlemeyle beraber 20 Mart Cuma günü, 2019’daki yarışa göre dört saat daha erken olacak şekilde öğlen saat 12:00’de başlayacak. Yarış, geçen yılki sekiz saatlik limitini koruyarak saat 20:00’de sona erecek.
WEC, yarışın saatini ayarlamadan önce yönetim organları FIA ve ACO’nun yanı sıra pist yönetimine de danıştığını belirtti.
Aynı hafta sonu gerçekleştirilecek olan IMSA takviminde ise herhangi bir değişiklik açıklanmadı. IMSA’nın Sebring 12 Saat yarışı, planlandığı gibi Cumartesi sabahı 10:40’ta başlayacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WEC , IMSA
|Etkinlik
|Sebring Biletler
|Editör
|Rachit Thukral
WEC, Sebring 1000 Mil yarışının başlangıç saatini değiştirdi
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