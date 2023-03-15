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WEC Sebring 1. antrenman: Toyota zirvede, Ferrari takipte

Toyota, Sebring'deki ilk antrenman seansına iyi bir başlangıç yaparak sezona ilk sırada açılış yaptı, Ferrari ise yakın takibi sürdürdü.

Gary Watkins
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WEC Sebring 1. antrenman: Toyota zirvede, Ferrari takipte
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Ryo Hirakawa, bir saatlik seansın son dakikalarında Ferrari sürücüsü James Calado'yu, Toyota'nın geçen hafta yapılan Prolog testinde elde ettiğinden yarım saniye daha hızlı bir zamanla zirveden indirdi.

Nispeten yavaş bir Prolog geçiren Toyota'nın en hızlı zamanı 1.48.208 idi, Hirakawa ise 1.47.649 yaparak halen şampiyonluk savaşında olduklarını kanıtladı.

İkinci sıra henüz 15. dakikada 1.47.935 yapan Calado ile Ferrari'ye gitti; bu, Ferrari'nin 1.3 saniye geliştiği anlamına gelmekte!

Üçüncü sıra #50 Ferrari ile Miguel Molina'ya giderken, dördüncü sırada yine Prolog'a göre epey geliştiği görülen Cadillac sürücüsü Earl Bamber yer aldı.

Beşinci sırada #7 Toyota, altıncı sırada 0.1 saniye gerideki #6 Porsche yer alırken, yedinci sıra çok az farkla #5 Porsche'a gitti.

Peugeot ise 1.49 bandından yukarı çıkamayarak sekizinci ve dokuzuncu oldu. #94 Peugeot, kardeş araç #93'ten sadece 0.092 saniye öndeydi.

Olivier Pla, Pipo motorlu 007 LMH'nin Prolog'daki en iyi derecesini 0.4 saniye geliştirerek Glickenhaus'a 16. sırayı getirirken, LMH sınıfının sonuncusu Vanwall oldu.

Vanvall için olumlu bir nokta, 1997 Formula 1 şampiyonu Jacques Villeneuve'ün derecesini tam dört saniye geliştirebilmesiydi. 

#63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin, Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat

#63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin, Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat

Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2'de liderlik Prema'ya gitti. 1.53.074 gibi iyi bir zaman elde edenMirko Bortolotti, sınıfının en iyi takımlarından WRT'ye tam 0.2 saniye fark attı.

Prolog'da liderlik koltuğunda bulunan United Autosport ise sırasıyla altıncı ve yedinci olabildi.

GTE Am'da ise liderlik koltuğunda 1.59.028 ile Iron Dames Ferrari sürücüsü Michelle Gatting yer aldı.

WEC Sebring - Birinci antrenman sonuç tablosu

Sınıf  No   Sürücü   Araç/Motor   Zaman Fark  Tur 
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa		 Toyota 1'47.649   30
51  A.P.Guidi
James Calado
A.Giovinazzi		 Ferrari 1'47.935 0.286 28
50  Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen		 Ferrari 1'48.039 0.390 30
Earl Bamber
Alex Lynn
R.Westbrook		 Cadillac 1'48.090 0.441 24
Mike Conway
Kamui Kobayashi
José María López		 Toyota 1'48.613 0.964 28
Kévin Estre
André Lotterer
Laurens Vanthoor		 Porsche 1'48.745 1.096 28
Dane Cameron
M.Christensen
F.Makowiecki		 Porsche 1'49.043 1.394 25
94  Loïc Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller		 Peugeot 1'49.315 1.666 19
93  Paul Di Resta
Mikkel Jensen
Jean-Éric Vergne		 Peugeot 1'49.407 1.758 26
10  63  Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat		 ORECA/Gibson 1'50.074 2.425 27
11  31  Sean Gelael
F.Habsburg
Robin Frijns		 ORECA/Gibson 1'50.317 2.668 26
12  Filip-Ioan Ugran
Bent Viscaal
A.Caldarelli		 ORECA/Gibson 1'50.338 2.689 27
13  28  David H.Hansson
P.Fittipaldi
Oliver Rasmussen		 ORECA/Gibson 1'50.349 2.700 27
14  41  Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Delétraz		 ORECA/Gibson 1'50.382 2.733 29
15  23  Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis		 ORECA/Gibson 1'50.459 2.810 27
16  708  Romain Dumas
Ryan Briscoe
Olivier Pla		 Glickenhaus/Pipo 1'50.663 3.014 27
17  22  Frederick Lubin
Phil Hanson
F.Albuquerque		 ORECA/Gibson 1'50.765 3.116 27
18  35  André Negrão
Memo Rojas
Olli Caldwell		 ORECA/Gibson 1'50.903 3.254 26
19  36  M.Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi		 ORECA/Gibson 1'51.013 3.364 25
20  Tom Dillmann
E.Guerrieri
J.Villeneuve		 Vanwall/Gibson 1'51.014 3.365 25
21  34  J.Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa		 ORECA/Gibson 1'51.095 3.446 27
22  48  David Beckmann
Yifei Ye
Will Stevens		 ORECA/Gibson 1'51.524 3.875 25
23  10  Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry		 ORECA/Gibson 1'52.100 4.451 29
24  85  Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey		 Porsche 1'59.028 11.379 24
25  54  Thomas Flohr
F.Castellacci
Davide Rigon		 Ferrari 1'59.053 11.404 26
26  33  Ben Keating
Nicolás Varrone
Nicky Catsburg		 Chevrolet 1'59.101 11.452 27
27  57  Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra		 Ferrari 1'59.123 11.474 27
28  88  Ryan Hardwick
Z.Robichon
Harry Tincknell		 Porsche 1'59.128 11.479 24
29  77  Christian Ried
M.O.Pedersen
Julien Andlauer		 Porsche 1'59.274 11.625 24
30  86  Mike Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker		 Porsche 1'59.295 11.646 27
31  60  C.Schiavoni
Matteo Cressoni
A.Picariello		 Porsche 1'59.334 11.685 26
32  21  S.Costantini
Simon Mann
Ulysse De Pauw		 Ferrari 1'59.393 11.744 26
33  83  L.P.-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera		 Ferrari 1'59.500 11.851 27
34  777  Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii		 Aston Martin 1'59.603 11.954 26
35  56  PJ Hyett
Gunnar Jeannette
Matteo Cairoli		 Porsche 1'59.632 11.983 25
36  25  Ahmad Al Harthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood		 Aston Martin 2'00.053 12.404 26
37  98  Paul Dalla Lana
Axcil Jefferies
Nicki Thiim		 Aston Martin 2'00.458 12.809 18
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