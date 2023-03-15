WEC Sebring 1. antrenman: Toyota zirvede, Ferrari takipte

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Ryo Hirakawa, bir saatlik seansın son dakikalarında Ferrari sürücüsü James Calado'yu, Toyota'nın geçen hafta yapılan Prolog testinde elde ettiğinden yarım saniye daha hızlı bir zamanla zirveden indirdi.

Nispeten yavaş bir Prolog geçiren Toyota'nın en hızlı zamanı 1.48.208 idi, Hirakawa ise 1.47.649 yaparak halen şampiyonluk savaşında olduklarını kanıtladı.

İkinci sıra henüz 15. dakikada 1.47.935 yapan Calado ile Ferrari'ye gitti; bu, Ferrari'nin 1.3 saniye geliştiği anlamına gelmekte!

Üçüncü sıra #50 Ferrari ile Miguel Molina'ya giderken, dördüncü sırada yine Prolog'a göre epey geliştiği görülen Cadillac sürücüsü Earl Bamber yer aldı.

Beşinci sırada #7 Toyota, altıncı sırada 0.1 saniye gerideki #6 Porsche yer alırken, yedinci sıra çok az farkla #5 Porsche'a gitti.

Peugeot ise 1.49 bandından yukarı çıkamayarak sekizinci ve dokuzuncu oldu. #94 Peugeot, kardeş araç #93'ten sadece 0.092 saniye öndeydi.

Olivier Pla, Pipo motorlu 007 LMH'nin Prolog'daki en iyi derecesini 0.4 saniye geliştirerek Glickenhaus'a 16. sırayı getirirken, LMH sınıfının sonuncusu Vanwall oldu.

Vanvall için olumlu bir nokta, 1997 Formula 1 şampiyonu Jacques Villeneuve'ün derecesini tam dört saniye geliştirebilmesiydi.

#63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin, Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2'de liderlik Prema'ya gitti. 1.53.074 gibi iyi bir zaman elde edenMirko Bortolotti, sınıfının en iyi takımlarından WRT'ye tam 0.2 saniye fark attı.

Prolog'da liderlik koltuğunda bulunan United Autosport ise sırasıyla altıncı ve yedinci olabildi.

GTE Am'da ise liderlik koltuğunda 1.59.028 ile Iron Dames Ferrari sürücüsü Michelle Gatting yer aldı.





WEC Sebring - Birinci antrenman sonuç tablosu