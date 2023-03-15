WEC Sebring 1. antrenman: Toyota zirvede, Ferrari takipte
Toyota, Sebring'deki ilk antrenman seansına iyi bir başlangıç yaparak sezona ilk sırada açılış yaptı, Ferrari ise yakın takibi sürdürdü.
Ryo Hirakawa, bir saatlik seansın son dakikalarında Ferrari sürücüsü James Calado'yu, Toyota'nın geçen hafta yapılan Prolog testinde elde ettiğinden yarım saniye daha hızlı bir zamanla zirveden indirdi.
Nispeten yavaş bir Prolog geçiren Toyota'nın en hızlı zamanı 1.48.208 idi, Hirakawa ise 1.47.649 yaparak halen şampiyonluk savaşında olduklarını kanıtladı.
İkinci sıra henüz 15. dakikada 1.47.935 yapan Calado ile Ferrari'ye gitti; bu, Ferrari'nin 1.3 saniye geliştiği anlamına gelmekte!
Üçüncü sıra #50 Ferrari ile Miguel Molina'ya giderken, dördüncü sırada yine Prolog'a göre epey geliştiği görülen Cadillac sürücüsü Earl Bamber yer aldı.
Beşinci sırada #7 Toyota, altıncı sırada 0.1 saniye gerideki #6 Porsche yer alırken, yedinci sıra çok az farkla #5 Porsche'a gitti.
Peugeot ise 1.49 bandından yukarı çıkamayarak sekizinci ve dokuzuncu oldu. #94 Peugeot, kardeş araç #93'ten sadece 0.092 saniye öndeydi.
Olivier Pla, Pipo motorlu 007 LMH'nin Prolog'daki en iyi derecesini 0.4 saniye geliştirerek Glickenhaus'a 16. sırayı getirirken, LMH sınıfının sonuncusu Vanwall oldu.
Vanvall için olumlu bir nokta, 1997 Formula 1 şampiyonu Jacques Villeneuve'ün derecesini tam dört saniye geliştirebilmesiydi.
#63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin, Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat
Photo by: JEP / Motorsport Images
LMP2'de liderlik Prema'ya gitti. 1.53.074 gibi iyi bir zaman elde edenMirko Bortolotti, sınıfının en iyi takımlarından WRT'ye tam 0.2 saniye fark attı.
Prolog'da liderlik koltuğunda bulunan United Autosport ise sırasıyla altıncı ve yedinci olabildi.
GTE Am'da ise liderlik koltuğunda 1.59.028 ile Iron Dames Ferrari sürücüsü Michelle Gatting yer aldı.
WEC Sebring - Birinci antrenman sonuç tablosu
|Sınıf
|No
|Sürücü
|Araç/Motor
|Zaman
|Fark
|Tur
|1
|8
|Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota
|1'47.649
|30
|2
|51
|A.P.Guidi
James Calado
A.Giovinazzi
|Ferrari
|1'47.935
|0.286
|28
|3
|50
|Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari
|1'48.039
|0.390
|30
|4
|2
|Earl Bamber
Alex Lynn
R.Westbrook
|Cadillac
|1'48.090
|0.441
|24
|5
|7
|Mike Conway
Kamui Kobayashi
José María López
|Toyota
|1'48.613
|0.964
|28
|6
|6
|Kévin Estre
André Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche
|1'48.745
|1.096
|28
|7
|5
|Dane Cameron
M.Christensen
F.Makowiecki
|Porsche
|1'49.043
|1.394
|25
|8
|94
|Loïc Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot
|1'49.315
|1.666
|19
|9
|93
|Paul Di Resta
Mikkel Jensen
Jean-Éric Vergne
|Peugeot
|1'49.407
|1.758
|26
|10
|63
|Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|ORECA/Gibson
|1'50.074
|2.425
|27
|11
|31
|Sean Gelael
F.Habsburg
Robin Frijns
|ORECA/Gibson
|1'50.317
|2.668
|26
|12
|9
|Filip-Ioan Ugran
Bent Viscaal
A.Caldarelli
|ORECA/Gibson
|1'50.338
|2.689
|27
|13
|28
|David H.Hansson
P.Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|ORECA/Gibson
|1'50.349
|2.700
|27
|14
|41
|Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Delétraz
|ORECA/Gibson
|1'50.382
|2.733
|29
|15
|23
|Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis
|ORECA/Gibson
|1'50.459
|2.810
|27
|16
|708
|Romain Dumas
Ryan Briscoe
Olivier Pla
|Glickenhaus/Pipo
|1'50.663
|3.014
|27
|17
|22
|Frederick Lubin
Phil Hanson
F.Albuquerque
|ORECA/Gibson
|1'50.765
|3.116
|27
|18
|35
|André Negrão
Memo Rojas
Olli Caldwell
|ORECA/Gibson
|1'50.903
|3.254
|26
|19
|36
|M.Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|ORECA/Gibson
|1'51.013
|3.364
|25
|20
|4
|Tom Dillmann
E.Guerrieri
J.Villeneuve
|Vanwall/Gibson
|1'51.014
|3.365
|25
|21
|34
|J.Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|ORECA/Gibson
|1'51.095
|3.446
|27
|22
|48
|David Beckmann
Yifei Ye
Will Stevens
|ORECA/Gibson
|1'51.524
|3.875
|25
|23
|10
|Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|ORECA/Gibson
|1'52.100
|4.451
|29
|24
|85
|Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche
|1'59.028
|11.379
|24
|25
|54
|Thomas Flohr
F.Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari
|1'59.053
|11.404
|26
|26
|33
|Ben Keating
Nicolás Varrone
Nicky Catsburg
|Chevrolet
|1'59.101
|11.452
|27
|27
|57
|Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|Ferrari
|1'59.123
|11.474
|27
|28
|88
|Ryan Hardwick
Z.Robichon
Harry Tincknell
|Porsche
|1'59.128
|11.479
|24
|29
|77
|Christian Ried
M.O.Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche
|1'59.274
|11.625
|24
|30
|86
|Mike Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche
|1'59.295
|11.646
|27
|31
|60
|C.Schiavoni
Matteo Cressoni
A.Picariello
|Porsche
|1'59.334
|11.685
|26
|32
|21
|S.Costantini
Simon Mann
Ulysse De Pauw
|Ferrari
|1'59.393
|11.744
|26
|33
|83
|L.P.-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari
|1'59.500
|11.851
|27
|34
|777
|Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin
|1'59.603
|11.954
|26
|35
|56
|PJ Hyett
Gunnar Jeannette
Matteo Cairoli
|Porsche
|1'59.632
|11.983
|25
|36
|25
|Ahmad Al Harthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin
|2'00.053
|12.404
|26
|37
|98
|Paul Dalla Lana
Axcil Jefferies
Nicki Thiim
|Aston Martin
|2'00.458
|12.809
|18
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