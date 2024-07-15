WEC Sao Paulo: Toyota, Porsche'yi yenerek yarışı domine etti

Toyota, Pazar günü Interlagos'ta ikinci Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) zaferine giderken domine etti.

Japon üreticinin Brendon Hartley, Ryo Hirakawa ve Sebastien Buemi tarafından paylaşılan #8 GR010 HYBRID Le Mans Hypercar aracı, Sao Paolo 6 Saat yarışında Penske yönetimindeki iki fabrika Porsche 963 LMDh'nin önünde açık bir farkla zafer kazandı.

Buemi; Laurens Vanthoor, Andre Lotterer ve Kevin Estre'nin sürdüğü #6 Porsche'nin 1:08 önünde, Frederic Makowiecki, Michael Christensen ve Matt Campbell'in sürdüğü kardeş aracın ise 7 saniye önünde finişe ulaştı.

Toyota, yarışın büyük bölümünde liderliği elinde bulunduruyordu ve Mike Conway, Nyck de Vries ve Kamui Kobayashi'nin sürdüğü kardeş #7 aracın nadir görülen bir teknik sorun yaşamasaydı neredeyse 1-2 bitirecekti.

Beşinci WEC turunda iki GR010'dan daha hızlı olan #7 aracı, Conway'in yarışın üçüncü saatinde de Vries'e teslim ettiği sırada yaşanan bir yakıt basıncı sensörü sorunu nedeniyle üç dakika kaybetti.

Conway, Hartley'ye 18 saniye farkla liderlik ederken sarı bayrak ihlali nedeniyle bir geçiş cezası aldı, ancak takım arkadaşının önüne hızla geri dönerek yeniden avantajını kurdu.

De Vries ve ardından Kobayashi, aracı sıralamada yükseltmeyi başardı, Japon sürücü aracı son saatte ilk altıya ve ardından dördüncü sıraya çıkardı.

Japon sürücü Alessandro Pier Guidi'nin Ferrari 499P LMH'sini bitime beş dakika kala, Jenson Button'un lastik basıncı ihlali nedeniyle #38 Jota müşteri Porsche'siyle aldığı geçiş cezasının ardından, yarış bitimine beş dakika kala geçti.

Toyota, antrenman ve sıralama sırasında karşılaşılan yüksek sıcaklıklarda ve agresif Interlagos yüzeyinde orta hamur Michelin lastiği kullanabildi.

İki GR010 yalnızca Sao Paulo'da mevcut olan iki lastikten daha yumuşak olanı kullanırken, Porsche ve Ferrari yarışı sırasında sert lastiği de kullandı.

Start action Photo by: JEP / Motorsport Images

Porsche Penske Motorsport'un her iki aracı da altı saat boyunca küçük gecikmelere maruz kaldı.

#6 araç, Vanthoor'un #12 Jota Porsche'deki Will Stevens ile çarpışmasının ardından erken bir patlama yaşadı ve Britanyalı 30s cezası aldı.

Şampiyona lideri PPM aracı, takımın diğer aracının arkasında bitirme noktasına gelmişken, Christensen'in Campbell'e devrettiği sırada bir LMGT3 sınıfı araçla temasın ardından arka kısmının değiştirilmesi nedeniyle 20 saniye kaybetti.

Kobayashi, Campbell'in 7 saniye arkasında ve Ferrari Pier Guidi'nin James Calado ve Antonio Giovinazzi ile birlikte sürdüğü araçtan sadece yarım saniye önünde finişe ulaştı.

AF Corse tarafından yönetilen ve Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen ve Miguel Molina'nın paylaştığı Le Mans kazanan fabrika 499P'lerin ikincisi kardeş aracı kadar iyi performans gösteremediği bir günde ilk altıyı tamamladı.

Button'un Phil Hanson ve Oliver Rasmussen ile bir araya geldiği Jota arabalarının en iyisi yedinci oldu.

Peugeot, Nico Muller, Mikkel Jensen ve Jean-Eric Vergne tarafından paylaşılan #93 9X8 2024 ile sekizinci sırada yer aldı.

BMW, Dries Vanthoor, Raffaele Marciello ve Marco Wittmann tarafından paylaşılan WRT yönetimindeki M Hybrid V8 LMDh ile dokuzuncu oldu, Alpine ise Mick Schumacher, Nicolas Lapierre ve Matthieu Vaxiviere'nin paylaştığı #36 A424 LMDh ile puanları aldı.

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler Photo by: JEP / Motorsport Images

Porsche, beş yarışta dördüncü LMGT3 sınıfı zaferini ve Klaus Bachler, Joel Sturm ve Alex Malykhin tarafından paylaşılan Manthey PureRxing Porsche 911 GT3-R sezonun ikinci zaferini kazandı.

Alex Riberas, Daniel Mancinelli ve Ian James'in sürdüğü Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3'ün bir tur önünde hakimiyet kurarak zafer kazandılar.

Malykhin, sınıf pole kazananı Sarah Bovy'nin sürdüğü Iron Dames Lamborghini Huracan GT3 EVO2'nin lastiklerinde belirgin bir sorun yaşadığı için ilk çift stintinin ortasında geçerek net bir liderliğe ulaştı.

Rahel Frey direksiyonundayken Iron Lynx yönetimindeki Lambo, yarışın orta aşamalarında ikinci sıradaydı ancak soğutma sıvısını kaybetti.

Pitte 16 dakika kaldıktan sonra araç kısa süreliğine piste döndü ancak İtalyan ekip Huracan'ı yarıştan çekti.

Riberas, sondan bir önceki saatte Bachler'e yaklaşarak son kısa pit stoplardan önce 4 saniye geride kaldı.

Aston dört Goodyear lastiği aldı ve Porsche sadece iki lastik aldıktan sonra fark 16 saniyeye çıktı, ardından geç çıkan sarı bayraklar sonrası 4 saniyeye indi.

Riberas'a sarı bayrak düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle geçiş cezası verildi.

Üçüncü sırada, Marino Sato, Nicolas Pino ve Josh Caygill'in bir araya geldiği iki United Autosports McLaren 720S GT3 Evo'nun en iyisi yer aldı.

Bu yıl WEC'deki GT sıralamalarına geri dönen Anglo-Amerikan takım için ilk podyumu alarak Aston'un 48 saniye gerisinde bitirdiler.

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