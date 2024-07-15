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WEC Interlagos

WEC Sao Paulo: Toyota, Porsche'yi yenerek yarışı domine etti

Japon üretici #7 aracında yakıt basıncı sensörü sorunu yaşamasının ardından 1 ve 2. olmayı kaçırdı.

Neva Ünsaldı
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Toyota, Pazar günü Interlagos'ta ikinci Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) zaferine giderken domine etti.

Japon üreticinin Brendon Hartley, Ryo Hirakawa ve Sebastien Buemi tarafından paylaşılan #8 GR010 HYBRID Le Mans Hypercar aracı, Sao Paolo 6 Saat yarışında Penske yönetimindeki iki fabrika Porsche 963 LMDh'nin önünde açık bir farkla zafer kazandı.

Buemi; Laurens Vanthoor, Andre Lotterer ve Kevin Estre'nin sürdüğü #6 Porsche'nin 1:08 önünde, Frederic Makowiecki, Michael Christensen ve Matt Campbell'in sürdüğü kardeş aracın ise 7 saniye önünde finişe ulaştı.

Toyota, yarışın büyük bölümünde liderliği elinde bulunduruyordu ve Mike Conway, Nyck de Vries ve Kamui Kobayashi'nin sürdüğü kardeş #7 aracın nadir görülen bir teknik sorun yaşamasaydı neredeyse 1-2 bitirecekti.

Beşinci WEC turunda iki GR010'dan daha hızlı olan #7 aracı, Conway'in yarışın üçüncü saatinde de Vries'e teslim ettiği sırada yaşanan bir yakıt basıncı sensörü sorunu nedeniyle üç dakika kaybetti.

Conway, Hartley'ye 18 saniye farkla liderlik ederken sarı bayrak ihlali nedeniyle bir geçiş cezası aldı, ancak takım arkadaşının önüne hızla geri dönerek yeniden avantajını kurdu.

De Vries ve ardından Kobayashi, aracı sıralamada yükseltmeyi başardı, Japon sürücü aracı son saatte ilk altıya ve ardından dördüncü sıraya çıkardı.

Japon sürücü Alessandro Pier Guidi'nin Ferrari 499P LMH'sini bitime beş dakika kala, Jenson Button'un lastik basıncı ihlali nedeniyle #38 Jota müşteri Porsche'siyle aldığı geçiş cezasının ardından, yarış bitimine beş dakika kala geçti.

Toyota, antrenman ve sıralama sırasında karşılaşılan yüksek sıcaklıklarda ve agresif Interlagos yüzeyinde orta hamur Michelin lastiği kullanabildi.

İki GR010 yalnızca Sao Paulo'da mevcut olan iki lastikten daha yumuşak olanı kullanırken, Porsche ve Ferrari yarışı sırasında sert lastiği de kullandı.

Start action

Start action

Photo by: JEP / Motorsport Images

Porsche Penske Motorsport'un her iki aracı da altı saat boyunca küçük gecikmelere maruz kaldı.

#6 araç, Vanthoor'un #12 Jota Porsche'deki Will Stevens ile çarpışmasının ardından erken bir patlama yaşadı ve Britanyalı 30s cezası aldı.

Şampiyona lideri PPM aracı, takımın diğer aracının arkasında bitirme noktasına gelmişken, Christensen'in Campbell'e devrettiği sırada bir LMGT3 sınıfı araçla temasın ardından arka kısmının değiştirilmesi nedeniyle 20 saniye kaybetti.

Kobayashi, Campbell'in 7 saniye arkasında ve Ferrari Pier Guidi'nin James Calado ve Antonio Giovinazzi ile birlikte sürdüğü araçtan sadece yarım saniye önünde finişe ulaştı.

AF Corse tarafından yönetilen ve Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen ve Miguel Molina'nın paylaştığı Le Mans kazanan fabrika 499P'lerin ikincisi kardeş aracı kadar iyi performans gösteremediği bir günde ilk altıyı tamamladı.

Button'un Phil Hanson ve Oliver Rasmussen ile bir araya geldiği Jota arabalarının en iyisi yedinci oldu.

Peugeot, Nico Muller, Mikkel Jensen ve Jean-Eric Vergne tarafından paylaşılan #93 9X8 2024 ile sekizinci sırada yer aldı.

BMW, Dries Vanthoor, Raffaele Marciello ve Marco Wittmann tarafından paylaşılan WRT yönetimindeki M Hybrid V8 LMDh ile dokuzuncu oldu, Alpine ise Mick Schumacher, Nicolas Lapierre ve Matthieu Vaxiviere'nin paylaştığı #36 A424 LMDh ile puanları aldı.

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler

Photo by: JEP / Motorsport Images

Porsche, beş yarışta dördüncü LMGT3 sınıfı zaferini ve Klaus Bachler, Joel Sturm ve Alex Malykhin tarafından paylaşılan Manthey PureRxing Porsche 911 GT3-R sezonun ikinci zaferini kazandı.

Alex Riberas, Daniel Mancinelli ve Ian James'in sürdüğü Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3'ün bir tur önünde hakimiyet kurarak zafer kazandılar.

Malykhin, sınıf pole kazananı Sarah Bovy'nin sürdüğü Iron Dames Lamborghini Huracan GT3 EVO2'nin lastiklerinde belirgin bir sorun yaşadığı için ilk çift stintinin ortasında geçerek net bir liderliğe ulaştı.

Rahel Frey direksiyonundayken Iron Lynx yönetimindeki Lambo, yarışın orta aşamalarında ikinci sıradaydı ancak soğutma sıvısını kaybetti.

Pitte 16 dakika kaldıktan sonra araç kısa süreliğine piste döndü ancak İtalyan ekip Huracan'ı yarıştan çekti.

Riberas, sondan bir önceki saatte Bachler'e yaklaşarak son kısa pit stoplardan önce 4 saniye geride kaldı.

Aston dört Goodyear lastiği aldı ve Porsche sadece iki lastik aldıktan sonra fark 16 saniyeye çıktı, ardından geç çıkan sarı bayraklar sonrası 4 saniyeye indi.

Riberas'a sarı bayrak düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle geçiş cezası verildi.

Üçüncü sırada, Marino Sato, Nicolas Pino ve Josh Caygill'in bir araya geldiği iki United Autosports McLaren 720S GT3 Evo'nun en iyisi yer aldı.

Bu yıl WEC'deki GT sıralamalarına geri dönen Anglo-Amerikan takım için ilk podyumu alarak Aston'un 48 saniye gerisinde bitirdiler.

Race result:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara Pitler Yarış dışı Puan
1
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 236

6:01'02.554

   5    
2
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 236

+1'08.811

6:02'11.365

 1'08.811 5    
3
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia M. Campbell Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 236

+1'15.993

6:02'18.547

 7.182 5    
4
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 236

+1'23.571

6:02'26.125

 7.578 6    
5
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 236

+1'27.395

6:02'29.949

 3.824 6    
6
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 235

+1 Lap

6:01'27.603

 1 Lap 5    
7
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 United Kingdom J. Button United Kingdom P. Hanson Denmark O. Rasmussen Porsche 963 235

+1 Lap

6:01'37.381

 9.778 6    
8
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 Denmark M. Jensen Switzerland N. Müller France J. Vergne Peugeot 9X8 2024 235

+1 Lap

6:02'10.476

 33.095 5    
9
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Belgium D. Vanthoor Italy R. Marciello Germany M. Wittmann BMW M Hybrid V8 235

+1 Lap

6:02'20.521

 10.045 5    
10
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France N. Lapierre Germany M. Schumacher France M. Vaxivière Alpine A424 234

+2 Laps

6:01'04.273

 1 Lap 5    
11
AF Corse HYPERCAR
83 Poland R. Kubica Israel R. Shwartzman China Y. Yifei Ferrari 499P 234

+2 Laps

6:01'09.009

 4.736 6    
12
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France P. Chatin Austria F. Habsburg France C. Milesi Alpine A424 234

+2 Laps

6:01'19.594

 10.585 5    
13
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn Cadillac V-Series.R 234

+2 Laps

6:01'38.282

 18.688 6    
14
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa S. Linde Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 234

+2 Laps

6:01'40.071

 1.789 5    
15
Proton Competition HYPERCAR
99 Switzerland N. Jani France J. Andlauer Porsche 963 234

+2 Laps

6:01'51.664

 11.593 6    
16
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 United Kingdom P. diResta France L. Duval Belgium S. Vandoorne Peugeot 9X8 2024 234

+2 Laps

6:02'02.637

 10.973 5    
17
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
63 Italy M. Bortolotti Switzerland E. Mortara Russian Federation D. Kvyat Lamborghini SC63 234

+2 Laps

6:02'06.857

 4.220 6    
18
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens United Kingdom C. Ilott France N. Nato Porsche 963 233

+3 Laps

6:01'48.712

 1 Lap 7    
19
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria K. Bachler 		Porsche 911 GT3 R 214

+22 Laps

6:02'37.882

 19 Laps 6    
20
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Italy D. Mancinelli Spain A. Riberas Aston Martin Vantage AMR GT3 213

+23 Laps

6:01'35.006

 1 Lap 7    
21
United Autosports LMGT3
95 United Kingdom J. Caygill Chile N. Pino Japan M. Sato McLaren 720S GT3 Evo 213

+23 Laps

6:02'23.850

 48.844 6    
22
United Autosports LMGT3
59 J. Cottingham N. Costa Switzerland G. Saucy McLaren 720S GT3 Evo 212

+24 Laps

6:01'39.963

 1 Lap 7    
23
TEAM WRT LMGT3
46 United Kingdom A. AlHarthy Italy V. Rossi Belgium M. Martin BMW M4 GT3 212

+24 Laps

6:01'40.678

 0.715 6    
24
Vista AF Corse LMGT3
55 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 212

+24 Laps

6:01'41.491

 0.813 7    
25
Proton Competition LMGT3
77 United States R. Hardwick Canada Z. Robichon United Kingdom B. Barker Ford Mustang GT3 212

+24 Laps

6:01'46.558

 5.067 6    
26
TF Sport LMGT3
81
T. Van
Portugal R. Andrade Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 212

+24 Laps

6:01'48.753

 2.195 7    
27
D'Station Racing LMGT3
777 France C. Mateu
E. Bastard
Denmark M. Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR GT3 212

+24 Laps

6:02'40.471

 51.718 7    
28
TEAM WRT LMGT3
31
D. Leung
Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus 		BMW M4 GT3 211

+25 Laps

6:01'10.907

 1 Lap 7    
29
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Japan T. Kimura
E. Masson
Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 211

+25 Laps

6:02'31.740

 1'20.833 6    
30
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
Austria R. Lietz 		Porsche 911 GT3 R 209

+27 Laps

6:02'33.215

 2 Laps 9    
31
Proton Competition LMGT3
88 Germany C. Ried
M. Pedersen
Norway D. Olsen 		Ford Mustang GT3 208

+28 Laps

6:01'09.072

 1 Lap 8    
32
IRON LYNX LMGT3
60 Italy C. Schiavoni Italy M. Cressoni
F. Perera
Lamborghini Huracan GT3 Evo2 208

+28 Laps

6:02'16.433

 1'07.361 8    
33
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 191

+45 Laps

6:02'25.232

 17 Laps 7    
 
Isotta Fraschini HYPERCAR
11 Canada A. Serravalle
C. Bennett
France J. Vernay 		Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH 149

+87 Laps

3:52'53.812

 42 Laps 5 Yarış dışı  
 
IRON DAMES LMGT3
85 Belgium S. Bovy Switzerland R. Frey Denmark M. Gatting Lamborghini Huracan GT3 Evo2 139

+97 Laps

4:10'46.583

 10 Laps 5 Yarış dışı  
 
TF Sport LMGT3
82 Japan H. Koizumi
S. Baud
Spain D. Juncadella 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 133

+103 Laps

3:46'54.555

 6 Laps 6 Yarış dışı  
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